Агресията на САЩ и Израел в Иран е резултат от политиката на Лондон

Американската и израелската агресия срещу Иран е отчасти резултат от политиката на Лондон.
„Всъщност трагичните събития в Иран и в целия регион са отчасти резултат от политиката на Лондон, която изигра в ръцете на антииранските ястреби във Вашингтон и допринесе за провала на СВПД (Споразумението за ядрената програма на Иран от 2015 г.)“, каза руският посланик в Обединеното кралство Андрей Келин, цитиран от РИА Новости.
Дипломатът обърна внимание на цинизма на Лондон, критикувайки ответните удари на Иран, като същевременно не осъжда военните престъпления срещу иранското население.
„Конфликтът в Близкия изток за пореден път разкри цинизма на Лондон. Британското правителство се преструва, че не забелязва кой е започнал конфликта и кой е извършил агресията. Те критикуват Иран за контраатаките му, сякаш той е този, който ги е започнал. „Междувременно те си затварят очите за военните престъпления срещу ирански цивилни, включително убийствата на непълнолетни“, подчерта Келин.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Биби криминал
Коментиран от #6, #12, #28, #61
07:57 04.04.2026
3 Да,бе
Коментиран от #17
07:58 04.04.2026
5 Един да им го каже
08:01 04.04.2026
6 Паси
До коментар #1 от "Биби криминал":И ние така!
08:02 04.04.2026
7 Паси
08:03 04.04.2026
10 Разбира се, че британците са в основата
По-скоро Лондон сити!
Загубвайки откровенно колонизаторския си период и освобождениеъо на САЩ от кралството им,- с подкрепата на лорд Родшийлд бе създадена държавата Израел! Точно в центъра на най-богатия район. за да могат така да го контролират.
И те създаха, обучиха МОСАД и те го контролират. А чрез МОСАД инфилтрираха политиката на САЩ.
Така чрез Израел и огромния САЩ си върнаха господството по друг начин. Опъват конците, но се крият зад завесата.
Същия е и случая продължаващата война в Украйна.
И всеки флот който не са застраховали те в техния си Лойд е прокълнат като "сенчест флот"
/Борис Джонсън/
Коментиран от #26, #81
08:23 04.04.2026
12 Шопо
До коментар #1 от "Биби криминал":Това не е агресия а война за освобождение на Иран, когато САЩ пуснат пехотинците Народа ще се присъедини към освободителите. Може и да не се присъедини ще видим.
Коментиран от #21
08:29 04.04.2026
16 Същото се случва и в Украйна.
Коментиран от #42, #67
08:41 04.04.2026
17 Напълно си прав
До коментар #3 от "Да,бе":И кметът е паки.
08:41 04.04.2026
21 Тракиеца
До коментар #12 от "Шопо":Абе туй с "вдигането на народа" им беше идеята за още след първия удар! Не си чел май медиите че Тръмп и Бибитката му тогава официално приканаха народа на Иран : "Сега точно е момента, използвайте го!"
Ама нещо не стана! А Биби излъга Тръмп с данни от Мосад, че работа в Иран била опечена! И че ако Тръмп просто се включил, с победа за няколко дни, щял да остане в Златните Страници на Историята, като "Тръмп Великолепни Миротвореца". А колко му трябва на нарциса Тръмп?
Пък после Ванс упрекна Израел, че са дали фалшиви данни!
Коментиран от #71
08:50 04.04.2026
25 Посланикът
Коментиран от #30, #31
09:02 04.04.2026
26 Много хора се заблуждават
До коментар #10 от "Разбира се, че британците са в основата":че Израел е в основата на всички беди по- света, но те са само основната маша създадена от британците!
09:03 04.04.2026
28 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Биби криминал":То и медиите не го показват и пишат с истинските имена
09:06 04.04.2026
29 ФАКТ
Коментиран от #33
09:10 04.04.2026
30 Антитрол
До коментар #25 от "Посланикът":"Русия предаде Иран заради повечето приходи от продажбата на нефт"
За това ли Тръмп се моли на Путин да не предоставял разузнавателна информация на Иран. Ти с какво мислиш иранците започнаха да свалят краварски самолети а от начало не сваляха. Ти как мислиш иранците се сдобиха със хиперзвукови ракети.
Май мисленето при нашите козячета е мисия невъзможна.
09:10 04.04.2026
31 Издишаш Велкоо, издишааш!
До коментар #25 от "Посланикът":Наоисал си:
"И като благодарен слуга днес руснаците мълчат за агресията на САЩ и Израел срещу Иран,"
А в същност:
"Дипломатът обърна внимание на цинизма на Лондон, критикувайки ответните удари на Иран, като същевременно не осъжда военните престъпления срещу иранското население."
А и с кое ПВО мислиш иранците свалиха вчера 3 джета и два Бляк Хоук?
09:12 04.04.2026
32 Айдеее
Пак почнаха с Буламача .
Коментиран от #34
09:13 04.04.2026
33 Запознат
До коментар #29 от "ФАКТ":На Малобритания ли - мечтай си. Те си мислят че още са империя но са просто един мъглив остров който е на път да се разпадне на държавици. Шотландците от кога напъват да се отделят а без техния петрол англичаните са просто никой.
09:13 04.04.2026
35 Проява на върховен цинизъм
Коментиран от #43, #58
09:29 04.04.2026
40 ПутиНацист
Кой започна войната в Украйна?
09:36 04.04.2026
41 Стратега
Нищо добро не са дали на света англичаните!
Коментиран от #49, #73
09:37 04.04.2026
42 Хахахахаха
До коментар #16 от "Същото се случва и в Украйна.":Верно ли бре РУБЛО ИДИОТ?
Коментиран от #62
09:38 04.04.2026
44 Я стига с Кремълските опорки
До коментар #43 от "Лапацало неграмотно":Освен всичко друго не си достоен да водиш нормален разговор, а използуваш обиди, нещо което е така характерно за всички „копейки“, които крякат като настъпени жаби когато им се сервира истината!
09:51 04.04.2026
49 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #41 от "Стратега":Дават жени в Ямайка, та черните та си източват млякото от топките
10:09 04.04.2026
55 демократ
Коментиран от #57
10:36 04.04.2026
56 Комунистите вече не спасяват израел
Глуппаци говорят за агресия, ястребии и путюгугутки
10:46 04.04.2026
57 Зото сайта е червен
До коментар #55 от "демократ":Трият всичко което е истина
10:47 04.04.2026
58 Безсмислено е
До коментар #35 от "Проява на върховен цинизъм":да се обяснява в български форум какво зло е сегашният режим в Кремъл. Ганьо се кефи на всяка руска мерзост. Така отмъщава на осталата част от Запада, че заради мързела и простотията си все още е най-беден в ЕС.
Коментиран от #79
11:02 04.04.2026
59 Бас държа
До коментар #43 от "Лапацало неграмотно":че не ти стиска да изказваш любовта си към кремълските бандити публично. По душа си роб и като такъв ще си отидеш от този свят.
Коментиран от #78
11:08 04.04.2026
61 Муухахахахаха
До коментар #1 от "Биби криминал":ЧЕТИВО,СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА КОПЕЙКИ,РУСОРОБИ И ПРОДАЖНИЦИ!!
Коментиран от #82
11:20 04.04.2026
62 Браво
До коментар #42 от "Хахахахаха":Днес си добавил две допълнителни "ха". Смехът ти става истеричен, но фактът си е факт - ако някъде по света се размирише, то "уханието" е следствие от англолайно.
Коментиран от #65
11:23 04.04.2026
64 Като вдовици за
Коментиран от #70
11:24 04.04.2026
65 Пърдел издухан
До коментар #62 от "Браво":Смърди на русколайно
Коментиран от #66
11:25 04.04.2026
66 Давай внимателно🦧
До коментар #65 от "Пърдел издухан":Ще спукаш хемороидите
Коментиран от #68, #69
11:30 04.04.2026
67 Муухахахахаха
До коментар #16 от "Същото се случва и в Украйна.":Руското пролетно настъпление започна с отстъпление.казаха по руската телевизия руски блогъри.
11:33 04.04.2026
68 Пълна простотия
До коментар #66 от "Давай внимателно🦧":Нямам такива.
11:34 04.04.2026
69 Обръщение
До коментар #66 от "Давай внимателно🦧":главо шамандуреста
11:36 04.04.2026
70 Пръцкоо
До коментар #64 от "Като вдовици за":Живееш в отминали времена.Нямаш ли деца,внуци,защо си се вторачил в миналото? Гледай напред!
Коментиран от #75
11:39 04.04.2026
71 Сульо красний
До коментар #21 от "Тракиеца":Не бързай да се радваш,приготви се да ревеш! И децата знаят,Израел иска да затрие Иран.
11:56 04.04.2026
73 Нещастници
До коментар #41 от "Стратега":Тръмп е негласен съюзник на Путин и веднага прехвърлихте вината на Лондон.Нима не знаете че еврейското лоби в САЩ е много силно?Путин не си позволява да изказва такива небивалици,както вие.
Коментиран от #76, #77
12:03 04.04.2026
75 Напред
До коментар #70 от "Пръцкоо":Гледайки напред виждаме последиците от прецедента с Косово.
21:01 04.04.2026
76 Нормален
До коментар #73 от "Нещастници":Ти,не знаеш какво може МИ-6 ,на англичаните можеш само да им завиждаш и да ги възхваляваш.Може да са гадове но заслужават уважение.
21:36 04.04.2026
77 Петко Войвода
До коментар #73 от "Нещастници":Тръмп и Путин,не са никакви съюзници.Войната в Украйна е война между САЩ и НАТО срещу Русия.Това което се представя в медиите,за срещите и разговорите между двамата е да се покаже, на аудиторията,че има диалог.Мир ще има тогава когато двамата +Си Дзи Пин седнат,на една маса и си поделят сверите, на влияние.
21:46 04.04.2026
78 Нормален
До коментар #59 от "Бас държа":Незнам защо ги мразиш толкова руснаците да,не са бъркали,някъде и да са те извадили, за краката.Руския човек е широко скроена душа.Явно четеш много прозападна пропаганда.
21:55 04.04.2026
79 Нормален
До коментар #58 от "Безсмислено е":Повечето от живота ми мина след 90 година когато вече не сме под шапката на Кремъл и какво България от близо девет милиона се стопи, на шест.Не съм привърженик, на комунизма но тогава се постой АЕЦ ,заводи,фабрики ,болници, училища и какво ли не.Дори и в момента всички държавни институции се помещават във сгради построени ,по време , на социализма.Сега ще кажа конкретно, за столицата постой се ,,Арена Армеец,,.
22:12 04.04.2026
81 Заю Баю
До коментар #10 от "Разбира се, че британците са в основата":Точно казано.
Всички войни, плюс анти Германска и анти Руска политика в Европа от поне последните сто години. Правили са и правят всичко възможно тези две държави да не могат да работят заедно, в противен случай британците отиват на дъното ако има такъв съюз.
Без британците Европа отдавна щеше да е много по обединена и силна.
Респект обаче към техните манирулации които много не виждат или не искат да видят.
03:57 05.04.2026
82 Муха
До коментар #61 от "Муухахахахаха":Но не за дИбилИ
06:33 05.04.2026
