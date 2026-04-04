Новини
Свят »
Великобритания »
Агресията на САЩ и Израел в Иран е резултат от политиката на Лондон

4 Април, 2026 07:51 7 748 83

  • великобритания-
  • андрей келин-
  • оае-
  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • причина-
  • война
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската и израелската агресия срещу Иран е отчасти резултат от политиката на Лондон.

„Всъщност трагичните събития в Иран и в целия регион са отчасти резултат от политиката на Лондон, която изигра в ръцете на антииранските ястреби във Вашингтон и допринесе за провала на СВПД (Споразумението за ядрената програма на Иран от 2015 г.)“, каза руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин, цитиран от РИА Новости.

Дипломатът обърна внимание на цинизма на Лондон, критикувайки ответните удари на Иран, като същевременно не осъжда военните престъпления срещу иранското население.

Конфликтът в Близкия изток за пореден път разкри цинизма на Лондон. Британското правителство се преструва, че не забелязва кой е започнал конфликта и кой е извършил агресията. Те критикуват Иран за контраатаките му, сякаш той е този, който ги е започнал. „Междувременно те си затварят очите за военните престъпления срещу ирански цивилни, включително убийствата на непълнолетни“, подчерта Келин.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 160 гласа.
Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Биби криминал

    136 18 Отговор
    Ние от исраел и сащ не харесваме тази гледна точка , макар да е самата истина !!!!!!!

    Коментиран от #6, #12, #28, #61

    07:57 04.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да,бе

    108 8 Отговор
    Иран в случая е с вързани ръце,защото при една атака срещу Лондон ще загинат предимно пакистанци и други мюсюлмани...

    Коментиран от #17

    07:58 04.04.2026

  • 4 ХаХаХа

    106 8 Отговор
    Добър ден! Това и ние у Мировяне е го знаем!!!!!!!!

    08:01 04.04.2026

  • 5 Един да им го каже

    132 8 Отговор
    Ингилизите винаги са подклаждали кръвопролитията по света и после са се дърпали настрана да гледат сеира. Точно ингилизите са едни от инициаторите на кланетата по нашите земи, по времето на турското робство. Много пъти тяхни офицери, скрили истинските си имена с мюсюлмански, са участвали в кланетата и издевателствата над населението. Един пример за това е Хидает паша(праведният паша), знаете историята за Сенклеровото въстание

    08:01 04.04.2026

  • 6 Паси

    52 5 Отговор

    До коментар #1 от "Биби криминал":

    И ние така!

    08:02 04.04.2026

  • 7 Паси

    37 4 Отговор
    И ние така!

    08:03 04.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Разбира се, че британците са в основата

    95 7 Отговор
    на всички интриги, войни и кризи по света!
    По-скоро Лондон сити!
    Загубвайки откровенно колонизаторския си период и освобождениеъо на САЩ от кралството им,- с подкрепата на лорд Родшийлд бе създадена държавата Израел! Точно в центъра на най-богатия район. за да могат така да го контролират.
    И те създаха, обучиха МОСАД и те го контролират. А чрез МОСАД инфилтрираха политиката на САЩ.
    Така чрез Израел и огромния САЩ си върнаха господството по друг начин. Опъват конците, но се крият зад завесата.
    Същия е и случая продължаващата война в Украйна.
    И всеки флот който не са застраховали те в техния си Лойд е прокълнат като "сенчест флот"

    /Борис Джонсън/

    Коментиран от #26, #81

    08:23 04.04.2026

  • 11 Мурка

    65 9 Отговор
    Браво бе откри колелото -ми англичаните загубиха позиции след втората световна в ИРАН а за тях това е огромен шамар и почнаха разни бъркотии в региона ТЕ НАХУЛИХА ПАХЛАВИ на иранците за да могат БРИТИШ ПЕТРОЛЕУМ ДА ДЕРАТ КОЖИ БЕЗПЛАТНО И ПОСЛЕДВА революция при която ГРИЗНАХА ДРЪВЦЕТО СЕГА ОТНОВО ПРОБЛЕМИ В РЕГИОНА но С ДОПЪЛНИТЕЛНО КОНФЛИКТ УКРАИНА С РУСИЯ ЗА ДА ОТСЛАБЯТ ПОМОЩА ЗА ИРАН ОТ РАШЪНИТЕ та друго от МОЗЪЧНИЯТ ТРЪСТ НЕ СЕ Е И ОЧАКВАЛО

