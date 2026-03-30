Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп обяви смяната на режима в Техеран, обмисля операция за изземане на обогатения уран

30 Март, 2026 05:47, обновена 30 Март, 2026 07:53 10 131 87

  • сащ-
  • тръмп-
  • иран-
  • война

Бързо можем да прекъснем системата на Иран за плащания за преминаването на търговски кораби през Ормузкия проток, смята американският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп обясни, че според него САЩ са постигнали смяна на режима благодарение на въздушните си удари, които нанасят в Иран заедно с Израел и при които бяха убити върховният ръководител Али Хаменей и множество висши представители на Ислямската република, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Имаме смяна на режима, това вече се вижда, защото първият режим беше унищожен, заличен, всички те са мъртви", заяви на брифинг Тръмп. "Следващият режим“, назначен веднага след смъртта на Хаменей, "също е до голяма степен мъртъв", отбеляза снощи той пред репортери.

Според него това е довело до установяването на "трети режим" в Иран. "Имаме работа с хора, различни от тези, с които някой е имал работа преди. Това е съвсем друга група хора, така че бих сметнал това за смяна на режима", допълни президентът.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля възможността за военна операция за изземане на запасите от обогатен уран от Иран, пише The Wall Street Journal.

Според изданието, ако бъде проведена, операцията, която би била рискована и сложна мисия, би включвала нахлуване на американските сухопътни сили в продължение на няколко дни.

Тръмп като цяло бил отворен към идеята за подобна операция, но оценява нивото на заплахите, на които биха били изложени американските военни. Американският лидер все още не е взел окончателно решение.

Той инструктирал своите съветници да окажат натиск върху Иран доброволно да предаде близо 1 000 паунда (приблизително 450 кг) обогатен уран като условие за прекратяване на конфликта.

Тръмп смята, че Вашингтон би могъл, ако е необходимо, бързо да прекрати предполагаемата система на Иран за събиране на плащания за преминаването на търговски кораби през Ормузкия проток.

„Ще трябва да разберем дали това е вярно или не. Можем да спрем това за две минути, толкова бързо, че ще ви завърти главите“, каза той пред репортери на 29 март на борда на самолета си на път от Уест Палм Бийч, Флорида, за Вашингтон. Американският премиер се завръща в Белия дом от имението си Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, където прекара уикенда.

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че исканията на Иран към САЩ включват „нова процедура“ за кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Тази процедура би „позволила на Иран да събира плащания от кораби“, преминаващи през Ормузкия проток, подобно на случващото се в Египет и Суецкия канал.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 61 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слава на Персия!

    173 28 Отговор
    Браво на смелите ирански лъвове.

    Коментиран от #75

    06:05 30.03.2026

  • 2 Точно така.

    131 7 Отговор
    Режимът се смени, а ония си манифестират из Техеран в негова подкрепа. Не го казвам аз, а Алджезира.

    Коментиран от #46

    06:05 30.03.2026

  • 3 РИЖИЯ ЛУД КОН.

    136 9 Отговор
    УСПЕХИ НО НАДА.ЛИ .
    АМЕРИКАНЦИТЕ ОТ.ТУК НАТАТЪК НЯМА ДА ЖИВЕЯТ СПОКОЙНО В СТРАНАТ СИ. Заради РИЖИЯ кон. ЩЕ ИМА.МНОГО АТЕНТАТИ И.Т.Н.

    Коментиран от #77

    06:10 30.03.2026

  • 4 Възмутен

    162 5 Отговор
    Този явно се е самозабравил и си мисли, че хората по света са не нивото на неговите избиратели и вярват на нелепите му лъжи

    06:10 30.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хасан

    53 17 Отговор
    Ако задоволят Иран, Турция също трябва да поиска такси от черноморските страни!!!

    Коментиран от #66

    06:16 30.03.2026

  • 8 Улав Динчо

    88 8 Отговор
    Опаааа... сега, сега, сега... почти декларира ПОБЕДАТА...

    Веднага си търсете място на колесниците

    ВСЕКИ ДЕН ЩЕ Е ТСКА ДО ПОБЕДАТА!

    06:16 30.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ролан

    91 6 Отговор
    Този окончателно е взел-сдал🤣

    06:17 30.03.2026

  • 11 Георгиев

    124 5 Отговор
    Статията показва, че заболяването на Тръмп се засилва. Каква смяна на режима, какво пет лева? Режимът е същият, на мястото на убитите има нови лица и това е. А САЩ така ли ще действат в международен план, нататък? Това ли да чакаме в Куба, както той заплашва - избиване на ръководството на страната и т.н.? Връща света в модерен първобитен период. Така ли ще движи уж напред цивилизацията най развитата към момента страна?

