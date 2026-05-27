Новини
Свят »
Латвия »
Латвия засилва защитата срещу дронове по границата с Русия и Беларус
  Тема: Украйна

Латвия засилва защитата срещу дронове по границата с Русия и Беларус

27 Май, 2026 13:52 450 13

  • латвия-
  • защита-
  • дронове-
  • граница-
  • русия-
  • беларус-
  • нато

Рига планира нови екипи за прехващане на дронове на фона на зачестили навлизания във въздушното пространство на НАТО

Латвия засилва защитата срещу дронове по границата с Русия и Беларус - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Латвия ще увеличи мерките за защита срещу дронове по границите си с Русия и Беларус в отговор на навлизания във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс, като се позова на представител на латвийската армия, предава БТА.

През последните седмици дронове са навлизали във въздушното пространство на балтийските държави от НАТО, което е довело до объркване и повишено напрежение с Русия на фона на съмнения относно ангажимента на САЩ към колективната сигурност на Алианса.

Още новини от Украйна

Украйна, която нанася удари по руски петролни съоръжения в района на Балтийско море, твърди, че руско заглушаване на сигналите на дронове може да е причина за отклоненията им от курса.

Според информацията два дрона са се взривили в празен склад за петрол в Латвия на 7 май, а друг е паднал и експлодирал в езеро в събота, след като е навлязъл в страната незасечен.

Във Вилнюс на 20 май е била обявена въздушна тревога заради дронове, като депутати са били принудени да се укрият. На 19 май изтребител на НАТО е свалил дрон и над Естония.

„Планираме да разположим екипи за прехващане в следващите две седмици“, заяви ръководителят на Центъра за компетентност по автономни системи на латвийската армия Модрис Кайрис.

По думите му екипите ще включват до четирима военни в специализирани автомобили, способни да се движат в пресечени терени, и ще използват дронове-прехващачи за унищожаване на вражески безпилотни апарати в радиус до 10 километра.

Броят на екипите, които ще патрулират по 400-километровата граница с Русия и Беларус, не се съобщава.

Кайрис подчерта, че разполагането трябва да бъде балансирано спрямо останалите нужди на армията и че прекомерното разгръщане би изчерпало ресурсите ѝ.

Той допълни, че прехващането на дронове в мирно време е сложно заради ограничения в споделянето на радарна информация в рамките на НАТО, което забавя реакциите на военните части.

„Не е достатъчно просто да се атакува всичко, което бъде засечено. Първо трябва да се идентифицира, за да се избегне поразяване на цивилни самолети“, посочи той.

Кайрис отбеляза още, че малките дронове представляват нарастващо предизвикателство за НАТО, тъй като често изпреварват съществуващите системи за противодействие.


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Александър Сирски, генерал

    2 5 Отговор
    Най-добрата защита е нападението !!!
    Запомнете го 😁

    Коментиран от #10

    13:55 27.05.2026

  • 2 Засилване

    5 0 Отговор
    Онзи ден като мечка нападна човек и имаше новина: Засилване мерките с/у мечки - и човек се чуе да плаче ли, да се смее ли - как може да засилваш нещо, дето не функционира, не съществува и най-вероятно след 3 дни пак няма да същестува ? Държавата е абдикирала, чиновниците не проверяват нищо на място, слагат се знаци на улици, където чиновника дори не е стъпвал, но ги разписва - за каква мерки говорим, за какви дорнове въобще ? Това да не ви е Петрохан и там пазеха с дронове.

    13:57 27.05.2026

  • 3 Сократ

    9 1 Отговор
    Тия изплискаха легена. Дроновете са украински, летящи през Полша, ама тия засилват защитата по границите с Русия и Беларус.

    Коментиран от #13

    13:59 27.05.2026

  • 4 Пак ли руснята

    3 6 Отговор
    мъти водата?

    14:01 27.05.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор
    Само отбележа - мы еще не начинали ☝️
    И вече по всичко личи, че няма и с кво !!!

    14:16 27.05.2026

  • 6 Някой

    6 1 Отговор
    Това добре, ама дроновете влизат от друга страна. И не са руски или беларуски, а украински. Там нещо направихте ли, или палк обвинявате руснаците за действията на украинците?

    14:18 27.05.2026

  • 7 Геополитика

    5 1 Отговор
    А заилва ли защита от дронов епо границата с Украйна? Те са най-голямата опасност, защото принуждават Руссия да ги превземе, защитавайки се от прелитащите през Лавия украински дронове.

    14:18 27.05.2026

  • 8 Рундьо Фатмак- фръчилото

    2 5 Отговор
    И тия, като украинците.. ше млатят монгольята като шкембе у дувар.
    Таман се сетих, ОнОва пиздоглазото дека 13 годин мляскаУкраински КУ реве около селата ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка...завзе ли Тоа пусти Донбас?!?
    Така...3 ДНЕВНО ..де?

    14:19 27.05.2026

  • 9 Гресирана Ватенка

    1 5 Отговор
    Украйна удари Крим, по-специално Севастопол !!!
    Гори руската Централна Банка, но това в никъв случай не трябва да тревожи трусофилите, особено тези ползващи гресссс...😄😄☝️

    14:21 27.05.2026

  • 10 Град Козлодуй

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Александър Сирски, генерал":

    намериха ли главата на Мисирски в "гаражите"?

    14:22 27.05.2026

  • 11 Тома

    3 0 Отговор
    Най добре е да се помолят на зеле да не прави така с техните пари дадени за войната.

    14:23 27.05.2026

  • 12 Миролюб Войнов, историк

    1 0 Отговор
    След ПЯТЬ года безнадеждно ровичкане в Купянската кал е време Русия сериозно се замисли де се прекръсти на Трусия, тоест Страхливка, а русите на трусы - страхливци 😄☝️

    14:26 27.05.2026

  • 13 Дане Кръпела

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сократ":

    Когиш до оградата се врътат Пен ДЕЛЕ, айдуци на тоалетни чинии, фашаги и оповръщаняци,.. убаво е да заредиш джепането,.. а водопроводната тръба да ти е у ръцете!
    После ..теп анье

    14:27 27.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания