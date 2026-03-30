Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
„Укринформ“ потвърди: премиерът на България и ключови министри пристигнаха в Киев
  Тема: Украйна

30 Март, 2026 12:20 1 901 111

  • украйна-
  • андрей гюров-
  • киев-
  • володимир зеленски

Служебният премиер Андрей Гюров пристигна в Киев като част от българско официално правителствено посещение

Снимка: Министерски съвет
Мария Атанасова

Служебният премиер на България Андрей Гюров и няколко от министрите му пристигнаха днес в Киев, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Служебният премиер Андрей Гюров пристигна в Киев като част от българско официално правителствено посещение.

Водената от Гюров делегация включва няколко ключови министри: на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта и комуникациите Корман Исмаилов, на отбраната Атанас Запрянов, на образованието Сергей Игнатов и на енергетиката Трайчо Трайков.

При пристигането си на железопътната гара в украинската столица българските представители бяха посрещнати от заместник-министърката на външните работи Марияна Беца.

Укринформ отбелязва, че в рамките на визитата си българският служебен премиер има планирани срещи с украинския президент Володимир Зеленски, с премиерката Юлия Свириденко и с председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук. Срещите ще се състоят в рамките на продължаващото двустранно сътрудничество между двете страни.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Баце ЕООД

    134 10 Отговор
    Тоя глупак избори ли ще прави там?

    Коментиран от #7, #82

    12:22 30.03.2026

  • 3 Дано украинското ни правителство

    127 9 Отговор
    остане там завинаги!

    Коментиран от #18, #24

    12:22 30.03.2026

  • 4 Анонимен

    129 8 Отговор
    Не ни ги връщайте моля!

    12:23 30.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    125 11 Отговор
    Българите измират а те отишли да оправят Украйна.

    Коментиран от #23

    12:23 30.03.2026

  • 6 И какво правите

    120 11 Отговор
    при фашисткият режим в Киев, заради който загинаха хиляди, а Европа се унищожава?

    Коментиран от #35, #45, #79

    12:24 30.03.2026

  • 7 Гюро Михайлов

    97 6 Отговор

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    Ще правим честни избори в Украйна.

    12:24 30.03.2026

  • 8 Гюров

    19 56 Отговор
    Гласувайте за ПП и ДБ.

    Коментиран от #28

    12:24 30.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Коня Солтуклиева

    88 9 Отговор
    "...българските представители бяха посрещнати от заместник-министърката на външните работи Марияна Беца....."
    .....Съвсем подходящо за министър-председател!?:)).

    Коментиран от #46, #75

    12:25 30.03.2026

  • 11 Да ги

    83 6 Отговор
    Карат директно на фронта...

    12:26 30.03.2026

  • 12 Атина Палада

    15 108 Отговор
    България подкрепя братята украинци срещу азиатския агресор!!!

    Коментиран от #27, #32

    12:26 30.03.2026

  • 13 1488

    91 11 Отговор
    в една правова държава гюров и сие щяха да чукат камьни в затвора, а за всяка льжа щяха да си сьбират зьбите от земята

    Коментиран от #17

    12:26 30.03.2026

  • 14 Атина Палада

    13 72 Отговор
    Всеки 3-ти руснак е могилизиран с българско оръжие...

    Коментиран от #29

    12:28 30.03.2026

  • 15 Еййй....само цървули в тая кочина..

    59 9 Отговор
    Заешката уста чий го дири там,аман от слагачи,татегачи и майстори на кавала.
    Чорапа (Радев) и той предлага още от същото,нямаме фаворити и на тия избори,алтернативата е малка и несъвършенна,пак ужас за тарода.
    Без истинско поставяне на политиците на място няма да стане...

    12:29 30.03.2026

  • 16 Пенчо

    39 2 Отговор
    Що не казвате, че този знаел и руски!?

