Военен учебен самолет се разби по време на учение в Тайван

Учебен самолет на тайванските въоръжени сили катастрофира днес по време на военно учение на острова, съобщава Франс прес, предава БТА.

Според първоначалната информация машината е участвала в тренировъчна мисия, насочена към отработване на действия при евентуална повреда на двигателя.

Инцидентът е станал в района на северния край на пистата на военновъздушната база Гангшан, разположена в южната част на Тайван. Информацията беше потвърдена от Министерството на отбраната в Тайпе.

Към момента не се съобщават подробности за причините за катастрофата, нито за състоянието на екипажа. Очаква се компетентните органи да започнат разследване на обстоятелствата около инцидента.