    08:25 04.04.2026

  • 12 Шопо

    12 70 Отговор

    До коментар #1 от "Биби криминал":

    Това не е агресия а война за освобождение на Иран, когато САЩ пуснат пехотинците Народа ще се присъедини към освободителите. Може и да не се присъедини ще видим.

    Коментиран от #21

    08:29 04.04.2026

  • 13 Всъщност

    76 11 Отговор
    По-вярно не може да се каже . И Украйна и Иран са номера на Великобритания и Израел . Точно го е казал братушката !

    08:34 04.04.2026

  • 14 Дрън

    37 11 Отговор
    дрън. Всичко е заради евреите!

    08:36 04.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Същото се случва и в Украйна.

    67 10 Отговор
    Западните фашисти,подкрепят терористичното правителство на страната с надежда да победят Русия :):):),и да заграбят нейните природни богатства и територия!

    Коментиран от #42, #67

    08:41 04.04.2026

  • 17 Напълно си прав

    33 3 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    И кметът е паки.

    08:41 04.04.2026

  • 18 Келин

    10 10 Отговор
    па си затваря очите за други тежки престъпления преди това.....

    08:43 04.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тая

    17 29 Отговор
    пак препечатва ТАСС..... срамна мисиркушка.

    08:50 04.04.2026

  • 21 Тракиеца

    59 4 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Абе туй с "вдигането на народа" им беше идеята за още след първия удар! Не си чел май медиите че Тръмп и Бибитката му тогава официално приканаха народа на Иран : "Сега точно е момента, използвайте го!"
    Ама нещо не стана! А Биби излъга Тръмп с данни от Мосад, че работа в Иран била опечена! И че ако Тръмп просто се включил, с победа за няколко дни, щял да остане в Златните Страници на Историята, като "Тръмп Великолепни Миротвореца". А колко му трябва на нарциса Тръмп?
    Пък после Ванс упрекна Израел, че са дали фалшиви данни!

    Коментиран от #71

    08:50 04.04.2026

  • 22 форт

    63 7 Отговор
    Запомнете едно Англичаните винаги са причина за всеки военен конфлик,и по точно лондонското сити и стоящите зад него циониски мега милиардери.

    08:56 04.04.2026

  • 23 Даааа

    14 15 Отговор
    Кой го казва! Време беше и Русия да се научи на политика!

    08:59 04.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Посланикът

    12 45 Отговор
    за пореден път показва колко извратено е руското мислене и колко опасен може да бъде руският фашизъм. Русия предаде Иран заради повечето приходи от продажбата на нефт, които получава, докато бившият й съюзник е бомбардиран от американци и израелци. Допълнително беше облагодетелствана от Тръмп, който свали ембаргото върху руския петрол (разбирай разреши на Индия да купува). И като благодарен слуга днес руснаците мълчат за агресията на САЩ и Израел срещу Иран, но обвиняват правителството на Стармър, което ясно се обяви против войната срещу персите.

    Коментиран от #30, #31

    09:02 04.04.2026

  • 26 Много хора се заблуждават

    33 6 Отговор

    До коментар #10 от "Разбира се, че британците са в основата":

    че Израел е в основата на всички беди по- света, но те са само основната маша създадена от британците!
    Затова и трябваше да създадат имунитет на "машата", който я критикува, дори с право, - да бъде обявяван за анти-семитист. Дори и евреи като проф. Джефри Сакс, Щлангер и мн.др.

    09:03 04.04.2026

  • 27 а тос джаба

    14 25 Отговор
    шо не си оди в рушията

    09:04 04.04.2026

  • 28 Kaлпазанин

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Биби криминал":

    То и медиите не го показват и пишат с истинските имена

    09:06 04.04.2026

  • 29 ФАКТ

    11 26 Отговор
    Англия казва на проскубания матрял кое е истина. Дори страхливият Пуслер ги слуша и се прекланя.

    Коментиран от #33

    09:10 04.04.2026

  • 30 Антитрол

    45 8 Отговор

    До коментар #25 от "Посланикът":

    "Русия предаде Иран заради повечето приходи от продажбата на нефт"

    За това ли Тръмп се моли на Путин да не предоставял разузнавателна информация на Иран. Ти с какво мислиш иранците започнаха да свалят краварски самолети а от начало не сваляха. Ти как мислиш иранците се сдобиха със хиперзвукови ракети.

    Май мисленето при нашите козячета е мисия невъзможна.

    09:10 04.04.2026

  • 31 Издишаш Велкоо, издишааш!

    33 5 Отговор

    До коментар #25 от "Посланикът":

    Наоисал си:
    "И като благодарен слуга днес руснаците мълчат за агресията на САЩ и Израел срещу Иран,"

    А в същност:
    "Дипломатът обърна внимание на цинизма на Лондон, критикувайки ответните удари на Иран, като същевременно не осъжда военните престъпления срещу иранското население."

    А и с кое ПВО мислиш иранците свалиха вчера 3 джета и два Бляк Хоук?

    09:12 04.04.2026

  • 32 Айдеее

    10 28 Отговор
    Кремълските Ашлаци

    Пак почнаха с Буламача .

    Коментиран от #34

    09:13 04.04.2026

  • 33 Запознат

    27 6 Отговор

    До коментар #29 от "ФАКТ":

    На Малобритания ли - мечтай си. Те си мислят че още са империя но са просто един мъглив остров който е на път да се разпадне на държавици. Шотландците от кога напъват да се отделят а без техния петрол англичаните са просто никой.

    09:13 04.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Проява на върховен цинизъм

    13 28 Отговор
    Е представител на Москва да критикува някой, който прави същото, което прави Русия в Украйна от 2022 година! Русия е тази, която отпуши бутилката, наруши всички международни правила и норми и изпусна духа на войната от бутилката, в коята беше здраво затворен от 1945! Освен всичко друго това изявление показва и нещо м ного показателно - Русия има неизличим комплекс от Великобритания!

    Коментиран от #43, #58

    09:29 04.04.2026

  • 36 Прокситата им

    20 6 Отговор
    Могливият остров е първата държава овладяна от евреите. После се инфилтрираха във Франция,Германия,Полша,Русия и САЩ. Сега САЩ и Могливият остроя да им проксита.

    09:31 04.04.2026

  • 37 манол

    25 7 Отговор
    в дъното на всички злини по света стоят англосаксите

    09:34 04.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 гост

    8 4 Отговор
    Сега британците са виновни...нали се затоплят отношенията между Русия и САЩ...с мекият брус...за това,ЕС по далеч от Щатите...

    09:36 04.04.2026

  • 40 ПутиНацист

    10 19 Отговор
    Путерасти
    Кой започна войната в Украйна?

    09:36 04.04.2026

  • 41 Стратега

    24 7 Отговор
    Най после един умен човек разбиращ последните 200 години! Всичко зло и войни идва от политиката на Лондон от 1820 година.
    Нищо добро не са дали на света англичаните!

    Коментиран от #49, #73

    09:37 04.04.2026

  • 42 Хахахахаха

    9 17 Отговор

    До коментар #16 от "Същото се случва и в Украйна.":

    Верно ли бре РУБЛО ИДИОТ?

    Коментиран от #62

    09:38 04.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Я стига с Кремълските опорки

    8 19 Отговор

    До коментар #43 от "Лапацало неграмотно":

    Освен всичко друго не си достоен да водиш нормален разговор, а използуваш обиди, нещо което е така характерно за всички „копейки“, които крякат като настъпени жаби когато им се сервира истината!

