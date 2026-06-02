Иван Портних: Благомир Коцев е внесъл ПУП-а за Баба Алино

2 Юни, 2026 08:34 2 124 44

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нямам никаква отговорност за "незаконното селище" край Варна, заяви в "Денят започва" по БНТ бившият кмет на Варна и общински съветник от ГЕРБ Иван Портних.

"Сагата, която Благомир Коцев се опита да изиграе с удостоверенията за търпимост е наистина един цирк, един опит да се прехвърли отговорността в друга посока и просто да се отклони вниманието, защото търпимостите не позволяват и не узаконяват никакво строителство."

Портних се усъмни в законността на удостоверенията за търпимости и изтъкна, че те са издавани от районен архитект, който е бил на поста от 2004 година, преди съществуването на ГЕРБ и преди мандата му като кмет на Варна. Той отрече в неговия мандат да е имало индикация за каквото и да е строителство или информация за изсичане на гори в местността "Баба Алино".

Иван Портних, общински съветник, ГЕРБ:

-Като се казва няма информация, то там не се ли чува, не се ли вижда? Когато влизат да режат дървета, да се случва някаква инфраструктура, не е нужно някой да подава сигнал. Нали би трябвало да се вижда това нещо?

Това се опитвам да ви кажа, че по моят време, в моя мандат, там такива действия е нямало изобщо. Абсолютно категорично го заявявам."

Портних допълни, че е спрял възможността да се строи в местността "Баба Алино" още преди 10 години.

Иван Портних, общински съветник, ГЕРБ: "През 2016 година имаше подобна разработка за още по-голям мащаб, със същите терени, включени в нея. Лично съм я спрял от процедиране. Тогава трябваше да влезна в Общинския съвет, защото беше с по-голям мащаб. А заради търпимостите искам да ви обясня, само за да е ясно. През 2023 година уволних главния архитект Бузев именно заради такива случаи, който обаче главен архитект Бузев след изборите Коцев го върна в своя екип и в момента продължава да е главен архитект."

Портних обясни, че по закон незаконните постройки трябва да бъдат разрушени:

Иван Портних, общински съветник, ГЕРБ: "Но ви обръщам внимание, че има кмет на район "Приморски", през който е минал целият ПУП, който в момента някак си е встрани от прожекторите, който също е от ПП-ДБ и екипа на Коцев, където негово е прякото задължение на контрол върху тази територия и какво се е случвало там. Към момента той остава в сянка, но става ясно, че той с години е забавял преписки, информация, сигнали и така нататък."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 благо кокорчев

    22 12 Отговор
    така ми заповядаха от пи-пи ди-би

    08:36 02.06.2026

  • 2 Внесъл е ,, ПУП"а

    24 9 Отговор
    За да се ,, Напупа"!

    08:36 02.06.2026

  • 3 кой мy дpeмe

    27 16 Отговор
    арест и лин4 за сички дето протестираха за освобождаването на коцев

    08:37 02.06.2026

  • 4 ЗАПОЧНА

    31 2 Отговор
    ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ТОПКАТА.
    НИКОЙ НЕ Е ВИНОВЕН.

    08:38 02.06.2026

  • 5 Пич

    10 1 Отговор
    Аз кво ви казАх...!!!
    А.....?!

    08:38 02.06.2026

  • 6 Въй

    11 0 Отговор
    Архитект Горнобузев или Долнобузев?

    08:39 02.06.2026

  • 7 чиба

    6 32 Отговор
    И портних и благо коцев са копейки, подпомагали обсебването на бъргарска зимя от руснака с украински паспорт олег неврозов. Явно в ПП също има копейки, нищо че много се бият в гърдити. ДаБългария е едниствената неопетнина българска партия.

    Коментиран от #17

    08:39 02.06.2026

  • 8 Гост

    36 8 Отговор
    Герберас виновен НЯМА!

    Коментиран от #21

    08:39 02.06.2026

  • 9 хехе

    10 1 Отговор
    списъка "миротворец" на укрите ще бъде попълнен с нови щастливци облажили се от далаверата.

    08:39 02.06.2026

  • 10 Банковата порта защо

    18 0 Отговор
    Пак е наврян в общ.съвет
    Да оди да копа

    08:39 02.06.2026

  • 11 друга тема

    0 0 Отговор
    08:40 02.06.2026

    08:40 02.06.2026

  • 12 А ти си

    17 2 Отговор
    Особено неприятен!

    08:40 02.06.2026

  • 13 авантгард

    19 12 Отговор
    Коцев е главния виновен.
    И пъпъдъбъ като цяло.
    Шайка отцеругатели и майкопродавци с големи усти и малко морал.

    Коментиран от #23

    08:41 02.06.2026

  • 14 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    13 6 Отговор
    Забелязали ли сте, как жьлтопаBeтниците т. н. розови понита много искат да се търкат в бандитите и мyтpите да са биз бизе с тях и да се изживяват, като тях, нещо като женките, които харесват лоши момчета! Това в комбинация с това, че са алчни, но и функционално некадърни прави перфектната буря!
    Интересно сега тези понита, които събираха пари за "честната" Благо, кокво, щекажа, нещо много се умълчаха??

    08:42 02.06.2026

  • 15 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    11 8 Отговор
    За строеж от такава категория контрола се извършва от ОБЩИНАТА.
    Не са прай на вода ненапита.

    08:42 02.06.2026

  • 16 в кратце

    3 0 Отговор
    местността "Баба Алина"... Алено е на момата отдолу,онова цепнатичкото.

    08:43 02.06.2026

  • 17 авантгард

    24 1 Отговор

    До коментар #7 от "чиба":

    0крайнската посланничка и тя ли руска?
    И зелю и той руски?
    Ами ето, всичко там е руско.

    Коментиран от #36

    08:43 02.06.2026

  • 18 Уха

    22 5 Отговор
    Този потник защо не е в затвора?

    Коментиран от #33

    08:43 02.06.2026

  • 19 Бонев

    21 4 Отговор
    Добрите евроатлантици герб и Петроханци и не могат да се разберат кой е ял повече от украинската баница.

    08:43 02.06.2026

  • 20 Фикус

    10 0 Отговор
    Водата вече е изпита. Плюс една водка.

    08:44 02.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    12 7 Отговор
    Нотариални актове има
    Строителни книжа няма

    Коцев, плачеш за кауша

    08:45 02.06.2026

  • 23 С други думи

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "авантгард":

    ,, Задници

    08:45 02.06.2026

  • 24 SDEЧЕВ

    9 3 Отговор
    Хайде стига с тези дъвки по медиите. Има си съд , каквото отреди съдът. Засега собствениците си имат нотариални актове и няма правно основание да се бута тук и сега. Започва дълга съдебна сага и след като се установи кой, кога как. Определени документи стават невалидни, заличават се и едва тогава се издава заповед за събаряне, която също може да се обжалва, но може и да е с предварително изпълнение.

    Коментиран от #43

    08:47 02.06.2026

  • 25 Хасковски каунь

    14 1 Отговор
    Кой започва Баба Алино? Документи да подписва.
    КОЙ?

    08:47 02.06.2026

  • 26 зеленчук

    2 4 Отговор
    Какво е това ПУП? Не е ли ТУП?

    08:47 02.06.2026

  • 27 Въй

    5 0 Отговор
    ТУП за баба ти!

    08:48 02.06.2026

  • 28 Чума

    18 2 Отговор
    И като затворихте Коцев миналото лято защо не го обвинихте, че допуска незаконно строителсво, а само за това, че не давал обществената поръчка на Паунка, която при Портник я печели над 50 пъти!? Къде бе могъщата държава на Борисов - Пеевски - ИТН? Къде бяха служебните правителства на Радев! Айде, узкнявайте, хората са положили руд и пари!

    08:50 02.06.2026

  • 29 ГЕРБ СЪЩО

    20 1 Отговор
    Димитър Николов сега кмет на Бургас и съдружникът му изкупуват на безумно ниската цена от 7 щатски долара за кв. м. 130 декара общинска земя в Царево на първа линия до морето, т.е. на самия плаж на бившия къмпинг „Корал”, намиращ се на север от Царево. Сделката става факт не без съдействието на тогавашния червен царевски кмет Петко Арнаудов.
    Само че в договора за продажба има няколко клаузи за инвестиции откриване на 300 работни места и забележете : „За всяко неразкрито работно място се дължат по 1 000 лв. неустойка на година!!!“ А познайте какви инвестиции по договор са изпълнили купувачите??? Познахте-никакви! Айде да познаете колко работни места са открити? Пак познахте-николко! Само за неразкритите 300 работни места Д. Николов и компания дължат 300 000 лв. неустойка НА ГОДИНА!!! От тогава са минали 16 години по 300 000…………ужас!!! Впоследствие тази земя, разделена на по-малки парцели, е била препродадена, но вече на двадесет и повече пъти по-висока цена. Само, че в нарушение на всички клаузи в договора, ЗАРАДИ КОИТО ЦЕНАТА Е БИЛА 7$ на квадрат!!!

    08:51 02.06.2026

  • 30 лшщлщ

    9 1 Отговор
    дали Горанов, дали Боко, Пеевски, или Портних разлика няма

    08:53 02.06.2026

  • 31 ,,Баба Алино",произлиза от... :

    8 1 Отговор
    ,,Али Баба"(наобратно казано...)!
    А ,,40-те разбойника" са действали да се построи незаконният строеж,като те се пазят в дълбока тайна и затова не фигурират,в наименованието ...!

    08:56 02.06.2026

  • 32 Трол

    5 1 Отговор
    Г-н Портних се сдоби със сериозна конкуренция в конкурса за най-успешен кмет на Варна за всички времена.

    09:10 02.06.2026

  • 33 Мизерабъл

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Уха":

    Чака тебе,ти да влезнеш първи

    09:12 02.06.2026

  • 34 Маринов

    6 3 Отговор
    Всъщност, както чета и слушам, всичко тръгва от тия удостоверения за търпимост. Големите пари са хвърлени още с организиране на схемата и реализация на тия удостоверения. После следват тълкуванията, като за "правилните" се е плащали яко. За да стане този квартал на Варна. След главния архитект и кмета, като разровите проектите, ще видите интересни имена, маскирани във фирмите. Основно архитектурен проект, Ел и ВИК.
    Иначе, от снимките и филмите се вижда, че е работено качествено, щадящо. Къщите са като накацали сред дърветата.
    Мое мнение е да не се събаря квартала. Да се намери решение за запазване построеното и довърши незавършеното. Все пак има хора с нотариално актове, вписани в кадастъра. Това, че земята там все още е била горски фонд е проблем, който може да се реши. Но вече не с подкупи или не реши заради липса на такива. И най важното е държавните и обшинските органи и прокуратурата да си свършат работата, въпреки липсата на шоколадче. За схюградния фонд може да се създаде структура за управление и се ползва за социални, благотворителни дейности. Всичко може.

    09:13 02.06.2026

  • 35 дондьо 2026

    8 2 Отговор
    най големите корумпета! Портних !!!!!!!!!!!
    "Боко" свинско" баба Алино!

    09:15 02.06.2026

  • 36 Маринов

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "авантгард":

    Скоро четох, че зеленият казал, че Киев е истинската Русия, а не Москва. Тогава защо е тази война и за какво става дума? Друг въпрос е, че покрайнина се промъкна към Малоруския и с помощта на неколко величия в КПСС обособи УССР и превзе територията. А след погрома на СССР - си има заводи и технологии.

    09:19 02.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 хе хе

    4 1 Отговор
    От ГЕРБ няма да излязат сухи от водата. Агенцията по кадастър и ДНСК са подчинени на МРРБ. Чий беше последният редовен министър там?

    09:37 02.06.2026

  • 39 Нагъл

    1 0 Отговор
    гербер. Тъп молоумник

    10:07 02.06.2026

  • 40 Бай Хой

    0 0 Отговор
    Варна за пореден път случи на некадърен кмет

    10:11 02.06.2026

  • 41 И тоя,и ония,

    0 0 Отговор
    И двамата сте за затвора.

    10:12 02.06.2026

  • 42 НЯКОЙ

    0 0 Отговор
    Благо се е облажил благо с няколко имота за услугата май.............продажници. този трябва да седи в затвора докъто му гледат очите

    10:17 02.06.2026

  • 43 НЯКОЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "SDEЧЕВ":

    имат фалшиви актове. ти платен клакьор ли си

    10:18 02.06.2026

  • 44 Силата на закона!

    0 0 Отговор
    Незаконният строеж трябва да се разруши!
    Да, красиво е. Да, има измамени купувачи( колко са измамени, те си знаят).
    Мошениците точно на това са заложили - на свършените факти и на лакомията на властите.
    Политическа лоялност, двустранни договорености между две мафиотизирани държави и резултатът е украински анклав в сърцето на Варна.
    Решението е само едно - разрушаване на незаконното строителство и възстановяване на вида на терена за сметка на извършителите. А виновниците - в затвора.
    Беззаконието трябва да приключи най-после.

    10:25 02.06.2026

