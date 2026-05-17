Майка на две деца се бори за живота си

Милена води тежка битка с рака и се бори не само за живота си, а за шанса да остане до децата си и да ги види как порастват.

Казвам се Милена Иванова и съм майка на две деца.

До скоро животът ми беше като на всяка майка -грижи, работа, умора, смях, планове за бъдещето и мечти да гледам как децата ми растат.

Докато един ден силните болки в кръста не промениха всичко.

След множество изследвания чух думите, които никой човек не е готов да чуе- карцином на маточната шийка.

Светът ми рухна.

Мисълта, че може да не успея да бъда до децата си, е най-страшното нещо, което съм преживявала.

Преминах през лъчетерапия и химиотерапия с надеждата, че ще се преборя. Търпях болка, страх и изтощение, защото вярвах, че всичко това ще свърши и отново ще прегръщам децата си спокойно.

Но разбрахме, че възможностите за лечение в България са ограничени и шансът от предложената имунотерапия е много малък.

Когато си майка, не можеш да приемеш, че надеждата свършва.

Затова потърсихме шанс в Турция.

От болницата назначиха спешни изследвания -ПЕТ-КТ, ЯМР и консултации със специалисти, след които ще стане ясно дали мога да бъда оперирана. Самата операция е на стойност 22 500 евро, а ако тя не е възможна, лекарите ще търсят други терапии, които могат да ми помогнат.

За да замина и да започна първоначалните прегледи, са необходими 5000 евро - сума, която не можем да съберем сами.

Затова се обръщам към вас с молба за помощ.

Искам да живея. Искам да бъда до децата си. Искам да ги видя как порастват, да ги прегръщам, да чувам смеха им и да остана тяхната майка.

Моля ви, помогнете ми да продължа тази битка.

Всяко дарение е надежда за мен. Всяко споделяне може да достигне до човек, който ще подаде ръка.

Благодаря от сърце на всички, които ще застанат до мен в този най-труден момент.

Къде може да дарите средства.