    12:30 30.03.2026

  • 17 интересно

    7 55 Отговор

    До коментар #13 от "1488":

    какво щеше да прави Орбан в една правова държава, на тъмно и с костюмче на райе :)))

    12:30 30.03.2026

  • 18 Дано

    12 55 Отговор

    До коментар #3 от "Дано украинското ни правителство":

    руските подлоги си останат завинаги представени с по-малко от 50% в парламента.

    12:31 30.03.2026

  • 19 Отец Нафарфорий

    22 10 Отговор
    ще купуваме украински дронове

    12:31 30.03.2026

  • 20 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    62 6 Отговор
    ВСИЧКИ БГ ПОЛИТИЦИ СА КУКЛИ НА КОНЦИ МИЛЕЯТ ЗА ВСИЧКО КОЕТО ИМ НАРЕДЯТ ДОСПОДАРИТЕ НО НЕ И ЗА БГ ХОРАТА

    12:31 30.03.2026

  • 21 Малиии

    11 48 Отговор
    сега русодебилите ще откачат.

    Коментиран от #31

    12:31 30.03.2026

  • 22 Бохемска горичка

    62 10 Отговор
    Путине прати им един кинжал и ни отърви от тая па. Сми на

    12:31 30.03.2026

  • 23 Ще видиш измиране на българи

    31 18 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    когато руските дронове и ракети ударят Варна и Бургас. Тогава вече ще е късно. Но както казват турците, да им имаме на българите втория акъл.

    12:32 30.03.2026

  • 24 Европеец

    24 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дано украинското ни правителство":

    Де тоя късмет, де....

    12:32 30.03.2026

  • 25 Този чий го търси там

    48 6 Отговор
    Пълно мекере.

    12:33 30.03.2026

  • 26 Пич

    54 6 Отговор
    И кво ?! Незаконен премиер, при незаконен президент !!! Въпрос - кой и защо изпрати тези незаконници при Зелю !!! И какви решения ще вземат...?! Няма санкция от парламента, защото няма такъв !!!

    Коментиран от #42

    12:33 30.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Европеец

    36 11 Отговор

    До коментар #8 от "Гюров":

    Аз пък ще си гласувам за Възраждане на България, па дано отново да станем държава...

    Коментиран от #41

    12:33 30.03.2026

  • 29 Бих добавил

    11 38 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Всеки трети руснак на фронта е убит с българско оръжие, произведено от убедени русофили и откровени руски подлоги. Затова да ги оставим да си пишат по форумите. Не ни пречат.

    Коментиран от #60

    12:34 30.03.2026

  • 30 АМИ МИСЛЕТЕ

    31 7 Отговор
    ЗА КОГО ЩЕ ГЛАСУВАТЕ
    ТЕА ЩЕ СЕ МЪЧАТ ДА ЗАКОПАЯТ БЪЛГАРИЯ ДО ПОСЛЕДНО
    АБЕ РАДЕВ КО СТААА БЕ
    МАЙ СИ СЪШИЯ КАТ ТЕА БОК.....ЛУЦИ
    ПРЕЗИДЕНТКАТА НА КО МНЕНИЕ Е ИЛИ И ТЯ Е ТАМ

    12:34 30.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ГОСПОДИН ПУТИН

    35 7 Отговор
    ВРЕМЕ Е ЗА ТРЕТО ОСВОБОЖДЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
    ПУСКАЙ РАКЕТИТЕ

    Коментиран от #51

    12:37 30.03.2026

  • 34 Мисит

    36 1 Отговор
    ТЦК къде са,,?да ги прибират,,,от гарата на ,,фронта.Директно!

    12:37 30.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Компас ЕООД

    37 4 Отговор
    Гюров тръгна ударно срещу Пеевски и Бойко, заради Съветът за мир на Тръмп, но с Украйна се изложи, за да се натегне на Урсулите.

    Коментиран от #59

    12:38 30.03.2026

  • 37 Нищо ново от територията

    46 5 Отговор
    Поредният предател.

    12:39 30.03.2026

  • 38 Фашистът

    8 37 Отговор

    До коментар #32 от "Поне не кради никове":

    се казва Путин. Военнопрестъпник, убиец на невинни хора. Зеленски е герой и истински президент. Не е като нашият абдикатор, който е боклук, кремълска подлога, срам и позор за България.

    12:43 30.03.2026

  • 39 !!!?

    6 32 Отговор
    Копейките са в амок...пак ще ги мобилизират да "нападнат братушките"... !!!?

    12:43 30.03.2026

  • 40 Поредната

    34 4 Отговор
    Простотия на кокорчовците. Някой да е очаквал друго?

    12:44 30.03.2026

  • 41 Гласувай си

    6 39 Отговор

    До коментар #28 от "Европеец":

    Хубавото е, че ставате все по-малко.Българинът разбра, че Русия напада там, където живеят най-много руснаци или т.нар. русофили, поставящи интереса на Русия над интереса на собствената си държава. Така стана в Източна Украйна, така ще стане и у нас. От деня, в който в парламента повече от 50 % вземат проруските партии, бизнесът масово ще започне да изнася капитали. Ще си спомним глада по Жан-Виденово време. Вероятно ще се наложи да се разделим с Варна, Бургас и с голяма част от Черноморието, ако не и с цялото. Ще ни дойде акълът в главата, но ще е късно. Както стана в Украйна. Ако въобще успеем да се защитим, ще е с цената на много българска кръв.

    Коментиран от #62, #97

    12:45 30.03.2026

  • 42 Тодор

    29 3 Отговор

    До коментар #26 от "Пич":

    Зеленски няма да пропусне да изкрънка нещо от Гюро Михайлов и нашия естествено ще го даде, но няма да го обявят официално...като напр. вие имате вече ф16, подарете ни вашите Мигове

    Коментиран от #49

    12:47 30.03.2026

  • 43 Ключови, ама защо

    26 4 Отговор
    Премиерът не е посрещнат от премиер, а от министър/ на ниво в.мин? от българия

    Коментиран от #50

    12:47 30.03.2026

  • 44 ЯСНО!

    31 5 Отговор
    Пак ще наливаме в бездънната каца-,,Украйна"...!
    А нашият народ...- кучета го яли...!

    12:48 30.03.2026

  • 45 Тъпанар

    8 37 Отговор

    До коментар #6 от "И какво правите":

    кой нападна Украйна и кой е фашист. Украинците са смели хора и защитават геройски земите си. Сред тях има и много българи. А руснаците си заслужават съдбата, защото имат диктатори с имперски нагласи!

    Коментиран от #53, #58, #63, #65

    12:49 30.03.2026

  • 46 Солтуклиевият кон

    11 4 Отговор

    До коментар #10 от "Коня Солтуклиева":

    Защото висшестоящите украински длъжности дават личен пример,залегнали в окопа на фронта...!

    12:50 30.03.2026

  • 47 Макробиолог

    27 3 Отговор
    Служебно правителство няма такива функции по конструкция, освен ако не решава спешни нужди и ситуации на българската държава.Кое е спешното днес?Енергийното осигуряване и това с петрол. Украйна ще дава или ще вдима?

    Коментиран от #52

    12:51 30.03.2026

  • 48 Дълбоко Виждащ

    27 5 Отговор
    Тези Боккк Луцци ,май кассии ли търсят в Киев ,след като в момента България е заплашена от енергийна криза ?

    Коментиран от #55

    12:51 30.03.2026

  • 49 Съвсем

    5 35 Отговор

    До коментар #42 от "Тодор":

    правилно трябва да им дадем миговете. Също и ядреното оборудване за Белене трябва да го купят от нас. Те ни отбраняват от един звяр, казва се Путин и от пияницата Медведев.

    12:52 30.03.2026

  • 50 Даже не и министър дори!

    19 2 Отговор

    До коментар #43 от "Ключови, ама защо":

    А...зам. министър...🫢!

