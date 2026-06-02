Военен учебен самолет се разби по време на учение в Тайван

2 Юни, 2026 08:38, обновена 2 Юни, 2026 08:34 710 12

Инцидентът е станал край военновъздушната база Гангшан по време на тренировка за действия при отказ на двигател.

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Учебен самолет на тайванските въоръжени сили катастрофира днес по време на военно учение на острова, съобщава Франс прес, предава БТА.

Според първоначалната информация машината е участвала в тренировъчна мисия, насочена към отработване на действия при евентуална повреда на двигателя.

Инцидентът е станал в района на северния край на пистата на военновъздушната база Гангшан, разположена в южната част на Тайван. Информацията беше потвърдена от Министерството на отбраната в Тайпе.

Към момента не се съобщават подробности за причините за катастрофата, нито за състоянието на екипажа. Очаква се компетентните органи да започнат разследване на обстоятелствата около инцидента.


Тайван
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    13 1 Отговор
    А още не ги е напднал Китай...

    08:37 02.06.2026

  • 2 Софиянец

    19 3 Отговор
    Пак ли фъ16? То при тия ковчези това си е ежедневие, по-добре ни уведомявайте за дните, в които не се е разбил някой от тия натовски таралясници!

    Коментиран от #4

    08:38 02.06.2026

  • 3 Без име

    9 1 Отговор
    Що така за Киев нищо???

    08:52 02.06.2026

  • 4 Сельо

    2 9 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    Още ли си караш Москвича?

    08:52 02.06.2026

  • 5 кравария

    10 1 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    08:58 02.06.2026

  • 6 К.о.т.А.К.А. 🐱

    7 1 Отговор
    И тия щели да се бият с Китай и Русия, хахахах

    08:59 02.06.2026

  • 7 Любопитно

    10 1 Отговор
    Фъ16 да не ги използват като камикадзета вече и да тренират за тая цел?

    09:02 02.06.2026

  • 8 ВВСар

    7 1 Отговор
    НАШИТ€ К€Н€F-16 ЗА ТОВА СИ ГИ ПАЗИМ..., НО РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СТАНЕ банга-ранга!
    P.S.
    ИМАМ ЗАБРАНА ДА ПОБЛИКУВАМ КОМЕНТАРИ!
    В РУСИЯ СЪМ, В РУСИЯ СЪМ, ДРЕМЕ МИ НА VPNa...!
    ДАН$-Да Ама Н€ $лужбъ, И ви€ КАТО "$ВОБОДНАТА м€дия" $Т€ Ч€РВ€НИ М€Н Т€ ТА!

    09:10 02.06.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 1 Отговор
    Много падат тези Ф-ки бе, също като на дядо ми... бастуна...

    09:33 02.06.2026

  • 10 Прилоча

    3 1 Отговор
    На хамериканска машина. Нормално е. Требва нов са се купува.

    09:55 02.06.2026

  • 11 ШперПЛАТ

    0 0 Отговор
    Преди няколко години , един ПРОСТАК от Банкя каза , че пилотите били мижавляци, защото ако имало проблем , те веднага катапултирали и после трябвало ТОЙ-държавата , да плащат самолета !

    10:28 02.06.2026

  • 12 кумчо ВЪЛЧО

    0 0 Отговор
    Ние пък мислихме , че само при руснаците стават провали , а при западняците всичко е тип-топ !

    10:29 02.06.2026