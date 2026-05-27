Папа Лъв XIV осъди ескалацията на войната в Украйна
27 Май, 2026 13:08 636 27

Главата на Католическата църква заяви, че ракетите и дроновете разрушават надежди, домове и невинни животи

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV осъди рязката ескалация на войната в Украйна и изрази съчувствие към цивилните жертви на последните атаки. Това заяви той по време на седмичната си аудиенция във Ватикана, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„С безпокойство следя войната в Украйна. Войната не решава проблеми, тя само ги задълбочава. Тя не изгражда сигурност, а увеличава страданието и омразата“, заяви папата.

Той подчерта, че „там, където падат ракети и дронове, се сриват надежди, разрушават се домове и места за поклонение, а невинни човешки животи биват погубени“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само Минаващ

    13 4 Отговор
    А войната в Иран, кога?

    Коментиран от #5, #26

    13:09 27.05.2026

  • 2 Презвитер Козма

    7 18 Отговор
    Папа Плъх XIV да не говори с недомлъвки, а да посочи изрично виновника за кръвопролитията - кремълското кръвожадно джудже с мания за величие и тежки личностни комплекси

    Коментиран от #24

    13:10 27.05.2026

  • 3 честен ционист

    5 1 Отговор
    Лейтенант Дан във филма "Форест Гъмп" от пръв военолюбец стана пацифист.

    13:11 27.05.2026

  • 4 Папа Лъв XIV

    10 3 Отговор
    Наркоса да вдига оср...ни. Те кюлоти трафикант ката на деца

    13:12 27.05.2026

  • 5 Груйо

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Само Минаващ":

    След като на терористите фанатици, които са се заклели в унищожаването на Израел и САЩ и искат да разпалят световна война за да дойде Махди (ислямския месия) им бъде отнет обогатения уран и средствата да изнасят тероризъм в региона и по света.

    Коментиран от #12, #14, #15, #16, #18, #19, #20, #23

    13:13 27.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Янек

    10 4 Отговор
    Ескалацията ще бъде по 100 килотона за Лвов и Киев.

    13:14 27.05.2026

  • 8 Папа Лъв XIV

    10 4 Отговор
    Някои хора смятат че Путин е добър човек, който въпреки че убива два милиона човека, възстановява справедливостта в съседната държава където хипотетично или реално са нарушени правата на етнически руснаци. Това всъщност е най вероятно само предлог за започване на агресия, целяща печалба на територия, защото при положение че на земята цари несправедливост, поквара, разврат, корупция и убийства, това дава ли ми на мен адекватно основание да пусна една по голяма бомба, и да унищожа целият живот на земята, при което гаранция ще унищожа и всичката тази несправедливост, разврат ,корупция, убийства? Ей такова е положението. Изразих се малко хиперболично, защото на някои хора им е трудничко да оценят очевидната ситуация!

    Коментиран от #25

    13:15 27.05.2026

  • 9 Дориана

    11 6 Отговор
    И какво от това ? Някой изобщо слуша ли го? ЕС ежедневно провокира войната с нови жертви чрез санкции, пари и оръжия. С нейните оръжия се избиват взаимно. Тръмп слуша Натаняхо и вече е в капан с войната с Иран. Така, че ролята на Папата се обезсмисля.

    Коментиран от #22

    13:15 27.05.2026

  • 10 ккк

    7 0 Отговор
    и вследствие от това , Зеления, Путин , Тръмп и други подобни са предприели действие местене на нещо в друго нещо

    13:15 27.05.2026

  • 11 Папа Лъв XIV

    5 0 Отговор
    Кеф ми е анатолиййй да ми обръща гръб

    13:16 27.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Майор Деянов, на всеки километър

    2 10 Отговор
    Русия няма да падне !!!
    Русия ке се разпадне ☝️

    13:17 27.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Папа Лъв XIV

    8 1 Отговор
    Свободата на словото във ФЕк....ИИИ е забранено .ЩО БЕеее мушмуро.и

    13:20 27.05.2026

  • 18 А в Палестина

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Груйо":

    има ли обогатен уран.

    13:21 27.05.2026

  • 19 А в онази четерибуквената

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Груйо":

    която е забранено да се изписва има ли обогатен уран. Онази, която се описва като ГАЗ....


    А

    А

    13:22 27.05.2026

  • 20 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Груйо":

    АЛОО СЪРВУЛ ????И ГРЕНЛАНДИЯ КУБА ИМА ОБАГОТЕН УРАН ЧЕ ТРЪМПИЧА Я ИСКА ДА Я БОМБИ ?? САМО СЕВЕРНА КОРЕЯ НЕ ИСКА ДА Я БОМБИ

    13:27 27.05.2026

  • 21 Отец Дионисий

    6 1 Отговор
    Папа Лъв що не осъди ескалацията на военните действия в Ливан,Иран и ударът на Осрайна срещу общежитието от които повечето от жертвите са деца момичета ?

    13:32 27.05.2026

  • 22 ЕС помага на нападнатия,

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    в случая на Украйна. Ако не беше тази помощ Путин щеше да е отдавна на полската граница и да обвинява Полша в неспазването на правата на руснаците там, в Прибалтиките, Приднестровието, а може би и у нас. Това се е случвало вече когато Сталин и Хитлер си поделят Полша. На 17 септември 1939 година Съветският съюз напада Полша. Съветската преса отначало пише за „несъстоятелността на полското правителство“, а по-късно – за необходимостта от поход на Червената армия срещу Полша, за да бъде освободено „угнетеното от поляците рускоезично население“. Звучи познато нали?

    13:34 27.05.2026

  • 23 Майор Деянов, на всеки километър

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Груйо":

    Груйо,Груйо дами лап .паш У Йоо ,Груйо,аз съм гоo Мил ☝️.

    13:34 27.05.2026

  • 24 Бай Ставри

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Презвитер Козма":

    Грешиш п.резерватив козма

    13:38 27.05.2026

  • 25 Гресиран козяк

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Папа Лъв XIV":

    Но въпреки целият написан и постван "човеколюбив" спам продължаваш даже и на сухо да сиго слагаш в гаzyндера ☝️ !!!

    13:39 27.05.2026

  • 26 МрдГк

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само Минаващ":

    И аз питам същото, ама без пари не може, а няма инвеститори за сега :)

    13:49 27.05.2026

  • 27 Настрадин Ходжа

    3 0 Отговор
    Лъв ли си, или м@г@ре?

    14:09 27.05.2026

