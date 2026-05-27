Папа Лъв XIV осъди ескалацията на войната в Украйна

Папа Лъв XIV осъди рязката ескалация на войната в Украйна и изрази съчувствие към цивилните жертви на последните атаки. Това заяви той по време на седмичната си аудиенция във Ватикана, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„С безпокойство следя войната в Украйна. Войната не решава проблеми, тя само ги задълбочава. Тя не изгражда сигурност, а увеличава страданието и омразата“, заяви папата.

Той подчерта, че „там, където падат ракети и дронове, се сриват надежди, разрушават се домове и места за поклонение, а невинни човешки животи биват погубени“.