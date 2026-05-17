Вижте кои са моделите на Audi с най-висока и с най-ниска удовлетвореност от собствениците им

Когато става въпрос за покупка на премиум автомобил, мнението на хората, които вече са изпразнили банковите си сметки за него, тежи повече от всяка лъскава брошура. Колегите от Topspeed решиха да бръкнат надълбоко в реалността, анализирайки стотици клиентски рецензии в платформата Kelley Blue Book (KBB). Резултатите от това мащабно проучване на удовлетвореността сред десет от актуалните модели на Audi са меко казано любопитни и показват, че дори в Инголщат не всичко, което блести, е злато. Оказва се, че германската прецизност понякога отстъпва пред капризите на електрониката и солената поддръжка, но пък електрическата офанзива на марката жъне неочаквани суперлативи.

На самия връх на хранителната верига, с почти абсолютно съвършенство от 4,9 по петбалната скала, се настани обновеният Audi Q8 e-tron. Цели 95% от притежателите на този технологичен флагман биха го препоръчали с две ръце, засипвайки го с похвали за кралския комфорт и безупречната сглобка. Веднага след него, със същия впечатляващ резултат, се подрежда малко по-старият Audi e-tron, който печели сърцата с едно много просто, но важно качество – усещането за истински, солиден автомобил, а не за поредната бездушна дигитална джаджа на колела. Единственият по-сериозен горчив хап тук остава скромният пробег от около 320-350 километра с едно зареждане, който кара шофьорите да хвърлят по едно око към оставащата батерия по-често, отколкото им се иска.

Златната среда в класацията се държи от класическите бензинови и дизелови бойци на марката, където обаче започват да изплуват и първите сериозни детайли. Вечната класика Audi A4 се радва на солидните 4,4 точки и одобрението на 88% от купувачите, благодарение на перфектното си пътно поведение и икономичност. Ех, някои собственици все пак недоволстват от странно поведение при потегляне върху асфалт, с което официалните сервизи така и не успяват да се справят. Спортно ориентираният SUV Audi SQ5 постига същия резултат, като феновете му го коронясват за най-добрия кросоувър в живота им заради перфектния баланс между динамика и семеен уют, макар че цената за поддръжка на това удоволствие кара портфейла да изтръпва. По-надолу с 4,3 точки се нареждат бизнес лимузината Audi A6 – тиха и бърза, но прокълната с недомислени сензорни екрани и микроскопичен подлакътник – както и седемместният Audi Q7, чийто огромен плюс е мощността, но зимните софтуерни бъгове и скъпите ремонти развалят удоволствието.

Истинските главоболия обаче започват там, където оценките падат под критичния минимум за премиум сегмента. Масовият любимец Audi Q5 крета с 4,2 точки, като въпреки тихата си кабина, вече е заслужил зловещото прозвище „черна дупка за пари“ заради хронични дефекти в двигателя и разпределителната кутия. Още по-надолу се срива луксозният Audi Q8, който събира едва 4,0 точки и скромните 68% одобрение, тъй като зашеметяващият му дизайн често бива засенчен от внезапни повреди в алтернатора и кормилната уредба. Приключенският Audi A4 Allroad също разочарова с бавна мултимедия и нервна старт-стоп система, оставайки на същото ниво.

Абсолютното дъно в тази класация обаче е запазено за компактния Audi Q3. С отчайващите за подобен бранд 3,8 точки, този модел се превърна в кошмар за притежателите си. Оплакванията там валят едно след друго – от течове на трансмисионно масло до протекли панорамни покриви, а за капак на всичко, отделът за обслужване на клиенти на Audi често реагира с пълно мълчание и безхаберие. В крайна сметка, голямата поука от това проучване е ясна: четирите ринга на предната решетка все още носят огромен престиж, но високата първоначална цена далеч не гарантира безпроблемен живот след изтичане на гаранцията.