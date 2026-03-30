БСП за визитата на Гюров в Украйна: Не изглежда като усилие за мир, а като демонстрация с вътрешнополитическа цел

Посещението на министър-председателя и част от министрите в Украйна не изглежда като усилие за мир, а като демонстрация с вътрешнополитическа цел. Тя няма да допринесе за траен и справедлив мир в Украйна, но ще предизвика реакции на разделение в предизборна България. Това се казва в позиция на Изпълнителното бюро на БСП за правителственото посещение в Украйна. Ето и още от становището на левицата:
Припомняме, че основната функция на служебното правителство е да организира честни избори и да гарантира стабилност в страната, а не да прави геополитически демонстрации.
Противопоставяме се решително на действията на служебния кабинет и призоваваме премиера и министрите да полагат усилия за справяне с цените и инфлацията, а не с неуместни външнополитически демонстрации.
България има нужда от друг тип външна политика - такава, която отстоява мира чрез дипломация. БСП настоява външната политика да се води с ясна национална отговорност - за деескалация, диалог и устойчив мир.
1 Съвет за мир
Защо ли !? За да има хранилка и за тях !
Вижте състава на "делегацията" и не се чудете !
007 лиценз ту кил
3 Съвет за мир
Защо ли !? За да има хранилка и за тях !
Вижте състава на "делегацията" и не се чудете !
БСП
демонстрация на бегейска мощ
кой мy дpeмe
7 Ха ХаХа
До коментар #4 от "БСП":Кой ти гръмна тъпата Петроханска тиква?
Ъхъ!!!
9 007 лиценз ту кил
До коментар #4 от "БСП":Е да, но за целта трябва да се ходи в Москва, а не в Киев.
Ройтерс
ТОЗИ НАТРЕСЕН ОТ
12 Помияр
До коментар #8 от "Ъхъ!!!":Ако Путин не бе влязъл , наркоманът щеше да изколи Донбас.
Сега Укра ще влезе в НАТО и ЕС на най.....
13 Тюпак трол,
До коментар #4 от "БСП":Колкото участва във възстановяването на Ирак!
Баце ЕООД
Лайн Ари
17 Според комунистите мир е Капитулиране
Беше успешното име но беше избрано друго
-;-
Една България беше приватизирана от комунистите и проверените другари на ДС-то
Вижте Герго Свинаря и Васил Хладилника?!
Апропо, скоро виждано ли е малкото Хладилниче да подкрепя активно Боташа?!?!?!
Бай вую
19 Ахааа
До коментар #1 от "Съвет за мир":Да, вижте състава на делегацията!! Министър на отбраната от ГЕРБ и на външните работи от СДС..... И после нямало да правят нова евроатлантическа сглобка ГЕРБ/ДПС +ПП, ДБ......
20 Ти на фронта
До коментар #14 от "Копейкин Костя":Ех на то вече няма чуждестранни легиони.. Спечелиха и шестте 🤣🤣🤣
И да го питаш
22 Ватенките да защитават Боташа и 3.8% БКП
До коментар #14 от "Копейкин Костя":Копейкин Костя
Ти що не си на язовир Копринка, ватенка
-;-
Вижте какви матросовци са се хвърлили във форума за да опазят Боташа и БКП-то съ прекрасните 3.8%
Абе стегайтге ридиците в коридорите на старческите ни домове!
Да,бе,да.Топно БСП НН ни вкара
24 А Станишев кога от ЕС-то и на Копринка
До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":007 лиценз ту кил
-;-
кога Саид Станишоглу ще се върне от мизерстващата Европа?1
Сесесере
Другарки и другари, още ли си се надявате на връщането на СССР-то и КПСС?!
25 Баце ЕООД
До коментар #22 от "Ватенките да защитават Боташа и 3.8% БКП":Одеве ти го казаха и под друга статия.. Намери си работа, тука да тролиш е унижение...
26 Сесесере
27 БСП вече е окончателно
Нинова и тя клекна, макар че години наред се правеше на опозиция на Радев.
Радев ще обедини цялата русофилска сган след изборите. Под въпрос е Възраждане, но ще ги видим и тях!
Боко и Доган са твърдо с Радев, макар че герберските медии бълват змии и гущери. След изборите ще се подкрепят. Това е редовният номер на Боко- народът така ни подреди...
Само ДПС са опозиция/
БКП - -наглост!
29 Ахаха
До коментар #24 от "А Станишев кога от ЕС-то и на Копринка":Глей ся плазмодиймалък... Годината е 2026, хората не са вече само сини и червени, изучени са станали, знаят какво искат.. Разбирам че, на теб ти е трудно, ама в тая демокрация, плати - хвани нещо научи, па може и от теб човек да стане
Нещастници
Хаха
33 Мдаа
Ще внася евтин ток от Украйна ...щото там не го ползвали тъй като го нямало....хехе
Кво стана бе боклуци!?
Да си бензиностанция с ракети в днешно време е привилегия, но Киро тъпото и неговото тъпо обкръжение от дебили тогава не го разбраха и сега ППдебилите и ППдофилите ще го разберат по трудния начин.
Пак гласувайте за тези евроатлантически отпадъци!!
11:19 30.03.2026
Емигрант
35 Подкрепа за братска Украйна-
България помага с всички възможни сили.
Нека да пиша
Схема
38 Братленце
До коментар #8 от "Ъхъ!!!":Май нещо не си разбрал, а? Я глей как си светнал в червено
39 Цвете
40 Да уе
41 Артилерист
Според мен Гюров ще свърши в миманса също като американските активисти Тагарев и Шаламанов...
11:32 30.03.2026
43 Цвете
44 Схема на тъпак
До коментар #37 от "Схема":е това ! Ако разбираше от схеми нямаше сам да покажеш колко си тттъп тук ! Схемаджиите по принцип са умни и не се показват, а простаците им предполагат и коментират !
45 Пламен
46 ха ха ха
До коментар #26 от "Сесесере":Тогава защо се казва руско-турска освободителна война, а не украинско-турска?
47 Глупости
48 Цвете
49 Цвете
50 Всичко
51 оня с питон.я
До коментар #34 от "Емигрант":ЕС иска война а не мир.Ръководството на ЕС работи под заплаха от блокиране на лични сметки от сащ. Нормално.
52 ужас
53 Цвете
54 Войната започна 2014г
55 Хаха
До коментар #45 от "Пламен":Руменчо и Йотова са с фашистите от ппдб и винаги са били.
56 Русия не е агресор и ако БСП
До коментар #54 от "Войната започна 2014г":Продължава да твърди тая глупост и да се върти в кръг скоро няма да мине четири процентната бариера.
57 Хаха
До коментар #53 от "Цвете":Кой изнесе парите? Родителите на днешните евроатлантически комунета. А пеншъните като теб го подкрепиха като скачаха на площада като маймуни за банани с Драгалевския Кюмур.
59 Умник Гюро
До коментар #44 от "Схема на тъпак":Защо не отидеш до Златните да видиш що хотели са изкупени от украинци. Истината боли, но петроханеца може само да го сърби....
61 Емигрант до 46
62 Дик диверсанта
63 Консулство тръгнали да откриват и то в
64 Консулство тръгнали да откриват и то в
65 Историк
66 Емигрант
До коментар #59 от "Умник Гюро":Завиждаш на хората с пари ли ? А защо имат пари да изкупуват хотели запитал ли си се бе червен гюрлюк ? Ще ти кажа, защото са биле свободни и не са управлявани от червени гнниди които да им изсмукват парите ! А ти до края на животът си няма да разбереш истината за комунизмът защото нямаш орган за размисъл, затова и си завистлива и контролирана мишка !
67 Сийка
68 Никога повече
69 Емигрант
70 Така е хората бяха в страшна заблуда
До коментар #57 от "Хаха":Поземлената реформа и здравната реформа да едно от най големите злини от управлението на драгалевския там както си го определил.
71 Тираджия
72 Не си историк
До коментар #65 от "Историк":а историчар- променяш историята както ти нареждат!
73 Търновец
74 От това турне на Гюро в Киев
75 Хайде
До коментар #4 от "БСП":Теляк - заминавай за Ирак
76 извод
77 Абе Гюро,
До коментар #59 от "Умник Гюро":защо лъжеш народа, че си "умник", на това ли те научиха от БКП/БСП или от Възраждане, да ЛЪЖЕШ ТОЛКОВА НАГЛО ?
78 Индианската нишка за кеш
79 До мозъка без гънки
До коментар #4 от "БСП":Стига писа глупости. Знаеш ли въобще какво е инвестиция?
80 До мозъка без гънки
81 Григор
Така е, не е усилие за мир. Във вътрешен план носи само пасиви за "Продължаваме промяната"- "Демократична България", защото болшинството българи не одобряват наливането на пари и оръжие в Украйна. Това е пътят на войната, а не на мирът!
83 Ха ха ха ха ха ха ха
84 !!!
Ако е така,-търсите ги от Украйна!
Успех!
85 Теслатъ
86 Лола
87 До плоската опорка
До коментар #26 от "Сесесере":По време на Руско-турската Освободителна война украинци и финландци не е имало, всички са били руснаци. Феодалните имения на сегашните Украйна и Финландия са част от Руската империя.
88 Дано те
До коментар #86 от "Лола":Намъкне Селския бик тебе.
12:18 30.03.2026
89 Не е усилие за мир демонстрация е но не
91 ФАКТИ
92 военен неможач
93 Коя Хунта бе
До коментар #89 от "Не е усилие за мир демонстрация е но не":Кремълската ли дето им спира и тернета и ограничава всичко и кой гъкне в Затвора.Ма заминавай бе Лешпер връщай паспорта и газ.
95 Глупости
До коментар #5 от "демонстрация на бегейска мощ":България не дава пари на Киев, а ПРОДАВА боеприпаси.
