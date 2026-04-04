The Telegraph: Съдбата на изчезналия американски пилот в Иран може да промени хода на войната

4 Април, 2026 06:41, обновена 4 Април, 2026 06:45 9 963 67

Гибелта му може да предизвика сухопътна операция в ислямската република

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съдбата на изчезналия пилот на американския F-15E, свален над Иран, може да бъде повратна точка във войната, съобщава The Telegraph.

От двамата членове на екипажа единият вече бе евакуиран от американските специални сили, докато издирването на другия продължава.

Изданието отбелязва, че успешното спасяване на двамата пилоти би укрепило увереността на Вашингтон и би могло да подтикне Доналд Тръмп да продължи и дори да разшири операцията, включително наземно нахлуване. Ако вторият пилот бъде заловен, вътрешният натиск за прекратяване на ударите и преминаване към преговори би се увеличил, което би дало на Техеран мощен лост за изтръгване на отстъпки - от Ормузкия проток до облекчаване на санкциите.

The Telegraph сравнява този сценарий с кризата с заложниците от 1979 г. В продължение на 444 дни съдбата на американските дипломати в Техеран доминираше новините, оформяйки общественото мнение и допринасяйки за поражението на Джими Картър на президентските избори, се казва в статията.

Вестникът разглежда и най-опасния сценарий - смъртта на пилота по време на задържането му или неуспешна спасителна мисия. В този случай, според оценките на вестника, САЩ ще изискват не само ограничени въздушни удари, но и „наказателен“ отговор и евентуални сухопътни операции срещу Иран – дори когато местните власти вече предлагат награди за залавянето или смъртта на американски войници.

Пентагонът заяви, че Съединените щати имат „15 различни начина“ за разполагане на сухопътни сили в Иран, ако е необходимо.


Оценка 2 от 71 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 осраински

    130 13 Отговор
    Адано тогава изчезналите Хамериканци ще са повече от затритите от ковид

    06:51 04.04.2026

  • 3 хехе

    167 7 Отговор
    Въпроса е колко хеликоптера трябва да бъдат ударени докато търсят да спасят летеца, а тези от ударените хеликоптери кой ще ги спасява.

    06:51 04.04.2026

  • 4 Остап Бендер

    103 4 Отговор
    Бият колегата Трумп агейн!?!

    Коментиран от #5

    06:53 04.04.2026

  • 5 Дони

    140 2 Отговор

    До коментар #4 от "Остап Бендер":

    изложи Америка. Непоправима репутационни щета. Бегат като овци...

    06:56 04.04.2026

  • 6 Емил

    146 9 Отговор
    Цифрата след F май не е 15 а е 35 а?
    А пилотът се знае, че е при иранците, но се симулира издирване за авторитет!!!

    Коментиран от #10

    06:57 04.04.2026

  • 7 Иран

    91 7 Отговор

    До коментар #1 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Ше ти дадем урана ама саш ше бъде радиационна пустиня

    07:04 04.04.2026

  • 8 Ходът на войната

    93 4 Отговор
    може да го промени само рижавия, като се омете по-бързо.
    За наше съжаление Иран си е там и никъде не възнамерява да ходи.

    Коментиран от #61

    07:04 04.04.2026

  • 9 празни дрънканици

    122 4 Отговор
    Няма 15 варианта има само един , да палят галошите и да бягат от там .

    07:12 04.04.2026

  • 10 въздушен ас

    97 3 Отговор

    До коментар #6 от "Емил":

    Говори се за два свалени самолета . ф15 и ф35.

    Коментиран от #18

    07:14 04.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Джон Маккейн

    86 4 Отговор
    Във Виетнам имаше цели лагери с американски военнопленници . Някои останали живи , се прибраха дълго време след края на войната.

    Коментиран от #46

    07:27 04.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мишел

    98 2 Отговор
    Равносметката за САЩ за деня : два свалени самолета плюс два ударени вертолета.

    Коментиран от #24

    07:33 04.04.2026

  • 16 Майор Мишев

    91 7 Отговор
    Прославените американски самолети взеха да падат като зрели круши !

    07:39 04.04.2026

  • 17 Луд с картечница

    98 3 Отговор
    Значи янките щели били да наказват Иран щото и свалили "стелт "изтребителя ?Явно са оч .аквали иранците да са маzzzo хиссти и да се кефят ,че ги бомбандират 😂

    07:42 04.04.2026

  • 18 Точно така

    91 6 Отговор

    До коментар #10 от "въздушен ас":

    еФ15-Е и еФ35! Вече е обявено!
    За пилота на еФ35 шансове да е жив изглежда няма. А еФ15-Е е наричан "бомбен тир" защито носи над 9 тона боеприпаси.
    Също и два хеликоптера Бляк Хоук са свалени

    07:45 04.04.2026

  • 19 Рижав смърф

    89 1 Отговор
    Станаха за срам хвърчилата на рижата,целият им военно промишлен компрекс отива по дяволите,защото стана ясно че е пълна бутафория.

    07:49 04.04.2026

  • 20 Ъъъ

    100 5 Отговор
    А какъв вой беше тук миналата година.... Сещате ли се? Как руската ПВО на Иран не ставала за нищо, как самолетите си летяли като у тях си.......Сега същата руска, китайска и тук там малко иранска ПВО, започнаха да свалят американски самолети.... А от ония дето ни надуха главите тогава, няма и следа..... 😂

    Коментиран от #22, #29

    07:49 04.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Много добра памет

    65 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ъъъ":

    Много точно казано,всички разбирачи по военно дело гният в миши дупки,но така е...на черното бяло неможе да се казва.

    07:52 04.04.2026

  • 23 Някой

    85 4 Отговор
    Защо 2 поредни нощи след полунощ летят ниско самолети над София? Ниско летят военни самолети. Тази нощ бяха поне 10 един след друг (тук около 0:12 часа ли бе). А вчера по-ниско или по-едри ли в някъде 1:22 часа.
    Най-малкото кой идиот им е разрешил да летят в това време ниско над София с този маршрут?

    Коментиран от #52

    07:53 04.04.2026

  • 24 Вече има

    84 3 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    и трети джет свален! Но това за утрешните новини, когато получат разрешение и Ройтерс потвърди:)
    Иранците надхитриха подлите нападатели! Нарочно не пускаха в началото най-доброто си ПВО за да се чувстват комфортно нападателите. С което ги примамиха в добър обсег.

    07:56 04.04.2026

  • 25 Хахаха, краварите яко

    67 1 Отговор
    ядат хурката.

    Коментиран от #32

    07:56 04.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ццц

    63 0 Отговор
    Ей, изчакайте преди да се правите на герои! До една година ще излезат 2-3 филма по тази история и там ще ви гледаме колко сте непобедими. На яве ви виждаме, че като няма кой да воюва вместо вас, нещата излизат от контрол.

    07:57 04.04.2026

  • 28 Вале-каро

    73 1 Отговор
    А някой спомня ли си какво се случи на американците при опита им да освободят заложниците с военна сила тогава /1979 г./

    Коментиран от #54, #64

    08:01 04.04.2026

  • 29 Оня

    74 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ъъъ":

    Прав си пич! Няма ги разбирачите, да обяснят нещо за " великото ПВО" на Америка! Ама турците излязоха по тарикати и си взеха С 400!

    Коментиран от #34

    08:01 04.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А овчарите

    4 24 Отговор

    До коментар #25 от "Хахаха, краварите яко":

    Гризете гегата,хахаха

    Коментиран от #65

    08:10 04.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Запознат

    51 5 Отговор

    До коментар #29 от "Оня":

    "Ама турците излязоха по тарикати и си взеха С 400"

    Турците излязоха главанаци а не тарикати - опитали се да разглобят ракетите на С400 и цялата система блокира като самоунищожила чиповете във всичките ракети и пускови установки - така че и турците нямат С-400. 2 милиарда отидоха на скрап - руснаците им казали че не възстановяват нищо след неоторизиран достъп.

    08:14 04.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дреме му на Путин за рускоезичното насел

    8 32 Отговор
    Полезните изкопаеми в Донбас и други окупирани части на Украйна, към които Русия има интерес, са на стойност, надвишаваща 12 трилиона долара. Тази сума включва огромни залежи от въглища, петрол, природен газ и редки метали, критични за зелена енергия.
    Ето основните аспекти на ресурсното богатство в района:
    Въглища: Донбас (Донецка и Луганска област) притежава над 56% от украинските залежи на каменни въглища, оценени на около 12 трилиона долара.
    Критични минерали: Регионът е богат на литий, тантал, цезий и стронций, които са от жизненоважно значение за отбранителната индустрия и производството на батерии. Към края на 2022 г. Русия контролира между 50% и 100% от тези ресурси в Украйна.
    Петрол и газ: Русия контролира около 20% от украинските газови находища и 11% от тези на петрол, които са сред най-големите в Европа.

    Коментиран от #38, #40, #66

    08:20 04.04.2026

  • 37 Евреите

    48 1 Отговор
    Имат страхотна цензура за войната , но снощи по една от телевизиите казаха , че най - големият им завод за дронове , в Петах -Тикве е унищожен от ракети на Иран .

    08:23 04.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Учуден

    44 0 Отговор

    До коментар #36 от "Дреме му на Путин за рускоезичното насел":

    И какво общо има пропагандата ти със статията за свалените самолети - или това са ти спуснали като опорка и ти си длъжен да го пльоснеш някъде. Абе трябва да се плюе по Русия а не да се коментират разни статии.

    Коментиран от #44

    08:33 04.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Антитрол

    31 0 Отговор

    До коментар #42 от "Нали знаеш":

    Не върви ли пропагандата - и изпадате в безсилна злоба та почва плюене по опонентите.

    Коментиран от #45

    08:41 04.04.2026

  • 44 Сам си отговори

    23 1 Отговор

    До коментар #40 от "Учуден":

    Защо и перчема се юрна да граби. Агетацията и пропагандата запази за себе си

    Коментиран от #48

    08:42 04.04.2026

  • 45 Ами

    4 9 Отговор

    До коментар #43 от "Антитрол":

    Спри да плюеш и мисли

    Коментиран от #67

    08:43 04.04.2026

  • 46 Тоя, пък.

    35 0 Отговор

    До коментар #13 от "Джон Маккейн":

    Говори се, че виетнамците много харесали Джон Маккейн. Цял виетнамски полк го използвал сеkcyално.

    08:44 04.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Учуден

    48 0 Отговор

    До коментар #44 от "Сам си отговори":

    "Защо и перчема се юрна да граби"

    Хайде бе ами предните преди него какво правеха като нападнаха Ирак, Либия, Сирия или като смъкнаха "диктатора" в Судан. Тогава перчема не беше на власт.

    Как пък навсякъде по света където има петрол и не е под техен контрол все "диктатури" са се навъдили.

    Коментиран от #50

    08:48 04.04.2026

  • 49 Американците

    45 1 Отговор
    Не се научиха от случката в сомалия през 90те дето сомалийците ги направиха сами да си говорят , а иранците на са сомалиици , ще гледаме нов епизод на блек хоук даун

    08:53 04.04.2026

  • 50 Не си в час

    1 11 Отговор

    До коментар #48 от "Учуден":

    Уикенд е, почивай си

    Коментиран от #55

    09:03 04.04.2026

  • 51 Значи ако пилота е умрел

    34 0 Отговор
    Лудия ше прати още да умират в иран🤣🤣🤣🤣🤣

    09:24 04.04.2026

  • 52 И не е за първи път

    29 1 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    Снощи бяха два точно в 0:12 ч. В последните седмици точно в интервала между полунош и 2:00 три пъти минаха едни чудовища много ниско и с оглушителен шум, Гледах ги през прозореца, направо над блока ни, а той е само четириетажен. Ще вземе да стане някоя беля...

    09:34 04.04.2026

  • 53 Отреазвяващ

    8 0 Отговор
    Един от тези 15 метода го краднаха от мен.

    09:44 04.04.2026

  • 54 Биско Чекмеджето

    22 0 Отговор

    До коментар #28 от "Вале-каро":

    1979 година беше "революцията", а големият провал на Делтафорс - 1980. Помним, разбира се.

    09:44 04.04.2026

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #50 от "Не си в час":

    Не си съгласен с истината-
    намери си друго занимание❗

    09:55 04.04.2026

  • 56 Бат Минко

    16 0 Отговор
    Дедо Дончо да праща Маверик.Само той може да катапултира да намери и катапултиралият си спасител син на най добрият му приятел загинал по рано.Да открадне Ф4 да излети и да свали СУ 57.Какъв герой.Чакаме го с нетърпение...И после да клецаМелания

    10:05 04.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Любител на тихоокеанските ценности

    16 0 Отговор
    Публичната екзекуция предавана пряко по телевизиите ще е добро начало за края.

    11:03 04.04.2026

  • 61 наблюдател

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ходът на войната":

    Как се гаси 40 000 000 000 000 /40 хиляди милиарда/ дълг?Само плащанията по обслужването са около 900 000 000 000 /деветстотин милиарда/ годишно вече-колкото е военният бюджет.Янките са в цайтнот..Дали ще е Тръмп или някой друг вече няма значение.Доларовата схема "Понци" приключва.

    11:20 04.04.2026

  • 62 Скарлет

    13 1 Отговор
    дават отбой и лудият се чуди какви щуротии да измисли за да не стане зарезил 😂😂😂 а сметката в платихме ние

    11:53 04.04.2026

  • 63 ОБЕКТИВЕН

    9 1 Отговор
    Точно като спасяването на редник Райън - ПРОПАГАНДА! Покрай пилота мазало - колко други са свалени, загинали и изчезнали, но в медиите се фокусират в-у конкретен случай. Защо? 1) Внушава се, че други жертви и свалени няма. 2) Показва се грижа за войника = "ние нашите бойци не ги зарязваме".

    15:01 04.04.2026

  • 64 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Вале-каро":

    Да каже Провокатора от факти.бг!

    15:30 04.04.2026

  • 65 По добре

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "А овчарите":

    Гегата , от колкото да гризем дървото !

    18:39 04.04.2026

  • 66 Като гледам правителствата в БГ

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Дреме му на Путин за рускоезичното насел":

    Им дреме за българо езичното население .

    18:40 04.04.2026

  • 67 Ти много

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ами":

    Мислиш .

    18:41 04.04.2026

