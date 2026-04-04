The Telegraph: Съдбата на изчезналия американски пилот в Иран може да промени хода на войната

Съдбата на изчезналия пилот на американския F-15E, свален над Иран, може да бъде повратна точка във войната, съобщава The Telegraph.

От двамата членове на екипажа единият вече бе евакуиран от американските специални сили, докато издирването на другия продължава.

Изданието отбелязва, че успешното спасяване на двамата пилоти би укрепило увереността на Вашингтон и би могло да подтикне Доналд Тръмп да продължи и дори да разшири операцията, включително наземно нахлуване. Ако вторият пилот бъде заловен, вътрешният натиск за прекратяване на ударите и преминаване към преговори би се увеличил, което би дало на Техеран мощен лост за изтръгване на отстъпки - от Ормузкия проток до облекчаване на санкциите.

The Telegraph сравнява този сценарий с кризата с заложниците от 1979 г. В продължение на 444 дни съдбата на американските дипломати в Техеран доминираше новините, оформяйки общественото мнение и допринасяйки за поражението на Джими Картър на президентските избори, се казва в статията.

Вестникът разглежда и най-опасния сценарий - смъртта на пилота по време на задържането му или неуспешна спасителна мисия. В този случай, според оценките на вестника, САЩ ще изискват не само ограничени въздушни удари, но и „наказателен“ отговор и евентуални сухопътни операции срещу Иран – дори когато местните власти вече предлагат награди за залавянето или смъртта на американски войници.

Пентагонът заяви, че Съединените щати имат „15 различни начина“ за разполагане на сухопътни сили в Иран, ако е необходимо.