Гуардиола отказа офертата на Бекъм

2 Юни, 2026 08:43 910 1

Категоричен отговор от испанския специалист – почивката е приоритет

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Дейвид Бекъм, един от собствениците на американския футболен клуб Интер Маями, е имал големи надежди да привлече именития треньор Хосеп Гуардиола начело на отбора. След напускането на Хавиер Масчерано, тимът остана без постоянен наставник, а звездите като Лионел Меси очакваха ново начало.

Според информация на британското издание The Mirror, Бекъм е планирал да обсъди възможността за сътрудничество с Гуардиола по време на финалите на Световното първенство. Испанският специалист обаче е бил категоричен – след десетилетие начело на Манчестър Сити, той няма никакво намерение да се връща към клубната работа в близко бъдеще.

Гуардиола е дал ясно да се разбере, че иска да се откъсне напълно от футболната сцена. Той е отказал не само да води преговори, но и да присъства на мачове от Световното първенство, предпочитайки да се отдаде на заслужена почивка и време със семейството си.

След категоричния отказ на Гуардиола, ръководството на Интер Маями ще трябва да насочи усилията си към други варианти за треньорския пост.


  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Поздравления за това!

    09:13 02.06.2026

