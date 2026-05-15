Ръководителят на кабинета на Зеленски: Руснаците продължават с опитите си да ме ликвидират дори по време на преговорите

Ръководителят на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов е заявил, че Кремъл продължава опитите си да го убие – дори и сега, когато той води мирни преговори с Русия, пише The Times, цитиран от Фокус.
Буданов даде първото си интервю за британските медии след назначаването му на новата длъжност. На срещата той е отишъл с оръжие в кобура.
Въпреки засилените мерки за сигурност в кабинета на президента, заплахата за живота му не е изчезнала. Според генерала, срещу него вече са извършени най-малко десет опита за покушение.
"Не трябва да вярвам на никого, трябва да постигна резултат“, посочва той.
Фактът, че Кремъл продължава да го преследва дори по време на преговорите, Буданов определи като "абсолютно нормален“.
Повечето опити за покушение не са били разгласявани. Но някои станаха известни.
2019 г. Бомбата под колата на Буданов е избухнала преждевременно – откъснала е ръката на агента, който я е поставял. Буданов, според медиите, е преследвал втория нападател с оръжие, но той е успял да избяга.
2023 г. Съпругата на генерала Мариана Буданова и няколко офицери от разузнаването бяха отровени с тежки метали. Киев счита това за руска операция срещу най-близкото обкръжение на Буданов.
2024 г. СБУ е разкрила план за атака с балистични ракети срещу конвоя на генерала. В заговора са участвали двама полковници от Службата за държавна охрана, които тайно са работили за Москва. Третият участник е трябвало да унищожи оцелелите с помощта на FPV-дрон. И тримата са задържани.
При назначаването си на новия пост Буданов обеща да се бори с "екцесите“ при мобилизацията и да промени подхода към работата на кабинета на президента на Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Англия
Коментиран от #75
19:35 15.05.2026
2 кой мy дpeмe
19:35 15.05.2026
3 Кирило Буданов, разведчик
19:36 15.05.2026
4 Пич
Коментиран от #10, #70
19:37 15.05.2026
5 Овчар
Коментиран от #11, #21
19:37 15.05.2026
6 БУДАНО СТРАХЛИВЕЦ
19:39 15.05.2026
7 Владимир Путин, президент
Коментиран от #20
19:39 15.05.2026
8 Този когато и да
19:40 15.05.2026
9 БУДАНО Е ПРИТЕСНЕН
19:41 15.05.2026
10 Не послъгва
До коментар #4 от "Пич":Последният път почти успели но взривът само му изкривил носа.
И сега търсят по аква пътека да го изправят по НЗОК.
19:41 15.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пич
Коментиран от #24
19:42 15.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 арбалета 🎯
Коментиран от #19
19:43 15.05.2026
15 Буда
19:43 15.05.2026
16 604
19:43 15.05.2026
17 Язе
19:44 15.05.2026
18 А хрумвало ли му е
19:44 15.05.2026
19 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #14 от "арбалета 🎯":5-10 года само ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌
19:44 15.05.2026
20 джуджи ,
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":А ты голова потерял !
Коментиран от #29
19:45 15.05.2026
21 скучно и точка.
До коментар #5 от "Овчар":Както може таксиджия и ресторантьор да управляват раша
Коментиран от #61
19:45 15.05.2026
22 Тоя ще го очистят
Сега просто подготвят почвата да обвинят руснаците за това.
Бих го постветвал да бяга бързо в Русия при Путин и да запее, ако му се живее!
19:45 15.05.2026
23 ГОЛЕМИЯ БАНДЕРА ГЕРОЙ БУДАНО
19:45 15.05.2026
24 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #12 от "Пич":"...Зелю е смотаняк.."
Заради тоя "смотяняк" гори цяла Русия, загинаха болюк руски чалмари, а парада мина като школно мероприятие ☝️
Коментиран от #28, #31
19:46 15.05.2026
25 ЧАКАМ БУДАНО
19:48 15.05.2026
26 Механик
Коментиран от #33
19:51 15.05.2026
27 Бако
19:51 15.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Злобното Джуджи
До коментар #20 от "джуджи ,":"...джуджи, ты голова потерял..."
Не само головата !!!
Потерял всяква чест, достойнство, самоуважение. Путин приема талибани от Сирия, подписва парньорства с афганистанските талиби, на парада главорези от Сенегал, Бутан, Джабути, Лаос, Малайзия. Не мислиш ли, че нещо не е наред ?
Kaпeц ☝️😃
19:52 15.05.2026
30 БУДАНО СЕ ОКАЗА НЕКАДЪРНИК
Коментиран от #39, #49
19:53 15.05.2026
31 Пич
До коментар #24 от "Майор Деянов, на всеки километър":Ааа..... Викаш, Зелю е Митко Бомбата !!! Прав си, но Зелю ще гръмне в Украйна!!!
Коментиран от #37
19:54 15.05.2026
32 Гого
19:54 15.05.2026
33 Ще ще ще ще ще
До коментар #26 от "Механик":За 5 години копейките станаха на ЩЕКИ 🤣.
19:54 15.05.2026
34 Българин
19:54 15.05.2026
35 Тоа Пич е наистина ГОЛЕМ
Ееееедехееее
А пиздоглазия в кремля е трус и НИЩО жество!
Еваларка ПИЧ
19:54 15.05.2026
36 стоян георгиев
19:55 15.05.2026
37 Гресирана ватенка
До коментар #31 от "Пич":Слагай си редовно грес 😁😁😁
Коментиран от #40
19:55 15.05.2026
38 сноу
19:56 15.05.2026
39 Така е
До коментар #30 от "БУДАНО СЕ ОКАЗА НЕКАДЪРНИК":Избега по трусики от някакъв ГОТВАЧ
Хахахахаха
Целият Монголски Елит Избега!
