Един загинал и 11 ранени при нощна украинска атака срещу Таганрог и Краснодар

Осем души са ранени при атака с дронове срещу Таганрог в руската Ростовска област, заяви кметът на града Светлана Камбулова.

„Основната трагедия на тази нощ е смъртта на цивилен. Скърбим със семейството на починалия. Още осем жители на Таганрог са потърсили медицинска помощ. Всички пострадали ще получат помощ“, написа тя в Telegram.

Според нея при атаката са пострадали жилищни сгради, обществени съоръжения и промишлени предприятия, а службите за спешна помощ са отговорили на 49 обаждания, за да реагират на последствията.

Регионалната прокуратура е открила гореща линия за бързо приемане на жалби и предоставяне на правна помощ. Агенцията също така следи правата на жителите на Таганрог.

12 жилищни сгради и 27 частни къщи са повредени при отразяването на масирания въздушен удар в града.

Десет автомобила, училище № 26 и три търговски обекта също са претърпели щети.

Камбулова добави, че хората са евакуирани от повредената сграда на № 21 на улица „Свобода“. Сградата ще бъде отцепена от съображения за безопасност и за да се позволи извършването на необходимите работи по обезвреждане на бомби.

Временно ще бъде преустановено и трамвайното движение в посока завод „Г. М. Бериев“.

Оперативна група ще започне обиколка на повредените райони сутринта. На жертвите ще бъде оказвана помощ при отстраняването на щетите.

Удар на дрон в Прикубански район на Краснодар е повредила няколко апартамента, съобщи регионалната оперативна група.

„Катастрофата с дрон повреди няколко апартамента в Прикубанския район на Краснодар. Прозорци на съседни жилищни сгради са счупени, а един балкон също е повреден. Няма пожари“, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.

Трима души са ранени.

На мястото на инцидента работят аварийни и специални служби.