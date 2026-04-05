Le Monde: Взривеният руски кораб с втечнен газ се носи извън контрол с огромна дупка на ватерлинията в Средиземно море

Руският газопревозвач Arctic Metagaz се носи „тревожно“ по течението в Средиземно море след неуспешен опит да бъде изтеглен от бреговете на Либия, съобщава Le Monde.
Танкерът, превозващ втечнен природен газ, е сериозно повреден при експлозия на 3 март и оттогава е извън контрол. Либийските морски власти описват състоянието на кораба като „извън контрол“. Той има „огромна дупка на ватерлинията“ и представлява заплаха за корабоплаването, се посочва в изданието.
На фона на риска от потъване на кораба, който е превозвал приблизително 60 000 тона втечнен природен газ (LNG), Либийската национална петролна корпорация изпраща влекач, за да го прехване. Операцията обаче се проваля, когато кабелът между влекача Maridive 701 и танкера се скъсва. Либийските власти обясниха, че това се е случило „поради екстремни метеорологични условия, с пориви на вятъра до 40-50 възела и вълни с височина до пет метра“.
В резултат на това плавателният съд отново се носи по течението в международни води, а на преминаващите кораби беше препоръчано да се отдалечат на поне 10 морски мили (18,5 км).
Според експерти, танкерът може би сега се приближава до Малта. Те предупреждават за продължаващ риск от експлозия.
„Два резервоара експлодираха, но остават още два, всеки с капацитет от 35 000 кубически метра – ако са пълни, което не знаем“, каза източникът пред изданието.
Според него газът постепенно ще се нагрява и изпарява, процес, който може да отнеме около 1000 дни. Съществува значителен риск от експлозия, така че плавателният съд трябва да бъде теглен и закотвен в отдалечен район, добави той.
Атаката срещу руския газовоз е извършена от безпилотен кораб Magura V5, произведен в Украйна. Той е изстрелян от база близо до Мелита. На борда на Arctic Metagaz е имало 30 членове на екипажа, всички руски граждани. Екипажът, включително капитанът, прекара близо 15 часа в морето в очакване на спасяване. Всичките 30 души се завърнаха в Русия.
Президентът Владимир Путин нарече нападението срещу танкера за втечнен природен газ "терористична атака". Той отбеляза, че това само изостря ситуацията на енергийните пазари, особено в Европа. На 26 март Следственият комитет на Русия обяви, че е започнал разследване на нападението по член за международен тероризъм.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Право на отговор
Коментиран от #14, #20, #24
04:33 05.04.2026
2 Носи се
04:38 05.04.2026
3 Ачо
Коментиран от #4
04:39 05.04.2026
4 Ами..
До коментар #3 от "Ачо":Съгласен съм с теб - Путин е пъзльо щом се оставя да го правят за смях безнаказано.
Тръмп и Биби щяха вече ОТДАВНА да са заличили Украйна.
И демократичния Запад даже щеше да им пляска ...
Коментиран от #9, #13
04:42 05.04.2026
5 оня с коня
Коментиран от #12, #37
04:42 05.04.2026
6 Президентът бил
Дори само заради това би трябвало вече да превземе столицата на врага, независимо от пораженията там. Тези покрайна отдавна заслужиха да няма такава страна. Ама Путин се оказа Путинка. Ако бяха сащ или Иран на неговото място от укра сега нищо нямаше да остане. А този бил "нарекъл..."!
04:47 05.04.2026
7 Дмитриев нарече Германия "глупава,
"глупава награда " в "глупава"
икономическа
игра.
Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), специалният представител на президента на Руската федерация за инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев заяви, че Германия става без значение за световната икономика и нарече това глупава награда за тези, които играят глупави игри.
"Германия става без значение за световната икономика. Играете глупави игри-получавате глупави награди", написа Дмитриев на страницата си в социалната мрежа.
Така той коментира публикуването че делът на Германия в световния БВП се очаква да падне до 4% до 2030 г., което ще бъде най-ниският й показател от поне половин век.
Коментиран от #10, #17
05:00 05.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сега виждаш ли
До коментар #4 от "Ами..":кои са терористите и агресорите? А същите анатемосват Русия!
