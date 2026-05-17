Илияна Йотова и Румен Радев поздравиха Дара за историческата победа

"Триумф за DARA. Триумф за България на "Евровизия", написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова след победата на страната ни на песенния конкурс. "Поздравления за целия екип, който стои зад тази категорична победа, поздравления за Българска национална телевизия Благодарим за силните емоции и вдъхновението", написа още президентът в социалната мрежа.
Освен нея, и новият премиер на страната Румен Радев също честити победата на Дара, като отбеляза, че това е "Българска победа с глобален резонанс!"
"Българска победа с глобален резонанс! Това ни донесе Дара на Евровизия. Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването.
Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава.
Поздравления за БНТ и целия екип, допринесъл за победата! България очаква Европа и света на Евровизия 2027!", написа бившият президент в мрежата, за да честити победата.
DARA спечели "Евровизия" със зареждащия си денс химн Bangaranga. 27-годишната състезателка победи убедително както с гласовете на публиката, така и на журито - 516 точки. На второ място остана Израел с 343, а на трето – Румъния.
Часове преди големия финал българската изпълнителка получи и награда за най-добро артистично изпълнение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
10:22 17.05.2026
2 Роки
10:23 17.05.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
🦧🦍🦍🦍🦍🤣🥳👍
Коментиран от #8
10:23 17.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Даката
10:23 17.05.2026
6 Ме боли осветителното тяло
10:24 17.05.2026
7 Да я направят почетен гражданин на
10:24 17.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #8 от "Трайчо Трайков":Може и на Петрохан!🦍🦍🦍🤣🤣🤣🥳👍
10:26 17.05.2026
11 Първия Перничанин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Софиянецо, още повече ще я захаресваш догодина, когто хазарите те задължат цял месец да празнуваш €прайда по случай €визията ви, хъ хъ хъ!
Коментиран от #23
10:26 17.05.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ДЕБИЛИ :)
10:27 17.05.2026
13 Златен мъж
Коментиран от #15
10:30 17.05.2026
14 ДрайвингПлежър
Кефете се...
10:30 17.05.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #13 от "Златен мъж":Бих се притеснил ако ме възнаградят - това значи, че окончателно са ме купили! Възнаграждават се робите!
Коментиран от #17
10:32 17.05.2026
16 Мисирки неграмотни
Пак питам кое по- точно е историческато в случая?
10:32 17.05.2026
17 Златен мъж
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":Поредната написана простотия
Коментиран от #20, #36
10:35 17.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Всяко чудо за 3 дена
10:42 17.05.2026
20 Улав
До коментар #17 от "Златен мъж":Не те слуша главата
10:43 17.05.2026
21 айде
Коментиран от #29
10:43 17.05.2026
22 ДАРА ГИ ЗАКОВА
За държавата победител:
Тя не печели пари, а получава правото (и тежкото финансово задължение) да организира и финансира следващото издание на конкурса.
Цената на домакинството:
Домакинството е изключително скъпо и варира от 20-30 милиона евро (като в Ливърпул) до рекордните над 100 милиона евро в Баку през годините. Парите се осигуряват от националния телевизионен оператор (в нашия случай Българската национална телевизия (БНТ)), държавния бюджет и таксите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).
Приходи:
От телевизионни права и последващи излъчвания около 100 милиона.евро
От реклами 30-50 милиона евро
От Договори със скриминг платформи 20- 30 милиона евро
Отделно приходи от билети, хотелски услуги, туристически забележителности.
10:45 17.05.2026
23 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Първия Перничанин":Ще се изселя в Перник.
10:46 17.05.2026
24 Няма полза .
10:46 17.05.2026
25 Теория на конспирацията
10:47 17.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Са7аноелитът
Никой не се радва, хората отдавна видяха и чуха за какъв ужас става въпрос. Едно безсмислено крякане и сатанински танци.
Прочетете и коментарите на хората по света под новината - НИКОЙ, подчертавам - НИКОЙ не смята тази песен за хубава и приятна.
10:49 17.05.2026
28 Гъзолюбец 🍑 🏳️🌈
Бангаранга!
10:50 17.05.2026
29 Обаче
До коментар #21 от "айде":То не е момИче...Всички от са7аноелита са с преоб.п0л.
10:52 17.05.2026
30 Сорос окончателно превзе
10:53 17.05.2026
31 шопа
10:56 17.05.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Те всички са крипт0€вреи
Са7анизмът победи. България падна.
11:03 17.05.2026
34 Русофил
Коментиран от #37
11:04 17.05.2026
35 СРАМНА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ !!!!
дАРА ВЪРВИ НАГОРЕ !!!
БЕЗ БЮДЖЕТ СМЕ КОЛКО ВРЕМЕ !!! А СЕГА ОСТАВАМЕ И БЕЗ КУЛТУРА !!!
11:28 17.05.2026
36 между другото
До коментар #17 от "Златен мъж":Ти днес трябва да МЪЛЧИШ, защото ти затапиха човката здраво!
11:40 17.05.2026
37 Прав си!
До коментар #34 от "Русофил":Дадоха ни само 4 точки!
11:41 17.05.2026
38 А50
11:48 17.05.2026
39 Фен
12:14 17.05.2026
40 Гресирана ватенка
12:44 17.05.2026
41 Цвете
13:50 17.05.2026
42 Историческа победа?
13:56 17.05.2026
43 Не, благодаря
14:05 17.05.2026
44 Ти да видиш
14:06 17.05.2026
45 Иронично
14:15 17.05.2026
46 Един
15:09 17.05.2026