    06:18 30.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дончо "победителя"

    118 7 Отговор
    Бай Дончо уби лидерите на Иран търсещи диалог, за да дойдат хора, за които преговорите изобщо не са опция. Визията на новите лидери е Израел да заприлича на картофена нива. И следващите 100 години никоя от арабските държави изобщо да не си и помисля да влиза в съюз с Обора. Е това ако не е победа, кое е?

    06:21 30.03.2026

  • 14 Георгиев

    65 6 Отговор

    До коментар #6 от "осраински":

    Според мен САЩ са експеримент на разума, който контролира земната цивилизация. И те още не знаят това сполучлив експеримент ли е. Преди 200 г там са строили небостъргачи с автоматично миене на прозорците отвън. А вижте ги как действат сега като първобитни и.

    06:24 30.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 А смяна на режима в Кравешко кога...

    63 6 Отговор
    Е те за това не требва да се дава власт на изперкали старчета с налудничави идеи..
    Тва е работа за хора в активна възраст макс 50 годишни..

    06:29 30.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не разбрах за какво

    64 2 Отговор
    Тръмп е благодарил на Лукашенко, както пише в заглавието 😂😂😂😂😂

    Коментиран от #24

    06:34 30.03.2026

  • 20 Абе тоя почна

    42 5 Отговор
    като зелето, след няколко бели хайуейс, отива на пресконференция, съжалявам Мели.

    06:37 30.03.2026

  • 21 Ъъъъ

    60 3 Отговор
    Някой разбра ли защо е благодарил на Лукашенко? 🤥

    06:39 30.03.2026

  • 22 БАШ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ДА КАЖЕ

    57 4 Отговор
    Никъде в новината не пише за Лукашенко. Защо го има в заглавието?

    Коментиран от #38

    06:39 30.03.2026

  • 23 Тоа

    34 4 Отговор
    Явно и Господ не мое го спре!

    Коментиран от #30

    06:40 30.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Благоевград

    38 1 Отговор
    Според журналята тук тръмп е премиер на америка 😀

    07:00 30.03.2026

  • 26 Абе този

    22 5 Отговор
    Много се перчи. Усети че в България режима е отслабен и взе да удря държава след държава.

    Коментиран от #28

    07:00 30.03.2026

  • 27 пропусна

    20 3 Отговор
    Лукашенко

    07:01 30.03.2026

  • 28 Тръмп

    3 31 Отговор

    До коментар #26 от "Абе този":

    е велик, ако не знаеш !

    Коментиран от #31

    07:02 30.03.2026

  • 29 1001

    34 3 Отговор
    Тоя си е загубил акълут!

    07:03 30.03.2026

  • 30 как

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Тоа":

    да го спре като изпълнява волята Му !...

    07:04 30.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 НАБЛЮДАТЕЛ

    45 1 Отговор
    САЩ не могат да нанесат стратегическо поражение на Иран, опитват да представят провала си като победа

    07:13 30.03.2026

  • 35 Филип Тотю

    32 1 Отговор
    Лукашенко? Миленка кви ги пишеш братленце?

    07:14 30.03.2026

  • 36 Оказа се

    45 1 Отговор
    Че щатите наистина са велика демокрация. Никой не лекува изчаткалите, даже ги избират за управляващи.

    07:15 30.03.2026

  • 37 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    52 2 Отговор
    "изземане на запасите от обогатен уран" - Това май се нарича кражба?
    Ама те краварите така са свикнали по целия свят, последен пример - Венецуела...

    Коментиран от #68

    07:18 30.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Винкело

    41 3 Отговор
    Значи, победата е каквото ви кажат Щатите, че е. И не е грабеж на урана, ами е "изземване" на урана. И "сделка" е само когато е изгодна за Щатите. Демокрацията е такава, кво да я правиш... Да се сеща Украйна.

    07:21 30.03.2026

  • 40 Едва

    37 2 Отговор
    ли евреите ще отпуснат каишката му дотолкова, че сам да преценя кога точно да излезе от тази война. Това бръщолевене "вземам урана и приключвам" е по-скоро тестване на реакцията на лобито. Обаче ушатият терорист в Тел Авив мълчи, което навярно означава, че ще държат САЩ във войната за още дълго, неопределено време.

    07:23 30.03.2026

  • 41 Лукашенко

    20 3 Отговор
    е приел да е аятолах!

    07:25 30.03.2026

  • 42 Уранът

    32 2 Отговор
    му трябва за да се отчете на ционисткото началство за да го оставят на мира. Но едва ли ще сработи. САЩ са пред втори Виетнам.

    07:26 30.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Госта..

    34 3 Отговор

    До коментар #15 от "Я пъ тоа":

    В Руската федерация отделните народи имат автономност ,къде в САЩ има автономна република /щат/ ???

    07:34 30.03.2026

  • 45 ШЕСТОПРЪСТИЯ

    22 1 Отговор
    Интелекта пак се е объркал, като е писал тази задълбочена статия.

    07:40 30.03.2026

  • 46 Ще има и още

    26 1 Отговор

    До коментар #2 от "Точно така.":

    Когато някога се случваше смяна на съветските лидери, никой не говореше, че режима се е сменил. Би звучало глупаво, нелепо и смешно. Такова изглежда и сега, вярно никой не си смее, гледа все по изпълняващият си джоб и се чуди що за лунатик стои начело на тази държава.

    07:43 30.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Симо

    38 1 Отговор
    Щеше да е забавно, ако не беше трагично, да слушаме всяка сутрин глупостите на този психично болен пациент. От една страна е като комедиант в забавно шоу, от друга хора умират и икономиката се срива от действията които произлизат от това шоу.

    07:49 30.03.2026

  • 50 Мухахаха

    17 1 Отговор
    Тръмпата се сдухал нещо

    07:54 30.03.2026

  • 51 az СВО Победа 80

    16 1 Отговор
    Кисело му е гроздето, а? 🤣🤣🤣

    07:57 30.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 На 19 март

    12 1 Отговор
    пратеник на Тръмп се е срещнал с Лукашенко в Беларус, Лукашенко се е предложил за дипломатически посредник в преговорите с Русия срещу облекчаване на санкциите. И имал специален план за прекратяване на войната в Ирак. И е освободил някакви политически затворници. По инфо от друга медия...

    07:58 30.03.2026

  • 55 9 милиона

    26 1 Отговор
    души протест. Срещу деменцията тръмпов. Аз незнам друга държава с такива масови протести. Импийчмънт ВЕДНАГА!

    Коментиран от #57

    07:59 30.03.2026

  • 56 Ко каза ко

    11 0 Отговор
    блажени са вярващите.

    08:01 30.03.2026

  • 57 az СВО Победа 80

    19 2 Отговор

    До коментар #55 от "9 милиона":

    С деменция беше Байдън, при гова тежка!

    Този е хвалипръцко!

    08:01 30.03.2026

  • 58 това е смешно

    19 1 Отговор
    Смениха Хаменей с Хаменей и до тук !

    08:03 30.03.2026

  • 59 голяма излагация

    16 1 Отговор
    То и Наполеон така постигна целите си .

    08:03 30.03.2026

  • 60 За съжаление

    14 1 Отговор
    правителството на САЩ не може да реши кога и как да приключи тази военна авантюра. Други решават.

    08:05 30.03.2026

  • 61 чичо уж победи , пък тая нощ

    31 1 Отговор
    Иран удари ключов завод в Кувейт, сигнали за атаки идват и от Бахрейн, Йордания, Катар и ОАЕ...
    Персите лобутят всички наред .

    08:07 30.03.2026

  • 62 Само питам

    16 0 Отговор
    Иранците подписаха ли капитулацията ?

    08:08 30.03.2026

  • 63 Този

    20 1 Отговор
    Наистина е голям Дебил,откакто стана президент нещо превъртя.

    08:14 30.03.2026

  • 64 Рижия

    20 1 Отговор
    преизпълни плана ! 😀😀😀
    Смени ТРИ пъти режима в Иран !
    Въобще разбира ли що е РЕЖИМ !? 😀
    Това не е истина !!!

    08:26 30.03.2026

  • 65 Много се сменят тия цели

    24 1 Отговор
    за започването на войната бе!!!!

    Сега целта била за отваряне на протока Ормуз и Иран да не събирал такси за преминаването!
    Че трябвало всички държави да се включат да мрат за постигането на целта!
    И как така е целта, след като преди започването на войната с подла атака, протока Ормуз си бе отворен свободно???

    08:32 30.03.2026

  • 66 Преминаването през Босфора

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хасан":

    на товари, не е безплатно!

    08:34 30.03.2026

  • 67 Бай онзи

    14 2 Отговор
    На този ор.и.нд.ж манталитета му е същия като на испанските конкистадори,когато пристигат в Южна Америка.Слизат от корабите,избиват местното население,ограбват му златото и така до пълното им покоряване!!!

    Коментиран от #70

    08:43 30.03.2026

  • 68 Това е опит за измисена "победа"

    21 1 Отговор

    До коментар #37 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    и да се измъкне от кашата, в която го набутаха Натаняху и лобито в САЩ!

    Още преди войната, предложението на Иран за мир и отмяна на санкциите бе, че ще предаде килограмите високо обогатен уран извън страната. И допускане свободно на всякакви инспектори!
    Бе отразено по медиите
    Ама журналистите не смеят да го напишат пак, че пляс!