    12:52 30.03.2026

  • 51 Страшно ще се изкефя, ако

    4 9 Отговор

    До коментар #33 от "ГОСПОДИН ПУТИН":

    Сарафа, за да спаси кожата, се направи, че не разбира от майтапи и те подгони за престъпление по чл. 98, ал. 1 от Наказателния кодекс. Заради едно такова делце, лично кака му Урсула ще дойде в София и ще застане като почетен караул пред вратата на кабинета му, за да го брани от Боец-а, който мине се, не мине, току дойде да го гони.
    За справка: Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

    Коментиран от #104

    12:52 30.03.2026

  • 52 Служебното

    2 21 Отговор

    До коментар #47 от "Макробиолог":

    правителство има всички правомощия като редовното.

    Коментиран от #71

    12:53 30.03.2026

  • 53 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    11 1 Отговор

    До коментар #45 от "Тъпанар":

    А тии бре, Утре Пак ,що не ходиш на терен да защитаваш Украйна ,ами само фитили даваш от опррррр дянния си диван ?

    12:53 30.03.2026

  • 54 Ззз

    12 3 Отговор
    Еми Иран като бомбят исраел, дръмп като прегрява перуката всеки ден да се чуди как да избяга от военната катастрофа, а урсулите - как да овладеят ценовия шок с горивата, къде другаде остава да отидат за инструкции местните лилaви грантаджии, освен украйна?

    12:53 30.03.2026

  • 55 Не се чуди!

    14 3 Отговор

    До коментар #48 от "Дълбоко Виждащ":

    Още Кирчо ни обеща внос на Ефтин украински ток...

    12:54 30.03.2026

  • 56 Ох, камък ми падна

    27 2 Отговор
    от сърцето! Пристигнали са живи и здрави и без загуби... Само дето ще могат ли да обяснят на бедния български народ чий го търсят там? Турени са да осигурят честни избори, а не да се размотават в Киев, където нямат никаква работа! Гюров веднъж се обясни в любов на украинската скумрия в посолството им, обещавайки и всеобхватна помощ и подкрепа, сега отиде да обещава същото и в столицата им, нещо, което няма право да прави като СЛУЖЕБЕН премиер... А изглеждаше разбран човек...

    Коментиран от #61, #64

    12:55 30.03.2026

  • 57 Гюре падат ви процентите за изборите

    25 3 Отговор
    Първо с петроханската секта и кмета спонсор от ДС
    Сега с зеления клоун
    Незнам кой ти дава тия съвети
    Но туко що ппдб паднаха с 2% на изборите след 20 дни

    12:56 30.03.2026

  • 58 Тодор

    18 10 Отговор

    До коментар #45 от "Тъпанар":

    "кой нападна Украйна и кой е фашист. Украинците са смели хора и защитават геройски земите си. Сред тях има и много българи. А руснаците си заслужават съдбата, защото имат диктатори с имперски нагласи!"

    Ако ситуацията беше друга и Зеленски имаше ресурсите, армията, ядреното оръжие на Русия той щеше да нападне съседните му държави, които са по-малки. Не го величайте толкова Зеленски, видяхме как заплашва Орбан, че ще му изпрати украински военни...

    12:56 30.03.2026

  • 59 И накрая!

    18 2 Отговор

    До коментар #36 от "Компас ЕООД":

    Гюров от два стола-ще седне на земята ..😝!

    12:56 30.03.2026

  • 60 Ха ха

    12 4 Отговор

    До коментар #29 от "Бих добавил":

    Оръжието само не стреля.Има видео в тубата едно шимпанзе с калашник какво прави.Не вменявай своята вина другиму,а отивай да лежиш в окопа на Зеленото.

    12:57 30.03.2026

  • 61 Който не иска

    5 17 Отговор

    До коментар #56 от "Ох, камък ми падна":

    да се пролива българска кръв, подкрепя Украйна.

    Коментиран от #68, #73, #86

    12:58 30.03.2026

  • 62 Европеец

    16 2 Отговор

    До коментар #41 от "Гласувай си":

    А ти мислиш ли, че българите ще тръгнат да защитават България, голям оптимист си, А и защо да я защитаваме, като управниците призвани да я защитават, не я защитават....

