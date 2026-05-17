Калин Сърменов изгони "неадекватни" зрителки от премиера в Сатирата

17 Май, 2026 11:34 3 177 24

Директорът на театъра определи поведението на жените като "недопустимо"

Калин Сърменов изгони "неадекватни" зрителки от премиера в Сатирата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скандал съпътства премиерата на спектакъла "Шум зад кулисите" в Сатиричен театър "Алеко Константинов" в столицата, пише "Телеграф".

По време на събитието две жени, представящи се за продуцентка и журналистка, пристигнали със закъснение от около 20 минути и предизвикали напрежение, след като не били допуснати в салона.

Директорът на театъра Калин Сърменов разказа, че поведението им е било крайно неприемливо.

"Хора в неадекватно състояние, които парадират с професиите си, тръгнаха да влизат 20 минути след началото на представлението", заяви той. По думите му, не става въпрос за употреба на алкохол, а за "нещо друго", като описа състоянието им с "разширени зеници и недопустимо поведение".

Ситуацията ескалирала, след като жените започнали да настояват да бъдат допуснати в залата, позовавайки се на професионалния си статус.

"Не е възможно при такова закъснение да се държиш по този начин – да крещиш и да обиждаш. Не искам да се заяждам с никого, но няма да отстъпим от защитата на нашата професия", подчерта още директорът на театъра. Той бе категоричен, че правилата важат за всички, независимо от позицията или претенциите.

Допълнително напрежение създавал фактът, че в залата е присъствала и бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова, като на място е имало и служители на НСО.

В крайна сметка екипът на театъра остава твърд и не допуска закъснелите посетителки. Въпреки инцидента, премиерата преминава успешно, а следващото представление на "Шум зад кулисите" е насрочено за 26 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    13 3 Отговор
    Шум зад колисите и шум пред колисите наедно.

    Коментиран от #14

    11:37 17.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Румяна

    29 6 Отговор
    Вероятно е прав Сърменов в случая, но това е капка вода, за да се отразява толкова "грандиозно" като негово справедливо решение. А той като деец на културата е допуснал да се освини. Харесва ли се? И забрави да повтаря всеки ден какъв голям фен на ОПГ гроб е! Защо ли? Да си остане доживотен директор.

    Коментиран от #23

    11:48 17.05.2026

  • 5 Офффф ,

    23 1 Отговор
    Кисельовата била , НСО - то и то в Сатирата и новия председател на Народното събрание от Берковица , с която той се снима мазно , самодоволно и ухилен ! Селска чест ! Военна дисциплина в Сатирата....

    11:52 17.05.2026

  • 6 Даааа

    28 6 Отговор
    Аз да попитам....защо Киселова като бивш председател на парламента има охрана от НСО....ако правилно съм разбрал от статията..?!!!

    11:53 17.05.2026

  • 7 Фикри

    23 0 Отговор
    Когато, културата се сблъска с простащината ... и урвите се вземат на сериозно

    11:54 17.05.2026

  • 8 Гошо

    27 2 Отговор
    Интересно за бивш прецедател на парламента продължава да ходи с охрана от НСО? Определено не я пазят от изнасилване - никой не би си причинил такава травма.

    Коментиран от #12

    11:54 17.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ....

    19 2 Отговор
    жалък подмазвач. Ако беше някой от охраняваните от НСО дали щеше да се пробва по същия начин/

    11:55 17.05.2026

  • 11 не допуска закъснелите посетителки

    10 2 Отговор
    само подранили моми на гости

    11:55 17.05.2026

  • 12 Цели

    36 1 Отговор

    До коментар #8 от "Гошо":

    четири години пазят бившите председатели в бедна България ! Цеца стругарката четири години я возеха на воля където иска - шофьори , охрана , лимузини , гориво - и всичко плаща българския народ ! Срам !

    Коментиран от #20

    11:58 17.05.2026

  • 13 Анита от почивка

    6 1 Отговор
    Инвестиции? Какви инвестиции я там давайте парите да ходим с Тони на почивки 🐐🤭

    12:09 17.05.2026

  • 14 Да знаеш

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Пише се кУлиси бе, кОрчо мек!!!

    12:12 17.05.2026

  • 15 кобрабг

    12 2 Отговор
    много важно че присъствала бившата прецедателка-тук акцента е бившата и откъде тая има и охрана от НСО която се плаща с наши пари
    Да вземе тая да отиде на стилист ако трябва аз ще и го платя на тоя разрошен крокузъбал

    Коментиран от #16

    12:14 17.05.2026

  • 16 Фикри

    15 1 Отговор

    До коментар #15 от "кобрабг":

    Що не рева, докато НСО пазеше боко и шуши с големите кортежи като някакви мутри, а ?

    12:33 17.05.2026

  • 17 от къдя на къдя, бе

    9 2 Отговор
    Киселова що има охрана от НСО, веднага жълтопаветнцитите да правят парламентарна комисия и да и сволят охраната! Или според тях и трябва охрана, щото е виновна за насиственото ни набутване в еврозоната?!

    12:33 17.05.2026

  • 18 МНОГО ПРАВИЛНО

    6 0 Отговор
    Простакесите и презаредите вън от храма на Мелпомена.

    12:36 17.05.2026

  • 19 Гресирана ватенка

    1 3 Отговор
    гръмнах се в аyспуха от кеф! без грес!

    12:41 17.05.2026

  • 20 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Цели":

    Грешка 1 година има право само. Може и да се откаже ако иска като направиха някой като тая след като им мина мандата .

    12:51 17.05.2026

  • 21 Гледах шумът зад кулисите

    3 0 Отговор
    Кажи че дамите бяха шмъркани

    13:15 17.05.2026

  • 22 Този

    3 1 Отговор
    Още не може да излезе от образа на Милото..

    13:24 17.05.2026

  • 23 Разбира се така е

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Румяна":

    Той поначало така се само назначи почти пълзейки
    Палачинките се обръщат
    Споко

    13:56 17.05.2026

  • 24 гост

    3 0 Отговор
    правилно…ако спрат навсякъде и пиенето на “водичка” по време на спектакли ,концерти,опери и пр.,би било супер…никой не би умрял час-два без лигавене от мода

    14:29 17.05.2026