05:16 05.04.2026
10 Прав е
До коментар #7 от "Дмитриев нарече Германия "глупава,":Някога, преди обединението на Германия, само западната, ГФР беше 3-та по икономика в света, след САЩ и Япония. НО, в тази страна започнаха все повече и повече зелени и комунисти да правят "сглобки " и "коалиции", докато миналата г си взривиха и последните АЕЦ-ове, за да купуват много по-скъп ток от Франция (пак от АЕЦ-ове, ама чужди)! Отделно НЕ искали "недемократични нефт и газ" от Русия. И хайде сащ и Индия щели да им продават "демократични", ама и на "демократични цени", 5 пъти по-високи. Ако Господ иска да унищожи някого, просто му взема акъла. Това е достатъчно...
05:27 05.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Копитото на коня
До коментар #5 от "оня с коня":Прицелил съм се в челото ти
05:53 05.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Българин
До коментар #1 от "Право на отговор":Да! Трябва да предадат кремълската хунта на Киев и да представят план за изплащане на репарациите.
Коментиран от #19
07:37 05.04.2026
15 Всички "украински" морски дронове
Слагат украински прчат на тях и готово с измиването на ръцете! И украйнците да операт пишкира! Британците така обичат, - да предоставят на други славата от гадориите си! А пианиста обича овациите и номера минава! А медиите вършат останалото!
И къде е Мелита, откъдето са изстреляни? Да не е някоя британска колония?
Коментиран от #21, #33
07:55 05.04.2026
16 турист
09:13 05.04.2026
17 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #7 от "Дмитриев нарече Германия "глупава,":ИНТЕРЕСНО..А ТОЗИ дМИТРИЕВ КАЗА ЛИ КОЛКО Е ДЕЛЪТ НА РУСКАТА ИКОНОМИКА В СВЕТОВНИЯ БВП..МАЙ НЯМА И ПОЛОВИН %
Коментиран от #18
09:26 05.04.2026
18 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #17 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":А, сега го видях- едва 3,55%..при такава огромна държава с две Менделееви таблици ..едва 3,5 %..смех. ПРИСМЕЛ СЕ ХЪРБЕЛ НА ЩЪРБЕЛ..
09:28 05.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Перо
До коментар #1 от "Право на отговор":За 4 г. Хитлер стигна до Москва и Сталин до Берлин! Новите руски за същото време не можаха да достигнат до Днепър, пълно демократично разложение!
Коментиран от #23, #32
09:57 05.04.2026
21 Лешници над бротания
До коментар #15 от "Всички "украински" морски дронове":А бе четох някъде че тия дронове от Либия били британски а не украински. Ама вовата много е бави тая Британия терористична, триене да и пусне лешниците та да миряса. Що не ги пускат?
Коментиран от #22
09:59 05.04.2026
22 Моряка
До коментар #21 от "Лешници над бротания":Британия цаслужава много повече от Орешници.Два Посейдона откъм Атл.океан и проблема завинаги отпада.На мястото на Великобритания ще останат само красиви бели радиоактивни зайчета,плискащи се между добре измити островчета,останали от бившите британски планини.Впрочием,Посейдона още не е изпробван,за по сигурно,може да използват три броя.
Коментиран от #30
12:03 05.04.2026
23 Моряка
До коментар #20 от "Перо":Ами то от хиляди години е така.Да си спомним как тоталитарната Спарта размаза демократичната Атина.
12:07 05.04.2026
24 Моряка
До коментар #1 от "Право на отговор":Май руснаците първо трябва да сменят хуманиста демократ Путин с някой доказал се генерал.И не е нужно да посяват огромни радиоактивни гъби.Имат голям арсенал от тактически ядрени боеприпаси,напълно екологични,способни да изравнят земята на няколко Украйни,наредени една до друга.