    09:51 04.04.2026

  • 45 Да не говорим,

    25 8 Отговор
    че точно Великобритания създава държавата Израел през 1937 г. върху собствения си протекторат Палестина. След 1933 г. парите на Ротщидовци и финансират "преселението" на евреите от Западна Европа в "обетованата" земя и въоръжават еврейските милиции. Вече 90 години тази британска "хитрина" сее раздори и конфликти. Тя затова е и създадена.

    09:54 04.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Дудов

    19 8 Отговор
    Винаги съм смятал че англичаните са доста по-големи мръсници и от американците

    10:07 04.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Стратега":

    Дават жени в Ямайка, та черните та си източват млякото от топките

    10:09 04.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Историк

    9 16 Отговор
    Руските ястреби пазят агент Краснов- Доналд Тръмп и лъжат като него,защото са си братски. Той извади САЩ- Тръмпландия от договора с Иран през 2017 г. и е причина за сегашния световен ужас. Финансово печелят само семейство Тръмп, собственик на САЩ и Путин- собственик на Русия. Тежко и горко на света с тези двама злодеи!

    10:18 04.04.2026

  • 53 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    17 5 Отговор
    Много правилно го е казал човека но от наглосакси кво да очакваш..тяхната логика е - аз имам право да те стрелям бия ръгам с нож но то нямаш право да отвърнеш

    10:20 04.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 демократ

    7 14 Отговор
    Защо изобщо се дава гласност на руските пяници.

    Коментиран от #57

    10:36 04.04.2026

  • 56 Комунистите вече не спасяват израел

    4 7 Отговор
    А иранопитекия
    Глуппаци говорят за агресия, ястребии и путюгугутки

    10:46 04.04.2026

  • 57 Зото сайта е червен

    5 5 Отговор

    До коментар #55 от "демократ":

    Трият всичко което е истина

    10:47 04.04.2026

  • 58 Безсмислено е

    7 12 Отговор

    До коментар #35 от "Проява на върховен цинизъм":

    да се обяснява в български форум какво зло е сегашният режим в Кремъл. Ганьо се кефи на всяка руска мерзост. Така отмъщава на осталата част от Запада, че заради мързела и простотията си все още е най-беден в ЕС.

    Коментиран от #79

    11:02 04.04.2026

  • 59 Бас държа

    6 10 Отговор

    До коментар #43 от "Лапацало неграмотно":

    че не ти стиска да изказваш любовта си към кремълските бандити публично. По душа си роб и като такъв ще си отидеш от този свят.

    Коментиран от #78

    11:08 04.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Муухахахахаха

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Биби криминал":

    ЧЕТИВО,СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА КОПЕЙКИ,РУСОРОБИ И ПРОДАЖНИЦИ!!

    Коментиран от #82

    11:20 04.04.2026

  • 62 Браво

    8 4 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахахаха":

    Днес си добавил две допълнителни "ха". Смехът ти става истеричен, но фактът си е факт - ако някъде по света се размирише, то "уханието" е следствие от англолайно.

    Коментиран от #65

    11:23 04.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Като вдовици за

    7 3 Отговор
    През 1975г. на конференцията в Хелзинки 35 държави подписаха общ акт в първата точка на който бе заложено нЕнрушимост на границите и териториалната цялост на държавите и нЕнамеса във вътрешните им работи. В Кипър тези принципи вече бяха погазени . Германия беше обединена напрЕки на тия принципи. Босна формално е една държава , но дефакто и фактически са две държави - сръбска и мюсюлманска. Най-нАглото погазване беше Косово. Никой не слушаше Русия ,а сега плащат , като вдовици за ...

    Коментиран от #70

    11:24 04.04.2026

  • 65 Пърдел издухан

    6 7 Отговор

    До коментар #62 от "Браво":

    Смърди на русколайно

    Коментиран от #66

    11:25 04.04.2026

  • 66 Давай внимателно🦧

    5 3 Отговор

    До коментар #65 от "Пърдел издухан":

    Ще спукаш хемороидите

    Коментиран от #68, #69

    11:30 04.04.2026

  • 67 Муухахахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Същото се случва и в Украйна.":

    Руското пролетно настъпление започна с отстъпление.казаха по руската телевизия руски блогъри.

