Иван Портних: Благомир Коцев е внесъл ПУП-а за Баба Алино

Нямам никаква отговорност за "незаконното селище" край Варна, заяви в "Денят започва" по БНТ бившият кмет на Варна и общински съветник от ГЕРБ Иван Портних.
"Сагата, която Благомир Коцев се опита да изиграе с удостоверенията за търпимост е наистина един цирк, един опит да се прехвърли отговорността в друга посока и просто да се отклони вниманието, защото търпимостите не позволяват и не узаконяват никакво строителство."
Портних се усъмни в законността на удостоверенията за търпимости и изтъкна, че те са издавани от районен архитект, който е бил на поста от 2004 година, преди съществуването на ГЕРБ и преди мандата му като кмет на Варна. Той отрече в неговия мандат да е имало индикация за каквото и да е строителство или информация за изсичане на гори в местността "Баба Алино".
Иван Портних, общински съветник, ГЕРБ:
-Като се казва няма информация, то там не се ли чува, не се ли вижда? Когато влизат да режат дървета, да се случва някаква инфраструктура, не е нужно някой да подава сигнал. Нали би трябвало да се вижда това нещо?
Това се опитвам да ви кажа, че по моят време, в моя мандат, там такива действия е нямало изобщо. Абсолютно категорично го заявявам."
Портних допълни, че е спрял възможността да се строи в местността "Баба Алино" още преди 10 години.
Иван Портних, общински съветник, ГЕРБ: "През 2016 година имаше подобна разработка за още по-голям мащаб, със същите терени, включени в нея. Лично съм я спрял от процедиране. Тогава трябваше да влезна в Общинския съвет, защото беше с по-голям мащаб. А заради търпимостите искам да ви обясня, само за да е ясно. През 2023 година уволних главния архитект Бузев именно заради такива случаи, който обаче главен архитект Бузев след изборите Коцев го върна в своя екип и в момента продължава да е главен архитект."
Портних обясни, че по закон незаконните постройки трябва да бъдат разрушени:
Иван Портних, общински съветник, ГЕРБ: "Но ви обръщам внимание, че има кмет на район "Приморски", през който е минал целият ПУП, който в момента някак си е встрани от прожекторите, който също е от ПП-ДБ и екипа на Коцев, където негово е прякото задължение на контрол върху тази територия и какво се е случвало там. Към момента той остава в сянка, но става ясно, че той с години е забавял преписки, информация, сигнали и така нататък."
2 Внесъл е ,, ПУП"а
08:36 02.06.2026
10 Банковата порта защо
Да оди да копа
08:39 02.06.2026
11 друга тема
12 А ти си
Шайка отцеругатели и майкопродавци с големи усти и малко морал.
Коментиран от #23
08:41 02.06.2026
14 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
Интересно сега тези понита, които събираха пари за "честната" Благо, кокво, щекажа, нещо много се умълчаха??
08:42 02.06.2026
15 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Не са прай на вода ненапита.
08:42 02.06.2026
17 авантгард
До коментар #7 от "чиба":0крайнската посланничка и тя ли руска?
И зелю и той руски?
Ами ето, всичко там е руско.
Коментиран от #36
08:43 02.06.2026
22 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Строителни книжа няма
Коцев, плачеш за кауша
08:45 02.06.2026
23 С други думи
До коментар #13 от "авантгард":,, Задници
08:45 02.06.2026
29 ГЕРБ СЪЩО
Само че в договора за продажба има няколко клаузи за инвестиции откриване на 300 работни места и забележете : „За всяко неразкрито работно място се дължат по 1 000 лв. неустойка на година!!!“ А познайте какви инвестиции по договор са изпълнили купувачите??? Познахте-никакви! Айде да познаете колко работни места са открити? Пак познахте-николко! Само за неразкритите 300 работни места Д. Николов и компания дължат 300 000 лв. неустойка НА ГОДИНА!!! От тогава са минали 16 години по 300 000…………ужас!!! Впоследствие тази земя, разделена на по-малки парцели, е била препродадена, но вече на двадесет и повече пъти по-висока цена. Само, че в нарушение на всички клаузи в договора, ЗАРАДИ КОИТО ЦЕНАТА Е БИЛА 7$ на квадрат!!!
08:51 02.06.2026
31 ,,Баба Алино",произлиза от... :
А ,,40-те разбойника" са действали да се построи незаконният строеж,като те се пазят в дълбока тайна и затова не фигурират,в наименованието ...!
08:56 02.06.2026
33 Мизерабъл
До коментар #18 от "Уха":Чака тебе,ти да влезнеш първи
09:12 02.06.2026
34 Маринов
Иначе, от снимките и филмите се вижда, че е работено качествено, щадящо. Къщите са като накацали сред дърветата.
Мое мнение е да не се събаря квартала. Да се намери решение за запазване построеното и довърши незавършеното. Все пак има хора с нотариално актове, вписани в кадастъра. Това, че земята там все още е била горски фонд е проблем, който може да се реши. Но вече не с подкупи или не реши заради липса на такива. И най важното е държавните и обшинските органи и прокуратурата да си свършат работата, въпреки липсата на шоколадче. За схюградния фонд може да се създаде структура за управление и се ползва за социални, благотворителни дейности. Всичко може.
09:13 02.06.2026
35 дондьо 2026
"Боко" свинско" баба Алино!
09:15 02.06.2026
36 Маринов
До коментар #17 от "авантгард":Скоро четох, че зеленият казал, че Киев е истинската Русия, а не Москва. Тогава защо е тази война и за какво става дума? Друг въпрос е, че покрайнина се промъкна към Малоруския и с помощта на неколко величия в КПСС обособи УССР и превзе територията. А след погрома на СССР - си има заводи и технологии.
09:19 02.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
43 НЯКОЙ
До коментар #24 от "SDEЧЕВ":имат фалшиви актове. ти платен клакьор ли си
10:18 02.06.2026
44 Силата на закона!
Да, красиво е. Да, има измамени купувачи( колко са измамени, те си знаят).
Мошениците точно на това са заложили - на свършените факти и на лакомията на властите.
Политическа лоялност, двустранни договорености между две мафиотизирани държави и резултатът е украински анклав в сърцето на Варна.
Решението е само едно - разрушаване на незаконното строителство и възстановяване на вида на терена за сметка на извършителите. А виновниците - в затвора.
Беззаконието трябва да приключи най-после.
10:25 02.06.2026