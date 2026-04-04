Украински атаки убиха цивилен край Брянск и трима в Луганска област

Дрон на украинските въоръжени сили атакува Пътно-ремонтно строително управление в град Севск в Брянска област. Служител на компанията е убит при удара, съобщи губернаторът Александър Богомаз.
„Украински терористи използваха дрон, за да атакуват град Севск в Севски район. За съжаление, в резултат на целенасочения удар по Севското пътно управление е убит служител. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на загиналия“, написа той.
Губернаторът заяви, че на семейството на загиналия ще бъде оказана цялата необходима подкрепа и финансова помощ. Службите за спешна помощ работят, добави областният губернатор.
Най-малко трима цивилни бяха убити при украинска атака с дронове в окупираната от Русия Луганска област в Източна Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА, като се позова на назначения от Москва губернатор Леонид Пасечник.
Атакувани са били жилищни сгради в село Михайловка, Кременски район, на около 45 километра от фронтовата линия, написа в публикация в "Телеграм" Пасечник.
Според съобщения украински атаки с дронове е имало и в други райони на областта, като са нанесени щети на железопътната инфраструктура.
Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна потвърди за въздушно нападение в Луганска област срещу няколко влака, превозващи гориво за руската армия.
Украйна се защитава срещу руската инвазия вече повече от четири години, посочва ДПА.
По-рано тази седмица Русия обяви, че е превзела изцяло Луганска област.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Последния Софиянец
20:35 04.04.2026
3 Браво!
Коментиран от #8
20:35 04.04.2026
4 демократ
Коментиран от #11
20:35 04.04.2026
6 Аре секи ден така!!!
20:37 04.04.2026
7 Варна 3
20:38 04.04.2026
8 Абе
До коментар #3 от "Браво!":ЛНР е изцяло руски, а укрите от яд и безсилие бомбят и скимтят. Ще гледам Луганск през крив макарон.
Коментиран от #19
20:38 04.04.2026
10 Тиква
Коментиран от #34
20:39 04.04.2026
14 аz СВО Победа 80
Коментиран от #31
20:41 04.04.2026
17 Дон Корлеоне
20:45 04.04.2026
18 Владимир Путин, президент
Да са се вардили, матушката тяхната ☝️😄
20:47 04.04.2026
19 Абе
До коментар #8 от "Абе":Важното е бизнесът на Кобзон да върви.
20:49 04.04.2026
20 Гост
Коментиран от #25
20:49 04.04.2026
21 Атина Палада
До коментар #9 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Стига си лежал из хотелите в Банско на издръжка на българските данъкоплатци ,прибирай си се в Украйна и на фронта да биеш лошите руснаци...
Коментиран от #23
20:49 04.04.2026
23 Оня с парчето
До коментар #21 от "Атина Палада":Ако ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата като на настъпен жабок.
20:52 04.04.2026
24 Гресирана ватенка
Коментиран от #36
20:53 04.04.2026
25 Ицо
До коментар #20 от "Гост":Ако те опъна ще ти дам пет кила дизел.
20:55 04.04.2026
26 Курти
Коментиран от #28
20:57 04.04.2026
27 Излезе статия за Русия
Коментиран от #29
21:02 04.04.2026
28 Гресирана ватенка
До коментар #26 от "Курти":Сега грухтят за чалмите.
21:02 04.04.2026
29 Ами
До коментар #27 от "Излезе статия за Русия":Ти що се изсипа тук?
Коментиран от #32
21:03 04.04.2026
30 Няма такова нещо.
До коментар #1 от "Джарвис":Който е атакувал Украйна той носи отговорност за всички жертви. Тези удари по Русия са отговор на ударите на Русия по Украйна, така че отговорността за всички жертви си е на Русия.
21:07 04.04.2026
31 Димяща ушанка
До коментар #14 от "аz СВО Победа 80":Утре влизам в Киев !!!
21:09 04.04.2026
32 Фирма ТИТАН
До коментар #29 от "Ами":Чакаме да се натрупа малко и започваме извозването към екариsажа.
21:14 04.04.2026
33 Дик диверсанта
21:29 04.04.2026
34 Дик диверсанта
До коментар #10 от "Тиква":Изчадия сте вие - рос дебилите.
21:50 04.04.2026
36 Урко терорист
До коментар #24 от "Гресирана ватенка":А где Бандера? Сгнил?
23:03 04.04.2026
37 Жертвите на урко тероризма
23:09 04.04.2026
38 Мразя Масква безплатно, но завинаги!
00:20 05.04.2026
39 Шаолин
00:30 05.04.2026