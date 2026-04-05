Le Monde: Взривеният руски кораб с втечнен газ се носи извън контрол с огромна дупка на ватерлинията в Средиземно море

Руският газопревозвач Arctic Metagaz се носи „тревожно“ по течението в Средиземно море след неуспешен опит да бъде изтеглен от бреговете на Либия, съобщава Le Monde.

Танкерът, превозващ втечнен природен газ, е сериозно повреден при експлозия на 3 март и оттогава е извън контрол. Либийските морски власти описват състоянието на кораба като „извън контрол“. Той има „огромна дупка на ватерлинията“ и представлява заплаха за корабоплаването, се посочва в изданието.

На фона на риска от потъване на кораба, който е превозвал приблизително 60 000 тона втечнен природен газ (LNG), Либийската национална петролна корпорация изпраща влекач, за да го прехване. Операцията обаче се проваля, когато кабелът между влекача Maridive 701 и танкера се скъсва. Либийските власти обясниха, че това се е случило „поради екстремни метеорологични условия, с пориви на вятъра до 40-50 възела и вълни с височина до пет метра“.

В резултат на това плавателният съд отново се носи по течението в международни води, а на преминаващите кораби беше препоръчано да се отдалечат на поне 10 морски мили (18,5 км).

Според експерти, танкерът може би сега се приближава до Малта. Те предупреждават за продължаващ риск от експлозия.

„Два резервоара експлодираха, но остават още два, всеки с капацитет от 35 000 кубически метра – ако са пълни, което не знаем“, каза източникът пред изданието.

Според него газът постепенно ще се нагрява и изпарява, процес, който може да отнеме около 1000 дни. Съществува значителен риск от експлозия, така че плавателният съд трябва да бъде теглен и закотвен в отдалечен район, добави той.

Атаката срещу руския газовоз е извършена от безпилотен кораб Magura V5, произведен в Украйна. Той е изстрелян от база близо до Мелита. На борда на Arctic Metagaz е имало 30 членове на екипажа, всички руски граждани. Екипажът, включително капитанът, прекара близо 15 часа в морето в очакване на спасяване. Всичките 30 души се завърнаха в Русия.

Президентът Владимир Путин нарече нападението срещу танкера за втечнен природен газ "терористична атака". Той отбеляза, че това само изостря ситуацията на енергийните пазари, особено в Европа. На 26 март Следственият комитет на Русия обяви, че е започнал разследване на нападението по член за международен тероризъм.