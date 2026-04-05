Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Франция »
Le Monde: Взривеният руски кораб с втечнен газ се носи извън контрол с огромна дупка на ватерлинията в Средиземно море

5 Април, 2026 04:21, обновена 5 Април, 2026 04:29

  • франция-
  • русия-
  • кораб-
  • втечнен газ-
  • средиземно море

Arctic Metagaz беше поразен на 3 март от безпилотен кораб Magura V5

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският газопревозвач Arctic Metagaz се носи „тревожно“ по течението в Средиземно море след неуспешен опит да бъде изтеглен от бреговете на Либия, съобщава Le Monde.

Танкерът, превозващ втечнен природен газ, е сериозно повреден при експлозия на 3 март и оттогава е извън контрол. Либийските морски власти описват състоянието на кораба като „извън контрол“. Той има „огромна дупка на ватерлинията“ и представлява заплаха за корабоплаването, се посочва в изданието.

На фона на риска от потъване на кораба, който е превозвал приблизително 60 000 тона втечнен природен газ (LNG), Либийската национална петролна корпорация изпраща влекач, за да го прехване. Операцията обаче се проваля, когато кабелът между влекача Maridive 701 и танкера се скъсва. Либийските власти обясниха, че това се е случило „поради екстремни метеорологични условия, с пориви на вятъра до 40-50 възела и вълни с височина до пет метра“.

В резултат на това плавателният съд отново се носи по течението в международни води, а на преминаващите кораби беше препоръчано да се отдалечат на поне 10 морски мили (18,5 км).

Според експерти, танкерът може би сега се приближава до Малта. Те предупреждават за продължаващ риск от експлозия.

„Два резервоара експлодираха, но остават още два, всеки с капацитет от 35 000 кубически метра – ако са пълни, което не знаем“, каза източникът пред изданието.

Според него газът постепенно ще се нагрява и изпарява, процес, който може да отнеме около 1000 дни. Съществува значителен риск от експлозия, така че плавателният съд трябва да бъде теглен и закотвен в отдалечен район, добави той.

Атаката срещу руския газовоз е извършена от безпилотен кораб Magura V5, произведен в Украйна. Той е изстрелян от база близо до Мелита. На борда на Arctic Metagaz е имало 30 членове на екипажа, всички руски граждани. Екипажът, включително капитанът, прекара близо 15 часа в морето в очакване на спасяване. Всичките 30 души се завърнаха в Русия.

Президентът Владимир Путин нарече нападението срещу танкера за втечнен природен газ "терористична атака". Той отбеляза, че това само изостря ситуацията на енергийните пазари, особено в Европа. На 26 март Следственият комитет на Русия обяви, че е започнал разследване на нападението по член за международен тероризъм.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 52 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Право на отговор

    142 52 Отговор
    Крайно време е руснаците да отвърнат на Украйна

    Коментиран от #14, #20, #24

    04:33 05.04.2026

  • 2 Носи се

    25 56 Отговор
    Към Куба.

    04:38 05.04.2026

  • 3 Ачо

    48 64 Отговор
    Г-жо Митрофанова,кажете на твоя президент,че е пъзльо!Ако продължава да се шматка така ще ви еб.т майката!

    Коментиран от #4

    04:39 05.04.2026

  • 4 Ами..

    75 47 Отговор

    До коментар #3 от "Ачо":

    Съгласен съм с теб - Путин е пъзльо щом се оставя да го правят за смях безнаказано.
    Тръмп и Биби щяха вече ОТДАВНА да са заличили Украйна.
    И демократичния Запад даже щеше да им пляска ...

    Коментиран от #9, #13

    04:42 05.04.2026

  • 5 оня с коня

    55 38 Отговор
    Всъщност интимната мисъл на Украйна е поразявайки Кораба да предизвика Съвещание на Следствения Комитет в Русия за да ги ОПРАСКА вкупом само с една Ракета.

    Коментиран от #12, #37

    04:42 05.04.2026

  • 6 Президентът бил

    66 41 Отговор
    Нарекъл това "терористичен акт"? Смешник.
    Дори само заради това би трябвало вече да превземе столицата на врага, независимо от пораженията там. Тези покрайна отдавна заслужиха да няма такава страна. Ама Путин се оказа Путинка. Ако бяха сащ или Иран на неговото място от укра сега нищо нямаше да остане. А този бил "нарекъл..."!

    04:47 05.04.2026

  • 7 Дмитриев нарече Германия "глупава,

    40 17 Отговор
    Дмитриев нарече Германия

    "глупава награда " в "глупава"

    икономическа

    игра.

    Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), специалният представител на президента на Руската федерация за инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев заяви, че Германия става без значение за световната икономика и нарече това глупава награда за тези, които играят глупави игри.

    "Германия става без значение за световната икономика. Играете глупави игри-получавате глупави награди", написа Дмитриев на страницата си в социалната мрежа.

    Така той коментира публикуването че делът на Германия в световния БВП се очаква да падне до 4% до 2030 г., което ще бъде най-ниският й показател от поне половин век.

    Коментиран от #10, #17

    05:00 05.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сега виждаш ли

    66 25 Отговор

    До коментар #4 от "Ами..":

    кои са терористите и агресорите? А същите анатемосват Русия!

    05:16 05.04.2026

  • 10 Прав е

    88 19 Отговор

    До коментар #7 от "Дмитриев нарече Германия "глупава,":

    Някога, преди обединението на Германия, само западната, ГФР беше 3-та по икономика в света, след САЩ и Япония. НО, в тази страна започнаха все повече и повече зелени и комунисти да правят "сглобки " и "коалиции", докато миналата г си взривиха и последните АЕЦ-ове, за да купуват много по-скъп ток от Франция (пак от АЕЦ-ове, ама чужди)! Отделно НЕ искали "недемократични нефт и газ" от Русия. И хайде сащ и Индия щели да им продават "демократични", ама и на "демократични цени", 5 пъти по-високи. Ако Господ иска да унищожи някого, просто му взема акъла. Това е достатъчно...

    05:27 05.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Копитото на коня

    8 7 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Прицелил съм се в челото ти

    05:53 05.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    22 40 Отговор

    До коментар #1 от "Право на отговор":

    Да! Трябва да предадат кремълската хунта на Киев и да представят план за изплащане на репарациите.

    Коментиран от #19

    07:37 05.04.2026

  • 15 Всички "украински" морски дронове

    55 15 Отговор
    са британски!
    Слагат украински прчат на тях и готово с измиването на ръцете! И украйнците да операт пишкира! Британците така обичат, - да предоставят на други славата от гадориите си! А пианиста обича овациите и номера минава! А медиите вършат останалото!
    И къде е Мелита, откъдето са изстреляни? Да не е някоя британска колония?

    Коментиран от #21, #33

    07:55 05.04.2026

  • 16 турист

    15 28 Отговор
    Русия да маха боклуците си от Средиземно море .

    09:13 05.04.2026

  • 17 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    20 24 Отговор

    До коментар #7 от "Дмитриев нарече Германия "глупава,":

    ИНТЕРЕСНО..А ТОЗИ дМИТРИЕВ КАЗА ЛИ КОЛКО Е ДЕЛЪТ НА РУСКАТА ИКОНОМИКА В СВЕТОВНИЯ БВП..МАЙ НЯМА И ПОЛОВИН %

    Коментиран от #18

    09:26 05.04.2026

  • 18 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    14 22 Отговор

    До коментар #17 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    А, сега го видях- едва 3,55%..при такава огромна държава с две Менделееви таблици ..едва 3,5 %..смех. ПРИСМЕЛ СЕ ХЪРБЕЛ НА ЩЪРБЕЛ..

    09:28 05.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Перо

    19 14 Отговор

    До коментар #1 от "Право на отговор":

    За 4 г. Хитлер стигна до Москва и Сталин до Берлин! Новите руски за същото време не можаха да достигнат до Днепър, пълно демократично разложение!

    Коментиран от #23, #32

    09:57 05.04.2026

  • 21 Лешници над бротания

    22 10 Отговор

    До коментар #15 от "Всички "украински" морски дронове":

    А бе четох някъде че тия дронове от Либия били британски а не украински. Ама вовата много е бави тая Британия терористична, триене да и пусне лешниците та да миряса. Що не ги пускат?

    Коментиран от #22

    09:59 05.04.2026

  • 22 Моряка

    23 7 Отговор

    До коментар #21 от "Лешници над бротания":

    Британия цаслужава много повече от Орешници.Два Посейдона откъм Атл.океан и проблема завинаги отпада.На мястото на Великобритания ще останат само красиви бели радиоактивни зайчета,плискащи се между добре измити островчета,останали от бившите британски планини.Впрочием,Посейдона още не е изпробван,за по сигурно,може да използват три броя.

