Американската и израелската агресия срещу Иран е отчасти резултат от политиката на Лондон.

„Всъщност трагичните събития в Иран и в целия регион са отчасти резултат от политиката на Лондон, която изигра в ръцете на антииранските ястреби във Вашингтон и допринесе за провала на СВПД (Споразумението за ядрената програма на Иран от 2015 г.)“, каза руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин, цитиран от РИА Новости.

Дипломатът обърна внимание на цинизма на Лондон, критикувайки ответните удари на Иран, като същевременно не осъжда военните престъпления срещу иранското население.

„Конфликтът в Близкия изток за пореден път разкри цинизма на Лондон. Британското правителство се преструва, че не забелязва кой е започнал конфликта и кой е извършил агресията. Те критикуват Иран за контраатаките му, сякаш той е този, който ги е започнал. „Междувременно те си затварят очите за военните престъпления срещу ирански цивилни, включително убийствата на непълнолетни“, подчерта Келин.