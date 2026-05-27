Руски банки може да участват в отбраната срещу дронове по нов законопроект

Служители и клонове на руските банки може да бъдат включени в борбата срещу украински дронове съгласно нов амбициозен законопроект, одобрен от долната камара на руския парламент, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според текста банките ще поемат разходите за инсталиране на системи за електронно заглушаване, а определени служители ще бъдат обучени да неутрализират приближаващи безпилотни апарати.

Още новини от Украйна

Законопроектът, внесен за първи път през август миналата година и впоследствие разширен, трябва да бъде одобрен и от горната камара - Съвета на федерацията - и подписан от президента Владимир Путин, за да влезе в сила.

Мярката идва на фона на затрудненията на Русия да защити територията си от нарастващ брой украински дронови атаки с голям обсег, отбелязват западни анализатори.

По тяхна оценка по-малките дронове затрудняват руските сили по протежение на 1250-километровата фронтова линия и нарушават логистичните маршрути.

Не е известно руските банки да са били основна цел на украинските атаки през последните години на войната.

Поради ограничените детайли в законопроекта остават и въпроси относно практическото му прилагане и необходимата подготовка на персонала.

Планът обхваща и Централната банка на Русия, както и големи финансови институции, включително държавната „Сбербанк“. Тъй като банкови клонове има в почти всеки град, включването им би разширило мрежата за защита.

Съгласно предложението банкови служители биха могли да заглушават сигнали за управление на дронове и да неутрализират безпилотни въздушни, наземни и подводни апарати, заплашващи обектите, без да чакат намеса от службите за сигурност.