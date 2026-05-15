Ръководителят на кабинета на Зеленски: Руснаците продължават с опитите си да ме ликвидират дори по време на преговорите

Ръководителят на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов е заявил, че Кремъл продължава опитите си да го убие – дори и сега, когато той води мирни преговори с Русия, пише The Times, цитиран от Фокус.

Буданов даде първото си интервю за британските медии след назначаването му на новата длъжност. На срещата той е отишъл с оръжие в кобура.

Въпреки засилените мерки за сигурност в кабинета на президента, заплахата за живота му не е изчезнала. Според генерала, срещу него вече са извършени най-малко десет опита за покушение.

"Не трябва да вярвам на никого, трябва да постигна резултат“, посочва той.

Фактът, че Кремъл продължава да го преследва дори по време на преговорите, Буданов определи като "абсолютно нормален“.

Повечето опити за покушение не са били разгласявани. Но някои станаха известни.

2019 г. Бомбата под колата на Буданов е избухнала преждевременно – откъснала е ръката на агента, който я е поставял. Буданов, според медиите, е преследвал втория нападател с оръжие, но той е успял да избяга.

2023 г. Съпругата на генерала Мариана Буданова и няколко офицери от разузнаването бяха отровени с тежки метали. Киев счита това за руска операция срещу най-близкото обкръжение на Буданов.

2024 г. СБУ е разкрила план за атака с балистични ракети срещу конвоя на генерала. В заговора са участвали двама полковници от Службата за държавна охрана, които тайно са работили за Москва. Третият участник е трябвало да унищожи оцелелите с помощта на FPV-дрон. И тримата са задържани.

При назначаването си на новия пост Буданов обеща да се бори с "екцесите“ при мобилизацията и да промени подхода към работата на кабинета на президента на Украйна.