  Тема: Украйна

Ръководителят на кабинета на Зеленски: Руснаците продължават с опитите си да ме ликвидират дори по време на преговорите

15 Май, 2026 19:33 2 853 86

Кирило Буданов даде първото си интервю за британските медии след назначаването му на новата длъжност, на срещата той е отишъл с оръжие в кобура

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Ръководителят на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов е заявил, че Кремъл продължава опитите си да го убие – дори и сега, когато той води мирни преговори с Русия, пише The Times, цитиран от Фокус.

Буданов даде първото си интервю за британските медии след назначаването му на новата длъжност. На срещата той е отишъл с оръжие в кобура.

Въпреки засилените мерки за сигурност в кабинета на президента, заплахата за живота му не е изчезнала. Според генерала, срещу него вече са извършени най-малко десет опита за покушение.

"Не трябва да вярвам на никого, трябва да постигна резултат“, посочва той.

Фактът, че Кремъл продължава да го преследва дори по време на преговорите, Буданов определи като "абсолютно нормален“.

Повечето опити за покушение не са били разгласявани. Но някои станаха известни.

2019 г. Бомбата под колата на Буданов е избухнала преждевременно – откъснала е ръката на агента, който я е поставял. Буданов, според медиите, е преследвал втория нападател с оръжие, но той е успял да избяга.

2023 г. Съпругата на генерала Мариана Буданова и няколко офицери от разузнаването бяха отровени с тежки метали. Киев счита това за руска операция срещу най-близкото обкръжение на Буданов.

2024 г. СБУ е разкрила план за атака с балистични ракети срещу конвоя на генерала. В заговора са участвали двама полковници от Службата за държавна охрана, които тайно са работили за Москва. Третият участник е трябвало да унищожи оцелелите с помощта на FPV-дрон. И тримата са задържани.

При назначаването си на новия пост Буданов обеща да се бори с "екцесите“ при мобилизацията и да промени подхода към работата на кабинета на президента на Украйна.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

