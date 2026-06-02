Военен учебен самолет се разби по време на учение в Тайван

Учебен самолет на тайванските въоръжени сили катастрофира днес по време на военно учение на острова, съобщава Франс прес, предава БТА.
Според първоначалната информация машината е участвала в тренировъчна мисия, насочена към отработване на действия при евентуална повреда на двигателя.
Инцидентът е станал в района на северния край на пистата на военновъздушната база Гангшан, разположена в южната част на Тайван. Информацията беше потвърдена от Министерството на отбраната в Тайпе.
Към момента не се съобщават подробности за причините за катастрофата, нито за състоянието на екипажа. Очаква се компетентните органи да започнат разследване на обстоятелствата около инцидента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
08:37 02.06.2026
2 Софиянец
Коментиран от #4
08:38 02.06.2026
3 Без име
08:52 02.06.2026
4 Сельо
До коментар #2 от "Софиянец":Още ли си караш Москвича?
08:52 02.06.2026
5 кравария
08:58 02.06.2026
6 К.о.т.А.К.А. 🐱
08:59 02.06.2026
7 Любопитно
09:02 02.06.2026
8 ВВСар
P.S.
ИМАМ ЗАБРАНА ДА ПОБЛИКУВАМ КОМЕНТАРИ!
В РУСИЯ СЪМ, В РУСИЯ СЪМ, ДРЕМЕ МИ НА VPNa...!
ДАН$-Да Ама Н€ $лужбъ, И ви€ КАТО "$ВОБОДНАТА м€дия" $Т€ Ч€РВ€НИ М€Н Т€ ТА!
09:10 02.06.2026
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
09:33 02.06.2026
10 Прилоча
09:55 02.06.2026
11 ШперПЛАТ
10:28 02.06.2026
12 кумчо ВЪЛЧО
10:29 02.06.2026