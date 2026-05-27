Четирима ранени при атака с дронове в Одеса

Четирима души са ранени в резултат на нападение с дронове в Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в „Телеграм“, предава БТА.

По думите му руските сили „целенасочено атакуват гражданската инфраструктура в Одески район“. При ударите са нанесени щети на клон на „Нова поща“, хранителен магазин и жилищни блокове, както и на няколко леки автомобила.

Кипер допълни, че всички компетентни служби работят на място след атаките.