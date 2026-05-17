Илияна Йотова и Румен Радев поздравиха Дара за историческата победа

17 Май, 2026 10:21 1 536 46

И родните политици се включиха с коментари относно първата победа на България на Евровизия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

"Триумф за DARA. Триумф за България на "Евровизия", написа във Фейсбук президентът Илияна Йотова след победата на страната ни на песенния конкурс. "Поздравления за целия екип, който стои зад тази категорична победа, поздравления за Българска национална телевизия Благодарим за силните емоции и вдъхновението", написа още президентът в социалната мрежа.

Освен нея, и новият премиер на страната Румен Радев също честити победата на Дара, като отбеляза, че това е "Българска победа с глобален резонанс!"

"Българска победа с глобален резонанс! Това ни донесе Дара на Евровизия. Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването.

Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава.

Поздравления за БНТ и целия екип, допринесъл за победата! България очаква Европа и света на Евровизия 2027!", написа бившият президент в мрежата, за да честити победата.

DARA спечели "Евровизия" със зареждащия си денс химн Bangaranga. 27-годишната състезателка победи убедително както с гласовете на публиката, така и на журито - 516 точки. На второ място остана Израел с 343, а на трето – Румъния.

Часове преди големия финал българската изпълнителка получи и награда за най-добро артистично изпълнение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 14 Отговор
    Не я харесвах но щом победи подлите Хазари вече ми е любимка.

    Коментиран от #11

    10:22 17.05.2026

  • 2 Роки

    26 9 Отговор
    Сатанисти и масони ще докарат гейзери от цяла Европа в България. Прогресираме, мда...

    10:23 17.05.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    16 8 Отговор
    Фараон Ивелин Първи нема ли да напраи един монумент на Дара в Исторически парк?
    🦧🦍🦍🦍🦍🤣🥳👍

    Коментиран от #8

    10:23 17.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Даката

    9 8 Отговор
    От публичен лин4 до огромна подкрепа и триумф

    10:23 17.05.2026

  • 6 Ме боли осветителното тяло

    14 7 Отговор
    И нас кво ни грее тва? Зимата ще му ядем на Моше Крадев бангарангата!

    10:24 17.05.2026

  • 7 Да я направят почетен гражданин на

    5 8 Отговор
    Европа

    10:24 17.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Трайчо Трайков":

    Може и на Петрохан!🦍🦍🦍🤣🤣🤣🥳👍

    10:26 17.05.2026

  • 11 Първия Перничанин

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Софиянецо, още повече ще я захаресваш догодина, когто хазарите те задължат цял месец да празнуваш €прайда по случай €визията ви, хъ хъ хъ!

    Коментиран от #23

    10:26 17.05.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 5 Отговор
    НАПРАВО И ДАЙТЕ ОРДЕН СТАРА ПЛАНИНА
    .....
    ДЕБИЛИ :)

    10:27 17.05.2026

  • 13 Златен мъж

    5 7 Отговор
    Не се притеснявайте ако другите ги възнаграждават ежедневно. Притеснявайте се ако вас никога не са ви възнаградили за успехите ви.

    Коментиран от #15

    10:30 17.05.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    15 7 Отговор
    Това не е начина да представиш 1400 години история и култура!
    Кефете се...

    10:30 17.05.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    16 4 Отговор

    До коментар #13 от "Златен мъж":

    Бих се притеснил ако ме възнаградят - това значи, че окончателно са ме купили! Възнаграждават се робите!

    Коментиран от #17

    10:32 17.05.2026

  • 16 Мисирки неграмотни

    20 7 Отговор
    И кое е историческото в това, че на един конкурс, някой го е спечелил?
    Пак питам кое по- точно е историческато в случая?

    10:32 17.05.2026

  • 17 Златен мъж

    4 11 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    Поредната написана простотия

    Коментиран от #20, #36

    10:35 17.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Всяко чудо за 3 дена

    9 2 Отговор
    Аз слушам музика . На английски . Не чалга . Песента не я харесвам . Бангаранга е чуждица . Не ми говори нищо . Дара да се радва .

    10:42 17.05.2026

  • 20 Улав

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Златен мъж":

    Не те слуша главата

    10:43 17.05.2026

  • 21 айде

    12 4 Отговор
    Този конкурс е за демони от преизподнята.Успяха от едно красиво момиче да направят демон ,а песента си е посредствена и пошла,но празнувай народе............ако знаеш какво.......Какво общо имат Баба Цоцолана и Хер Цоцолан тука?

    Коментиран от #29

    10:43 17.05.2026

  • 22 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    14 3 Отговор
    ЕВРОВИЗИЯ:

    За държавата победител:
    Тя не печели пари, а получава правото (и тежкото финансово задължение) да организира и финансира следващото издание на конкурса.

    Цената на домакинството:
    Домакинството е изключително скъпо и варира от 20-30 милиона евро (като в Ливърпул) до рекордните над 100 милиона евро в Баку през годините. Парите се осигуряват от националния телевизионен оператор (в нашия случай Българската национална телевизия (БНТ)), държавния бюджет и таксите от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

    Приходи:
    От телевизионни права и последващи излъчвания около 100 милиона.евро

    От реклами 30-50 милиона евро

    От Договори със скриминг платформи 20- 30 милиона евро

    Отделно приходи от билети, хотелски услуги, туристически забележителности.

    10:45 17.05.2026

  • 23 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Първия Перничанин":

    Ще се изселя в Перник.

    10:46 17.05.2026

  • 24 Няма полза .

    3 4 Отговор
    Има музика . Поп е ок . В света на музиката . У нас има чалга . На парти никой не пуска Дара или стар рап , защото не е за парти .

    10:46 17.05.2026

  • 25 Теория на конспирацията

    9 7 Отговор
    Смеехте се,като ви казах,че Дара ще спечели.Ето ви резултатът...Дара спечели.

    10:47 17.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Са7аноелитът

    14 6 Отговор
    УЖАСНА ПЕСЕН, отвратителен конкурс.

    Никой не се радва, хората отдавна видяха и чуха за какъв ужас става въпрос. Едно безсмислено крякане и сатанински танци.
    Прочетете и коментарите на хората по света под новината - НИКОЙ, подчертавам - НИКОЙ не смята тази песен за хубава и приятна.

    10:49 17.05.2026

  • 28 Гъзолюбец 🍑 🏳️‍🌈

    12 2 Отговор
    Гей парад в София-да бъде!
    Бангаранга!

    10:50 17.05.2026

  • 29 Обаче

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "айде":

    То не е момИче...Всички от са7аноелита са с преоб.п0л.

    10:52 17.05.2026

  • 30 Сорос окончателно превзе

    11 4 Отговор
    бивша Бъгария.

    10:53 17.05.2026

  • 31 шопа

    4 1 Отговор
    Конкурсе секакви , не коментирам...ич. Сал шакажем , че таа останала териториа веки е тотал-щета прогнила отсекъде. Нема оправия и туй то. Жалку за малце останалото читав матрял по теа земи. Туй а истината и секи а види , но секи а разбира различно. Язък , че нявга имаше баш-баш държава БЪЛГАРИЯ!!!

    10:56 17.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Те всички са крипт0€вреи

    10 4 Отговор
    Още когато бутнаха напред тоз Кауфл..ски де.м0н, ми беле ясно че ще му дадат и 1-во място на Еврогейзия. Тя е г0лям са7ан0-инв.ер7 и беше ясно.
    Са7анизмът победи. България падна.

    11:03 17.05.2026

  • 34 Русофил

    4 5 Отговор
    Браво на Дара! Спирай помоща за укрия! Тия са неблагодарници

    Коментиран от #37

    11:04 17.05.2026

  • 35 СРАМНА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ !!!!

    4 4 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ВЪРВИ НАДОЛУ !!!!
    дАРА ВЪРВИ НАГОРЕ !!!

    БЕЗ БЮДЖЕТ СМЕ КОЛКО ВРЕМЕ !!! А СЕГА ОСТАВАМЕ И БЕЗ КУЛТУРА !!!

    11:28 17.05.2026

  • 36 между другото

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Златен мъж":

    Ти днес трябва да МЪЛЧИШ, защото ти затапиха човката здраво!

    11:40 17.05.2026

  • 37 Прав си!

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Русофил":

    Дадоха ни само 4 точки!

    11:41 17.05.2026

  • 38 А50

    2 3 Отговор
    Радев да построъ АЕЦ Белене докато умнозелините не са на себе си от всиленския успех на чалгата

    11:48 17.05.2026

  • 39 Фен

    4 3 Отговор
    Да живее Дара и Евровизия-я-я-я 🇧🇬🇪🇺

    12:14 17.05.2026

  • 40 Гресирана ватенка

    1 2 Отговор
    гръмнах се в аyспуха от кеф! без грес!

    12:44 17.05.2026

  • 41 Цвете

    4 0 Отговор
    👍🇧🇬👏💯🇧🇬ГОРДИ БЪЛГАРИ ,БЪДЕТЕ УМЕРЕНИ В ПОДИГРАВКИТЕ СИ, ЗАЩОТО ЧЕТА ДОСТА ГАДОСТИ, КОИТО НЕ ВИ ПОДХОЖДАТ.БЪЛГАРИЯ СПЕЧЕЛИ С ТРУДА НА ДАРА И ЕКИПЪТ. ЗА МАЛКА БЪЛГАРИЯ, ДНЕС СВЕТА ПИШЕ И ГОВОРИ ЩАСТЛИВА СЪМ, ЧЕ СЪМ БЪЛГАРКА.💯👏👍🇧🇬👍👏💯🇧🇬👏

    13:50 17.05.2026

  • 42 Историческа победа?

    1 2 Отговор
    Ха ха ха ха в конкурс за джендъри да спечели жена, това е историческа победа да…

    13:56 17.05.2026

  • 43 Не, благодаря

    1 2 Отговор
    Този “ конкурс” премина в отвъдното когато Исраел спИчели без да е на европейския континент. Укрия спИчели толкова трудния престижен “конкурс” на Еуропата. Въобще пълната подигравка с политическа насоченост, гей и дженд ориентация не може да бъде някаква награда и престиж.

    14:05 17.05.2026

  • 44 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Ша си скъсампрашките от кеф ха ха

    14:06 17.05.2026

  • 45 Иронично

    0 1 Отговор
    В конкурс за крякане, пъчене, перчене и подскачане спечелихме първа награда. Не се ли радвате? Ние сме първи от всички примати нелекувани и необезпаразитени. Не се ли радвате?

    14:15 17.05.2026

  • 46 Един

    0 0 Отговор
    Който не харесва Евровизия да посети сибирския фестивал за песни, пляски и частушки.

    15:09 17.05.2026