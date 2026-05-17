Илияна Йотова: Триумф за DARA. Поздравления за целия екип, който стои зад тази категорична победа

17 Май, 2026 11:10 1 536 122

Президентът поздрави певицата за победата в "Евровизия"

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Триумф за DARA / Darina Yotova! Триумф за България на Евровизия! Това написа президентът Илияна Йотова във Facebook.

"Поздравления за целия екип, който стои зад тази категорична победа", написа още тя.

"Благодарим за силните емоции и вдъхновението! Eurovision Song Contest, welcome to #Bulgaria!", завръшва Йотова.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    27 21 Отговор
    Евреите опитаха да си купят и Евровизия но не всичко става с пари.

    Коментиран от #9, #68

    11:12 17.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хдгхджгвжбдц

    56 16 Отговор
    Не мога да повярвам че уж зрели хора уравновесени на държавни постове се кефят на такъв траш музика.

    Коментиран от #10, #14, #100

    11:14 17.05.2026

  • 5 хсгйдцбфд

    28 11 Отговор
    След евро зоната , сега и това България няма мърдане от орбитата , нищо че полза никаква

    11:17 17.05.2026

  • 6 Ятаганке, Ятаганке

    34 13 Отговор
    Каквато си ти ниска топка, същата е и Дара. И двете сте олицетворение на антибългарката.

    Коментиран от #101

    11:17 17.05.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    31 8 Отговор
    Целия екип? Престъпничката Армутлиева, която на плаща на изпълнителите си
    Норвежци, шведи, гърци и румънци

    ами поздравления на "екипа"!

    11:17 17.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Първия Перничанин

    32 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Софиянецо, евреите купуха цялото ни управление заедно с бившата българска територия!

    Коментиран от #11

    11:19 17.05.2026

  • 10 който плаща, той поръчва чалгата

    25 3 Отговор

    До коментар #4 от "хдгхджгвжбдц":

    в случая евреите

    11:21 17.05.2026

  • 11 Последния Софиянец

    11 11 Отговор

    До коментар #9 от "Първия Перничанин":

    В Израел не може и затова в България -Израел 2.

    11:21 17.05.2026

  • 12 Мнение

    39 8 Отговор
    Вече близо 10 статии за безДАРА???

    Ако тая песен е критерий за успех на дебиловизия, смятайте какви са били останалите изпълнители?!

    Помните ли какви бяха предните победители?!
    Нямаше ли един джендър - кончита вурст???

    Може ли текст "банга ранга" да бъде на първо място в който и да е конкурс за песен???
    МОЗЪЦИТЕ ЛИ СИ ИЗГУБИХТЕ???

    Пукнаха се да я рекламират тая, че спечелила конкурс, който е меко казано скандален през годините?!

    ПЪЛНА ПАРОДИЯ НА КОНКУРС И НА ПЕСЕН!
    ЯВНО ПРАВЯТ НЕКЪВ ПОДАРЪК, ЧЕ ВКАРАХА БЪЛГАРИЯ НАСИЛА В ЗАРОБВАЗОНАТА И ОТКРАДНАХА ЕДНИ 40МЛРД ВАЛУТЕН БОРД???!!!

    КАКВО СТАНА С ВАЛУТНИЯ БОРД НА БЪЛГАРИЯ???
    ЩЕ КАЖЕТЕ ЛИ, ИЛИ НА БЕЗДАРА ЩЕ Й НАДРАСКАТЕ ОЩЕ 20 СТАТИИ???!!!

    11:21 17.05.2026

  • 13 Гост666

    15 6 Отговор
    Сега ни чака догодина да сме домакини. Зали гости , туристи и други такива . А тука в София няма толкова голями зали за такова нещо .

    11:22 17.05.2026

  • 14 не може да бъде

    30 8 Отговор

    До коментар #4 от "хдгхджгвжбдц":

    И за мен е учудващо как може да се говори за радост триумф и подобни -и Йотова се присъединява към този хор - за победа в един конкурс за посредственост пошлост и извратеност !?Нашата пошлост и посредственост е най-добрата в Европа -ура !?

    Коментиран от #82

    11:23 17.05.2026

  • 15 Браво!

