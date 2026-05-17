Двама активисти от кампанията на десния кандидат за президент на Колумбия бяха убити преди изборите

17 Май, 2026 11:21, обновена 17 Май, 2026 11:23 1 147 10

Нападението става само две седмици преди вота, а Абелардо де ла Есприеля обвини за атаката дисиденти от бившата партизанска групировка ФАРК

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двама активисти от предизборния щаб на десния кандидат за президент на Колумбия Абелардо де ла Есприеля бяха убити в югоизточната част на страната само две седмици преди президентските избори, съобщи партията му „Защитници на родината“, цитирана от Ройтерс, предава News.bg.

Роджърс Маурисио Девия и Фабиан Кардона са били застреляни в петък вечерта в селски район край Кубарал, в департамента Мета. Според партията четирима маскирани мъже, придвижващи се с мотоциклети, са ги пресрещнали и са открили огън по тях.

Девия е бивш кмет на Кубарал и е координирал местната кампания на Де ла Есприеля, а Кардона е отговарял за логистиката. Двамата са пътували с мотоциклет от град Виявисенсио и са превозвали предизборни материали.

„Те бяха страхливо убити хладнокръвно“, заяви Абелардо де ла Есприеля във видеообръщение.

Колумбийските власти засега не са посочили кой стои зад нападението. Кандидатът обвини дисидентска фракция на бившата партизанска организация Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), без да представи доказателства.

Според социологическите проучвания Де ла Есприеля заема второ място след левия кандидат Иван Сепеда преди първия тур на изборите, насрочен за 31 май.

Кандидатът води кампания с обещания за твърди мерки срещу партизанските групировки, престъпните банди и наркотрафика. Сред предложенията му са въздушни удари по лагери на бунтовници и възобновяване на унищожаването на насаждения от кока.

Наскоро Де ла Есприеля заяви, че срещу него се подготвя атентат със снайперист, в който по думите му са замесени представители на държавното разузнаване.

Колумбийците ще избират наследник на президента Густаво Петро. Ако никой от кандидатите не получи повече от 50 процента от гласовете на първия тур, балотажът ще се състои на 21 юни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    10 1 Отговор
    Войната срещу производството на кокаин е безмислена ...! Чист кокаин може да взима само елита за другите е забранено...! Проблема на човеците не е в употребата а в злоупотребата..!

    11:27 17.05.2026

  • 2 Иво Мирчев, БКП с. Крушари

    6 2 Отговор
    Като чуя убити десни активисти и ми става лошо! Викайте линейка на 112!

    11:29 17.05.2026

  • 3 Костадинов

    1 5 Отговор
    Там се тепът кат плъхове.В монголакка е същото.

    11:32 17.05.2026

  • 4 Т Живков

    2 8 Отговор
    Ликвидирани са колумбийски копейки.Смъртт на комунизма!

    11:41 17.05.2026

  • 5 В левия ъгъл

    6 1 Отговор
    Кока кола демокрация.

    11:44 17.05.2026

  • 6 Брей, лоша работа!

    1 3 Отговор
    То също като в Русията!

    12:31 17.05.2026

  • 7 чистач

    7 0 Отговор
    а боко и шиши към кои са?

    12:49 17.05.2026

  • 8 Нарко карантия

    1 0 Отговор
    Колумбийските бандити, ако не ги убият на фронта в Украйна си ги трепят по родните места. Доволнен съм, както би казал Тръмп.

    13:41 17.05.2026

  • 9 Ел Кондор паса

    0 1 Отговор
    Не е за първи път, комуняги левичари наркос дилъри. Настоящият президент е за затвора.

    14:05 17.05.2026

  • 10 Ако

    2 0 Отговор
    и в България беше така, щеше да е рай.

    14:24 17.05.2026