Руски банки може да участват в отбраната срещу дронове по нов законопроект
  Тема: Украйна

27 Май, 2026 14:55 629 17

Банкови служители и системи за заглушаване ще бъдат включени в мерки срещу украински безпилотни атаки

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Служители и клонове на руските банки може да бъдат включени в борбата срещу украински дронове съгласно нов амбициозен законопроект, одобрен от долната камара на руския парламент, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според текста банките ще поемат разходите за инсталиране на системи за електронно заглушаване, а определени служители ще бъдат обучени да неутрализират приближаващи безпилотни апарати.

Законопроектът, внесен за първи път през август миналата година и впоследствие разширен, трябва да бъде одобрен и от горната камара - Съвета на федерацията - и подписан от президента Владимир Путин, за да влезе в сила.

Мярката идва на фона на затрудненията на Русия да защити територията си от нарастващ брой украински дронови атаки с голям обсег, отбелязват западни анализатори.

По тяхна оценка по-малките дронове затрудняват руските сили по протежение на 1250-километровата фронтова линия и нарушават логистичните маршрути.

Не е известно руските банки да са били основна цел на украинските атаки през последните години на войната.

Поради ограничените детайли в законопроекта остават и въпроси относно практическото му прилагане и необходимата подготовка на персонала.

Планът обхваща и Централната банка на Русия, както и големи финансови институции, включително държавната „Сбербанк“. Тъй като банкови клонове има в почти всеки град, включването им би разширило мрежата за защита.

Съгласно предложението банкови служители биха могли да заглушават сигнали за управление на дронове и да неутрализират безпилотни въздушни, наземни и подводни апарати, заплашващи обектите, без да чакат намеса от службите за сигурност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия на бунището

    7 6 Отговор
    Хаха и пощите ще унищожат дронове.

    14:59 27.05.2026

  • 2 честен ционист

    3 6 Отговор
    Защо ли им е на руските банки да се цапат, при положение че няма и един избомбен клон на банка и в двете страни за 4г?

    14:59 27.05.2026

  • 3 гост

    8 4 Отговор
    10 -ти банков батальон (или клон)

    15:00 27.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Путлер

    7 5 Отговор
    Не остана Пушечно месо в Русий.

    15:02 27.05.2026

  • 6 пРосия

    9 5 Отговор
    Страната на идиотите.

    15:04 27.05.2026

  • 7 Факти

    8 4 Отговор
    Руският позор няма край...

    15:06 27.05.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    6 4 Отговор
    "...Банкови служители и системи ще се включат...:

    Хаха....
    На фронта таваришчи, директно на фронта да за защитавате имането на Путин и цялата "умнокрасива" пасмина около !!! Момент......ама тя Расията вече се защитава след Три Дневния блицкриг, така ли да разбирам ? Марианската падина вече не е най-дълбоката ☝️ Пусия потъна още повече 😄

    15:06 27.05.2026

  • 9 добряк

    6 4 Отговор
    Сега банките, после стадионите, училищата, моловете, ресторантите ... Весел е животът в СССР.

    15:09 27.05.2026

  • 10 Копейка

    0 4 Отговор
    На нас тук какъв ни е кяра?

    15:16 27.05.2026

  • 11 ЯХБЗ

    3 4 Отговор
    Поредната тъпотия на московските мало.умници....

    15:22 27.05.2026

  • 12 Европеец

    2 2 Отговор
    Е нали москалите уж нападаха?!?!

    15:23 27.05.2026

  • 13 Тоест

    0 0 Отговор
    Тоест , банките са длъжни да купят Пво , и банковите служители да бранят небето .

    15:35 27.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Никой

    0 0 Отговор
    Сега ще опапат рублите на руските вложители . След време фалити .

    15:50 27.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 По цялата фронтова линия

    0 0 Отговор
    да се построят банка до банка със служители вътре. Последните четат на глас новия законопроект, кръстят се и викат анат ема.

    15:52 27.05.2026