    Коментиран от #30

    12:03 05.04.2026

  • 23 Моряка

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    Ами то от хиляди години е така.Да си спомним как тоталитарната Спарта размаза демократичната Атина.

    12:07 05.04.2026

  • 24 Моряка

    17 8 Отговор

    До коментар #1 от "Право на отговор":

    Май руснаците първо трябва да сменят хуманиста демократ Путин с някой доказал се генерал.И не е нужно да посяват огромни радиоактивни гъби.Имат голям арсенал от тактически ядрени боеприпаси,напълно екологични,способни да изравнят земята на няколко Украйни,наредени една до друга.

    Коментиран от #31

    12:22 05.04.2026

  • 25 гласът на разума

    13 17 Отговор
    В името на хуманността, Путин трябва да положи оръжие и да започне да изплаща репарации за нанесените щети на Украйна. Санкциите ще паднат, Украйна няма да унищожава руски газовози. Цените на енергопродуктите ще паднат. Живота на земята ще разцъфне.

    Коментиран от #27

    12:31 05.04.2026

  • 26 Луд

    8 8 Отговор
    Путин е със заешко сърце и е мазохист.

    13:05 05.04.2026

  • 27 АБЕ ТИ ТОВА

    12 7 Отговор

    До коментар #25 от "гласът на разума":

    ОТ КЪДЕ ГО КАЗА
    ПУРВО
    ГАЗОВОЗА ТРЯБВА ДА СЕ БУКСИРА БЛИЗО ДО НИЦА И ДА СЕ ПОДПАЛИ
    ВТОРО
    ЛИБИЯ ТРЯБВА ДА СЕ УДАРИ С ДЕСЕТИНА РАКЕТИ
    ИМАЛО ТАМ НЕКВИ ВОЕННИ УКРАИНЦИ
    НА КУРОРТ

    13:37 05.04.2026

  • 28 Още 1000 дни

    5 1 Отговор
    Според него газът постепенно ще се нагрява и изпарява, процес, който може да отнеме около 1000 дни.
    -;-
    Райха какво ще прави още 1000дни!!!

    13:39 05.04.2026

  • 29 ДАНО НЯКОЯ ЛОДКА ПЛАТНОХОДКА НА ТИКВАТА

    8 4 Отговор
    НЕ СЕ БЛЪСНЕ С ВИСОКА СКОРОСТ В ТАНКЕРА !

    13:55 05.04.2026

  • 30 Разум нула

    8 13 Отговор

    До коментар #22 от "Моряка":

    Британия има 225 атомни ракети, повече от половината винаги готови за изтрелване. При такова количество, при ответния удар срещу Русия, макар и голяма ще бъде подравнена с земята.

    14:08 05.04.2026

  • 31 Явно напълно си изперкал

    9 2 Отговор

    До коментар #24 от "Моряка":

    щом пишеш за напълно екологични атомни оръжия

    Коментиран от #34

    14:18 05.04.2026

  • 32 Хахаха!🎺🥳😀

    11 8 Отговор

    До коментар #20 от "Перо":

    Хитлер стигна до Москва и свърши бензина. После бой, бой, бой, чак до Берлин! В Европа има запаси от бензин за един месец. След това всичко блокира.

    14:30 05.04.2026

  • 33 Безпристрастен

    15 2 Отговор

    До коментар #15 от "Всички "украински" морски дронове":

    Мелита е старото име на Малта.Поне такива са първите признаци.Но странното ( ГРУ няма да го пропусне) ,че атаката е извършена с морски дрон.Не от въздуха- разстоянието от Незалежная до там е огромно, а от дрон - това е мини катер,с дистанционно управление.Който е доста голяма конструкция.Как е стигнал до Малта/ Мелита, при днешните мерки за контрол ,не се знае.Има логика, това да е операция " Чужд флаг" на розобузестите. За тях е много по безпроблемно,да стигнат до там,като туристи с голяма яхта ,в която е скатан този тип дрон.Останалото е въпрос на техника.Но клоуна не може да го осъществи.Задължително е помощ и навигация от сателит,за точни координати- онлайн..А това е сложен процес.