Коментиран от #31
12:22 05.04.2026
25 гласът на разума
Коментиран от #27
12:31 05.04.2026
26 Луд
13:05 05.04.2026
27 АБЕ ТИ ТОВА
До коментар #25 от "гласът на разума":ОТ КЪДЕ ГО КАЗА
ПУРВО
ГАЗОВОЗА ТРЯБВА ДА СЕ БУКСИРА БЛИЗО ДО НИЦА И ДА СЕ ПОДПАЛИ
ВТОРО
ЛИБИЯ ТРЯБВА ДА СЕ УДАРИ С ДЕСЕТИНА РАКЕТИ
ИМАЛО ТАМ НЕКВИ ВОЕННИ УКРАИНЦИ
НА КУРОРТ
13:37 05.04.2026
28 Още 1000 дни
-;-
Райха какво ще прави още 1000дни!!!
13:39 05.04.2026
29 ДАНО НЯКОЯ ЛОДКА ПЛАТНОХОДКА НА ТИКВАТА
13:55 05.04.2026
30 Разум нула
До коментар #22 от "Моряка":Британия има 225 атомни ракети, повече от половината винаги готови за изтрелване. При такова количество, при ответния удар срещу Русия, макар и голяма ще бъде подравнена с земята.
14:08 05.04.2026
31 Явно напълно си изперкал
До коментар #24 от "Моряка":щом пишеш за напълно екологични атомни оръжия
Коментиран от #34
14:18 05.04.2026
32 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #20 от "Перо":Хитлер стигна до Москва и свърши бензина. После бой, бой, бой, чак до Берлин! В Европа има запаси от бензин за един месец. След това всичко блокира.
14:30 05.04.2026
33 Безпристрастен
До коментар #15 от "Всички "украински" морски дронове":Мелита е старото име на Малта.Поне такива са първите признаци.Но странното ( ГРУ няма да го пропусне) ,че атаката е извършена с морски дрон.Не от въздуха- разстоянието от Незалежная до там е огромно, а от дрон - това е мини катер,с дистанционно управление.Който е доста голяма конструкция.Как е стигнал до Малта/ Мелита, при днешните мерки за контрол ,не се знае.Има логика, това да е операция " Чужд флаг" на розобузестите. За тях е много по безпроблемно,да стигнат до там,като туристи с голяма яхта ,в която е скатан този тип дрон.Останалото е въпрос на техника.Но клоуна не може да го осъществи.Задължително е помощ и навигация от сателит,за точни координати- онлайн..А това е сложен процес.
14:32 05.04.2026
34 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #31 от "Явно напълно си изперкал":Ядрените оръжия са много по-екологични от конвенционалните при еднакъв тротилов еквивалент. Няколко тактически удара и войната приключва. Путин ги бави, защото икономиките им се преплетени като свински черва и олигарсите го притискат.
14:34 05.04.2026
35 Мечтата на фашиста
14:38 05.04.2026
36 Никой
14:39 05.04.2026
37 Путий Първи
До коментар #5 от "оня с коня":Наведи се още малко и се отпусни да я извадим от тебе, че ония на парада бяха от картон
14:45 05.04.2026
38 цигането Симо
руско железо.Руското железо е най многото железо
15:09 05.04.2026
39 Роко
15:20 05.04.2026
40 Укро
Коментиран от #45
15:32 05.04.2026
41 каско
16:03 05.04.2026
42 симбо
Празни приказки на един нехайник , бездарник самоуверен който няма ни смелост ни решителност да направи нещо -за да защити Русия . Освен да хленчи и да говори празни приказки не е способен на друго и вече никой нито му обръща внимание нито го счита за нещо . Той обича да гледа и да не прави нищо и да чака какво ще стане след което започва с празните си приказки на които свикнаха всички говори за някакви Международни правила , норми , договори , споразумения празни работи когато Светът е вече съвсем друг. Същият живее в миналото както и цялата му Администрация и с нехайството си омръзна на Руският народ готов е да се предложи на Запада . Докато оня предател Горби само не се предложи тоя мисля ,че ще го направи -- поне да го облекат в розово -повече ще се хареса на партньорите и колегите си тъй като прави всичко възможно да им се хареса .
16:40 05.04.2026
43 Нико
17:53 05.04.2026
44 Бой по рашистите
ама кораби с жито
ама НПЗ
ама заводи важни
ама петролни терминали
Путлериста нищо не разбира
Само смели удари и отпор на красните солдати ще накара Пуетлер да бъде готов на Мир!
18:23 05.04.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Скорпион
19:54 05.04.2026
48 Перо
05:13 06.04.2026