19:57 15.05.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Антонинус Пиус
20:04 15.05.2026
42 Боби Баламата
Все едно Българската Армия да воюва 13 г. .. срещу агитката на .. Литекс Ловеч ?!?
Коментиран от #43
20:05 15.05.2026
43 Последния софиянец
До коментар #42 от "Боби Баламата":Защото какъвто им е главнокомандващия - такава нефелна е и така наречената могучая 👍😄👍
20:08 15.05.2026
44 Хе хе...
Абе много як цирк!
20:09 15.05.2026
45 Ти си
Въпроса е защо не го правят .....
Коментиран от #51, #57, #77, #81
20:15 15.05.2026
46 Читател
20:17 15.05.2026
47 Бай Ганьо
20:22 15.05.2026
48 Дзак
20:22 15.05.2026
49 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #30 от "БУДАНО СЕ ОКАЗА НЕКАДЪРНИК":Операция Паутина, га литнаха стотици дронове скрити в тирове и унищожиха 41бр Ту-95М стана Легенда и влезна в Историята ☝️
20:23 15.05.2026
50 Запознат
20:25 15.05.2026
51 Я съм
До коментар #45 от "Ти си":Не съм експерт,но мога да кажа,че ако украинците искаха Путин мъртъв,то отдавна беше да е храна за червеите...и.т.н
.
20:25 15.05.2026
52 айде и тоя
Абе тия в Киев само реват и се жалят! Само моми са начело в тая псевдодържавица!
Но поне спазват ЛГБТ тренда
20:27 15.05.2026
53 стоян георгиев
Коментиран от #56
20:29 15.05.2026
54 Будалов
20:30 15.05.2026
55 Буданов
20:33 15.05.2026
56 Ха ХаХа
До коментар #53 от "стоян георгиев":Най успешните са..превзе 30% от Русия
Коментиран от #58
20:34 15.05.2026
57 е той
До коментар #45 от "Ти си":Путин си го каза на една пресконференция преди години - помолил го бившият израелски премиер Нафтали Бенет да не затриват комика. Путин обещал, че няма да го нулират.
Някои хора си държат на обещанията. Между другото, наркомана е знаел, защото точно след съгласието на Путин да не пипат карикатурата и семейството, циркаджията се хвърли да си показва номерата.
Не знам, ама мисля, че това обещание е изпълнено и вече не би следвало да важи, еле че от белия прашец, онова недоразумение премина всички граници на търпимост.
20:35 15.05.2026
58 Ол1гофрен,
До коментар #56 от "Ха ХаХа":60 са.
20:35 15.05.2026
59 Иван 1
20:44 15.05.2026
60 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
отдавна щеше да е нахранил червеите...
20:46 15.05.2026
61 да питам
До коментар #21 от "скучно и точка.":верно ли Пуся е бил шофьорче на такси ?
Коментиран от #63
20:46 15.05.2026
62 Гошо кмета
20:50 15.05.2026
63 А не бе
До коментар #61 от "да питам":Беше и разносвач на пощата, бира и вурст чета за началниците в Дрезден!
Те това беха заслугите на ФАСА ( ху..йло) в КГБ
Хихихихихи
20:57 15.05.2026
64 Тома
20:59 15.05.2026
65 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #67
21:01 15.05.2026
66 Феникс
21:03 15.05.2026
67 Дзак
До коментар #65 от "Хахаха!🎺🥳😀":И там ли има Зестрогонци!
21:05 15.05.2026
68 Хахаха!🎺🥳😀
21:10 15.05.2026
69 Рублевка
/Павел Судоплатов/, разузнавач, герой на Съветския съюз
21:18 15.05.2026
70 0001
До коментар #4 от "Пич":Някои влизат лесно в бункера 😂
21:22 15.05.2026
71 АХ НЕДЕЙ
21:28 15.05.2026
72 Ако не руснаците , то украинците
21:43 15.05.2026
73 ЕДИН
22:00 15.05.2026
74 1111
22:05 15.05.2026
75 да да
До коментар #1 от "Англия":аз съм толкова добричек, а руснаци искат да клъцнат тиквата ми..направо ще разплаче аудиторията..мъж на годината..бил се борил за мир, а никой не го оценява..Будалов ще получиш нобел за мир..но след Тръмп..Разберете се двама кой пръв, ще хапва новичок..Такова усещане че всеки може да го купи в аптека и да черпи в украйна или в европа..Пита се в задачата..няма ли служби или всички са под шапката на Москва..Май последното е вярно..Затова Будалов се притеснява..
22:12 15.05.2026
76 Гориил
22:14 15.05.2026
77 Ддд
До коментар #45 от "Ти си":Е защо пък да го превръщат в мъченик. А и този там Буданов, искали, но не можели. Как пък не. Редовното прекаляване с разни субстанции води до тежко умствено увреждане, халюцинации, фобии и какво ли не/справка Зелю , Буданов и обкръжението им/
22:21 15.05.2026
78 ВВП
23:05 15.05.2026
79 ВВП
23:09 15.05.2026
80 ВВП
23:13 15.05.2026
81 Моряка
До коментар #45 от "Ти си":Братята едва ли дълго още ще търпят големия хуманист Путин.Предвиждам хуманното му безшумно пенсиониране.п.Веднага след което от Зеленски ще остане шеговит спомен,а Буданов вероятно нищо.Вероятно и от Залужни.А Сирски,като майце предател,може да доживее и до съд,но едва ли.
23:49 15.05.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Моряка
00:01 16.05.2026
86 стоян георгиев
00:53 16.05.2026