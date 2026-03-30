БСП за визитата на Гюров в Украйна: Не изглежда като усилие за мир, а като демонстрация с вътрешнополитическа цел

30 Март, 2026 10:55 2 198 128

Противопоставяме се решително на действията на служебния кабинет и призоваваме премиера и министрите да полагат усилия за справяне с цените и инфлацията, а не с неуместни външнополитически демонстрации, се казва в позицията на ИБ на левицата

БСП за визитата на Гюров в Украйна: Не изглежда като усилие за мир, а като демонстрация с вътрешнополитическа цел
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Посещението на министър-председателя и част от министрите в Украйна не изглежда като усилие за мир, а като демонстрация с вътрешнополитическа цел. Тя няма да допринесе за траен и справедлив мир в Украйна, но ще предизвика реакции на разделение в предизборна България. Това се казва в позиция на Изпълнителното бюро на БСП за правителственото посещение в Украйна. Ето и още от становището на левицата:

Припомняме, че основната функция на служебното правителство е да организира честни избори и да гарантира стабилност в страната, а не да прави геополитически демонстрации.

Противопоставяме се решително на действията на служебния кабинет и призоваваме премиера и министрите да полагат усилия за справяне с цените и инфлацията, а не с неуместни външнополитически демонстрации.

България има нужда от друг тип външна политика - такава, която отстоява мира чрез дипломация. БСП настоява външната политика да се води с ясна национална отговорност - за деескалация, диалог и устойчив мир.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съвет за мир

    76 22 Отговор
    Сега и за тия предатели да направят Европейски съвет за мир !
    Защо ли !? За да има хранилка и за тях !
    Вижте състава на "делегацията" и не се чудете !

    Коментиран от #19

    10:58 30.03.2026

  • 2 007 лиценз ту кил

    71 27 Отговор
    Като се върнат от Киев ще ходят на Петрохан да осветят паметната плоча.

    Коментиран от #14, #24

    10:58 30.03.2026

  • 3 Съвет за мир

    31 21 Отговор
    Сега и за тия предатели да направят Европейски съвет за мир !
    Защо ли !? За да има хранилка и за тях !
    Вижте състава на "делегацията" и не се чудете !

    10:59 30.03.2026

  • 4 БСП

    39 79 Отговор
    сте аут от парламента. Стига с тия глупости, след като спре войната. Украйна трябва да се възстанови. Това е огромен ин вестиционен потенциал за нашите фирми. Комунягите са много ретроградни!

    Коментиран от #7, #9, #13, #75, #79

    10:59 30.03.2026

  • 5 демонстрация на бегейска мощ

    40 12 Отговор
    арсенал дава мини . старите транспортьори . теглихме и заем . да дадем пари на киев . дерогирахме и лукоил . аеца куца и токът ще се вдига . кон за кокошка . къде е кирил на кирия . но няма други варианти . кой ли ще ходи в украйна и изрел . сега идва великден . католишкия папа пак обвини европа и юса задето воюват . и у нас всеки втори е поп .

    Коментиран от #95

    11:00 30.03.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    52 24 Отговор
    в една правова държава гюров щеше да чука камьни в затвора, а за всяка льжа щеше да си сьбират зьбите от земята

    11:00 30.03.2026

  • 7 Ха ХаХа

    36 12 Отговор

    До коментар #4 от "БСП":

    Кой ти гръмна тъпата Петроханска тиква?

    11:01 30.03.2026

  • 8 Ъхъ!!!

    30 68 Отговор
    О-о-о, да! За БСП само усилията на Путин са истински усилия за мир!? Даже и като нападна вероломно Украйна Путин направи усилие за мир, нали болшевики!?

    Коментиран от #12, #38, #116

    11:01 30.03.2026

  • 9 007 лиценз ту кил

    37 11 Отговор

    До коментар #4 от "БСП":

    Е да, но за целта трябва да се ходи в Москва, а не в Киев.

    11:01 30.03.2026

  • 10 Ройтерс

    50 13 Отговор
    Гюро се измъкна по терлици и дънки,"необявено " посещение--що е то?!:))

    11:02 30.03.2026

  • 11 ТОЗИ НАТРЕСЕН ОТ

    44 13 Отговор
    НЯМА И КЪДЕ ОТИДИ ПРИ НАРКОМАНА ХАСЛАШКА РАБОТА И ГО СЛОЖИХА ДА УПРАВЛЯВА.

    11:03 30.03.2026

  • 12 Помияр

    51 16 Отговор

    До коментар #8 от "Ъхъ!!!":

    Ако Путин не бе влязъл , наркоманът щеше да изколи Донбас.
    Сега Укра ще влезе в НАТО и ЕС на най.....

    11:04 30.03.2026

  • 13 Тюпак трол,

    47 2 Отговор

    До коментар #4 от "БСП":

    Колкото участва във възстановяването на Ирак!

    11:04 30.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Баце ЕООД

    37 6 Отговор
    Честни и прозрачни избори ли ще прави там?

    11:07 30.03.2026

  • 16 Лайн Ари

    34 7 Отговор
    Отишли са да ги сурвакат !

    11:07 30.03.2026

  • 17 Според комунистите мир е Капитулиране

    19 17 Отговор
    Нашата България:
    Беше успешното име но беше избрано друго
    -;-
    Една България беше приватизирана от комунистите и проверените другари на ДС-то
    Вижте Герго Свинаря и Васил Хладилника?!

    Апропо, скоро виждано ли е малкото Хладилниче да подкрепя активно Боташа?!?!?!

    11:07 30.03.2026

  • 18 Бай вую

    50 7 Отговор
    И тези обичат екскурзии за народни пари , тя Украйна най ни е важна щото в България вече всичко е наред "клуба на богатите"

    11:08 30.03.2026

  • 19 Ахааа

    40 9 Отговор

    До коментар #1 от "Съвет за мир":

    Да, вижте състава на делегацията!! Министър на отбраната от ГЕРБ и на външните работи от СДС..... И после нямало да правят нова евроатлантическа сглобка ГЕРБ/ДПС +ПП, ДБ......

    11:09 30.03.2026

  • 20 Ти на фронта

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Копейкин Костя":

    Ех на то вече няма чуждестранни легиони.. Спечелиха и шестте 🤣🤣🤣

    11:09 30.03.2026

  • 21 И да го питаш

    38 13 Отговор
    Тоя нелигитимник кво търси в Украйна???!!!Еми да пребори се с галопиращата инфлация, престъпността, оправи здравеопазването и отиде да кратка и ненужна екскурзийка, дето ще плати собствения му народ!!!

    11:09 30.03.2026

  • 22 Ватенките да защитават Боташа и 3.8% БКП

    9 22 Отговор

    До коментар #14 от "Копейкин Костя":

    Копейкин Костя
    00ОТГОВОР
    До коментар 2 от "007 лиценз ту кил":

    Ти що не си на язовир Копринка, ватенка
    -;-
    Вижте какви матросовци са се хвърлили във форума за да опазят Боташа и БКП-то съ прекрасните 3.8%

    Абе стегайтге ридиците в коридорите на старческите ни домове!

    Коментиран от #25

    11:10 30.03.2026

  • 23 Да,бе,да.Топно БСП НН ни вкара

    18 2 Отговор
    Заедно с ГЕРБ,ДПС иИТН в Ез.И сега всички цени са по 4.

    11:10 30.03.2026

  • 24 А Станишев кога от ЕС-то и на Копринка

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":

    007 лиценз ту кил
    96ОТГОВОР
    Като се върнат от Киев ще ходят на Петрохан да осветят паметната плоча.
    -;-
    кога Саид Станишоглу ще се върне от мизерстващата Европа?1
    А що не отиде при роднините си в проспериращия четвърти Райх?!

    Другарки и другари, още ли си се надявате на връщането на СССР-то и КПСС?!

    Коментиран от #29

    11:13 30.03.2026

  • 25 Баце ЕООД

    14 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ватенките да защитават Боташа и 3.8% БКП":

    Одеве ти го казаха и под друга статия.. Намери си работа, тука да тролиш е унижение...

    11:13 30.03.2026

  • 26 Сесесере

    9 26 Отговор
    Украинци и финландци са ни освободили от турците, не знам що бг капейките реват за руснята! Ореваха орталъка.

    Коментиран от #46, #87

    11:14 30.03.2026

  • 27 БСП вече е окончателно

    4 19 Отговор
    в отбора на Радев.
    Още като избраха Зарков стана ясно.
    Нинова и тя клекна, макар че години наред се правеше на опозиция на Радев.

    Радев ще обедини цялата русофилска сган след изборите. Под въпрос е Възраждане, но ще ги видим и тях!
    Боко и Доган са твърдо с Радев, макар че герберските медии бълват змии и гущери. След изборите ще се подкрепят. Това е редовният номер на Боко- народът така ни подреди...

    Само ДПС са опозиция/

    11:15 30.03.2026

  • 28 БКП - -наглост!

    11 18 Отговор
    Няма как,внукът на сиврепия Кацамункски ДС- функционер, садист и изверг, съсипал толкова чонешки животи, показа истинското си лице на червен и в червата комунист, истински член на престъпната и кървава БКП, която удави в кръв българския народ през есента на черната 1944 г. Да, Андрей Гюров отиде в Киев да засвидетелства уважението на нашия народ към героичния и славен украински народ, който вече 4 години се бори на живот и смърт със свирепия кремълски злодей Путин, който твърдо връви по стъпките на учителя си Джугашвиил, познат като Сталин - най-големия престъпник срещу човечеството в цялата му история! Защо да не отиде в Киев Гюров бе, Круме? Според теб в Москва ли да отиде?! Ами, там иди ти! Тя Курнела и оня дето пикае във фонтаните на Плевен нпаривха пътека до Кремъл, иди и ти да ти набият канчето! Да, българският народ, както и всички демократични народи в този сват, подкрепят Украйна, защитават я и й помагат по всякакъв начин! А ти, Круме, си подлога на злодея Путин! Кремълска подлога си се родил и такъв ще си останеш, ама то пък ви е фамилна черта слугинажа към "Империята на злото"!

    Коментиран от #82

    11:16 30.03.2026

  • 29 Ахаха

    12 1 Отговор

    До коментар #24 от "А Станишев кога от ЕС-то и на Копринка":

    Глей ся плазмодиймалък... Годината е 2026, хората не са вече само сини и червени, изучени са станали, знаят какво искат.. Разбирам че, на теб ти е трудно, ама в тая демокрация, плати - хвани нещо научи, па може и от теб човек да стане

    11:17 30.03.2026

  • 30 Нещастници

    22 4 Отговор
    изглежда като денков, всичко за крайна, каквото и да ни струва, като например заеми, които ние ще изплащаме 1.2 млрд евро, безмитен внос и спазване на санкции, от които сме загубили милиарди евро годишно

    11:17 30.03.2026

  • 31 Хаха

    16 3 Отговор
    Лама Гюро отишал за бело, а в Иран ще ходи ли?

    11:17 30.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мдаа

    19 7 Отговор
    Гяуров и той като Киро тъпото .
    Ще внася евтин ток от Украйна ...щото там не го ползвали тъй като го нямало....хехе

    Кво стана бе боклуци!?

    Да си бензиностанция с ракети в днешно време е привилегия, но Киро тъпото и неговото тъпо обкръжение от дебили тогава не го разбраха и сега ППдебилите и ППдофилите ще го разберат по трудния начин.

    Пак гласувайте за тези евроатлантически отпадъци!!

    11:19 30.03.2026

  • 34 Емигрант

    5 14 Отговор
    Хахаха не биле зависими от Путин тия ? А ако бяха отишки при агресорът Путин за мир ли би изглеждало ? Тези са същите антибългари като старите от БКП, разликата е само буквата "С" в абривиатурата ! Значи САЩ и Израел атакуваха Иран и същите тези комундури български искат мир да се постигне с делегация в Иран, която е нападната, обаче с делегация в Украйна която също е нападната но от Русия не може да се постигне мир ? Това гнусното на комундурите, че винаги са срещу българското решение, а биле те "ПАТРИОТИ"....но само са такива за простолюдието, за жалост то още съществува на територията българска и е достатъчно много !

    Коментиран от #51

    11:19 30.03.2026

  • 35 Подкрепа за братска Украйна-

    10 20 Отговор
    Защитница на Европа!

    България помага с всички възможни сили.

    Коментиран от #40

    11:26 30.03.2026

  • 36 Нека да пиша

    11 12 Отговор
    БСП са аут ...

    11:27 30.03.2026

  • 37 Схема

    12 4 Отговор
    От БГ за Укр - гърмящо желязо. От Укр за БГ - "инвестиции", кървавите пари се перат в хотели по Черно море, а комисионерите си договарят % на 4 очи.

    Коментиран от #44

    11:29 30.03.2026

  • 38 Братленце

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ъхъ!!!":

    Май нещо не си разбрал, а? Я глей как си светнал в червено

    11:29 30.03.2026

  • 39 Цвете

    7 7 Отговор
    КАТО ПРИМЕР, ЧЕ ВАШИЯ ПРЕДИШЕН ПОСЕТИ КИТАЙ ЛИ? С ПРОСТО ОКО СЕ ВИЖДА ВСИЧКО ПРИ ВАС ОЩЕ ОТ 1990 Г.,КОГАТО ИЗНЕСОХТЕ ПАРИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУВАЛИ?!

    11:30 30.03.2026

  • 40 Да уе

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "Подкрепа за братска Украйна-":

    Ти в момента "Храбро-храбро" пишеш от окопа.. Големи сили, няма що

    11:30 30.03.2026

  • 41 Артилерист

    11 3 Отговор
    Имах сведения, че Гюров е доста умен. Потърсих допълнителни сведения и се оказа, че за умността няма грешка, но се добави, че той е и болезнено амбициозен. Последното често е подвеждащо за допускане на непоправими грешки. Имахме един преподавател по АРТИЛЕРИЙСКА СТРЕЛБА в Академията, който пишеше двойки на мига на натегачите, които се опитваха да му правят тъпи комплименти от сорта "както вие ПРАВИЛНО казахте, др. полковник"...
    Според мен Гюров ще свърши в миманса също като американските активисти Тагарев и Шаламанов...

    11:32 30.03.2026

  • 42 Ако обичате

    6 4 Отговор
    факти , по малко ни натрапвайте кибритени партийки!

    11:32 30.03.2026

  • 43 Цвете

    2 4 Отговор
    ЛИЧНО ДО НОМЕР 2. ОТКРОВЕНО КАЗАНО БИХ ТЕ ДАЛА НА СЪД САМО ЗА ТОВА ПОСЛЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ.

    11:32 30.03.2026

  • 44 Схема на тъпак

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "Схема":

    е това ! Ако разбираше от схеми нямаше сам да покажеш колко си тттъп тук ! Схемаджиите по принцип са умни и не се показват, а простаците им предполагат и коментират !

    Коментиран от #59

    11:34 30.03.2026

  • 45 Пламен

    2 11 Отговор
    Що така ве комунистчета, нали вашите Радев и Йотова назначиха тези хора

    Коментиран от #55

    11:35 30.03.2026

  • 46 ха ха ха

    12 4 Отговор

    До коментар #26 от "Сесесере":

    Тогава защо се казва руско-турска освободителна война, а не украинско-турска?

    Коментиран от #60, #96

    11:35 30.03.2026

  • 47 Глупости

    12 3 Отговор
    Изглежда като слагачество пред Брюксел.

    11:36 30.03.2026

  • 50 Всичко

    6 2 Отговор
    На тоя свят се плаща , в България винаги е имало продажници , а ние обвиняваме всеки друг , но не и нас .

    11:38 30.03.2026

  • 51 оня с питон.я

    10 6 Отговор

    До коментар #34 от "Емигрант":

    ЕС иска война а не мир.Ръководството на ЕС работи под заплаха от блокиране на лични сметки от сащ. Нормално.

    11:38 30.03.2026

  • 52 ужас

    12 3 Отговор
    Основната цел е за пореден път да се докажат като най-послушните и изпълнителни слуги на Брюксел, които умеят да се навеждат най-ниско, с цената продажба на българските национални интереси. Страхуват се, да не би да ги оставят извън властта след изборите, защото реалните резултати са около 7-8%, а не това, където лъжат агенциите. Разчитат, че както навремето от вън натиснаха спечелилият изборите Борисов и той отстъпи властта доброволно на недоразумението Денков, сега ще стане същото с Радев. Говори се, че вече правят определени постъпки в Брюксел в тази посока. Че той ще е фигурант, а те реално ще управляват с неговите гласове и депутати. Този тумор ПП-ДБ докопа ли се до власт, няма изрязване, а за България следва тотална катастрофа, ако не и набутване във война. Груба грешка бе, че им се даде мандат за служебно правителство - вече колят и бесят в цялата страна без да имат никакви правомощия. Затовна Радев трябва много бързо да се дистанцира от тях и да работи за България с която и да е друга партия, но не и с тях. Те вече усърдно копаят зад гърба му. С такива хора не може нито да се постигне консенсус, нито да се прави коалиция - те просто са болна, алчна, арогантна и некадърна психо секта.

    11:39 30.03.2026

  • 53 Цвете

    2 8 Отговор
    КАТО ПРИМЕР, ЧЕ ВАШИЯ ПРЕДИШЕН ПОСЕТИ КИТАЙ ЛИ? С ПРОСТО ОКО СЕ ВИЖДА ВСИЧКО ПРИ ВАС ОЩЕ ОТ 1990 Г.,КОГАТО ИЗНЕСОХТЕ ПАРИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУВАЛИ?!

    Коментиран от #57

    11:39 30.03.2026

  • 54 Войната започна 2014г

    8 7 Отговор
    Русия не само че не е агресор тя е жертва. Справка Курск и Белгород . Особено от идването на Тръмп когато Украйна получи разрешение да използва далекобойни ракети срещу Русия тя и разказа играта.

    Коментиран от #56

    11:39 30.03.2026

  • 55 Хаха

    3 8 Отговор

    До коментар #45 от "Пламен":

    Руменчо и Йотова са с фашистите от ппдб и винаги са били.

    11:39 30.03.2026

  • 56 Русия не е агресор и ако БСП

    9 4 Отговор

    До коментар #54 от "Войната започна 2014г":

    Продължава да твърди тая глупост и да се върти в кръг скоро няма да мине четири процентната бариера.

    11:41 30.03.2026

  • 57 Хаха

    5 4 Отговор

    До коментар #53 от "Цвете":

    Кой изнесе парите? Родителите на днешните евроатлантически комунета. А пеншъните като теб го подкрепиха като скачаха на площада като маймуни за банани с Драгалевския Кюмур.

    Коментиран от #70

    11:41 30.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Умник Гюро

    9 5 Отговор

    До коментар #44 от "Схема на тъпак":

    Защо не отидеш до Златните да видиш що хотели са изкупени от украинци. Истината боли, но петроханеца може само да го сърби....

    Коментиран от #66, #77

    11:46 30.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Емигрант до 46

    4 8 Отговор
    Аз ще ти кажа мал(к)оумнико, защото руския цар я организира и той назначава руски генерали да ръководят полковете от финландци, румънци, поляци, унгарци и няма нито един руски войник от армията на цар Николай, тогава дори е нямало комунизъм в Русия, с идването на комунистите те присвояват царските заслуги, но избиват царската фамилия като изтървават от просстащина някой и друг член да избяга в чужбина, така направиха и в България и присвоиха властта след 44 г., което доведе до сегашната беднотия ! Просст народ съществува ли, значи там е комунизъм !

    11:51 30.03.2026

  • 62 Дик диверсанта

    4 5 Отговор
    Тези от под 4 процента казаха нещо или мечат.

    11:52 30.03.2026

  • 63 Консулство тръгнали да откриват и то в

    3 5 Отговор
    Одрин , след като на времето толкова много българи са принудени да напуснат домовете си в Одринска Тракия и да станат бежанци а други да били избити. Но за тая предателска идея БСП нищо не каза.и си мълча. Обажда се сега чак след като чашата преля.

    11:52 30.03.2026

  • 64 Консулство тръгнали да откриват и то в

    4 3 Отговор
    Одрин , след като на времето толкова много българи са принудени да напуснат домовете си в Одринска Тракия и да станат бежанци а други са били избити. Но за тая предателска идея БСП нищо не каза.и си мълча. Обажда се сега чак след като чашата преля.

    11:54 30.03.2026

  • 65 Историк

    7 11 Отговор
    За комунистите мир означава пълна капитулация на Украйна и превръщането й в колония на Путин. Мразят Зеленски и украинците защото не искат да се подчинят на Путин и се борят за свободата и суверенитета на Родината си. Тези хора не знаят какво е свобода и независимост. Беснеят срещу всички,които помагат на Украйна, защото защитават агресора терорист. Затова и пазят толкова много паметника на съветските окупатори в София. Те искат България да е окупирана от Русия, техният вожд диктатора Живков на 2 пъти предлагаше на Кремъл държавата ни да стане съветска. Такова нечувано национално предателство се възхвалява и до днес от тях и се правят на патриоти. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #72

    11:54 30.03.2026

  • 66 Емигрант

    5 12 Отговор

    До коментар #59 от "Умник Гюро":

    Завиждаш на хората с пари ли ? А защо имат пари да изкупуват хотели запитал ли си се бе червен гюрлюк ? Ще ти кажа, защото са биле свободни и не са управлявани от червени гнниди които да им изсмукват парите ! А ти до края на животът си няма да разбереш истината за комунизмът защото нямаш орган за размисъл, затова и си завистлива и контролирана мишка !

    11:55 30.03.2026

  • 67 Сийка

    3 10 Отговор
    За комунистите, начело със Зарков, всички поборници за независимост са фашисти. Включително и нашите хайдути и воеводи !!Първо мислете, после гласувайте!

    11:59 30.03.2026

  • 68 Никога повече

    9 5 Отговор
    ппдб на власт! Предатели!!!

    12:02 30.03.2026

  • 69 Емигрант

    5 3 Отговор
    Тези червеи не трябва да влизат в НС ! То все пак е българско и там предатели не би трябвало да се допускат !

    12:02 30.03.2026

  • 70 Така е хората бяха в страшна заблуда

    8 1 Отговор

    До коментар #57 от "Хаха":

    Поземлената реформа и здравната реформа да едно от най големите злини от управлението на драгалевския там както си го определил.

    12:03 30.03.2026

  • 71 Тираджия

    5 5 Отговор
    Ако се забрани гласуването в старческите домове и психиатрията, то БСП ще има 1,4%на изборите...

    12:04 30.03.2026

  • 72 Не си историк

    6 1 Отговор

    До коментар #65 от "Историк":

    а историчар- променяш историята както ти нареждат!

    12:05 30.03.2026

  • 73 Търновец

    8 3 Отговор
    Въобще аз съм против правителствени контакти с Володимир Зеленски и неговите храненици защото там има корумпирани военнопрестъпници, а Гюров да дойде по малките населени места в България да види как много хора оцеляват. Също правителството да изгони Руската мафия и да престане да купува технологично застаряващи оръжия от САЩ и Израел

    12:05 30.03.2026

  • 74 От това турне на Гюро в Киев

    7 3 Отговор
    Аз виждам нова Зглобка но не с Радев а против Радев и по точно ППДБ прави обратен завой към Герб но това е пак по вина на Радев който провали всичко.

    12:05 30.03.2026

  • 75 Хайде

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "БСП":

    Теляк - заминавай за Ирак

    12:05 30.03.2026

  • 76 извод

    6 3 Отговор
    Много стана.Ясно е и за слепите какво правителство ни сготви Иотова. Скоро това правителство ще си ходи, но едва ли някой ше гласува за Иотова.

    12:05 30.03.2026

  • 77 Абе Гюро,

    2 3 Отговор

    До коментар #59 от "Умник Гюро":

    защо лъжеш народа, че си "умник", на това ли те научиха от БКП/БСП или от Възраждане, да ЛЪЖЕШ ТОЛКОВА НАГЛО ?

    12:06 30.03.2026

  • 78 Индианската нишка за кеш

    5 2 Отговор
    До Украйна за по торба зелена шума, че служебното правителство е с къс мандат, няма време за келепир.

    12:06 30.03.2026

  • 79 До мозъка без гънки

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "БСП":

    Стига писа глупости. Знаеш ли въобще какво е инвестиция?

    12:08 30.03.2026

  • 80 До мозъка без гънки

    3 0 Отговор
    Стига писа глупости. Знаеш ли въобще какво е инвестиция?

    12:12 30.03.2026

  • 81 Григор

    8 2 Отговор
    "Не изглежда като усилие за мир, а като демонстрация с вътрешнополитическа цел"
    Така е, не е усилие за мир. Във вътрешен план носи само пасиви за "Продължаваме промяната"- "Демократична България", защото болшинството българи не одобряват наливането на пари и оръжие в Украйна. Това е пътят на войната, а не на мирът!

    12:13 30.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Ха ха ха ха ха ха ха

    3 3 Отговор
    Тия дето слугуваха на Шиши, сега се възмущават. Чиба, бе. Няма да имате 4 %. Закривай ненужната седянка

    12:14 30.03.2026

  • 84 !!!

    4 3 Отговор
    Значи мембраните за АЕЦ Козлодуй търси се от Русия!
    Ако е така,-търсите ги от Украйна!
    Успех!

    12:14 30.03.2026

  • 85 Теслатъ

    7 3 Отговор
    И за къв ... му беше да ходи при Зеленчука??? Тъпо-Грозните нямат никакъв шанс да спечелят изборите!!!!

    12:15 30.03.2026

  • 86 Лола

    3 3 Отговор
    Дано не се върне от там защото го чака пиршество в България може и по късничко да е!

    Коментиран от #88

    12:17 30.03.2026

  • 87 До плоската опорка

    6 5 Отговор

    До коментар #26 от "Сесесере":

    По време на Руско-турската Освободителна война украинци и финландци не е имало, всички са били руснаци. Феодалните имения на сегашните Украйна и Финландия са част от Руската империя.

    Коментиран от #90, #100

    12:17 30.03.2026

  • 88 Дано те

    1 2 Отговор

    До коментар #86 от "Лола":

    Намъкне Селския бик тебе.

    12:18 30.03.2026

  • 89 Не е усилие за мир демонстрация е но не

    7 2 Отговор
    С вътрешно политическа цел а с външно политическа цел и по поръчка на Запада но няма да постигне никаква цел защото мир няма да има тъй като Хунтата е агресор.

    Коментиран от #93

    12:18 30.03.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 ФАКТИ

    9 6 Отговор
    ГЮРО СЕ ОКАЗА И ТОЙ ПОДМЕТКА НА ЛИБЕРАСТИТЕ. КОЙ ТЪРСИШ ПРИ БАНДЕРОВЦИТЕ БЕ БОКЛУК?

    Коментиран от #97

    12:20 30.03.2026

  • 92 военен неможач

    5 5 Отговор
    Всичките приказки за единствената цел - да осигури служебното правителство "честни избори" както обикновено са кьорфишек в очите на слепите. Служебне министри нямат, ама никаква работа в Украйна и изобщо в чужбина, особено извън ЕС. Изключение се прави само ако някой ни предложи много изгоден договор, свързан с енергийни източници. А пък министърът на транспорта няма абсолютна никаква работа там. Мошеници.

    Коментиран от #94

    12:20 30.03.2026

  • 93 Коя Хунта бе

    5 6 Отговор

    До коментар #89 от "Не е усилие за мир демонстрация е но не":

    Кремълската ли дето им спира и тернета и ограничава всичко и кой гъкне в Затвора.Ма заминавай бе Лешпер връщай паспорта и газ.

    Коментиран от #114

    12:21 30.03.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Глупости

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "демонстрация на бегейска мощ":

    България не дава пари на Киев, а ПРОДАВА боеприпаси.

    Коментиран от #107

    12:22 30.03.2026

  • 96 СВО 1 495 дни РЕЗИЛ

    6 4 Отговор

    До коментар #46 от "ха ха ха":

    Защото руският император е тръгнал отново да завоюва Проливите, а пътят му по суша минава през нашите земи.
    По това време дори няма Турция, а Османска империя.

    12:23 30.03.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Перем едногънкови Русофили

    2 7 Отговор
    Селския бик съм мийте ауспусите и идвайте да ви налея Акъл от зад.

    Коментиран от #108

    12:25 30.03.2026

  • 99 Не разбрах каква е целта

    9 6 Отговор
    И кое е наложителното министър- председателя на България, макар и служебен и делегацията с отявлена фашизирана насочена « министри» и явни защитници на режима на Зеленски, да отиват на крак при зелено- белото, мрънкащо, просещо, тропащо скрака джужди И ТО дни преди изборите!
    Какво кричт от българския народ и какво ново заробване ще ни донесат?
    Йотова, косматото четирикопитно, какво правиш?!

    12:25 30.03.2026

  • 100 Да така е

    8 6 Отговор

    До коментар #87 от "До плоската опорка":

    Финландия е предадена на Русия от Швеция след Победата на Русия в битката при Полтава когато шведския крал Карл напада Русия и е победен от Петър първи. Така Финландия остава в Руската империя до ВОСР когато Ленин им дава независимост , също и на Полша. Относно украйна то тя си е в Русия от както свят светува така че под знамето на Цар Освободител има руски войски а румънския крал е в съюз с Русия.

    Коментиран от #103, #106

    12:26 30.03.2026

  • 101 Чудя се

    9 6 Отговор
    Къде е логиката.В момент,когато ще искаме помощ от Русия за атомната централа,служебното правителство ДЕМОНСТРИРА нещо в Украйна.Никой не ни кара,но те искат.Няма значение,че е неадекватно.НЕО ЛИБЕРАЛИТЕ СА КАТО АВТОИМУННО ЗАБОЛЯВАНЕ.Лора Крумова например,напада Граф Игнатиев,който няма да има право на отговор.СИТУАЦИЯТА Е БИЛА ТАКАВА.НЕ Е МОГЪЛ ДА СПАСИ ЛЕВСКИ,но е спасил цялата организация.Според Лора Крумова,руснаците не е трябвало да ни спасяват.Това е лошо.Това,че нашите интереси са съвпадали с техните,за нея няма значение.Важното е да танцува на музиката,която й пускат.

    12:27 30.03.2026

  • 102 Вместо да

    7 4 Отговор
    се погрижат да овладеят инфлацията да подготвят държавата за провеждане на честни избори тия си отишли в Украйна като че ли всичко тука е наред най хубавото е че са за малко

    12:29 30.03.2026

  • 103 СВО 1 495 дни РЕЗИЛ

    6 6 Отговор

    До коментар #100 от "Да така е":

    Така трябва да е. Българските опълченци понеже се бият под знамето на руския император също са руснаци както поляците, украинците и финланците, които се бият за Императора. Падението на "копейките" няма граници.

    Коментиран от #112

    12:32 30.03.2026

  • 104 Янко Виа

    4 4 Отговор
    Тоа Парр Цалл пък къв го дири в Украйна ?Послания ли праща Михайло Гюров ?

    12:32 30.03.2026

  • 105 Бай онзи

    2 3 Отговор
    И този охлюв е на каишка!

    12:33 30.03.2026

  • 106 Уточнение към предишно мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #100 от "Да така е":

    По време на руско турската Освободителна война император на Русия е НВ Александър втори наречен цар Освободител и от руския и от българския народ а брат му великия княз Николай е главнокомандващ на руските войски защото войната има два фронта и в Кавказ и това е една велика сила .

    Коментиран от #110

    12:33 30.03.2026

  • 107 Не! Не продава боеприпаси

    8 4 Отговор

    До коментар #95 от "Глупости":

    А им ги подарява!
    Кои са в делегацията: неински- продажна мръхла, работеща не за БТ, а за Украйна, носейка украинското знаме на ревера си; Запрянов- отявлен фашизиран елемент, носейки бедност за БГ подарявайки всичко, което може да е в ход за фронта! Трайков- предаде уялата енергийна система на Зеленски, а тоя по образованието - ще задължи българските училища да изучават руския диалект- украински!
    Всички тия са за Белене!
    Гюро, какво ще кажеш?
    Йотова ти си за як шут и направо в орбита!

    12:33 30.03.2026

  • 108 Оня с мотиката

    3 5 Отговор

    До коментар #98 от "Перем едногънкови Русофили":

    Срещнеш ли козяк ,млати със сапа зад врата ,а мотиката е за завършителни дейности ,закопаване на отпадъците

    12:36 30.03.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Важно Уточнение

    4 5 Отговор

    До коментар #106 от "Уточнение към предишно мнение":

    Русия е империя но народите са били равни и в армията са служили руснаци белоруси малоруси финландци и поляци дори сърби и българи но забележете българите никога не са служили в турската армия и не са имали права в турската държава това е разликата !

