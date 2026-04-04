Украински атаки убиха цивилен край Брянск и трима в Луганска област
  Тема: Украйна

4 Април, 2026 20:27, обновена 4 Април, 2026 20:34 1 323 39

Снимка: Телеграм
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дрон на украинските въоръжени сили атакува Пътно-ремонтно строително управление в град Севск в Брянска област. Служител на компанията е убит при удара, съобщи губернаторът Александър Богомаз.

„Украински терористи използваха дрон, за да атакуват град Севск в Севски район. За съжаление, в резултат на целенасочения удар по Севското пътно управление е убит служител. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на загиналия“, написа той.

Още новини от Украйна

Губернаторът заяви, че на семейството на загиналия ще бъде оказана цялата необходима подкрепа и финансова помощ. Службите за спешна помощ работят, добави областният губернатор.

Най-малко трима цивилни бяха убити при украинска атака с дронове в окупираната от Русия Луганска област в Източна Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на назначения от Москва губернатор Леонид Пасечник.

Атакувани са били жилищни сгради в село Михайловка, Кременски район, на около 45 километра от фронтовата линия, написа в публикация в "Телеграм" Пасечник.

Според съобщения украински атаки с дронове е имало и в други райони на областта, като са нанесени щети на железопътната инфраструктура.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна потвърди за въздушно нападение в Луганска област срещу няколко влака, превозващи гориво за руската армия.

Украйна се защитава срещу руската инвазия вече повече от четири години, посочва ДПА.

По-рано тази седмица Русия обяви, че е превзела изцяло Луганска област.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    19 14 Отговор
    Гюров подписа в Киев да правим дронове за Украйна да избиват мирни хора.

    20:35 04.04.2026

  • 3 Браво!

    14 14 Отговор
    Браво,браво.Това е добре.

    Коментиран от #8

    20:35 04.04.2026

  • 4 демократ

    12 11 Отговор
    Украинците нещо не фи щат руските братушки на тяхна територия

    Коментиран от #11

    20:35 04.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Аре секи ден така!!!

    11 11 Отговор
    Или повече?

    20:37 04.04.2026

  • 7 Варна 3

    15 11 Отговор
    Украйна да мачка Русия и цялата руска губерния, дето вилнее в България.

    20:38 04.04.2026

  • 8 Абе

    14 14 Отговор

    До коментар #3 от "Браво!":

    ЛНР е изцяло руски, а укрите от яд и безсилие бомбят и скимтят. Ще гледам Луганск през крив макарон.

    Коментиран от #19

    20:38 04.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тиква

    11 14 Отговор
    Окраинец бил и ще остане подло и нагло изчадие.

    Коментиран от #34

    20:39 04.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 аz СВО Победа 80

    11 10 Отговор
    Киев за два дня и всьо.

    Коментиран от #31

    20:41 04.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дон Корлеоне

    12 11 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    20:45 04.04.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    7 9 Отговор
    Не ми портете задаващите се празници с тия зacpaнци !!!
    Да са се вардили, матушката тяхната ☝️😄

    20:47 04.04.2026

  • 19 Абе

    7 10 Отговор

    До коментар #8 от "Абе":

    Важното е бизнесът на Кобзон да върви.

    20:49 04.04.2026

  • 20 Гост

    9 8 Отговор
    Па ке спат у метрото по Киев

    Коментиран от #25

    20:49 04.04.2026

  • 21 Атина Палада

    8 11 Отговор

    До коментар #9 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Стига си лежал из хотелите в Банско на издръжка на българските данъкоплатци ,прибирай си се в Украйна и на фронта да биеш лошите руснаци...

    Коментиран от #23

    20:49 04.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Оня с парчето

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.

    20:52 04.04.2026

  • 24 Гресирана ватенка

    8 7 Отговор
    Ленин нещо мухлясал.

    Коментиран от #36

    20:53 04.04.2026

  • 25 Ицо

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Ако те опъна ще ти дам пет кила дизел.

    20:55 04.04.2026

  • 26 Курти

    11 4 Отговор
    Айде копеи 5та година квичане и спирка нема

    Коментиран от #28

    20:57 04.04.2026

  • 27 Излезе статия за Русия

    6 7 Отговор
    и всичкото 6оклууук се изспире тук.

    Коментиран от #29

    21:02 04.04.2026

  • 28 Гресирана ватенка

    10 6 Отговор

    До коментар #26 от "Курти":

    Сега грухтят за чалмите.

    21:02 04.04.2026

  • 29 Ами

    6 6 Отговор

    До коментар #27 от "Излезе статия за Русия":

    Ти що се изсипа тук?

    Коментиран от #32

    21:03 04.04.2026

  • 30 Няма такова нещо.

    13 7 Отговор

    До коментар #1 от "Джарвис":

    Който е атакувал Украйна той носи отговорност за всички жертви. Тези удари по Русия са отговор на ударите на Русия по Украйна, така че отговорността за всички жертви си е на Русия.

    21:07 04.04.2026

  • 31 Димяща ушанка

    9 7 Отговор

    До коментар #14 от "аz СВО Победа 80":

    Утре влизам в Киев !!!

    21:09 04.04.2026

  • 32 Фирма ТИТАН

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    Чакаме да се натрупа малко и започваме извозването към екариsажа.

    21:14 04.04.2026

  • 33 Дик диверсанта

    6 1 Отговор
    Забете Брякск, дайте какво става в Толиати.

    21:29 04.04.2026

  • 34 Дик диверсанта

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тиква":

    Изчадия сте вие - рос дебилите.

    21:50 04.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Урко терорист

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Гресирана ватенка":

    А где Бандера? Сгнил?

    23:03 04.04.2026

  • 37 Жертвите на урко тероризма

    1 4 Отговор
    са подготовка на обществото за употреба на тактическо ядрено оръжие. САЩ чакат и потриват ръце. Разгромът на бандеровците с ЯО, ще осигури на Америка оръжейни поръчки и хегемония в Европа завинаги. Европейците няма да погледнат на изток още 50 години.

    23:09 04.04.2026

  • 38 Мразя Масква безплатно, но завинаги!

    1 1 Отговор
    Московските баклуци ще плащат за пролятата кръв с векове, проклети да са!

    00:20 05.04.2026

  • 39 Шаолин

    0 0 Отговор
    тука е пълно с розови ботове.....или фермата на факти

    00:30 05.04.2026