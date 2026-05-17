Калин Сърменов изгони "неадекватни" зрителки от премиера в Сатирата

Скандал съпътства премиерата на спектакъла "Шум зад кулисите" в Сатиричен театър "Алеко Константинов" в столицата, пише "Телеграф".

По време на събитието две жени, представящи се за продуцентка и журналистка, пристигнали със закъснение от около 20 минути и предизвикали напрежение, след като не били допуснати в салона.

Директорът на театъра Калин Сърменов разказа, че поведението им е било крайно неприемливо.

"Хора в неадекватно състояние, които парадират с професиите си, тръгнаха да влизат 20 минути след началото на представлението", заяви той. По думите му, не става въпрос за употреба на алкохол, а за "нещо друго", като описа състоянието им с "разширени зеници и недопустимо поведение".

Ситуацията ескалирала, след като жените започнали да настояват да бъдат допуснати в залата, позовавайки се на професионалния си статус.

"Не е възможно при такова закъснение да се държиш по този начин – да крещиш и да обиждаш. Не искам да се заяждам с никого, но няма да отстъпим от защитата на нашата професия", подчерта още директорът на театъра. Той бе категоричен, че правилата важат за всички, независимо от позицията или претенциите.

Допълнително напрежение създавал фактът, че в залата е присъствала и бившия председател на Народното събрание Наталия Киселова, като на място е имало и служители на НСО.

В крайна сметка екипът на театъра остава твърд и не допуска закъснелите посетителки. Въпреки инцидента, премиерата преминава успешно, а следващото представление на "Шум зад кулисите" е насрочено за 26 май.