Четирима ранени при атака с дронове в Одеса
27 Май, 2026 14:25 769 20

  • украйна-
  • ранени-
  • атака-
  • дронове-
  • одеса

Ударите са засегнали магазини, жилищни сгради и пощенски обект, съобщават местните власти

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Четирима души са ранени в резултат на нападение с дронове в Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в „Телеграм“, предава БТА.

По думите му руските сили „целенасочено атакуват гражданската инфраструктура в Одески район“. При ударите са нанесени щети на клон на „Нова поща“, хранителен магазин и жилищни блокове, както и на няколко леки автомобила.

Кипер допълни, че всички компетентни служби работят на място след атаките.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Где ПВО

    11 1 Отговор
    Свиквайте.

    14:30 27.05.2026

  • 2 В отговор на руското

    13 1 Отговор
    общежитие.

    14:30 27.05.2026

  • 3 Сатана Z

    15 1 Отговор
    Зелените нацисти обстрелват с дрони собственото си население и после обвиняват Русия.

    14:30 27.05.2026

  • 4 Град Козлодуй

    13 1 Отговор
    Намериха ли главата на Мисирски в "гаражите"?

    14:31 27.05.2026

  • 5 Ти да видиш

    13 1 Отговор
    Заглавието на съседната статия:

    "Най-малко 31 жертви след израелски удари в Ливан въпреки примирието" .....!!!??

    14:32 27.05.2026

  • 6 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    12 2 Отговор
    След като има само четири ранени, тогава защо си правите труда да пишете тази статия.

    Само за днес в София, най-вероятно има над 40 човека ранени при битови, трудови и пътно-транспортни инциденти, ако не вярвате може да си направите труда да отидете в Пирогов.

    Коментиран от #10

    14:33 27.05.2026

  • 7 Да питам

    14 1 Отговор
    Колко българи има в Одеса????
    Що пък един не гласува за Дара. Значи не да българи!

    14:33 27.05.2026

  • 8 аz СВО Победа 81

    5 14 Отговор
    Извънредно! Щабът на руският Черноморски флот в Севастопол е изпържен!
    Чакаме подробности за броят на "децата".
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #13

    14:45 27.05.2026

  • 9 Майор Деянов, на всеки километър

    4 9 Отговор
    "... засегнати са основно магазини, жилищни сгради и пощенски обект..."

    Пък после мисирките руски се сърдят, га им разбомбат общежитията пълни с военни от майор нагоре ☝️

    Коментиран от #14

    14:56 27.05.2026

  • 10 Запрян Запрянов, Главен Редактор

    5 9 Отговор

    До коментар #6 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    "...защо си правите труда да пишете тази статия..."

    За да убедим всички русофили колко подла и лоша е Русия !!! Запомнете го ☝️

    Коментиран от #11

    14:59 27.05.2026

  • 11 Гресиран козяк

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Запрян Запрянов, Главен Редактор":

    Нали ти напомних ,че преиграваш с ползването на гресирания палец☝️! Правило 1 жълт и кафяв сняг не се ядат ,правило 2 палецът☝️ ,oблепен с люспи и семки ,с който се гресираш ,не се смучи ,правило 3 ,прдържай се твърдо към правила 1 и 2 😬!

    15:25 27.05.2026

  • 12 Москалия трябва да бъде разрушена...

    2 4 Отговор
    Дам, според гнусните москали пощите и магазините са центровете за вземане на стратегически решения, нали, долните рубладжии?

    15:25 27.05.2026

  • 13 Умрял миризлив русняк

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "аz СВО Победа 81":

    Мммм, мирише на печено руско.

    Коментиран от #15, #16, #17

    15:26 27.05.2026

  • 14 Миролюб Войнов,аналитик

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Но въпреки всичко продължаваш да си го слагаш в небинарния епилиран га,zyндер☝️ !

    15:27 27.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Миролюб Войнов,историк

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Умрял миризлив русняк":

    Мирише на май. кятти. на умми.риссаната вкисната тутуррутка !

    15:31 27.05.2026

  • 18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 1 Отговор
    Успяха ли на после да открият главата 🎃 на Сирски .Предварително ви благодаря добри хора за отговора !

    15:34 27.05.2026

  • 19 мишо

    3 0 Отговор
    90 орешника и 600 дрона ама на сайта не му се иска да каже цялата истина попиляли са ги

    15:46 27.05.2026

  • 20 орешник

    3 0 Отговор
    когато лети ..всички екипи които са на смяна и обслужват бесполезни системи пейтриот..отиват на почивка.. и се радват..така и така не могат да ги прихванат тези Орешници,.всеки се радва и на малки неща..

    15:47 27.05.2026

