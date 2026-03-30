Тръмп обяви смяната на режима в Техеран, обмисля операция за изземане на обогатения уран

Американският президент Доналд Тръмп обясни, че според него САЩ са постигнали смяна на режима благодарение на въздушните си удари, които нанасят в Иран заедно с Израел и при които бяха убити върховният ръководител Али Хаменей и множество висши представители на Ислямската република, предаде Франс прес, цитирана от БТА.



"Имаме смяна на режима, това вече се вижда, защото първият режим беше унищожен, заличен, всички те са мъртви", заяви на брифинг Тръмп. "Следващият режим“, назначен веднага след смъртта на Хаменей, "също е до голяма степен мъртъв", отбеляза снощи той пред репортери.



Според него това е довело до установяването на "трети режим" в Иран. "Имаме работа с хора, различни от тези, с които някой е имал работа преди. Това е съвсем друга група хора, така че бих сметнал това за смяна на режима", допълни президентът.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля възможността за военна операция за изземане на запасите от обогатен уран от Иран, пише The Wall Street Journal.

Според изданието, ако бъде проведена, операцията, която би била рискована и сложна мисия, би включвала нахлуване на американските сухопътни сили в продължение на няколко дни.

Тръмп като цяло бил отворен към идеята за подобна операция, но оценява нивото на заплахите, на които биха били изложени американските военни. Американският лидер все още не е взел окончателно решение.

Той инструктирал своите съветници да окажат натиск върху Иран доброволно да предаде близо 1 000 паунда (приблизително 450 кг) обогатен уран като условие за прекратяване на конфликта.

Тръмп смята, че Вашингтон би могъл, ако е необходимо, бързо да прекрати предполагаемата система на Иран за събиране на плащания за преминаването на търговски кораби през Ормузкия проток.

„Ще трябва да разберем дали това е вярно или не. Можем да спрем това за две минути, толкова бързо, че ще ви завърти главите“, каза той пред репортери на 29 март на борда на самолета си на път от Уест Палм Бийч, Флорида, за Вашингтон. Американският премиер се завръща в Белия дом от имението си Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, където прекара уикенда.

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че исканията на Иран към САЩ включват „нова процедура“ за кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Тази процедура би „позволила на Иран да събира плащания от кораби“, преминаващи през Ормузкия проток, подобно на случващото се в Египет и Суецкия канал.