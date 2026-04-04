Украински атаки убиха цивилен край Брянск и трима в Луганска област

Дрон на украинските въоръжени сили атакува Пътно-ремонтно строително управление в град Севск в Брянска област. Служител на компанията е убит при удара, съобщи губернаторът Александър Богомаз.

„Украински терористи използваха дрон, за да атакуват град Севск в Севски район. За съжаление, в резултат на целенасочения удар по Севското пътно управление е убит служител. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на загиналия“, написа той.

Губернаторът заяви, че на семейството на загиналия ще бъде оказана цялата необходима подкрепа и финансова помощ. Службите за спешна помощ работят, добави областният губернатор.

Най-малко трима цивилни бяха убити при украинска атака с дронове в окупираната от Русия Луганска област в Източна Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на назначения от Москва губернатор Леонид Пасечник.



Атакувани са били жилищни сгради в село Михайловка, Кременски район, на около 45 километра от фронтовата линия, написа в публикация в "Телеграм" Пасечник.



Според съобщения украински атаки с дронове е имало и в други райони на областта, като са нанесени щети на железопътната инфраструктура.



Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна потвърди за въздушно нападение в Луганска област срещу няколко влака, превозващи гориво за руската армия.



Украйна се защитава срещу руската инвазия вече повече от четири години, посочва ДПА.



По-рано тази седмица Русия обяви, че е превзела изцяло Луганска област.