    11:33 04.04.2026

  • 68 Пълна простотия

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Давай внимателно🦧":

    Нямам такива.

    11:34 04.04.2026

  • 69 Обръщение

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Давай внимателно🦧":

    главо шамандуреста

    11:36 04.04.2026

  • 70 Пръцкоо

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Като вдовици за":

    Живееш в отминали времена.Нямаш ли деца,внуци,защо си се вторачил в миналото? Гледай напред!

    Коментиран от #75

    11:39 04.04.2026

  • 71 Сульо красний

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тракиеца":

    Не бързай да се радваш,приготви се да ревеш! И децата знаят,Израел иска да затрие Иран.

    11:56 04.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Нещастници

    7 6 Отговор

    До коментар #41 от "Стратега":

    Тръмп е негласен съюзник на Путин и веднага прехвърлихте вината на Лондон.Нима не знаете че еврейското лоби в САЩ е много силно?Путин не си позволява да изказва такива небивалици,както вие.

    Коментиран от #76, #77

    12:03 04.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Напред

    6 0 Отговор

    До коментар #70 от "Пръцкоо":

    Гледайки напред виждаме последиците от прецедента с Косово.

    21:01 04.04.2026

  • 76 Нормален

    1 5 Отговор

    До коментар #73 от "Нещастници":

    Ти,не знаеш какво може МИ-6 ,на англичаните можеш само да им завиждаш и да ги възхваляваш.Може да са гадове но заслужават уважение.

    21:36 04.04.2026

  • 77 Петко Войвода

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "Нещастници":

    Тръмп и Путин,не са никакви съюзници.Войната в Украйна е война между САЩ и НАТО срещу Русия.Това което се представя в медиите,за срещите и разговорите между двамата е да се покаже, на аудиторията,че има диалог.Мир ще има тогава когато двамата +Си Дзи Пин седнат,на една маса и си поделят сверите, на влияние.

    21:46 04.04.2026

  • 78 Нормален

    5 2 Отговор

    До коментар #59 от "Бас държа":

    Незнам защо ги мразиш толкова руснаците да,не са бъркали,някъде и да са те извадили, за краката.Руския човек е широко скроена душа.Явно четеш много прозападна пропаганда.

    21:55 04.04.2026

  • 79 Нормален

    6 1 Отговор

    До коментар #58 от "Безсмислено е":

    Повечето от живота ми мина след 90 година когато вече не сме под шапката на Кремъл и какво България от близо девет милиона се стопи, на шест.Не съм привърженик, на комунизма но тогава се постой АЕЦ ,заводи,фабрики ,болници, училища и какво ли не.Дори и в момента всички държавни институции се помещават във сгради построени ,по време , на социализма.Сега ще кажа конкретно, за столицата постой се ,,Арена Армеец,,.

    22:12 04.04.2026

  • 80 Снежанка у

    4 1 Отговор
    Британската външна политика винаги е била коварна,лицемерна и жестока.

    23:09 04.04.2026

  • 81 Заю Баю

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Разбира се, че британците са в основата":

    Точно казано.
    Всички войни, плюс анти Германска и анти Руска политика в Европа от поне последните сто години. Правили са и правят всичко възможно тези две държави да не могат да работят заедно, в противен случай британците отиват на дъното ако има такъв съюз.
    Без британците Европа отдавна щеше да е много по обединена и силна.
    Респект обаче към техните манирулации които много не виждат или не искат да видят.

    03:57 05.04.2026

  • 82 Муха

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Муухахахахаха":

    Но не за дИбилИ

    06:33 05.04.2026

  • 83 Хайл 14/88

    0 0 Отговор
    В дъното на всички войни стоят англичаните

    17:52 05.04.2026