    08:45 30.03.2026

  • 69 Реалис

    11 1 Отговор
    Егати крадецът

    09:00 30.03.2026

  • 70 Англосаксите

    12 1 Отговор

    До коментар #67 от "Бай онзи":

    правят същото в Сев. Америка. Дори конкистадорите не са били толкова жестоки, защото и днес местното население си живее и преобладава, докато северноамериканците тук-там се появяват предимно в резерватите. Трумпича е наследник и носител на ценностите на вторите.

    09:01 30.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Мишел

    10 2 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    09:35 30.03.2026

  • 74 СТИГА БЕ

    11 1 Отговор
    КОГА ДЕБАРКИРАХА,...КОГА ПРЕВЗЕХА ПЕРСИЯ,... ТА ДА ВЗЕМАТ УРАНА
    изглежда ИИ е писал статията , а мисирка бърза да ни я представи, да не го изпреварят

    Коментиран от #76

    09:44 30.03.2026

  • 75 МИНУВАЧ

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на Персия!":

    Айде бе,... напредват хората, корабите им сега тръгват

    09:46 30.03.2026

  • 76 бай Даньо

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "СТИГА БЕ":

    ААА, ще видите вие, адаша не го казва ей така, ИИ само му помага

    09:48 30.03.2026

  • 77 Висш тероризъм в действие.

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "РИЖИЯ ЛУД КОН.":

    Тръмп обмисля поредната кражба на подземни богатства, уран! Предтекст има всякакъв. Важното е да бъде откраднато и да бъде поставен угоднически режим който да позволява и обслужва кражбата. Както у нас, нали? Злато, нефт, уран, манган, мед, всичко принудително се краде.

    Коментиран от #87

    09:55 30.03.2026

  • 78 Същото е както ни грабят у нас.

    14 1 Отговор
    Тръмп: Искам петрола на Иран. Ще се съобразят с нас, иначе остават без държава. Лесно ще превземем Харг. Помпео на времето в Сирия бе казал. Тия подземни богатства тук в Сирия не са ваши, те са наши, на САЩ. Всички подземни богатства в света са на САЩ. Е за това е войната и тя ще стане световна заради лакомията на САЩ. Започнала е нова война за подземните богатства.

    Коментиран от #82, #85

    10:09 30.03.2026

  • 79 Спиди

    8 1 Отговор
    Ако има мегдан да се направи уравнения, Байдън беше по адекватен и по уравновесен,този оранжев тотално скъсал синджира.
    Те го молили да става аятолла ,ама той им отказал,сменил си памперса,а не .....
    Всеки мъж заслужава си жената, всеки народ заслужава си управниците,явно проклятието на индианците ги настигна,тоя Ориндж,направо е за срам.

    10:29 30.03.2026

  • 80 Иван

    7 1 Отговор
    Евала пич, а ние българите възнамерявам да превземем краваросттан. Не знам какво дишате в белия дом ама е хубаво да смените въздуха и да се събуди те. Зняем че много искате да гепите урана и да си оправите бакийте ама няма да стане. Чакам с интерес да видя как ще го направите и колко краваря ще останат в Иран. Виетнам ще ви се види рай

    12:16 30.03.2026

  • 81 тръмп мисли!!!????и граби???

    2 1 Отговор
    оооо...само граби...

    12:41 30.03.2026

  • 82 причините на войните

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "Същото е както ни грабят у нас.":

    винаги са суровините ....и кой ги владее....обикновен капитализъм...нормално....

    12:49 30.03.2026

  • 83 Баба ти

    1 0 Отговор
    Тоя е полудял, превърнал се в озверен световен пират, решил че му о позволено да си заграбва всичко, което му се хареса??! Тоя негодник е за лин(чы!

    14:40 30.03.2026

  • 84 Епикризата на Д-р Хаус

    1 0 Отговор
    Тоя идиот е за освидетелстване и хоспитализиране в обществена психиатрия. Така ще се постигне смяна на диктатора в САЩ с не толко отявлен луд за връзване психопат

    15:13 30.03.2026

  • 85 НАФАРФОРИЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Същото е както ни грабят у нас.":

    Това е война на Сатаната с Бог... Скоро ще има Армагедон и... кой педофил сатанист-откъде е...

    15:18 30.03.2026

  • 86 Държава сащ не трябва да има

    2 0 Отговор
    Време е сащ да получат от същото лекарство. Всеки американец има вина за злого което докараха на света, затова всеки американец ще трябва лично да плати...

    15:24 30.03.2026

  • 87 Психология на блатото

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Висш тероризъм в действие.":

    Ами като гледам бг матряла няма нищо против да го крадат и колонизират. Мечтата на жълтото паве е да бъде роб на чичо Сам до гроб...

    15:28 30.03.2026