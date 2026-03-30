Тръмп обяви смяната на режима в Техеран, обмисля операция за изземане на обогатения уран

Американският президент Доналд Тръмп обясни, че според него САЩ са постигнали смяна на режима благодарение на въздушните си удари, които нанасят в Иран заедно с Израел и при които бяха убити върховният ръководител Али Хаменей и множество висши представители на Ислямската република, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Имаме смяна на режима, това вече се вижда, защото първият режим беше унищожен, заличен, всички те са мъртви", заяви на брифинг Тръмп. "Следващият режим“, назначен веднага след смъртта на Хаменей, "също е до голяма степен мъртъв", отбеляза снощи той пред репортери.
Според него това е довело до установяването на "трети режим" в Иран. "Имаме работа с хора, различни от тези, с които някой е имал работа преди. Това е съвсем друга група хора, така че бих сметнал това за смяна на режима", допълни президентът.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля възможността за военна операция за изземане на запасите от обогатен уран от Иран, пише The Wall Street Journal.
Според изданието, ако бъде проведена, операцията, която би била рискована и сложна мисия, би включвала нахлуване на американските сухопътни сили в продължение на няколко дни.
Тръмп като цяло бил отворен към идеята за подобна операция, но оценява нивото на заплахите, на които биха били изложени американските военни. Американският лидер все още не е взел окончателно решение.
Той инструктирал своите съветници да окажат натиск върху Иран доброволно да предаде близо 1 000 паунда (приблизително 450 кг) обогатен уран като условие за прекратяване на конфликта.
Тръмп смята, че Вашингтон би могъл, ако е необходимо, бързо да прекрати предполагаемата система на Иран за събиране на плащания за преминаването на търговски кораби през Ормузкия проток.
„Ще трябва да разберем дали това е вярно или не. Можем да спрем това за две минути, толкова бързо, че ще ви завърти главите“, каза той пред репортери на 29 март на борда на самолета си на път от Уест Палм Бийч, Флорида, за Вашингтон. Американският премиер се завръща в Белия дом от имението си Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, където прекара уикенда.
По-рано The Wall Street Journal съобщи, че исканията на Иран към САЩ включват „нова процедура“ за кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Тази процедура би „позволила на Иран да събира плащания от кораби“, преминаващи през Ормузкия проток, подобно на случващото се в Египет и Суецкия канал.
1 Слава на Персия!
2 Точно така.
3 РИЖИЯ ЛУД КОН.
АМЕРИКАНЦИТЕ ОТ.ТУК НАТАТЪК НЯМА ДА ЖИВЕЯТ СПОКОЙНО В СТРАНАТ СИ. Заради РИЖИЯ кон. ЩЕ ИМА.МНОГО АТЕНТАТИ И.Т.Н.
4 Възмутен
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хасан
8 Улав Динчо
Веднага си търсете място на колесниците
ВСЕКИ ДЕН ЩЕ Е ТСКА ДО ПОБЕДАТА!
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ролан
11 Георгиев
06:18 30.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дончо "победителя"
14 Георгиев
14 Георгиев
До коментар #6 от "осраински":Според мен САЩ са експеримент на разума, който контролира земната цивилизация. И те още не знаят това сполучлив експеримент ли е. Преди 200 г там са строили небостъргачи с автоматично миене на прозорците отвън. А вижте ги как действат сега като първобитни и.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 А смяна на режима в Кравешко кога...
Тва е работа за хора в активна възраст макс 50 годишни..
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Не разбрах за какво
20 Абе тоя почна
21 Ъъъъ
22 БАШ ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР ДА КАЖЕ
23 Тоа
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Благоевград
26 Абе този
27 пропусна
28 Тръмп
28 Тръмп
До коментар #26 от "Абе този":е велик, ако не знаеш !
Коментиран от #31
07:02 30.03.2026
29 1001
30 как
30 как
До коментар #23 от "Тоа":да го спре като изпълнява волята Му !...
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
34 НАБЛЮДАТЕЛ
35 Филип Тотю
36 Оказа се
37 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Ама те краварите така са свикнали по целия свят, последен пример - Венецуела...
Коментиран от #68
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Винкело
40 Едва
41 Лукашенко
42 Уранът
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Госта..
44 Госта..
До коментар #15 от "Я пъ тоа":В Руската федерация отделните народи имат автономност ,къде в САЩ има автономна република /щат/ ???
45 ШЕСТОПРЪСТИЯ
46 Ще има и още
До коментар #2 от "Точно така.":Когато някога се случваше смяна на съветските лидери, никой не говореше, че режима се е сменил. Би звучало глупаво, нелепо и смешно. Такова изглежда и сега, вярно никой не си смее, гледа все по изпълняващият си джоб и се чуди що за лунатик стои начело на тази държава.
07:43 30.03.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Симо
50 Мухахаха
51 az СВО Победа 80
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 На 19 март
55 9 милиона
56 Ко каза ко
57 az СВО Победа 80
До коментар #55 от "9 милиона":С деменция беше Байдън, при гова тежка!
Този е хвалипръцко!
58 това е смешно
59 голяма излагация
60 За съжаление
61 чичо уж победи , пък тая нощ
Персите лобутят всички наред .
62 Само питам
63 Този
64 Рижия
Смени ТРИ пъти режима в Иран !
Въобще разбира ли що е РЕЖИМ !? 😀
Това не е истина !!!
65 Много се сменят тия цели
Сега целта била за отваряне на протока Ормуз и Иран да не събирал такси за преминаването!
Че трябвало всички държави да се включат да мрат за постигането на целта!
И как така е целта, след като преди започването на войната с подла атака, протока Ормуз си бе отворен свободно???
66 Преминаването през Босфора
До коментар #7 от "Хасан":на товари, не е безплатно!
67 Бай онзи
68 Това е опит за измисена "победа"
До коментар #37 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":и да се измъкне от кашата, в която го набутаха Натаняху и лобито в САЩ!
Още преди войната, предложението на Иран за мир и отмяна на санкциите бе, че ще предаде килограмите високо обогатен уран извън страната. И допускане свободно на всякакви инспектори!
Бе отразено по медиите
Ама журналистите не смеят да го напишат пак, че пляс!
69 Реалис
70 Англосаксите
До коментар #67 от "Бай онзи":правят същото в Сев. Америка. Дори конкистадорите не са били толкова жестоки, защото и днес местното население си живее и преобладава, докато северноамериканците тук-там се появяват предимно в резерватите. Трумпича е наследник и носител на ценностите на вторите.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Мишел
74 СТИГА БЕ
изглежда ИИ е писал статията , а мисирка бърза да ни я представи, да не го изпреварят
75 МИНУВАЧ
До коментар #1 от "Слава на Персия!":Айде бе,... напредват хората, корабите им сега тръгват
76 бай Даньо
До коментар #74 от "СТИГА БЕ":ААА, ще видите вие, адаша не го казва ей така, ИИ само му помага
77 Висш тероризъм в действие.
До коментар #3 от "РИЖИЯ ЛУД КОН.":Тръмп обмисля поредната кражба на подземни богатства, уран! Предтекст има всякакъв. Важното е да бъде откраднато и да бъде поставен угоднически режим който да позволява и обслужва кражбата. Както у нас, нали? Злато, нефт, уран, манган, мед, всичко принудително се краде.
78 Същото е както ни грабят у нас.
79 Спиди
Те го молили да става аятолла ,ама той им отказал,сменил си памперса,а не .....
Всеки мъж заслужава си жената, всеки народ заслужава си управниците,явно проклятието на индианците ги настигна,тоя Ориндж,направо е за срам.
80 Иван
81 тръмп мисли!!!????и граби???
82 причините на войните
До коментар #78 от "Същото е както ни грабят у нас.":винаги са суровините ....и кой ги владее....обикновен капитализъм...нормално....
83 Баба ти
84 Епикризата на Д-р Хаус
85 НАФАРФОРИЙ
До коментар #78 от "Същото е както ни грабят у нас.":Това е война на Сатаната с Бог... Скоро ще има Армагедон и... кой педофил сатанист-откъде е...
86 Държава сащ не трябва да има
87 Психология на блатото
До коментар #77 от "Висш тероризъм в действие.":Ами като гледам бг матряла няма нищо против да го крадат и колонизират. Мечтата на жълтото паве е да бъде роб на чичо Сам до гроб...
