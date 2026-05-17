Илияна Йотова и Румен Радев поздравиха Дара за историческата победа

"Триумф за DARA. Триумф за България на "Евровизия", написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова след победата на страната ни на песенния конкурс. "Поздравления за целия екип, който стои зад тази категорична победа, поздравления за Българска национална телевизия Благодарим за силните емоции и вдъхновението", написа още президентът в социалната мрежа.

Освен нея, и новият премиер на страната Румен Радев също честити победата на Дара, като отбеляза, че това е "Българска победа с глобален резонанс!"

"Българска победа с глобален резонанс! Това ни донесе Дара на Евровизия. Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването.

Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава.

Поздравления за БНТ и целия екип, допринесъл за победата! България очаква Европа и света на Евровизия 2027!", написа бившият президент в мрежата, за да честити победата.

DARA спечели "Евровизия" със зареждащия си денс химн Bangaranga. 27-годишната състезателка победи убедително както с гласовете на публиката, така и на журито - 516 точки. На второ място остана Израел с 343, а на трето – Румъния.

Часове преди големия финал българската изпълнителка получи и награда за най-добро артистично изпълнение.