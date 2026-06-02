8 месеца след потопа в Елените: Разрушения, липса на инфраструктура и нови съмнения за незаконно строителство

2 Юни, 2026 08:24 1 229 23

Срутиха се стени, бяха изкоренени дървета, отнесени автомобили и покъщнина, а четирима души загубиха живота си

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Осем месеца след опустошителното наводнение в курортния комплекс Елените, при което загинаха четирима души, а десетки сгради бяха разрушени, последствията от бедствието продължават да тежат върху живота на собственици и жители. Въпреки изминалото време, комплексът все още е без нормално електроснабдяване и водоснабдяване, а институциите са изправени пред нови въпроси около строителния контрол и законността на част от сградите, припомня "Нова телевизия".

На 3 октомври приливни вълни връхлетяха ваканционното селище, помитайки всичко по пътя си. Срутиха се стени, бяха изкоренени дървета, отнесени автомобили и покъщнина, а четирима души загубиха живота си.

Днес, осем месеца по-късно, речното корито и колекторът под хотел „Негреско“, чието състояние беше посочено като една от причините за тежките последици от бедствието, продължават да будят тревога.

„Той е изключително компрометиран и стеснен. Ако имаме един проливен дъжд през юли, когато плажът е пълен с хора и хотелът вече се рекламира за туристи, очакваме хиляди хора да се концентрират на това място. Институциите трябва ясно да кажат - наистина ли е почистен този колектор и безопасен ли е“, коментира жителят на Несебър Кръстьо Пеев.

Местните жители вече не търсят виновни за случилото се. Те настояват за спешна държавна помощ. „Искаме държавата да вземе нещата в свои ръце. Да се отпуснат средства за изграждането на речно корито, което да може да поеме подобна вълна в бъдеще“, заяви Стоян Атанасов, който е собственик на три апартамента в комплекса.

Проблемите с инфраструктурата остават нерешени. Канално-помпената станция продължава да е затрупана с тиня и отпадъци, което води до нови запушвания при всеки по-сериозен валеж.

Според собствениците, въпреки липсата на трайно решение, вече се правят опити за привличане на туристи. „В момента има ток и вода за този хотел, защото се рекламира и се подготвя за сезон. Ако го отворят, ние ще бъдем тук ежедневно и няма да позволим нито един турист да бъде подведен“, предупреждава Атанасов.

Междувременно от Министерството на регионалното развитие са разпоредили проверка на строителния контрол в комплекс „Астория“. Казусът се оказва дори по-сложен от този с хотел „Негреско“.

От Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Бургас потвърдиха, че двете сгради на комплекса не разполагат с Акт 16 и не са въведени в експлоатация.

„Има издадени разрешения за строеж от главния архитект на Община Несебър, но сградите не са въведени в експлоатация. Защо това не е направено, не можем да кажем, тъй като е в компетенциите на главния архитект“, обясни временно изпълняващият длъжността директор на РДНСК-Бургас Кети Вълкова.

За много собственици това се оказва неприятна изненада. Сред тях е Игор Макарув, който живее в България повече от 15 години.

„След наводнението разбрахме, че сме купили незаконен имот. Освен това нямаме канализация. Оказа се, че връзката към помпената станция е била незаконно присъединена към инфраструктурата на Арабаджиеви. Осми месец сме без канализация“, разказва той.

В двете сгради на комплекс „Астория“ има общо 456 домакинства, които в момента са изправени пред сериозни битови затруднения.

По отношение на хотел „Негреско“ от строителния контрол уточняват, че той разполага с удостоверение за въвеждане в експлоатация и към момента няма преписки за незаконно строителство.

До края на юни ДНСК трябва да представи доклад с резултатите от проверките. Паралелно с това вече осем месеца продължава и разследването на Бургаската окръжна прокуратура за причините за бедствието, отнело четири човешки живота. Подадените сигнали и жалби до институциите са хиляди.

