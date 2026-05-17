Новини
България »
Майка на две деца се бори за живота си

Майка на две деца се бори за живота си

17 Май, 2026 10:41 2 067 31

  • помощ-
  • майка-
  • рак

Когато си майка, не можеш да приемеш, че надеждата свършва

Майка на две деца се бори за живота си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Милена води тежка битка с рака и се бори не само за живота си, а за шанса да остане до децата си и да ги види как порастват.

Казвам се Милена Иванова и съм майка на две деца.

До скоро животът ми беше като на всяка майка -грижи, работа, умора, смях, планове за бъдещето и мечти да гледам как децата ми растат.

Докато един ден силните болки в кръста не промениха всичко.

След множество изследвания чух думите, които никой човек не е готов да чуе- карцином на маточната шийка.

Светът ми рухна.

Мисълта, че може да не успея да бъда до децата си, е най-страшното нещо, което съм преживявала.

Преминах през лъчетерапия и химиотерапия с надеждата, че ще се преборя. Търпях болка, страх и изтощение, защото вярвах, че всичко това ще свърши и отново ще прегръщам децата си спокойно.

Но разбрахме, че възможностите за лечение в България са ограничени и шансът от предложената имунотерапия е много малък.

Когато си майка, не можеш да приемеш, че надеждата свършва.

Затова потърсихме шанс в Турция.

От болницата назначиха спешни изследвания -ПЕТ-КТ, ЯМР и консултации със специалисти, след които ще стане ясно дали мога да бъда оперирана. Самата операция е на стойност 22 500 евро, а ако тя не е възможна, лекарите ще търсят други терапии, които могат да ми помогнат.

За да замина и да започна първоначалните прегледи, са необходими 5000 евро - сума, която не можем да съберем сами.

Затова се обръщам към вас с молба за помощ.

Искам да живея. Искам да бъда до децата си. Искам да ги видя как порастват, да ги прегръщам, да чувам смеха им и да остана тяхната майка.

Моля ви, помогнете ми да продължа тази битка.

Всяко дарение е надежда за мен. Всяко споделяне може да достигне до човек, който ще подаде ръка.

Благодаря от сърце на всички, които ще застанат до мен в този най-труден момент.

Къде може да дарите средства. Виж ТУК.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робинзон

    9 3 Отговор
    Не пише къде да се изпраща помощта!

    Коментиран от #6

    10:45 17.05.2026

  • 2 ТИГО

    12 9 Отговор
    Гласувахте, пускахте СМС за Дара а сега да ви видя колко сте човеци освен"дангаданга"!

    10:47 17.05.2026

  • 3 ТИГО

    9 5 Отговор
    ФАКТии къде да се даде помощ ???

    10:48 17.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сабя Армутлиева

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Робинзон":

    Помощите ще ги събирам аз. Догодина имам да ви правя €визияБГ!

    10:52 17.05.2026

  • 7 ТИГО

    6 4 Отговор
    що изтрихте линка бе като копирате от НОВА поне и линка за дарения!

    Коментиран от #9

    10:54 17.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ТИГО

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "ТИГО":

    Копирайте снимката плеснете я на "Изкуственият "и той ще намери сайта за дарения !

    Коментиран от #11

    10:58 17.05.2026

  • 10 така е

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "ха ха ха":

    инак тия дни се скъсахме да ревем и за Оземпика от БКП село Крушари

    11:05 17.05.2026

  • 11 ти го

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "ТИГО":

    тура естествено

    Коментиран от #14, #15

    11:06 17.05.2026

  • 12 мани беги

    12 3 Отговор
    влизат микроорганизми - бактерии, вируси от мръсният пенис и вагината се заразява, отиват навътре към матката и се загнездват там, паразитират, създават колонии ... същото може да стане от смазочни продукти и секс играчки ... мислех че го знаете, но щом продължават случаите, то все има неразбрали ... лошото е, че в училищата не се изучават нещата от живота, а се зубрят неважни данни, които ня да трябват на човека ... а кат допуснеш от големите грешки, после оправия няма ... малките грешки са да се учим, та да не се стига до големите, които водят до по-скорошна смърт, отколкот е трябвало да се случи

    11:09 17.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 мани беги

    7 4 Отговор
    при някои видове ракови образувания е по-добре да се пие ивермектин и подобни лекарства за обезпаразитяване, за да убият микроорганизмите ... химиотерапията убива клетките ни - червените и белите кръвни телца, разкъсва частици от органите и води до бърза тромбоза, най-вече в белият дроб, сърцето = мигновена смърт ... малцина преживяват химио терапия ... химикалите разяждат плътта ... все им е студено на болните понеже нямат клетки вече, смъртта е неизбежна ... ивермектина не трепи клетките ни, а химиото ни трепи

    Коментиран от #24

    11:31 17.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кокорчо и Мирчев да си ѝ плащят

    2 4 Отговор
    пукната стотинка не давам за розови паветници!

    11:53 17.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ПЪЛНИ Глупости

    4 3 Отговор
    Слагайте минуси но като се докарате до същото положение и аз ще сложа минус с коментар както правите в момента

    12:02 17.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Асеновград

    6 1 Отговор
    Господ да и помогне да се възстанови напълно и да се радва пълноценно на живота

    12:35 17.05.2026

  • 26 Васил

    4 1 Отговор
    У нас лекарите и сестрите искат високи заплати а Българите са принудени да се лекуват в чужбина явно не заслужават тези пари!

    12:37 17.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Аз съм

    4 1 Отговор
    Тоя вид рак се причинява от човешки папилома вирус и е с много дълъг инкубационен период. Само ако не си правила секс от повече от 20 години може да си спокойна. А и не може само с презерватив, ако искаш деца.

    13:00 17.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Може и в Бг

    4 1 Отговор
    Може в България. На много високо ниво е онкологията и онкохирургията в Бг .
    Да търсят в България. Няма смисъл от тези суми в Турция . Само търсят да вземат парите

    13:18 17.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове