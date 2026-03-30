Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Украйна: какво видяхме на фронта край Покровск?
30 Март, 2026 15:06

  • украйна-
  • покровск-
  • русия-
  • донбас

От повече от една година насам Покровск е основна цел за руските нападения - именно там са разположени голяма част от войниците

Снимка: БГНЕС/ EPA
Около Покровск постоянно прелитат дронове. Както разказват пред ДВ военните от специалната част "Тайфун" към украинската армия, базирана на 20 км от града, всеки от тях вече е бил раняван - от изстрели, от осколки от гранати. "Наскоро ме оперираха след тежко мозъчно сътресение“, споделя Тайсън, който служи в специалната част като експерт по управлението на дронове. Украинците продължават да се сражават за града, който Русия се опитва по всякакъв начин да превземе от 2024 година. ДВ придружи една специална украинска военна част, която е отговорна за атаките и защитата с дронове.

Тайсън споделя пред ДВ, че макар дроновете да са революционизирали хода на войната, боевете продължават да се водят и по традиционния начин - от пехотата. "Руснаците действат по определена схема - напредват в малки групи, докато се съберат достатъчно войници, за да нападнат нашите позиции.“ Случвало се и да използват мотоциклети или АТВ, даже ролери.

Кой контролира Покровск?

От повече от една година насам Покровск е основна цел за руските нападения - именно там са разположени голяма част от войниците. През декември 2024 година експертите прогнозираха, че градът ще падне до седмици, но украинците го удържаха през почти цялата 2025-а.

В началото на декември Русия обяви, че е завладяла Покровск - почти между другото, без фанфари, както беше при Авдеевка и Бахмут. Украйна оспори това и разпространи кадри на свои войници в града. Според американския Институт за изследване на войната обаче от края на януари т.г. няма никакви данни за присъствието на украински войници в Покровск. Въпреки това Русия вече не твърди, че контролира града изцяло, а Украйна не е признала, че се е изтеглила.

Командирът Тайсън от специалната част "Тайфун" така и не внася повече яснота по отношение на ситуацията: "Бих ви казал, но не мога - отнася се до нашата сигурност". В средата на март говорител на една украинска част, която се сражава в региона, заяви в интервю по радиото, че в Покровск все още се намират украински войници.

Заплахите са както от въздуха, така и от минираните полета

Който и да контролира Покровск в момента, сблъсъците около града не стихват. Тайсън обяснява пред екипа на ДВ, че заплахите не са само от въздуха - руските дронове редовно хвърлят мини по улиците. Затова всяко нещо трябва да се заобикаля, дори да не изглежда опасно. Но неведнъж се е стигало до инциденти с автомобилите, след което войниците е трябвало да вървят пеша до сигурното убежище."Бяхме натоварили колата и пътувахме обратно, когато два дрона удариха само на няколко метра от нас. Положението бе крайно неясно - някои от руските позиции бяха само на два километра, други на 15. Руските разузнавачи вече бяха на място. Направихме опит да се скрием под дърветата, докато настъпи залезът", разказва пред ДВ Обух, също част от "Тайфун". Друг от войниците - с прозвището Риба - споделя: "Последно пътувах преди четири дни и видях четири нови изгорели танка и шест пикапа".

Напоследък мъжете все по-често се натъкват на подобни гледки: изгорели превозни средства блокират пътя или затрудняват преминаването, така че автомобилите да станат лесна цел за руските дронове. И пак се налага да се стига до сигурните убежища пеша.

Проблем е и обезпечаването на продукти и припаси, включително цигари. Обичайно за целта се използват тежкотоварни дронове, които могат да пренасят до 15 килограма. Никой обаче не иска да каже колко са украинските войници, които в момента зависят от тази импровизирана система за доставки и каква част от тях се намират в Покровск.

Автор: Николас Конъли


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    21 10 Отговор
    Пожелавам на всички украински патриоти и тези които им симпатизират да бъдат пре-чук@ни като бесни кучета каквито са.

    Коментиран от #9, #11, #12, #17, #23

    15:08 30.03.2026

  • 2 Зеленски наркомана

    16 5 Отговор
    Смър за украйна, израел, сащ и ЕСсср

    15:09 30.03.2026

  • 3 Атина Палада

    7 22 Отговор
    От руснака войник не става.....

    Коментиран от #14, #41

    15:09 30.03.2026

  • 4 Най- важното, което сте написали:

    21 4 Отговор
    "Според американския Институт за изследване на войната обаче от края на януари т.г. няма никакви данни за присъствието на украински войници в Покровск.
    Признахте си с половин уста:))

    Коментиран от #38

    15:09 30.03.2026

  • 5 доктор

    4 17 Отговор
    След като бъде избито известно количество копейки България ще се оправи.

    15:10 30.03.2026

  • 6 Атина Палада

    6 18 Отговор
    Руската армия е унижавана четвърта година в Донбас!

    15:10 30.03.2026

  • 7 Някоя си

    17 2 Отговор
    Видяхме, че Зяля никой не го е виждал в Украйна.

    15:10 30.03.2026

  • 8 Един, дето питаше

    20 3 Отговор
    Чий Покровск.
    Да чете РУСКИ е.

    15:11 30.03.2026

  • 9 Недей ,

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Ти си роден в Сибир , от бобър ... 🤭

    15:11 30.03.2026

  • 10 Омазана ватенка

    5 14 Отговор
    Няма данни за живи руснаци в Купянск.

    Коментиран от #18

    15:11 30.03.2026

  • 11 Брачед ,

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Да внимаваме , какво си пожелаваме , а ?

    15:12 30.03.2026

  • 12 Какво хубаво пожелание!

