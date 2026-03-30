Един загинал и 11 ранени при нощна украинска атака срещу Таганрог и Краснодар
Един загинал и 11 ранени при нощна украинска атака срещу Таганрог и Краснодар

30 Март, 2026 04:44, обновена 30 Март, 2026 06:42 1 022 14

Пострадали са жилищни сгради, обществени съоръжения и промишлени предприятия

Снимка: YouTube
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Осем души са ранени при атака с дронове срещу Таганрог в руската Ростовска област, заяви кметът на града Светлана Камбулова.

„Основната трагедия на тази нощ е смъртта на цивилен. Скърбим със семейството на починалия. Още осем жители на Таганрог са потърсили медицинска помощ. Всички пострадали ще получат помощ“, написа тя в Telegram.

Още новини от Украйна

Според нея при атаката са пострадали жилищни сгради, обществени съоръжения и промишлени предприятия, а службите за спешна помощ са отговорили на 49 обаждания, за да реагират на последствията.

Регионалната прокуратура е открила гореща линия за бързо приемане на жалби и предоставяне на правна помощ. Агенцията също така следи правата на жителите на Таганрог.

12 жилищни сгради и 27 частни къщи са повредени при отразяването на масирания въздушен удар в града.

Десет автомобила, училище № 26 и три търговски обекта също са претърпели щети.

Камбулова добави, че хората са евакуирани от повредената сграда на № 21 на улица „Свобода“. Сградата ще бъде отцепена от съображения за безопасност и за да се позволи извършването на необходимите работи по обезвреждане на бомби.

Временно ще бъде преустановено и трамвайното движение в посока завод „Г. М. Бериев“.

Оперативна група ще започне обиколка на повредените райони сутринта. На жертвите ще бъде оказвана помощ при отстраняването на щетите.

Удар на дрон в Прикубански район на Краснодар е повредила няколко апартамента, съобщи регионалната оперативна група.

„Катастрофата с дрон повреди няколко апартамента в Прикубанския район на Краснодар. Прозорци на съседни жилищни сгради са счупени, а един балкон също е повреден. Няма пожари“, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.

Трима души са ранени.

На мястото на инцидента работят аварийни и специални служби.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Медведев

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    да обясни на ватите защо "зеленото насекомо" си позволява да ги избива и колко е "търпелив" Путин

    Коментиран от #13

    05:03 30.03.2026

  • 3 Т.КОЛЕВ

    7 9 Отговор
    МАЛКО ПО МАЛКО.ЩЕ СЕ.УНИЩОЖАТ ВЗАИМНО ТИЯ РУСИ И УКРАЙНЦИ. ЕВРОП СЪЮЗ ТРСБВА.ДА.СПРЕ ДА НАЛИВА МИЛИЯРДИ В КАЦА БЕЗ ДЪНО А ТЕЗИ ПАРИ ДА УВЕЛИЧИ ДОХОДИТЕ НА ХОРАТА В ЕС.

    Коментиран от #11

    05:37 30.03.2026

  • 4 Бункерен, дърт палячо

    10 6 Отговор
    Забравих да питам Зеленски дали е съгласен с 3 дневния ми "план".

    05:50 30.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Оня с коня

    6 7 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбира блатара и копейката прегладнела и продажна.

    06:01 30.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бомбят Русия на поразия

    5 6 Отговор
    Тества се натовското оръжие.

    06:41 30.03.2026

  • 11 Я пъ тоа

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Т.КОЛЕВ":

    И Путин да СПРЕ да скубе мужика руски, че ша го умори с таз война.

    06:42 30.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Медведев":

    Израза на Медведев "зеленото насекомо"според мен е сполучлив..... За Путин съм писал,че има здрави нерви и Не знам докога ще издържат... Но напоследък пиша,че Путин от година и половина е станал непонятно защо либерал-нали от това че гони 74 години или пък заради внучета си..... Но ако така продължава руснаците ще се сблъскат с доста неприятности..... Путин трябва да обясни на руснаците от пограничните райони А и от тила, Защо са подложени на украинския дронов терор..... 2018 година когато представяше новите оръжия пред елита казваше че войните вече ще се водят извън територията на Русия, а гледа ме че не е така.... Тактиката му се водене на войната в покрайна е съвършено непонятна за много хора..... Пета година война или СВО, без значение, ама Съветския съюз за това време от Москва стигна до Берлин....

    07:54 30.03.2026

  • 14 смотань бандерець..

    3 0 Отговор
    Чуждите легионери в бандерско след чнг,не са получавали заплати,урсулците и бгбандерците да стегат кюлотажо ако сакат зеленио мухал да ги задържи,в днiпро област вече преминаха изпитанията на новио геран..молния1,хубаво е че плацдармовете в укруфашагия,служат за изпитване на новие масковских ружья в естествение и реалние..условях

    08:59 30.03.2026

