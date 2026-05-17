Калин Сърменов изгони "неадекватни" зрителки от премиера в Сатирата

Скандал съпътства премиерата на спектакъла "Шум зад кулисите" в Сатиричен театър "Алеко Константинов" в столицата, пише "Телеграф".
По време на събитието две жени, представящи се за продуцентка и журналистка, пристигнали със закъснение от около 20 минути и предизвикали напрежение, след като не били допуснати в салона.
Директорът на театъра Калин Сърменов разказа, че поведението им е било крайно неприемливо.
"Хора в неадекватно състояние, които парадират с професиите си, тръгнаха да влизат 20 минути след началото на представлението", заяви той. По думите му, не става въпрос за употреба на алкохол, а за "нещо друго", като описа състоянието им с "разширени зеници и недопустимо поведение".
Ситуацията ескалирала, след като жените започнали да настояват да бъдат допуснати в залата, позовавайки се на професионалния си статус.
"Не е възможно при такова закъснение да се държиш по този начин – да крещиш и да обиждаш. Не искам да се заяждам с никого, но няма да отстъпим от защитата на нашата професия", подчерта още директорът на театъра. Той бе категоричен, че правилата важат за всички, независимо от позицията или претенциите.
Допълнително напрежение създавал фактът, че в залата е присъствала и бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова, като на място е имало и служители на НСО.
В крайна сметка екипът на театъра остава твърд и не допуска закъснелите посетителки. Въпреки инцидента, премиерата преминава успешно, а следващото представление на "Шум зад кулисите" е насрочено за 26 май.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #14
11:37 17.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Румяна
Коментиран от #23
11:48 17.05.2026
5 Офффф ,
11:52 17.05.2026
6 Даааа
11:53 17.05.2026
7 Фикри
11:54 17.05.2026
8 Гошо
Коментиран от #12
11:54 17.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ....
11:55 17.05.2026
11 не допуска закъснелите посетителки
11:55 17.05.2026
12 Цели
До коментар #8 от "Гошо":четири години пазят бившите председатели в бедна България ! Цеца стругарката четири години я возеха на воля където иска - шофьори , охрана , лимузини , гориво - и всичко плаща българския народ ! Срам !
Коментиран от #20
11:58 17.05.2026
13 Анита от почивка
12:09 17.05.2026
14 Да знаеш
До коментар #1 от "Наблюдател":Пише се кУлиси бе, кОрчо мек!!!
12:12 17.05.2026
15 кобрабг
Да вземе тая да отиде на стилист ако трябва аз ще и го платя на тоя разрошен крокузъбал
Коментиран от #16
12:14 17.05.2026
16 Фикри
До коментар #15 от "кобрабг":Що не рева, докато НСО пазеше боко и шуши с големите кортежи като някакви мутри, а ?
12:33 17.05.2026
17 от къдя на къдя, бе
12:33 17.05.2026
18 МНОГО ПРАВИЛНО
12:36 17.05.2026
19 Гресирана ватенка
12:41 17.05.2026
20 Гост
До коментар #12 от "Цели":Грешка 1 година има право само. Може и да се откаже ако иска като направиха някой като тая след като им мина мандата .
12:51 17.05.2026
21 Гледах шумът зад кулисите
13:15 17.05.2026
22 Този
13:24 17.05.2026
23 Разбира се така е
До коментар #4 от "Румяна":Той поначало така се само назначи почти пълзейки
Палачинките се обръщат
Споко
13:56 17.05.2026
24 гост
14:29 17.05.2026