The New York Times: Иран още може да причинява болка с ракети и дронове

Въпреки американските твърдения за намаляване на честотата на иранските ракетни удари, серия от атаки срещу Израел и Персийския залив през последните дни демонстрира способността на Ислямската република да дестабилизира региона, съобщава The New York Times в статия, озаглавена „Иран беззъб? Ракетни и дронови удари показват, че все още може да причинява болка“.

Фразин Надими, анализатор по сигурността, специализиран в Иран и Персийския залив, заяви, че американско-израелската операция е била изключително ефективна при атакуване на иранското ръководство, унищожавайки множество военни съоръжения, както и военновъздушните сили и флота.

„Но всички разбираме, че ключът към успеха на Иран е способността да продължи да изстрелва балистични ракети и дронове срещу Израел, американски бази и Персийския залив. И знаем, че те все още са в състояние да направят това“, каза той.

Един от американските източници на вестника допуска, че Иран притежава хиляди дронове Shahed и може да има стотици балистични ракети, въпреки ударите на САЩ и Израел през последните четири седмици. Този източник обаче предупреди, че няма достоверна информация, тъй като американското разузнаване за Иран е ограничено.

Анализатори отбелязват, че Иран вероятно има достъп до тунели, водещи до подземни „ракетни градове“ и депа за съхранение на дронове. Надими обаче смята това за малко вероятно.

Кели Гриеко, старши сътрудник в Центъра „Стимсън“, подчерта, въз основа на данни от официални източници, че точността на ударите на Иран се е увеличила от 10 март насам. Тя смята, че намаляването на активността не означава спад в бойните способности и по-малкият брой атаки може да се дължи на преместването на ракети и дронове, а не на тяхното унищожаване.

„Има признаци, че имаме работа не с победен противник, а с враг, който се адаптира, учи и нанася достатъчно щети, за да приложи стратегията си“, каза Гриеко.

Вестник „Вашингтон пост“ съобщи, че последните ирански удари срещу Израел са породили опасения относно уязвимостта на израелската система за противовъздушна отбрана, считана за една от най-добрите в света. Израел смята, че Техеран активно изгражда своите ракетни възможности, способни да проникнат през израелската отбрана, от 12-дневната война миналия юни.

Според източници на вестника сред висши израелски служители по сигурността, ракетните арсенали на Иран са се възстановили значително след войната през юни, достигайки приблизително 2 500 единици.