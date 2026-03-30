„Укринформ“ потвърди: премиерът на България и ключови министри пристигнаха в Киев

Служебният премиер на България Андрей Гюров и няколко от министрите му пристигнаха днес в Киев, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Служебният премиер Андрей Гюров пристигна в Киев като част от българско официално правителствено посещение.

Водената от Гюров делегация включва няколко ключови министри: на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и комуникациите Корман Исмаилов, на отбраната Атанас Запрянов, на образованието Сергей Игнатов и на енергетиката Трайчо Трайков.

При пристигането си на железопътната гара в украинската столица българските представители бяха посрещнати от заместник-министърката на външните работи Марияна Беца.

Укринформ отбелязва, че в рамките на визитата си българският служебен премиер има планирани срещи с украинския президент Володимир Зеленски, с премиерката Юлия Свириденко и с председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук. Срещите ще се състоят в рамките на продължаващото двустранно сътрудничество между двете страни.