    Коментиран от #111

    12:40 30.03.2026

  • 111 Само помаците и еничарите имат права

    6 3 Отговор

    До коментар #110 от "Важно Уточнение":

    Българите християни не служат в турската армия !!! Те да определяни като рая и дори нямат право да имат оръжие и да яздят коне. Това право да служат в армията им е отнето за разлика от Руската армия където под знамето на руския цар служат всички народи абсолютно равноправно и руси и белоруси и малоруси и поляни и фини и всякакви народи служат в армията на русия.

    12:46 30.03.2026

  • 112 ПсихоЛог

    2 0 Отговор

    До коментар #103 от "СВО 1 495 дни РЕЗИЛ":

    Резила е станал преди години ,когато м@й каттинот състрадание те е събрала от рогозката и ти е дала шанс за живот ,гнииидооо !

    12:48 30.03.2026

  • 113 Калин

    7 6 Отговор
    Всички евроатлантически правителства в България не са наши правителства, а правителства на нацистите от Украйна и изобщо не ги интересуват проблемите на българина , а само проблемите на украинските престъпници.
    Разкриха се далавери за милиарди в тази клоака Украйна. САЩ не знаят къде са потънали техни 32 милиарда. Огромни корупционни скандали, кражби, убийства, контрабанди на оръжия, наркотици и човешка плът за донорство. Истински ужас.
    Нашите дебили са съучастници!

    12:56 30.03.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Това посещение уронва имиджа на БСП и

    2 2 Отговор
    Президентката макар да няма пряка вина.

    13:09 30.03.2026

  • 116 Факт

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ъхъ!!!":

    Руснаците са като хлебарките - без никакво чувство за емпатия, живеят в собствената си мръсотия - физическа и духовна. Безкрайно алчни за земя (ненапразно владеят най-огромната територия), те са способни да превърнат целия свят в бунище-отходен канал. Точно като хлебарките. И борбата с тях трябва да е такава - първо ги унищожи до крак в дома си и ако все пак ти е жал - изолирай ги в канала и нека там да си се въдят и гордеят, че са най-най-най!

    Коментиран от #118, #121

    13:10 30.03.2026

  • 117 Ми изглежда като усилие точно за

    3 5 Отговор
    Обратното за угаждане на Брюксел и е едно антируско деяние което в дългосрочен план няма да доведе до нищо добро.

    13:17 30.03.2026

  • 118 Това са пълни глупости

    3 0 Отговор

    До коментар #116 от "Факт":

    Нещо си се объркал в служба на дяволите.

    13:19 30.03.2026

  • 119 И чий го крепи в Украйна служебно

    2 5 Отговор
    правитество, чиято задача единствено е да подготви изборите, които са само след три седмици?

    13:22 30.03.2026

  • 120 В Китай може

    5 2 Отговор
    в Украйна не. Нахалници, не си научиха уроците. Колкото пъти си отвори устата, който и да е от вас се излива помия.

    13:24 30.03.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Дядо Влайчо

    1 7 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ КЕ СПАСИ БЪЛГАРИЯ 🇧🇬 ☝️ ВЕЛИЧИЕ ❤️ 14

    13:32 30.03.2026

  • 123 БЪЛГАРИН

    6 2 Отговор
    БСП и Възраждане се топи като сняг напролет.Фатмак Радеф ви обра гласоподавателите.
    Падате под 4 процента! Хайде идвайте при СДС и Герб.Полицията лови всички руски шпиони купуващи гласове.

    Коментиран от #126

    13:35 30.03.2026

  • 124 Фалшивите минуси

    2 4 Отговор
    Моля ви кажете какви точно права са имали българите в османската империя освен да работят и да плащат данъци. По заможните са отивали в Румъния и Гърция за да развиват търговия и да правят бизнес. Един от тях Раковски основава Първата българска легия в Сърбия точно защото на българите е било забранено да носят оръжие защото те са под робство а останалите народи са се освободили дори и Черна гора която е десет пъти по малка от Б.

    13:35 30.03.2026

  • 125 Глупаците

    4 2 Отговор
    не заслужават "Гюро", за тях само Бачев кюмюро. Служебното не ви е проблем, Скоро идва редовното което ще ви разкаже играта.

    13:39 30.03.2026

  • 126 Това също е лъжа но тя ще се обърне

    3 4 Отговор

    До коментар #123 от "БЪЛГАРИН":

    Срещу тези които я разпространяват а това са соросоидите фенове на ППДБ ГЕРБ ДПС

    13:41 30.03.2026

  • 127 Пловдив

    4 3 Отговор
    Всички защитници на путиновата война да бъдат обявени за терористи и нежелани в България.

    13:54 30.03.2026

  • 128 Визитата ти

    1 0 Отговор
    е по-добра от визитата ти

    14:24 30.03.2026

