Латвия засилва защитата срещу дронове по границата с Русия и Беларус

Латвия ще увеличи мерките за защита срещу дронове по границите си с Русия и Беларус в отговор на навлизания във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс, като се позова на представител на латвийската армия, предава БТА.

През последните седмици дронове са навлизали във въздушното пространство на балтийските държави от НАТО, което е довело до объркване и повишено напрежение с Русия на фона на съмнения относно ангажимента на САЩ към колективната сигурност на Алианса.

Украйна, която нанася удари по руски петролни съоръжения в района на Балтийско море, твърди, че руско заглушаване на сигналите на дронове може да е причина за отклоненията им от курса.

Според информацията два дрона са се взривили в празен склад за петрол в Латвия на 7 май, а друг е паднал и експлодирал в езеро в събота, след като е навлязъл в страната незасечен.

Във Вилнюс на 20 май е била обявена въздушна тревога заради дронове, като депутати са били принудени да се укрият. На 19 май изтребител на НАТО е свалил дрон и над Естония.

„Планираме да разположим екипи за прехващане в следващите две седмици“, заяви ръководителят на Центъра за компетентност по автономни системи на латвийската армия Модрис Кайрис.

По думите му екипите ще включват до четирима военни в специализирани автомобили, способни да се движат в пресечени терени, и ще използват дронове-прехващачи за унищожаване на вражески безпилотни апарати в радиус до 10 километра.

Броят на екипите, които ще патрулират по 400-километровата граница с Русия и Беларус, не се съобщава.

Кайрис подчерта, че разполагането трябва да бъде балансирано спрямо останалите нужди на армията и че прекомерното разгръщане би изчерпало ресурсите ѝ.

Той допълни, че прехващането на дронове в мирно време е сложно заради ограничения в споделянето на радарна информация в рамките на НАТО, което забавя реакциите на военните части.

„Не е достатъчно просто да се атакува всичко, което бъде засечено. Първо трябва да се идентифицира, за да се избегне поразяване на цивилни самолети“, посочи той.

Кайрис отбеляза още, че малките дронове представляват нарастващо предизвикателство за НАТО, тъй като често изпреварват съществуващите системи за противодействие.