96 СВО 1 495 дни РЕЗИЛ
До коментар #46 от "ха ха ха":Защото руският император е тръгнал отново да завоюва Проливите, а пътят му по суша минава през нашите земи.
По това време дори няма Турция, а Османска империя.
98 Перем едногънкови Русофили
99 Не разбрах каква е целта
Какво кричт от българския народ и какво ново заробване ще ни донесат?
Йотова, косматото четирикопитно, какво правиш?!
100 Да така е
До коментар #87 от "До плоската опорка":Финландия е предадена на Русия от Швеция след Победата на Русия в битката при Полтава когато шведския крал Карл напада Русия и е победен от Петър първи. Така Финландия остава в Руската империя до ВОСР когато Ленин им дава независимост , също и на Полша. Относно украйна то тя си е в Русия от както свят светува така че под знамето на Цар Освободител има руски войски а румънския крал е в съюз с Русия.
101 Чудя се
102 Вместо да
103 СВО 1 495 дни РЕЗИЛ
До коментар #100 от "Да така е":Така трябва да е. Българските опълченци понеже се бият под знамето на руския император също са руснаци както поляците, украинците и финланците, които се бият за Императора. Падението на "копейките" няма граници.
104 Янко Виа
105 Бай онзи
106 Уточнение към предишно мнение
До коментар #100 от "Да така е":По време на руско турската Освободителна война император на Русия е НВ Александър втори наречен цар Освободител и от руския и от българския народ а брат му великия княз Николай е главнокомандващ на руските войски защото войната има два фронта и в Кавказ и това е една велика сила .
107 Не! Не продава боеприпаси
До коментар #95 от "Глупости":А им ги подарява!
Кои са в делегацията: неински- продажна мръхла, работеща не за БТ, а за Украйна, носейка украинското знаме на ревера си; Запрянов- отявлен фашизиран елемент, носейки бедност за БГ подарявайки всичко, което може да е в ход за фронта! Трайков- предаде уялата енергийна система на Зеленски, а тоя по образованието - ще задължи българските училища да изучават руския диалект- украински!
Всички тия са за Белене!
Гюро, какво ще кажеш?
Йотова ти си за як шут и направо в орбита!
108 Оня с мотиката
До коментар #98 от "Перем едногънкови Русофили":Срещнеш ли козяк ,млати със сапа зад врата ,а мотиката е за завършителни дейности ,закопаване на отпадъците
110 Важно Уточнение
До коментар #106 от "Уточнение към предишно мнение":Русия е империя но народите са били равни и в армията са служили руснаци белоруси малоруси финландци и поляци дори сърби и българи но забележете българите никога не са служили в турската армия и не са имали права в турската държава това е разликата !
111 Само помаците и еничарите имат права
До коментар #110 от "Важно Уточнение":Българите християни не служат в турската армия !!! Те да определяни като рая и дори нямат право да имат оръжие и да яздят коне. Това право да служат в армията им е отнето за разлика от Руската армия където под знамето на руския цар служат всички народи абсолютно равноправно и руси и белоруси и малоруси и поляни и фини и всякакви народи служат в армията на русия.
112 ПсихоЛог
До коментар #103 от "СВО 1 495 дни РЕЗИЛ":Резила е станал преди години ,когато м@й каттинот състрадание те е събрала от рогозката и ти е дала шанс за живот ,гнииидооо !
113 Калин
Разкриха се далавери за милиарди в тази клоака Украйна. САЩ не знаят къде са потънали техни 32 милиарда. Огромни корупционни скандали, кражби, убийства, контрабанди на оръжия, наркотици и човешка плът за донорство. Истински ужас.
Нашите дебили са съучастници!
115 Това посещение уронва имиджа на БСП и
116 Факт
До коментар #8 от "Ъхъ!!!":Руснаците са като хлебарките - без никакво чувство за емпатия, живеят в собствената си мръсотия - физическа и духовна. Безкрайно алчни за земя (ненапразно владеят най-огромната територия), те са способни да превърнат целия свят в бунище-отходен канал. Точно като хлебарките. И борбата с тях трябва да е такава - първо ги унищожи до крак в дома си и ако все пак ти е жал - изолирай ги в канала и нека там да си се въдят и гордеят, че са най-най-най!
117 Ми изглежда като усилие точно за
118 Това са пълни глупости
До коментар #116 от "Факт":Нещо си се объркал в служба на дяволите.
119 И чий го крепи в Украйна служебно
120 В Китай може
122 Дядо Влайчо
123 БЪЛГАРИН
Падате под 4 процента! Хайде идвайте при СДС и Герб.Полицията лови всички руски шпиони купуващи гласове.
124 Фалшивите минуси
125 Глупаците
126 Това също е лъжа но тя ще се обърне
До коментар #123 от "БЪЛГАРИН":Срещу тези които я разпространяват а това са соросоидите фенове на ППДБ ГЕРБ ДПС
127 Пловдив
128 Визитата ти
