Един загинал и 11 ранени при нощна украинска атака срещу Таганрог и Краснодар

Осем души са ранени при атака с дронове срещу Таганрог в руската Ростовска област, заяви кметът на града Светлана Камбулова.
„Основната трагедия на тази нощ е смъртта на цивилен. Скърбим със семейството на починалия. Още осем жители на Таганрог са потърсили медицинска помощ. Всички пострадали ще получат помощ“, написа тя в Telegram.
Според нея при атаката са пострадали жилищни сгради, обществени съоръжения и промишлени предприятия, а службите за спешна помощ са отговорили на 49 обаждания, за да реагират на последствията.
Регионалната прокуратура е открила гореща линия за бързо приемане на жалби и предоставяне на правна помощ. Агенцията също така следи правата на жителите на Таганрог.
12 жилищни сгради и 27 частни къщи са повредени при отразяването на масирания въздушен удар в града.
Десет автомобила, училище № 26 и три търговски обекта също са претърпели щети.
Камбулова добави, че хората са евакуирани от повредената сграда на № 21 на улица „Свобода“. Сградата ще бъде отцепена от съображения за безопасност и за да се позволи извършването на необходимите работи по обезвреждане на бомби.
Временно ще бъде преустановено и трамвайното движение в посока завод „Г. М. Бериев“.
Оперативна група ще започне обиколка на повредените райони сутринта. На жертвите ще бъде оказвана помощ при отстраняването на щетите.
Удар на дрон в Прикубански район на Краснодар е повредила няколко апартамента, съобщи регионалната оперативна група.
„Катастрофата с дрон повреди няколко апартамента в Прикубанския район на Краснодар. Прозорци на съседни жилищни сгради са счупени, а един балкон също е повреден. Няма пожари“, съобщи регионалната оперативна група в своя Telegram канал.
Трима души са ранени.
На мястото на инцидента работят аварийни и специални служби.
2 Медведев
До коментар #1 от "Оня с коня":да обясни на ватите защо "зеленото насекомо" си позволява да ги избива и колко е "търпелив" Путин
Коментиран от #13
05:03 30.03.2026
3 Т.КОЛЕВ
Коментиран от #11
05:37 30.03.2026
4 Бункерен, дърт палячо
05:50 30.03.2026
7 Оня с коня
06:01 30.03.2026
10 Бомбят Русия на поразия
06:41 30.03.2026
11 Я пъ тоа
До коментар #3 от "Т.КОЛЕВ":И Путин да СПРЕ да скубе мужика руски, че ша го умори с таз война.
06:42 30.03.2026
13 Европеец
До коментар #2 от "Медведев":Израза на Медведев "зеленото насекомо"според мен е сполучлив..... За Путин съм писал,че има здрави нерви и Не знам докога ще издържат... Но напоследък пиша,че Путин от година и половина е станал непонятно защо либерал-нали от това че гони 74 години или пък заради внучета си..... Но ако така продължава руснаците ще се сблъскат с доста неприятности..... Путин трябва да обясни на руснаците от пограничните райони А и от тила, Защо са подложени на украинския дронов терор..... 2018 година когато представяше новите оръжия пред елита казваше че войните вече ще се водят извън територията на Русия, а гледа ме че не е така.... Тактиката му се водене на войната в покрайна е съвършено непонятна за много хора..... Пета година война или СВО, без значение, ама Съветския съюз за това време от Москва стигна до Берлин....
07:54 30.03.2026
14 смотань бандерець..
08:59 30.03.2026