    15 24 Отговор
    Важното е, че Дара победи,без да е украинка или травестит,а с песен,поведение и визия! Браво!

    Коментиран от #95

    11:23 17.05.2026

  • 16 Русофил

    14 14 Отговор
    Спирайте помоща за неблагодарните укри! Една точка нямаме от тия нещастини! Дара вече е легенда!

    11:24 17.05.2026

  • 17 €с ни разказа играта за няма и годна

    23 3 Отговор
    Не знам как ще се отървем от чуждите агенти във властта, щото там българи отдавна няма! Май само през война има шанс.

    11:25 17.05.2026

  • 18 Пич

    10 20 Отговор
    Отново дразнещата реторична неграмотност от всички медии и други слабообразовани, които с непохватен избор на думи не предават величието на момента!!! Дара на спечели, Дара пбеди!!! Спечелваха разни некадърници на политкорктна основа, като Украйна и Израел!!! Спечелваха извратени некадърници подпирани от ЛГБТ лобита!!! Дара отиде като Гай Юлий Цезар, и каза - Veni, vidi, vici !!! И както Александър Македонски разсече Гордиевият възел от умотани като черва ЛГБТ, Урсулиански, Украински и еврейски лобисти !!! Заслужено и извоювано, с хубава песен!!! Затова всички трябва да се надуете от фукня от този български успех!!!

    Коментиран от #22, #109

    11:25 17.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Некой си

    27 6 Отговор
    Това си е гей парти. Един нормален не видях! Песните бяха пълен боклук!

    11:26 17.05.2026

  • 21 Сталин

    25 4 Отговор
    Евровизия -Тези извращения може да ги гледат само еврог€йтаци, безмозъчни дебили и такива в будна кома

    11:27 17.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сталин

    28 5 Отговор
    То само някой с половин мозък може да гледа тая еврейска п0върня

    11:28 17.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бойко Борисов

    26 2 Отговор
    При такива слаби изпълнители като конкуренция и Росен Плевнелиев да бях сложил да пее щеше да стане първи.

    Коментиран от #64

    11:29 17.05.2026

  • 26 123

    17 6 Отговор
    Дара е готона, но текста на песента е чист сатанизъм.

    11:30 17.05.2026

  • 27 Народът .

    9 16 Отговор
    Хора , Песента е изпята Гениално , а Текста е Завладяващ !

    Вик към всички свободни духове,
    към онези, които не се вписват.
    Ние сме шумни, диви и неудържими.
    Живеем без спирачки,
    без страх и без ограничения.

    Това е нашият бунт,
    нашият звук,
    нашият начин да покажем сила.

    Ние не следваме правилата,
    създаваме свои собствени.
    Енергия, хаос и свобода –
    това е Bangarangа.

    Коментиран от #42, #85, #107

    11:32 17.05.2026

  • 28 Идиокрация

    22 2 Отговор
    Защо продължават да пишат dara, на латински? Явно на български е под достойнството на dara. Пълен триумф на простотията, а най-лошото е, че тази простотия не е българска. Нямаме ли си достатъчно наша си родна българска простотия, че лансираме чуждата? Там славуци, чалга малга, азисовци и там прочие мазни чалгари. Не свързвайте бангарангата с България! Не сме Бангарария. Това е бъдещето хора. Бъдещето на нашите деца. Писане на латински. Измислени думи като хейтъри. Пошлост и перверзия, и това е подготвено за нашите деца, от сегашните ни атлантически "приятели". С две думи, хейтърите губим, а дъмбарите и ступидарите печелят. Пълен триумф на дъмбарите и ступидарите!

    11:32 17.05.2026

  • 29 ШЕФА

    17 3 Отговор
    И това жалко Соро... недоразумение и то изпълзя.Няма да станеш Президент колкото и да се напъваш и лицеменичиш,.

    11:32 17.05.2026

  • 30 бай Иван

    17 3 Отговор
    Авторите на песента не са българи, и цялата постановка също!

    11:33 17.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Каква

    12 2 Отговор

    До коментар #22 от "Друго си е да беше някоя":

    Невероятна тъпотия...

    11:33 17.05.2026

  • 33 cорocтитyтките за няма и 36 години

    18 3 Отговор
    превърнаха държавата в катун! честита ви бангaмангa и банани на промоция по 2 €!

    11:33 17.05.2026

  • 34 Дръта чанта

    8 6 Отговор
    Евровизия от всички смотани песни на Дара беше по добра тъпа работа е евровизия

    11:35 17.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Вояджър 1

    10 4 Отговор
    Наса е уловила аюдио сигнали повтарящи банга ранга банга ранга даже космоса ехтял ехтялл ееххттяялл....

    11:35 17.05.2026

  • 37 Мнение

    15 4 Отговор
    Сатанисти и масони!

    11:35 17.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Варна

    14 2 Отговор
    Йотова няма да станеш Президент защото си нац.предател,така че не се напъвай с заучени клишета.

    Коментиран от #65, #104

    11:36 17.05.2026

  • 40 Еврофизия

    14 4 Отговор
    Голема ефропедерастия

    11:36 17.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Баф0мет победи

    21 3 Отговор

    До коментар #27 от "Народът .":

    Този текст е са7анински. Кое не разбираш? И наметката и от черна козя вълна беше намек към това.

    Коментиран от #49

    11:38 17.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Айде

    7 1 Отговор
    булка, изкарай говеда и нашите, булка и вашите...

    11:39 17.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 баба ранга

    11 8 Отговор
    станахме известни тоз път за хубаво

    11:40 17.05.2026

  • 48 хейтър

    15 2 Отговор
    Все едно пратихме човек в Космоса , сега три дена ще ни надуват главата , допреди малко една дет иска се присламчи към победителката даже незнаеше от къде е , не е от Бургас от Варна е Дара.

    Коментиран от #58

    11:40 17.05.2026

  • 49 Който знае, знае...

    11 1 Отговор

    До коментар #42 от "Баф0мет победи":

    "Тя" е т04но т0ва - един баф0мет - фемини3иран м6ж с п0лови белези на двата п0ла...

    Коментиран от #52

    11:41 17.05.2026

  • 50 Константа

    5 2 Отговор
    90 процента айй тий зомбаш в тези писания

    11:42 17.05.2026

  • 51 Това никой не го е избирал за президен

    11 1 Отговор
    назначи ни го посолството през измама. ПЪЛЕН ПОЗОР СМЕ!

    11:43 17.05.2026

  • 52 либерастия до шия

    9 0 Отговор

    До коментар #49 от "Който знае, знае...":

    Асъл джендър та дрънка.Сега туй мноу са харчи.

    11:43 17.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Абсурдистан

    5 0 Отговор
    И тая яхна вълната.

    11:45 17.05.2026

  • 55 няма избор и думата

    9 1 Отговор

    До коментар #44 от "Айзомби":

    Е кот му наредят от Брюксел туй зяпа.

    11:45 17.05.2026

  • 56 Анонимен

    4 4 Отговор
    Дара - президент!

    11:45 17.05.2026

  • 57 Обръщение към президента

    14 4 Отговор
    Г- жо Йотова,
    На Вас, известен ли ви е преводът на песента!
    Той е ярко подстрекателство към анархизъм!
    Спирам!

    11:46 17.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Пратил е

    7 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ти па кво си пратил бе?":

    боксерки носени седмица на родителя ти 2

    11:47 17.05.2026

  • 60 Сещате ли се за този скандал?

    14 3 Отговор
    Тя не беше ли омъжена за кратко като съвсем млада за един пловдивски ютюбър (забравих как се казва), който беше заподозрян от хората, че е Мотикарят? От сайта, на който качвали голи снимки на деца, ако откажат да плащат откупи. Това беше огромен скандал преди няколко години. Престъпна група подлъгвала деца да си правят голи снимки, след това ги изнудвала за пари, ако не искат да им ги качат някъде....

    Коментиран от #71

    11:47 17.05.2026

  • 61 ПРЕДЛАГАМ

    8 6 Отговор
    1. Защо дара не стане президент на РБ .Така самата тя ще е с още по-голяма Тежест !!! Песента дано обедини нас българите !!!
    2.Към Радев !!!! Виждам, че в скоро време едновремено с дадените награди към дАра, тя ще бъде направена - МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА !!!
    дАРА и тази българска подкрепа към нея е ЕДИН ОТ ВЪРХОВЕТЕ НА ПРЕДАТЕЛСТВОТО НИ!!!

    11:51 17.05.2026

  • 62 Ейхора

    3 6 Отговор
    То можело и без БОЦИ да се живее. Да я бъде българия без крадливите и прости крадци.

    11:52 17.05.2026

  • 63 Мдаа

    10 1 Отговор
    Количеството победи качеството. Важно е да си популярен, днес това се цени. Индустрията няма значение, всичко вече е порнография.

    11:53 17.05.2026

  • 64 Боци

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Бойко Борисов":

    Е суматоха

    11:54 17.05.2026

  • 65 така така

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "Варна":

    Кой ще стане? фашистът гюров ли? Гюро може да целуне ръката на Йотова.

    11:56 17.05.2026

  • 66 ПРЕДЛАГАМ

    8 1 Отговор
    дАРА РАДЕВ И ЙОТОВА ДА НАПРАВЯТ ЕДНО ТРИО, ДА СИ ПЕЯТ БАНГА - РАНГА И ДА ПЕЧЕЛИ "ТРИОТО" КОНКУРСИ !!!

    11:57 17.05.2026

  • 67 Павел Пенев

    13 3 Отговор
    Много си проста и елеметарна. Решението на журито на Евровизия е политическо подобно на това за Украйна преди няколко години. ЕС унищожи нашето селско стопанство, енергетика, икономика,валута и спорт, а сега и култура. Това решение показва,че всеки изпълнител който е татуиран, силиконов и бездарен може да спечели този пропаднал конкурс.

    11:57 17.05.2026

  • 68 БАНГАРАНГА

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Думата „Бангаранга“ (Bangaranga) произлиза от ямайския патуа жаргон (Bangarang).
    Използва се за обозначаване на шум, хаос, безредие, екшън или див купон.
    Певицата ДАРА превръща термина в свой личен символ.
    Според нея:Това е моментът, в който избираш любовта пред страха.
    Асоциира се с вътрешната сила, с която прогонваш съвременните демони (тревожността, неувереността).
    Според ДАРА, БАНГАРАНГА е енергията на българските кукери за прогонването на злото.

    В социалистическият концлагер НРБ се забраняваше Кукеровден,
    за да не изчезне злото в комунистите.

    Видьо Видев и приятели

    Коментиран от #94, #98

    11:58 17.05.2026

  • 69 Марк

    10 3 Отговор
    За първи път я чух тази сутрин, защото от много години не гледам гейвровизия. Песента като музика не е лоша, има ритъм, темпо, танцувална е. Но текстът и посланието което излъчва е гадно и душевредно - с езически и демонски елементи.

    Затова казвам, че тази песен не е добра и не е за пример и подражание! Анти песен е!

    11:58 17.05.2026

  • 70 евробангаранга

    8 2 Отговор
    Долу референдумите и правата ви!Да живее режима на демокрация.

    11:59 17.05.2026

  • 71 Не го знам откъде е въпросният

    8 0 Отговор

    До коментар #60 от "Сещате ли се за този скандал?":

    и той е голям бездарник с псевдоним папи ханс

    Коментиран от #79

    11:59 17.05.2026

  • 72 Споделяме

    3 9 Отговор
    Присъединявам се към поздравленията на президента. Българите можем много, само да не пречат хейтърите.

    12:01 17.05.2026

  • 73 Абе

    8 3 Отговор
    Идиотова дали може да обясни значението на думата бангаранга.

    12:05 17.05.2026

  • 74 Факт

    7 2 Отговор
    Слави, Софито, Азис, Стунжи бяха отнесени от една Бангаранга.

    12:06 17.05.2026

  • 75 Рецепта за спечелване на Евровизия

    9 1 Отговор
    1. Взимате певец с трудноустановяем Zендър.
    2. Написвате някакъв много са7анински текст за песен.
    3. Текст трябва да е задължително на английски, защото колониите нямат право да ползват собствения си език.
    4. Трябва ви музика, която вибрира на възможно най-ниски честоти. Да активира най-долната чакра.
    5. Добавяте обилно количество ориенталски ритми.
    6. Трябват ви танцьори, които са обладани от 3ли духове.
    7. Добавяте черен козяк, за да направите реверанс към любимият ви "бог" - Баф0мет.

    🏆Воала! Имаме победител!🎉

    12:07 17.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Не, друг е

    6 0 Отговор

    До коментар #71 от "Не го знам откъде е въпросният":

    Не, този беше преди Папи Ханс. Намерих му името - Кристиян "Чарли" Танев се казва - "ютюбър".

    Коментиран от #89

    12:11 17.05.2026

  • 80 А50

    11 2 Отговор
    Някой успялли е да изслуша цялата бангачалга от край до край. Трудно се издържа

    12:11 17.05.2026

  • 81 Факт

    8 4 Отговор
    Бъргария спечели и благодарение на отрицателния вот за Израел в световен мащаб.

    12:13 17.05.2026

  • 82 Погледни от добрата страна на нещата

    1 8 Отговор

    До коментар #14 от "не може да бъде":

    България ще бъде домакин на най-големият музикален конкурс в Европа.
    Кой как ще се представи е негов собствен избор.

    Коментиран от #92, #103

    12:13 17.05.2026

  • 83 Дядо Гъдю

    7 0 Отговор
    Или-яно,п-резидентке,
    Тази ,,DARA / Darina Yotova!" не е ли ДАРА/Дарина Йотова или кирилицата,в навечерието на 24 Май не е чак толкова авторитетна?

    12:13 17.05.2026

  • 84 Бангаранга

    5 9 Отговор
    Кръвното налягане на русоДЕБИЛИТЕ достигна горна граница 200.

    Коментиран от #105

    12:20 17.05.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Банго Васил

    9 1 Отговор
    Веднага да подпише указ за новия химн BАNGАGАNGА!

    12:24 17.05.2026

  • 87 Тошко

    7 2 Отговор
    На Йотова докога ще и расте перчема на височина, заприлича на Пек Бъдни.

    12:24 17.05.2026

  • 88 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 6 Отговор
    ТРИУНФ НА ЧОРАПА ZA ................... 2027г КАТО СЕ ЯВИ НА ЕВРОВИЗИЯ С ПЕСЕНТА .................. ВАНГАВАНГА НА СЪВЕТСКИ ЕZИК .................. ПОД ZBУЦИТЕ НА РУСКА ПЛЯСКА ................. С ХОР ИМЕНИ "БЕZДМЕРТНЬI ПОЛК" ...................

    12:24 17.05.2026

  • 89 Няма значение

    5 1 Отговор

    До коментар #79 от "Не, друг е":

    няма как да е по-различен от другия кa.пут

    12:26 17.05.2026

  • 90 ЗАЯВЛЕНИЕ !!!

    5 1 Отговор
    НАРОДНА МЪДРОСТ ЗА ВСИЧКИ ОТ НАРОДА :

    ВСЯКО ЧУДО ЗА ТРИ ДНИ !!! ЗА ДАРА , БАНГА - РАНГА И ЗА НАШИТЕ ПОЛИТИЦИ

    12:28 17.05.2026

  • 91 ГАВАРИТЬ МАСКВА

    4 5 Отговор
    Поздравявам всички копеи-хейтъри с една хубава БАНГАРАНГА

    Коментиран от #108

    12:29 17.05.2026

  • 92 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Погледни от добрата страна на нещата":

    Всяко негативно събитие всяка трагедия всяко нещастие всяка катастрофа всяка грешка и всяка глупост имат и положителна страна!?Даже и в най-страшните престъпления може да се открие положителен елемент!?Но това не променя същността -трагедията си е трагедия катастрофата е катастрофа а глупостта -глупост!?Наличието на мнозинство в одобрението не означава че това е правилно ...най-добрият пример за това е Холокостът ...по-голямата част от европейските държави и обърнете внимание -гражданите -с всичките им претенции за цивилизованост или са одобрявали или са се присъединили към това посегателство към човечността...сега всички са съгласни ама я се разровете и вижте какво са правили с тези хора които са опитали да защитят евреите не от симпатия -просто от човечност!?разбира се сравнението с Евровизията не е съвсем коректно и удачно ..но принципът за отношение към събитието е същият и това е най-важното!?...От преследването на евреите доста хора са спечелили добри пари нали!?..Поведението на държавата Израел сега е друга тема!?

    12:29 17.05.2026

  • 93 Васил

    3 3 Отговор
    Каква е тази еуфория не мога да разбера спечелила е конкурс за треторазрядни певци който ще имат 3 минута слава ама да не забравяме че и ние сме треторазрядна държава.

    12:35 17.05.2026

  • 94 Никси

    4 4 Отговор

    До коментар #68 от "БАНГАРАНГА":

    ААА за Кукерите не си прав човече , от дете ги помня и всяка година минаваха на 1-ви Януари дори баща ми ги канеше в нашия дом да ги почерпи , за другото иначе си прав от къде тая жлъч и злоба у тия хора а вместо да се радват че Българин за поредния път ни показва пред света дори и в публиката се радваха от Чужди Държави като Дара спечели , то дали ще е Бангаранга или друга песен няма значение , но нека да им припомним още от САЩ-94 кои сме ние Българите защото последните години бяхме позабравени и време вече да си покажем зъбите пред света , не само с Евровизия а със всичко останало в положителен аспект Туризъм , Спорт , Икономика, Селско Стопанство , Образование , Медицина , за да може в утрешния ден целия Свят да ни Сочи за ПРИМЕР , стига вече с тая злоба и жлъч и по политически подбуди , заради ето такива копаехме дъното от 37 години назад и все се връщахме назад и на дъното , а трябва да бъдем винаги позитивни и да дадем шанс на младите защото тяхното бъдеще предстои "ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ ВО ВЕКИ ВЕКОВ АМИН И ДА ПРЕБЪДЕ ВСЯКОГА ПРЕД ВСИЧКИ !!!

    12:35 17.05.2026

  • 95 Мнение

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Браво!":

    "...победи с песен, поведение и визия"???

    Ти в кой свят живееш, некъв виртуален ли?!
    Отвори си очите и виж, че "нагласената визия" НЯМА ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЛИ С ПЕСЕНТА!
    ПЕЧЕЛЯТ КАКТО ЖЕНДЪРИ, ТАКА И БАНГИ РАНГИ, СТИГА ДА СА ПОРЪЧАНИ ОТ (УГОДНИ НА) СОБСТВЕНИЦИТЕ НА "ВИЗИЯТА"!!!

    БЪЛГАРИЯ ОТ ДОСТОЙНИ ПЕСНИ КАТО "ЕДНА БЪЛГАРСКА РОЗА", "ПРИТУРИ СЕ ПЛАНИНАТА", ТА СТИГНА ДО "БАНГАРАНГА"???

    ПЪЛНА ПАРОДИЯ!

    12:36 17.05.2026

  • 96 Ивайло Мирчев регулировчик

    4 4 Отговор
    Аз не мога да разбера за какво е тази врява по медиите ни, някакво mypве се класирало за еврогейвизия и чудо големо станало.☝️

    12:36 17.05.2026

  • 97 Мисит

    7 3 Отговор
    След тая изцепка,,,,не виждам ,трезвомислещ индивид,,да гласува за ,тая,,,!

    12:37 17.05.2026

  • 98 Владимир Зеленски могилизатор

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "БАНГАРАНГА":

    Не лъжи шорошпио, по комунизма винаги е имало празник и помним кукерите. ☝️

    12:39 17.05.2026

  • 99 Гресирана ватенка

    1 3 Отговор
    гръмнах се в аyспуха от кеф! без грес!

    Коментиран от #110

    12:42 17.05.2026

  • 100 Фют

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "хдгхджгвжбдц":

    Дара е абсолютна прекрасница!
    Нормално е всички да се гордеем с нея!

    12:43 17.05.2026

  • 101 Ник

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ятаганке, Ятаганке":

    Ходи се скрий в дупката си и не излизай от там

    12:44 17.05.2026

  • 102 Евгени от Алфапласт

    3 3 Отговор
    Дара се нареди до световни музикални величия. Като Кончита Вурст и Netta Barzilai. Оттук нататък само световна слава, като тях. Честито!

    12:48 17.05.2026

  • 103 не може да бъде

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Погледни от добрата страна на нещата":

    За мен лично добрата страна от тази песен и това участие е името на песента... което става нова дума в българския фолклор!?Сега всяко спорно или необяснимо събитие или обстоятелство може да бъде наречено с думата бангаранга...е разбира се ще има доста голяма трудност при превода и преводачите!?

    12:51 17.05.2026

  • 104 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Варна":

    За коя Йотова става дума за Дара ли .
    Някой знае ли защо имат еднакви фамилии .

    13:04 17.05.2026

  • 105 Еврогейвизия

    1 2 Отговор

    До коментар #84 от "Бангаранга":

    А на укроnomиярите лабавите дюзи изпускат кафяво от кеф!

    13:05 17.05.2026

  • 106 Хмхмхмхмх

    4 1 Отговор
    1. Дара и екипа й хванаха гребена на вълната- т.е. дадоха шанс на джем-зи-тата за нов говор, в който с 1 дума изразяваш 100 емоционални състояния. Дара си е джен-зи, съавторка е и на парчето, затова може преспокойно да даде /определение / какво е бангаранга за нея и за нейното поколение. 2. За мен най-добрата бг песен за еврозвизия, която наистина представя България и нашата култура, е Вода на Елица и Стунджи. Ще ме извини Дара, ноооо няма как да ги надмине по нито един показател. 3. Добрата новина е , че сега всеки в ЕС знае името на победителя и е напълно възможно да се ориентира към държавата му- т.е. в България да се стекат туристи, инвеститори, творци и т.н., което да дръпне икономиката ни напред.

    Коментиран от #111

    13:07 17.05.2026

  • 107 Сатанизъм Unlimited

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Народът .":

    "Свободни духове", "Бунт" - като Бунтът на ПАДНАЛИТЕ АНГЕЛИ, които се разбунтували срещу Бог и били изхвърлени ит Небесата...
    М да, те дори не го крият...

    13:07 17.05.2026

  • 108 укрошекел

    3 2 Отговор

    До коментар #91 от "ГАВАРИТЬ МАСКВА":

    Много хубава песен, ще я направим химн на Покрайна.

    13:11 17.05.2026

  • 109 Хмхмхмхмх

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Пич":

    Ееее, виж сега- ако ставаше въпрос за парчето Вода на Елица и Стунджи,- ДА, щях да се пръсна от гордост, но за парчето на Дараа.... , ами, хм- не съм джен-зи- само това мога да кажа....Откога думата бангаранга е българска или част от нашия фолклор/ диалект/ книжовен език, че да се гордея с нея.м,,, Закъснелия бунт на джен-зи- тата ли да адмирирам, или факта, че те масово в ЕС са оперирани откъм градивен бунт, който да създава стойностни неща, заради които да адмирирам бунта им...Просто ако някое джен-зи ми се изтропа на неговия поколенчески сленг, че не струвам, защото съм от по-далечено поколение,което не е джен-зи, директно му казвам- днес съм Бангаранга, пътувай и вярвайте ми, то отлично ще ме разбере....

    13:13 17.05.2026

  • 110 Раznpaн укроб

    3 1 Отговор

    До коментар #99 от "Гресирана ватенка":

    Ако беше спечелила Ycpaiнi, нямаше да си изкарам gилgoто три дена!

    13:15 17.05.2026

  • 111 Да уточним термините!

    8 0 Отговор

    До коментар #106 от "Хмхмхмхмх":

    Джензърите у нас са известни като:
    ЧАЛГА ПОКОЛЕНИЕТО.

    Защото са правени на чалга, закърмени с чалга, отгледани под чалга и програмирани с чалга.
    Поколението, правено след луд запой в кръчмата, след хвърляне на салфетки и чаши, от мъже с висок промил на алкохол и майки с 200 думи в речника си.
    Някой да има изненадан?!?

    Коментиран от #114

    13:17 17.05.2026

  • 112 Аве хора

    5 2 Отговор
    Само комплексари които винаги нещо ще имат да кажат пък не могат сами да си обършат за…..
    Браво Дара ти си нашият герой ПРЕКРАСНА ПОБЕДА

    Коментиран от #113

    13:20 17.05.2026

  • 113 Да ви имам героите

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "Аве хора":

    на шорошпиите npocти!

    13:24 17.05.2026

  • 114 Хмхмхмхмх

    4 0 Отговор

    До коментар #111 от "Да уточним термините!":

    Именно, обаче- това не им пречи да се самосчитат за онези, които създават света, само, че , когато им се посочи , че напъните им са ялови, тъй като не създават абсолютно нищо ново, или че това, което е са създали, е лишено от човешки емоции или по-задълбичени човешки емоции и чувства, веднага остракизират лицето, което им го е посочило. Е, време е нещата да си дойдат на точното място- вече има техен термин, с който достойно може да им се отговори и да им се покаже, че те не са първите и абсолютни създатели на света и че други преди тях са се бунтували градивно, създали са след бунта си нещо ново, качествено и стойностно и джензитата следва да зачитат този принос, върху който впрочем градят битието си...

    13:28 17.05.2026

  • 115 Хаха

    3 3 Отговор
    Сородоидната Йотова! Ако нивото на българската култура е Кончита, то …..

    14:03 17.05.2026

  • 116 Срам

    2 3 Отговор
    Срам ме е от хейтърите. Те не са българи.

    14:26 17.05.2026

  • 117 Еротолог

    1 2 Отговор
    Помогна й сексапила. Много е хубава за секс Дара. Много, много е хубава!

    14:54 17.05.2026

  • 118 Васко Махалта

    3 3 Отговор
    Без съмнение песента не е лоша и талантът на Дара е несъмнено видим и убедителен ! Но тук отново прозира нещо което до сега не се е случвало а именно България да спечели с една посредственна песен ,което ме кара да мисля че Англосахсите са на зор и много яко ни мажат ските с гъша мас ! Тук стсва въпрос за насочена реклама с цел отвличане на вниманието на масите от най важните теми на деня и това дали ще съществуваме като нация и какъв геополитически курс трябва да вземем за да ни има като Народ ! Сега ще дават по лъжичка от благинките на запада , но само на някой ,за да покажат че сме голяма работа , но без земеделие и промишленност и с куп кредити които ще плащат и правнуците ни ! Та кораба потъва и няма друг вариянт, а те ни говорят за музиката на Титаник ! Медиите се използват в момента мощно от Англо- сахсите а именно таланта на популярни Артисти с цел-измама която ще ни закове на дъното на историята с мръсна война в която ще изчезнем като Нация !

    15:01 17.05.2026

  • 119 Танбалиева

    0 0 Отговор
    Започнаха продажници на БГ. Паспорти , да си правят реклама на чужд гръб. Да кажат " ПОЛИТИЦИТЕ " , Какво направиха за българската култура и спорт ,30 - години . Чисти продажници СА ???

    15:08 17.05.2026

  • 120 и ние ядеме тик так

    0 0 Отговор
    Защо на латиница, госпожо президент?

    16:32 17.05.2026

  • 121 едно мнение

    5 0 Отговор
    На фона на цялата лудост и посредственост на конкурса /сърбина вампир, англичанина пееше припев на немски, хърватите мучаха нещо за някакви гробове, австралийката май беше мъж и т.н/, Дара спечели с песента, която е тъъпа, но има ритъм и енергия. Получи се така: в царството на слепите и едноокият е цар.

    16:35 17.05.2026

  • 122 Горски

    3 1 Отговор
    Дара с песента си и признанието на Евровизия показа лицето,ценностите и нивото на Западна Европа и на повечето европейци --това сте,което харесвате и класирате.Дара се раздаде.Гимнастика,шоу,с една дума Бангаранга.Не е моя конкурс,не е моя стил, не е моята песен,,грозно,,,грубо,,но това е днес,,това е Европа,докато подклажда войни,харесва едно крачене на сцената и повтаряне до несвяст една дума Бангаранга--хаос,суматоха, лудост. Tози конкурс отдавна е политически . Като древен Рим , на робите им предлагат зрелища . Това беше подарък за това , че им харизахме парите и златото . Нито песента има стойност, нито Дара е голяма певица . Последните години дават награда на най извратените изпълнители.

    16:45 17.05.2026

