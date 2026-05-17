Двама активисти от кампанията на десния кандидат за президент на Колумбия бяха убити преди изборите

Двама активисти от предизборния щаб на десния кандидат за президент на Колумбия Абелардо де ла Есприеля бяха убити в югоизточната част на страната само две седмици преди президентските избори, съобщи партията му „Защитници на родината“, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

Роджърс Маурисио Девия и Фабиан Кардона са били застреляни в петък вечерта в селски район край Кубарал, в департамента Мета. Според партията четирима маскирани мъже, придвижващи се с мотоциклети, са ги пресрещнали и са открили огън по тях.

Девия е бивш кмет на Кубарал и е координирал местната кампания на Де ла Есприеля, а Кардона е отговарял за логистиката. Двамата са пътували с мотоциклет от град Виявисенсио и са превозвали предизборни материали.

„Те бяха страхливо убити хладнокръвно“, заяви Абелардо де ла Есприеля във видеообръщение.

Колумбийските власти засега не са посочили кой стои зад нападението. Кандидатът обвини дисидентска фракция на бившата партизанска организация Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), без да представи доказателства.

Според социологическите проучвания Де ла Есприеля заема второ място след левия кандидат Иван Сепеда преди първия тур на изборите, насрочен за 31 май.

Кандидатът води кампания с обещания за твърди мерки срещу партизанските групировки, престъпните банди и наркотрафика. Сред предложенията му са въздушни удари по лагери на бунтовници и възобновяване на унищожаването на насаждения от кока.

Наскоро Де ла Есприеля заяви, че срещу него се подготвя атентат със снайперист, в който по думите му са замесени представители на държавното разузнаване.

Колумбийците ще избират наследник на президента Густаво Петро. Ако никой от кандидатите не получи повече от 50 процента от гласовете на първия тур, балотажът ще се състои на 21 юни.