Атака на дрон нанесе значителни щети на сградата на Министерството на финансите на Кувейт

5 Април, 2026 03:43, обновена 5 Април, 2026 03:51 1 082 3

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сградата на Министерството на финансите на Кувейт беше атакувана от дрон, но няма съобщения за пострадали, съобщи информационната агенция KUNA.

Съобщено е, че служителите на министерството ще работят дистанционно в неделя поради щети по сградата.

„Служителите в комплекса на министерството ще работят дистанционно в неделя, след като атака с дрон причини значителни материални щети на сградата“, се казва в изявлението.

Руска гражданка, пребиваваща в ОАЕ, е ранена, докато е отблъсквала удар с дрон в Абу Даби, съобщи руското посолство.

Тя е успяла сама да потърси медицинска помощ и е в стабилно състояние.

Според Министерството на отбраната на ОАЕ, на 4 април силите за противовъздушна отбрана са прихванали 23 ракети и 56 дрона, изстреляни от Иран над страната.

По-рано министерството съобщи, че 217 души са били ранени в ОАЕ от началото на ескалацията в Близкия изток.

На 28 март няколко безпилотни летателни апарата атакуваха международното летище в Кувейт. Според Абдула Ал-Раджи, говорител на Управлението за гражданска авиация на емирството, една от радарните системи на летището е претърпяла значителни щети в резултат на атаката.

На 25 март на международното летище в Кувейт избухна пожар. Огънят обхвана резервоар за гориво. Според Сауд Ал-Атван, говорител на Министерството на отбраната на страната, пожарът е причинен от удар на два дрона, изстреляни от Иран.