    12:58 30.03.2026

  • 63 Дивергент

    16 3 Отговор

    До коментар #45 от "Тъпанар":

    След като България спазва всички директиви и гласува ,,за” по отношение на предложенията на ЕК защо служебното правителство трябва да прави официално посещение в Украйна?Делегация в този състав, с изключение на образователния министър, буди съмнения за целта на официалната визита.

    12:59 30.03.2026

  • 64 Ха ха

    15 4 Отговор

    До коментар #56 от "Ох, камък ми падна":

    Обмяна на опит.Олешчук дойде в България и Надето реши да се появи в Киев.Зеленски и Кличко са в кома.Неочакваха да видят смъртта на живо.

    13:02 30.03.2026

  • 65 Без САЩ

    14 2 Отговор

    До коментар #45 от "Тъпанар":

    Украйна щеше да е цяла, нямаше да загинат хиляди и нямаше да унищожават Европа. Дреме ти на теб за Европа!

    13:02 30.03.2026

  • 66 Факт

    2 18 Отговор
    Руснаците са като хлебарките - без никакво чувство за емпатия, живеят в собствената си мръсотия - физическа и духовна. Безкрайно алчни за земя (ненапразно владеят най-огромната територия), те са способни да превърнат целия свят в бунище-отходен канал. Точно като хлебарките. И борбата с тях трябва да е такава - първо ги унищожи до крак в дома си и ако все пак ти е жал - изолирай ги в канала и нека там да си се въдят и гордеят, че са най-най-най!

    Коментиран от #87

    13:02 30.03.2026

  • 67 не може да бъде

    23 2 Отговор
    Малък но неудобен въпрос -каква нужда има временен министър председател да посещава Украйна 20 дни преди изборите!?Успяха ли да свършат всичко необходимо та им остана време за Украйна...там където в момента няма какво да търсят!?Другото неудобство е че такова посещение по принцип издава опит да обслужване на нечии чужди на България политически интереси!?Чие е тогава това правителство -на България ли на някой друг!?

    13:03 30.03.2026

  • 68 Само питам

    6 1 Отговор

    До коментар #61 от "Който не иска":

    А за Иран нещо по въпроса?

    Коментиран от #80

    13:04 30.03.2026

  • 69 Мъдрецът

    2 1 Отговор
    Президента Радев включил ли се е във визитата?

    13:04 30.03.2026

  • 70 Атанас

    18 2 Отговор
    Какво търсят в Украйна тяхната работа е да проведат избори те.

    13:05 30.03.2026

  • 71 Макробиолог

    4 3 Отговор

    До коментар #52 от "Служебното":

    Не,напротив ,осигурява изборите и поддържа функционирането на държавата до идването на редовно.Когато излезне от тия функции се получават неща като дългосрочния договор на жусин Гълъб с Боташ.

    13:05 30.03.2026

  • 72 Гост

    25 3 Отговор
    Доколкото ми е известно единствената задача на всички служебни правителства по Конституция е осиряване на провеждането на свободни и честни избори!
    Та какво общо има посещението на министри от това правителство в незалежная с изборите!? Изборни секции ли ще откриват там или какво!?
    Абсолютно неуместни и противоконституционни са коментарите от тези неизбрани от никой, а назначени от секретарката на Радев индивиди по отношение на войни, кризи и геостратегически въпроси!
    Би следвало само заради тази противоконституционна, атлантически/слагаческа визита, след изборите цялата делегация да бъде изправена пред българския съд за търсене на отговорност за нарушаване на Конституцията!

    Коментиран от #81

    13:06 30.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Гюрето

    20 3 Отговор
    Бърза да продаде каквото е останало от България, защото е служебен и времето му е ограничено.

    Коментиран от #84

    13:09 30.03.2026

  • 75 Ха ха

    16 2 Отговор

    До коментар #10 от "Коня Солтуклиева":

    Укрите са свикнали чистачки и преводачки да ги посрещат в САЩ и мислят,че това е протоколът.

    13:09 30.03.2026

  • 76 az СВО Победа 80

    17 2 Отговор
    Там да си останат! Хич да не се връщат!

    13:10 30.03.2026

  • 77 Роден в НРБ

    17 3 Отговор
    Там да си останат тези рукви и пеперасти

    13:10 30.03.2026

  • 78 Мъдрецът

    4 20 Отговор

    До коментар #73 от "Само мглуипак":

    Мноо си прав дpът глyпако! Терористите и фaшистите в Украйна са руските нашественици!

    Коментиран от #85

    13:11 30.03.2026

  • 79 5555

    2 14 Отговор

    До коментар #6 от "И какво правите":

    Загиват щото фашиста путинг е жаден за кръв.

    Коментиран от #83

    13:12 30.03.2026

  • 80 За Иран ли?!

    11 1 Отговор

    До коментар #68 от "Само питам":

    Там питай тоя който забърка голямата каша...- Тръмпоча!

    13:14 30.03.2026

  • 81 Ала бала

    17 2 Отговор

    До коментар #72 от "Гост":

    В Одеса имало 15О 000 гласа .В Киев и Запорожието даже повече.Украинците ще помогнат със софтуера на машините.Гласувалите в Украйна ще се окажат повече от живеещите българи по цялата планета.

    13:14 30.03.2026

  • 82 Министърът на образованието

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    Украинския език, задължително в българските училища!?!?

    13:16 30.03.2026

  • 83 Загиват

    16 1 Отговор

    До коментар #79 от "5555":

    защото фашистката и терористична хунта в Украйна, обслужва интригите и интересите на САЩ да унищожава Европа. Ама ко ти дреме на теб за Европа?

    13:16 30.03.2026

  • 84 Не винете човека!

    15 1 Отговор

    До коментар #74 от "Гюрето":

    Чисто и просто изпълнява нареждания на Н-ка си...-
    Урсула Фон- Пфайзер...!

    13:17 30.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Димитър Георгиев

    11 1 Отговор

    До коментар #66 от "Факт":

    Суссс бре жълтопаветна небинарна мрррршоо,я марш обратно във външния си нужжж никкк откъдето си изпълзял !

    Коментиран от #92

    13:21 30.03.2026

  • 88 Мъдрецът

    3 17 Отговор

    До коментар #85 от "Прав съм":

    Мноо си прав дpът глyпако! Терористите и фaшистите в Украйна са руските нашественици!

    Коментиран от #90, #100

    13:22 30.03.2026

  • 89 БЪЛГАРИН

    3 16 Отговор
    Възраждане се топи като сняг напролет.Фатмак Радеф ви обра гласоподавателите.Падате под 4 процента!
    Хайде идвайте при СДС и Герб.Полицията лови всички руски шпиони купуващи гласове.

    13:22 30.03.2026

  • 90 Прав съм

    15 1 Отговор

    До коментар #88 от "Мъдрецът":

    Само глупак и пропаднал човек без ценности може да е фен на фашизма и тероризма в Украйна! Дреме ти, че унищожават Европа!

    13:24 30.03.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Мъдрецът

    2 10 Отговор

    До коментар #87 от "Димитър Георгиев":

    Сyс бе, кoпейка! Да не искаш да се похвалиш че си изпълзял от вътрешна тоалетна? Кой те е издруcал в чужда тоалетна! Марш обратно в своята!

    Коментиран от #96, #98

    13:27 30.03.2026

  • 93 АБВ

    10 2 Отговор
    Путине, докато са още там, пращай им "Кинжал"-ите ! Успешен удар !

    Коментиран от #99

    13:44 30.03.2026

  • 94 За какво е Киев

    11 1 Отговор
    Влиянието от посещението на водената от Гюров делегация и отражението върху " честните избори" в България. Оставят впечатление за изборни манипулации . На какво основание служебно правителство с ограничени правомощия дава гаранции или ще сключва споразумения , или може би ще гарантира изборна победа на угодна политическа сила . За кого работи това правителство ? За България или за Украйна . Мъжки или женски патките си остават патки , поне в Държавата на мошениците .

    13:45 30.03.2026

  • 95 Тома

    8 1 Отговор
    Занесаха кеша за купуване на златни клозети за хунтата на зеле.

    13:50 30.03.2026

  • 96 Ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #92 от "Мъдрецът":

    Какъв мъдрец си ти ,млечно зъбче ?

    13:51 30.03.2026

  • 97 Ахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Гласувай си":

    Направо дезертирай още сега и да не те мислим повече..

    13:57 30.03.2026

  • 98 Надда Ренн

    2 2 Отговор

    До коментар #92 от "Мъдрецът":

    Единствено ако ми седнешшш на ....Я можеш наистина и да помъдрееш ....

    Коментиран от #105

    14:00 30.03.2026

  • 99 оня с коня

    6 2 Отговор

    До коментар #93 от "АБВ":

    А късмет Искандер М с касетъчна глава да ги поръси .

    14:01 30.03.2026

  • 100 Алексбг

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "Мъдрецът":

    Диди ,я по спокойно ,недей с рогата ,че ще има успокоителна коо Жена инж.екккция 😂 !

    14:03 30.03.2026

  • 101 ало

    4 2 Отговор
    Путине, прати им някой Кинжал на БГ отрпките в Киев.

    Коментиран от #103

    14:11 30.03.2026

  • 102 факуса

    5 2 Отговор
    сега е момента да ги гръмнат служебните продажници

    14:14 30.03.2026

  • 103 БЪЛГАРИН

    1 3 Отговор

    До коментар #101 от "ало":

    Путлера изгърмя и двата си Кинжала.Повече няма

    Коментиран от #106

    14:36 30.03.2026

  • 104 АМИ ПОДАЙ ЖАЛБА

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Страшно ще се изкефя, ако":

    И ВНИМАВАЙ ДА Е АНОНИМНА
    НАЛИ СХВАШАШ

    14:37 30.03.2026

  • 105 МНОО РИСКУВАШ

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Надда Ренн":

    ТОЯ Е ТАКЪВ ОС.....АН ЗА.....ДНИК ЧЕ ПОСЛЕ ТИ ТРЯБВА ХИМИЧЕСКО

    14:40 30.03.2026

  • 106 Така е троле

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "БЪЛГАРИН":

    Само не ползвай такъв ник, че българите не сме отпадъци!

    14:40 30.03.2026

  • 107 Гай Турий

    7 1 Отговор
    Йотова веднага да уволни това продажно правителство! Тия ненормални соросоиди каква работа имат в нацисткия украрайх??!!!

    14:48 30.03.2026

  • 108 Почти

    2 1 Отговор
    Нормално посещение. Не може бг мин.председател да не отиде обезателно на поклонение при себеподобен световен кретен. И да не се подпише под документ потвърждаващ тъпотията на бг лакеите. Мноого ниско падна "върхушката" на територията.

    15:08 30.03.2026

  • 109 Извинете се, бе!

    3 1 Отговор
    Хайд сега тази агитка да прескочи до Москва, да целуне ръка на Путин, да поиска прошка и да получи нефтопродукти!

    15:10 30.03.2026

  • 110 Иванчо Иванов

    1 0 Отговор
    Какво чака секретарката от "президенството".Защо не ги уволни?И тъз смята да бъде президент?Нъцки!В Република България има толкова онеправдани хора!Те тръгнали с чужда пита помен да правят.По телевизията от срам не казаха кои са в делегацията.А гласувайте за евроатлантиците!

    15:30 30.03.2026

  • 111 Пегрохан е салам

    0 0 Отговор
    оркте ако гръмнат ламите нема им са разърдя

    15:32 30.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания