Украйна: какво видяхме на фронта край Покровск?

Около Покровск постоянно прелитат дронове. Както разказват пред ДВ военните от специалната част "Тайфун" към украинската армия, базирана на 20 км от града, всеки от тях вече е бил раняван - от изстрели, от осколки от гранати. "Наскоро ме оперираха след тежко мозъчно сътресение“, споделя Тайсън, който служи в специалната част като експерт по управлението на дронове. Украинците продължават да се сражават за града, който Русия се опитва по всякакъв начин да превземе от 2024 година. ДВ придружи една специална украинска военна част, която е отговорна за атаките и защитата с дронове.
Тайсън споделя пред ДВ, че макар дроновете да са революционизирали хода на войната, боевете продължават да се водят и по традиционния начин - от пехотата. "Руснаците действат по определена схема - напредват в малки групи, докато се съберат достатъчно войници, за да нападнат нашите позиции.“ Случвало се и да използват мотоциклети или АТВ, даже ролери.
Кой контролира Покровск?
От повече от една година насам Покровск е основна цел за руските нападения - именно там са разположени голяма част от войниците. През декември 2024 година експертите прогнозираха, че градът ще падне до седмици, но украинците го удържаха през почти цялата 2025-а.
В началото на декември Русия обяви, че е завладяла Покровск - почти между другото, без фанфари, както беше при Авдеевка и Бахмут. Украйна оспори това и разпространи кадри на свои войници в града. Според американския Институт за изследване на войната обаче от края на януари т.г. няма никакви данни за присъствието на украински войници в Покровск. Въпреки това Русия вече не твърди, че контролира града изцяло, а Украйна не е признала, че се е изтеглила.
Командирът Тайсън от специалната част "Тайфун" така и не внася повече яснота по отношение на ситуацията: "Бих ви казал, но не мога - отнася се до нашата сигурност". В средата на март говорител на една украинска част, която се сражава в региона, заяви в интервю по радиото, че в Покровск все още се намират украински войници.
Заплахите са както от въздуха, така и от минираните полета
Който и да контролира Покровск в момента, сблъсъците около града не стихват. Тайсън обяснява пред екипа на ДВ, че заплахите не са само от въздуха - руските дронове редовно хвърлят мини по улиците. Затова всяко нещо трябва да се заобикаля, дори да не изглежда опасно. Но неведнъж се е стигало до инциденти с автомобилите, след което войниците е трябвало да вървят пеша до сигурното убежище."Бяхме натоварили колата и пътувахме обратно, когато два дрона удариха само на няколко метра от нас. Положението бе крайно неясно - някои от руските позиции бяха само на два километра, други на 15. Руските разузнавачи вече бяха на място. Направихме опит да се скрием под дърветата, докато настъпи залезът", разказва пред ДВ Обух, също част от "Тайфун". Друг от войниците - с прозвището Риба - споделя: "Последно пътувах преди четири дни и видях четири нови изгорели танка и шест пикапа".
Напоследък мъжете все по-често се натъкват на подобни гледки: изгорели превозни средства блокират пътя или затрудняват преминаването, така че автомобилите да станат лесна цел за руските дронове. И пак се налага да се стига до сигурните убежища пеша.
Проблем е и обезпечаването на продукти и припаси, включително цигари. Обичайно за целта се използват тежкотоварни дронове, които могат да пренасят до 15 килограма. Никой обаче не иска да каже колко са украинските войници, които в момента зависят от тази импровизирана система за доставки и каква част от тях се намират в Покровск.
Автор: Николас Конъли
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
38 Механик
До коментар #4 от "Най- важното, което сте написали:":Не бе. ISW са копейки от възраждане. Ти не знаеше ли?
п.п.
Извън майтапа, Покровск отдавна е руски. Укрите каквото и да казават, все не може да им се вярва.
То това, което е по-фрапиращото е, че руснаците смляха много украинци там. Те за това и не бързат да обявят пълно превземане. Допускат там по някой и друг укра и после го утилизират. Сега укрите се опитват да шават там просто от въпрос на чест. Щото инак ще им кажат "ами като още държите града, що няма там ваши войници?"
Коментиран от #43, #48, #49
15:29 30.03.2026
46 Лада искра
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:33 30.03.2026