    14:32 05.04.2026

  • 34 Хахаха!🎺🥳😀

    7 3 Отговор

    До коментар #31 от "Явно напълно си изперкал":

    Ядрените оръжия са много по-екологични от конвенционалните при еднакъв тротилов еквивалент. Няколко тактически удара и войната приключва. Путин ги бави, защото икономиките им се преплетени като свински черва и олигарсите го притискат.

    14:34 05.04.2026

  • 35 Мечтата на фашиста

    4 12 Отговор
    Руснаците да са роби и да хранят урките и Европа.

    14:38 05.04.2026

  • 36 Никой

    4 5 Отговор
    На 23 декември в Турция се разбива самолета на началника на Генералния щаб на Либия , генерал Мохамед ал - Хадат . Причината взрив на борда като либийската страна смята , че в случилото се има пръст Русия . На 19 март 2026 г . избухва пожар на най голямото либийско находище Ел - Шарара . На място са открити останки на руски боеприпаси . И сега от къде мислите , че Украйна получава горива , защото там горивата са по евтини отколкото в България по време на война ?

    14:39 05.04.2026

  • 37 Путий Първи

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Наведи се още малко и се отпусни да я извадим от тебе, че ония на парада бяха от картон

    14:45 05.04.2026

  • 38 цигането Симо

    7 14 Отговор
    Украинците са го мелнали щото са майстори.Айде братя роми впрегайте каруците да събираме
    руско железо.Руското железо е най многото железо

    15:09 05.04.2026

  • 39 Роко

    11 4 Отговор
    Какво още чакат да направят терористите.за да ги накажат,както прави сащ.Обявяват ги за теророристи и ако не могат да ги хватат като Мадуро за да ги съдят,тогава да направят като с Хаменей.Две три красиви бомби в змийското скривалище и се приклучва с тази история.

    15:20 05.04.2026

  • 40 Укро

    16 7 Отговор
    Американските простаци ЦАПАТ СВЕТА 100 КРАТНО ПОВЕЧЕ В ТОВА,ЧЕ СА БЕЗСИЛНИ ДА ПОБЕДЯТ РУСИЯ И ИРАН!ДОЛНА ЕВРЕЙСКА ИЗМЕТ

    Коментиран от #45

    15:32 05.04.2026

  • 41 каско

    7 5 Отговор
    Дронът си е английски и има ли някой да вярва в технологичния напредък на Украйна?

    16:03 05.04.2026

  • 42 симбо

    5 12 Отговор
    "Президентът Владимир Путин нарече нападението срещу танкера за втечнен природен газ "терористична атака"."
    Празни приказки на един нехайник , бездарник самоуверен който няма ни смелост ни решителност да направи нещо -за да защити Русия . Освен да хленчи и да говори празни приказки не е способен на друго и вече никой нито му обръща внимание нито го счита за нещо . Той обича да гледа и да не прави нищо и да чака какво ще стане след което започва с празните си приказки на които свикнаха всички говори за някакви Международни правила , норми , договори , споразумения празни работи когато Светът е вече съвсем друг. Същият живее в миналото както и цялата му Администрация и с нехайството си омръзна на Руският народ готов е да се предложи на Запада . Докато оня предател Горби само не се предложи тоя мисля ,че ще го направи -- поне да го облекат в розово -повече ще се хареса на партньорите и колегите си тъй като прави всичко възможно да им се хареса .

    16:40 05.04.2026

  • 43 Нико

    6 9 Отговор
    Украйна разказа играта на руските орки.Чака ги тежко бъдеще на ново болшевишко крепостно робство.Живота на следващите поколения е погубен тотално

    17:53 05.04.2026

  • 44 Бой по рашистите

    4 7 Отговор
    Ама кораби с метан
    ама кораби с жито
    ама НПЗ
    ама заводи важни
    ама петролни терминали

    Путлериста нищо не разбира
    Само смели удари и отпор на красните солдати ще накара Пуетлер да бъде готов на Мир!

    18:23 05.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Скорпион

    1 4 Отговор
    Киев трябва да стане радиоактивна буферна зона между Европа и Русия

    19:54 05.04.2026

  • 48 Перо

    1 1 Отговор
    Сигурно руснаците са ударили танкера, ако питате Зеленски!

    05:13 06.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания