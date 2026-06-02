Гуардиола отказа офертата на Бекъм

Дейвид Бекъм, един от собствениците на американския футболен клуб Интер Маями, е имал големи надежди да привлече именития треньор Хосеп Гуардиола начело на отбора. След напускането на Хавиер Масчерано, тимът остана без постоянен наставник, а звездите като Лионел Меси очакваха ново начало.

Според информация на британското издание The Mirror, Бекъм е планирал да обсъди възможността за сътрудничество с Гуардиола по време на финалите на Световното първенство. Испанският специалист обаче е бил категоричен – след десетилетие начело на Манчестър Сити, той няма никакво намерение да се връща към клубната работа в близко бъдеще.

Гуардиола е дал ясно да се разбере, че иска да се откъсне напълно от футболната сцена. Той е отказал не само да води преговори, но и да присъства на мачове от Световното първенство, предпочитайки да се отдаде на заслужена почивка и време със семейството си.

След категоричния отказ на Гуардиола, ръководството на Интер Маями ще трябва да насочи усилията си към други варианти за треньорския пост.