„Всички хора тук бедстват, а летният сезон вече започна. Някои нямат достатъчно средства дори за храна. Разходите са огромни. Молим кмета да се срещне с нас и да помогне за решаването на проблема със собственика на земята“, казва Маншук Тугамбаева, която е собственик във „Вила Романа“.

Липсата на ток и вода поражда и опасения от възникване на епидемии през летните месеци.

Арменският гражданин Агоп Чагарян, който също притежава имот в комплекса, посочва, че според закона общината разполага с механизми за намеса. „Кметът може да даде задължителни указания на собственика да осигури електричество и вода. Ако това не бъде изпълнено в срок от 30 дни, общината има право сама да извърши необходимите действия и след това да потърси разходите от отговорното лице“, обяснява той.

Опитите за получаване на позиция от Община Несебър и от фирмата съсобственик на комплекса не дадоха резултат. От прокуратурата също отказаха коментар заради продължаващото разследване.

Плажът в Елените към момента няма вписан концесионер в регистрите на Министерството на туризма и няма заявен наемател. Въпреки това на ивицата вече са подредени чадъри и шезлонги, което показва, че някой очаква туристи това лято.

Дали курортът ще успее да посрещне посетители при липсата на решени инфраструктурни проблеми и продължаващите проверки на институциите, остава открит въпрос.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 И тук руснаци, сер

    4 3 Отговор
    Но няма руснак украински гражданин да тролимпмошно. От НПО Русофшли не превеждат пари.

    08:27 02.06.2026

  • 2 Пръъъъц

    16 1 Отговор
    Боли ме фара за Елените. Групировките застроиха и продадоха дерето на чужденци, нека сега му мислят.

    Коментиран от #5

    08:27 02.06.2026

  • 3 мъкаааа

    10 0 Отговор
    Както обикновенно у Бългерията бедна и изоставена.

    08:27 02.06.2026

  • 4 Баба Алино анклав

    13 1 Отговор
    Общински съветник от ДБ с имот във "Форест клуб": Построеното трябва да се узакони

    08:29 02.06.2026

  • 5 Пешо

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пръъъъц":

    Това е фалшива новина. Всички проблеми са ни решени с приемането на евтото. Само то ни оставаше , за да станем пълноправни европрйци. Всякакви други теми като корупция, местна власт, измекярщина на служби и държавни служители не са ни проблем. Харчете евро и се усмихвайте.

    08:31 02.06.2026

  • 6 арабаджиеви

    9 0 Отговор
    дреме ни на половите органи

    08:31 02.06.2026

  • 7 САМО ПРИКАЗКИ..

    12 0 Отговор
    ..ПРИКАЗКИ,КОНСТАТАЦИИ И НИЩО СЪЩЕСТВЕНО.
    НЯМА ВИНОВНИ,НЯМА НАКАЗАНИ.

    08:31 02.06.2026

  • 8 Защо искат от държавата

    20 0 Отговор
    Да искат от динените дето ги закопаха
    Защо запазиха хотела на украинците върху речното корито
    Същата работа като варненската
    Тиквени капани
    Тиквени хапки

    08:32 02.06.2026

  • 9 Сила

    17 0 Отговор
    Престанете да крадете и с откраднатото да си купувате незаконни имоти от други крадци !!!
    Накрая "от където дошло , там отишло !"

    08:34 02.06.2026

  • 10 Факт

    6 0 Отговор
    Това е българия

    08:36 02.06.2026

  • 11 Да припомня

    8 0 Отговор
    Нали Бойко Борисов се изока, че хотела трябва да бъде разрушен? Къде си бе, бизон?
    Събирай четниците и на терен. С кирки и лопати!
    Ясна ли съм или да титго преведа на майчиният ти банкянски език?

    08:38 02.06.2026

  • 12 Фори

    15 0 Отговор
    В България можеш да купиш със законни документ незаконен имот! Парадокс.

    08:39 02.06.2026

  • 13 Кочо

    5 6 Отговор
    Тя цялата ви България е незаконна, но се активизирахте против ПП! Защото Гюров бе като възрожденски патриот като служебен премиер, в сравнение с номенклатурните рикошети от комунизма сега! И ще бъде президент /при нормален народ - избирател/! Във всяко село има поне 100 самонастанили се в чужди изоставени къщи цигани от всяккъв произход - арапски, индийски, прабългарски, калайджийски! Ето, последно се обявили за сопственици на 2 къщи и наистина работят и си ги правят! Официално никакви доходи, откъде пари за матреали!? А някои са се настанили в напълно подредени къщи на липсващи англичани! Били ги купили!!! Имотите сгурно са добили чрез хитовата ,,обстоятелствена прверка"! Краде се на ниво!

    Коментиран от #14

    08:40 02.06.2026

  • 14 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кочо":

    Звучи апокалиптично , но такива са фактите и суровата действителност в БГ то !!!
    И не виждам как може да се промени към някаква нормалност , просто няма как да стане , нещата да тотално изпуснати вече !!!
    Но за това са си виновни само хората на Територията .....

    Коментиран от #18

    08:47 02.06.2026

  • 15 Как

    11 0 Отговор
    Сега ще съберат пари и ще ги бутнат на някой чиновник да разреши общината да поправи щетите. По евтино ще им излезе. Ще го извъртят нещо неотложно екологично туристическо и всички ще платим милионерската инфраструктура!

    08:48 02.06.2026

  • 16 хмм

    11 0 Отговор
    „Искаме държавата да вземе нещата в свои ръце. Да се отпуснат средства за изграждането на речно корито, което да може да поеме подобна вълна в бъдеще“, заяви Стоян Атанасов, който е собственик на три апартамента в комплекса." Той има три апартамента и иска държавата да даде пари за речното корито. Той като купувал не проверил, не видял, не се интересувал, обаче сега държавата, т.е. онези дето и един апартамент нямат, трябва да му оправят речното корито. Ами продай единият апартамент, бе, баровец, обединете се собствениците на по няколко апартамента и си оправете речното корито, защото това е важно за вас, не за мен. Нагли рентиери.

    Коментиран от #20

    08:54 02.06.2026

  • 17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 0 Отговор
    След още 8 месеца и за Баба Алино ще се говори така!

    08:55 02.06.2026

  • 18 Кочо

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сила":

    То вече на територията няма хора в благородния смисъл! Затова, няма и как да са виновни! В началото на демокрацията Запада ни наставляваше, че страни като България нямат нужда от армия, а само от полиция за подържане на реда! И нашите юнаци изпълниха указанята им точно! Силовите структури няма да страдат от огранчения и при новото управление!

    08:57 02.06.2026

  • 19 Какво става в България?

    10 0 Отговор
    Незаконни градове; пещери превърнати в орънжерии за марихуана; подземни градове за производство на наркотицци; заградени площи с неясна цел- Петрохан; училища към джамиите- извън контрола на мин на образованието; сдружения- извън закона; съдебна система- безконтролна…. Какво става в България?

    08:59 02.06.2026

  • 20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "хмм":

    Не отричай вината на държавата. Кой е дал разрешение за строеж в коритото на река?

    Коментиран от #21

    09:00 02.06.2026

  • 21 Ах ,ах

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Държавата евентуално може и да е дала разрешителните ,но това е частна собственост ,следователно / в зависимост от договорите/ подръжката и обогородяването е за сметка на или на инвеститора или на сжбственика. Твоят двор държавата ли трябва да поддържа?

    09:29 02.06.2026

  • 22 дядото

    7 0 Отговор
    след 8 месеца .... съмнения за незаконно строителство. тогава за какво издържаме скъпо платени и неефективни мвр,прокуратура и съд

    09:37 02.06.2026

  • 23 Анонимен

    0 0 Отговор
    Бяха заведени дела срещу много олигарси но юмрук шайката шарлатани разрушиха изхвърлиха всичко и сега владеят цялата държава

    10:23 02.06.2026