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Присъединявам се от все сърце!😁

    15:12 30.03.2026

  • 13 Варна 3

    4 9 Отговор
    Украйна ще сршне цялата руска армия, докато армията на Русия вече става празна с персонал и оръжия и техника.

    Коментиран от #24

    15:13 30.03.2026

  • 14 Това е безспорен

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Факт.

    15:13 30.03.2026

  • 15 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 11 Отговор
    Русия ще пукне, знаем това. Покровск е наш. Слава на Украйна.

    15:14 30.03.2026

  • 16 пешо

    3 2 Отговор
    Тайсън украйнец ли е

    Коментиран от #20

    15:14 30.03.2026

  • 17 Копейкотрошач

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    Ако те спипам...

    15:14 30.03.2026

  • 18 Пише, че чат чат и а по някоя укра там

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Омазана ватенка":

    "Бих ви казал, но не мога - отнася се до нашата сигурност". В средата на март говорител на една украинска част, която се сражава в региона, заяви в интервю по радиото, че в Покровск ВСЕ ОЩЕ се намират украински войници."🤣😂🤣😂

    Коментиран от #21

    15:15 30.03.2026

  • 19 Факти

    8 2 Отговор
    Най мракобесни диктатори на света са Тръмп , Зеленски и Натаняху .

    Коментиран от #29, #35

    15:15 30.03.2026

  • 20 гошо

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "пешо":

    Баща ти циганин ли е?

    15:15 30.03.2026

  • 21 Пуше

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Пише, че чат чат и а по някоя укра там":

    Има чат пат по някоя укра там.

    15:16 30.03.2026

  • 22 Герге ,

    4 6 Отговор
    Абе , у тоя сайт нема ли некви граници или има само руzки ?

    15:16 30.03.2026

  • 23 ДОЛУ РУZИЯ

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Роден в НРБ":

    НРБ ми звучи зле.

    15:16 30.03.2026

  • 24 Шойгу:

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Варна 3":

    С магарета сме стигнали до Берлин!

    15:17 30.03.2026

  • 25 Извод ☝️

    6 8 Отговор
    Няма край за руския позор и мъки. 4 години не могат да победят Украйна и сринаха със земята красиви градове като Бахмут, Соледар, Торецк, Вовчанск, Часов яр и много други.

    Коментиран от #31, #32

    15:18 30.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Айдееее

    3 7 Отговор
    И руският порт Приморск даде фира.💥🔥🔥

    Коментиран от #30, #37

    15:21 30.03.2026

  • 28 Мисирки ООД

    4 3 Отговор
    Руснаците нападали украинците на ролери.. Сигурно като беше студ на кънки за лед? Мисирките са уникални..

    15:24 30.03.2026

  • 29 путин аятолах Ким

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    Най гнусните са Фашиста путин , иранският чалмалия и севорнокорейския шиши! Убийци до един!

    15:24 30.03.2026

  • 30 Оцет Паниций

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "Айдееее":

    Амин .

    15:25 30.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 стоян георгиев

    2 4 Отговор
    Руснаците не са превзели покровск и няма изгледи скоро да го превземат.не случайно спряха фронталните аткаи през града а тръгнаха по фланговете където дават сериозно количество жертви

    15:28 30.03.2026

  • 34 Точен

    4 2 Отговор
    Нашите печелят, укрофашистите квичат фалшиво...

    Коментиран от #40

    15:28 30.03.2026

  • 35 мдаааа

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    Иди на екскурзия до С.Корея и после пак ще говорим .. 🤫

    15:29 30.03.2026

  • 36 Многоходовото

    3 2 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    15:29 30.03.2026

  • 37 Омазана ватенка

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Айдееее":

    Зеленски подпали ватняците.

    15:29 30.03.2026

  • 38 Механик

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Най- важното, което сте написали:":

    Не бе. ISW са копейки от възраждане. Ти не знаеше ли?
    п.п.
    Извън майтапа, Покровск отдавна е руски. Укрите каквото и да казават, все не може да им се вярва.
    То това, което е по-фрапиращото е, че руснаците смляха много украинци там. Те за това и не бързат да обявят пълно превземане. Допускат там по някой и друг укра и после го утилизират. Сега укрите се опитват да шават там просто от въпрос на чест. Щото инак ще им кажат "ами като още държите града, що няма там ваши войници?"

    Коментиран от #43, #48, #49

    15:29 30.03.2026

  • 39 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Агресора е Украйна , защото нападна областите Донбас и Лугански , още 2008 година !!! Съда в ХАГА , ще има много работа ,след края на кървавия киевски режим !!!

    Коментиран от #42

    15:29 30.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    15:31 30.03.2026

  • 42 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "стоян георгиев":

    Как ги е нападнала? Това са области в украйна.все едно България да нападне пловдив...хах

    15:32 30.03.2026

  • 43 Ошашавена копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    А киното и ресторантс работят ли?

    15:32 30.03.2026

  • 44 Лада искра

    0 0 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #50

    15:33 30.03.2026

  • 45 Лада искра

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:33 30.03.2026

  • 46 Лада искра

    1 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:33 30.03.2026

  • 47 Лада искра

    0 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:33 30.03.2026

  • 48 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    Като е руски що не го обявяват за такъв и не се настанят в него? Купянск и той е руски нали?хах...

    15:33 30.03.2026

  • 49 Глас от бункера

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    И Купянск беше руски.Герасимов така каза.

    15:35 30.03.2026

  • 50 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Лада искра":

    Володин си прави майтап с подобни на теб.едва ли му е трудно.в момента сред руснаците на фронта има страхотно отчаяние.особено сред военните кореспонденти и самите военни.володин не се е приближавал до фронта.само вика ура и напред ...

    15:36 30.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания