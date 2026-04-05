Техеран ще отвори „портите на ада“ за САЩ и Израел, ако продължат да нанасят удари по иранската инфраструктура

Техеран ще отвори „портите на ада" за САЩ и Израел, ако продължат да нанасят удари по иранската инфраструктура

5 Април, 2026 07:34, обновена 5 Април, 2026 07:44 5 902 96

От първите дни на войната направихме всичко, което обещахме, заяви Али Абдолахи, командир на Централния щаб на въоръжените сили на Иран

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Техеран ще отвори „портите на ада“ за САЩ и Израел, ако продължат да нанасят удари по иранската инфраструктура, заяви Али Абдолахи, командир на Централния щаб на въоръжените сили на Иран.

„От първите дни на войната направихме всичко, което обещахме. Посланието ни е, че портите на ада ще се отворят за вас“, каза той.

Ден преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да „разгърне ада“ върху Иран в рамките на 48 часа, ако Техеран не се съгласи със сделката, предложена от Вашингтон.

Bloomberg съобщи, че предложението на САЩ включва 12 искания, включително отказ на Иран от обогатяване на уран, прекратяване на подкрепата за въоръжени прокси групировки и отваряне на Ормузкия проток. В замяна Вашингтон предлага три инициативи, включително премахване на санкциите и помощ за развитието на гражданската ядрена енергетика. Източник на Ройтерс уточни, че иранските власти са смятали плана за „едностранен“ и в него липсвали дори минималните условия за съгласие.

Президентът на САЩ обяви преди това, че е ограничил временно ударите по ирански енергийни съоръжения, първо за пет дни, а след това за десет дни. Десетдневният период изтича на 6 април. Според Тръмп той е взел това решение на фона на конструктивни разговори с Техеран. Иранските власти обаче отричат ​​съществуването на преки преговори.

Иранската информационна агенция Fars, позовавайки се на информиран източник, съобщи, че Иран е отхвърлил предложението на САЩ за 48-часово прекратяване на огъня. Срещите на преговарящите в Пакистан също не доведоха до резултати, тъй като ръководството на Иран не търси диалог с Вашингтон, добави източникът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иранец

    17 48 Отговор
    На снимката "кървавия Зелен Клоун". Машаллах!

    07:49 05.04.2026

  • 5 Абе

    34 45 Отговор
    На а тоя колко му остава?

    Коментиран от #30

    07:49 05.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Реално дотук

    104 24 Отговор
    Че то вече иранците почти ги отвориха тези порти за САЩ- показаха на целият свят че царят е гол....Няма самолетоносачи-няма Ф-35 няма Патриоти-- всичко гори!!!!

    Коментиран от #20, #25, #40, #56

    07:51 05.04.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    90 13 Отговор
    Портите на ада трябва да са широко отворени за агресорите! Те от друго не разбират!

    Коментиран от #77

    07:51 05.04.2026

  • 9 Пийт Хегсет -Крозейдър

    23 78 Отговор
    Електроцентрали -унищожаване.
    Рафинерии -унищожаване.
    Електропреносна мрежа -,на 100% унищожаване!
    АЕЦ -взривен!
    Отивате -в Каменната ера!

    Коментиран от #17, #38, #39

    07:54 05.04.2026

  • 10 горски

    77 10 Отговор
    Каквото повикало,това отговорило...Няма нужда от емоции,ако Иран падне Сащ ще го разкостят и ще му изпият кръвчицата/петрола и газта/. Между съседни държави могат да възникнат напрежения,било за ресурси ,влияние ,търговски пътища и др....Как могат да възникнат напрежения м/у две страни отдалечени на 15 000км една от друга...Или могат,ако едните са пирати.....

    Коментиран от #42

    07:55 05.04.2026

  • 11 Хахахаха😂😂😂😂

    86 15 Отговор

    До коментар #3 от "Медия "Клоунада"":

    И ти като байДончо се чудиш защо не се предават иранците! Ами много просто, защото вярваш на пропагандата, затова. Реално агресорите САЩ и Израел губят войната и стават за смях на целият свят!

    07:57 05.04.2026

  • 12 Ами не

    93 12 Отговор

    До коментар #3 от "Медия "Клоунада"":

    Хиляди убийства на високопоставени иранци не значи нищо.В тази война САЩ изгуби най-важното -лицето и репутацията си на велика сила-военна и политическа. Минусите са огромни за САЩ-никой в света не вярва,че САЩ може вече да ги защити военно-я как целият Персийски Залив пуши-а американските бази вече са унищожени. Та персите детронираха САЩ като хегемон на планетата ни...-това е най-важното!!!!

    Коментиран от #14, #35

    07:57 05.04.2026

  • 13 Ха ха

    24 69 Отговор

    До коментар #2 от "айде де":

    В Иран вече нямат храна и питейна вода,Техеран е в руини,a краварите досега само ги гъделичкаха.

    Коментиран от #26, #49

    07:57 05.04.2026

  • 14 Бега бе😂

    7 20 Отговор

    До коментар #12 от "Ами не":

    Я се скрий😅😅😅

    07:59 05.04.2026

  • 15 Май май

    30 7 Отговор
    наистина ще се стигне до тотална бомбардировка в Иран.
    Преди седмица - две това го кометирахме като предположение, като лош вариант.
    Но като гледам как се развиват нещата , войната ще се удължо незнайно с колко и Тръмп ще заповяда унищожаване на цивилната инфраструктура на Иран.
    Ще има цивилни жертви, високи цени и инфлация и удари по всичко и всички е целия Близък изток.
    Иран може да се опита да разшири географията на войната с ракети и дронове по Азербайджан, където има база на САЩ, по Крит, по Турция, по Ирак.
    Ормуз ще остане затворен.
    Израел може да реши да окупира пак Южен Ливан.

    07:59 05.04.2026

  • 16 абдалнасрах

    15 15 Отговор
    скоро америте ше ме пенсионират

    07:59 05.04.2026

  • 17 И каой губи?

    66 12 Отговор

    До коментар #9 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":

    Бъди сигурен,че иранците ще въстановят всичко- и електроцентрали и инфраструктора- ама САЩ никога вече няма да си върнат влиянието и титлаха на хегемон в целият свят...

    Коментиран от #19, #65

    08:01 05.04.2026

  • 18 Българин

    25 51 Отговор
    Всички аятоласи ще бъдат извадени от дупките си и избити!Свобода за иранският народ!

    08:02 05.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да внесем яснота по въпроса

    31 4 Отговор

    До коментар #7 от "Реално дотук":

    за самолетоносачите:

    Към април 2026 г. в операциите срещу Иран (известни като Operation Epic Fury) участват общо три американски самолетоносача, но само един от тях в момента извършва активни бойни полети.
    Ето текущото разпределение на силите: USS Abraham Lincoln (CVN-72): Към 5 април 2026 г. това е единственият самолетоносач, който провежда ежедневни активни бойни мисии срещу ирански цели. Той се намира на неразкрита позиция в Арабско море. USS Gerald R. Ford (CVN-78): Този кораб също е част от операцията, но в момента е извън строя за ремонт. След пожар на борда през март 2026 г., той е акостирал в пристанището Сплит, Хърватия. Очаква се да се върне към активни действия след приключване на ремонтните дейности. USS George H.W. Bush (CVN-77): Това е третият самолетоносач, който официално бе изпратен към региона на 31 март 2026 г.. В момента той е в процес на прекосяване на Атлантическия океан и се очаква да пристигне в зоната на бойните действия около 10–12 април 2026 г., за да подсили флота или да замени повредения Gerald R. Ford.Допълнително в региона присъстват и други големи десантни кораби, които могат да оперират като леки самолетоносачи (например USS Tripoli, пренасящ изтребители \(F-35B\)).

    Съюзниците САЩ и Израел разполагат с мощна авиация в Залива, многократно превъзхождаща иранската.
    Но полетите над Иран вече не са така безопасни, понеже се оказа, че Иран успешно за сега е укрил и запазил своята ПВО.

    08:10 05.04.2026

  • 21 Васил

    15 32 Отговор
    Колкото и да са многобройни Иранците няма как да удържат.

    08:15 05.04.2026

  • 22 Конфети "Земя-въздух-земя "

    17 28 Отговор
    Досега трябваше да сте ги отворили,за да противодействате на САЩ и Израел, а не само да плямпате. Сега бат Дончо ще направи на пепел всичко

    08:26 05.04.2026

  • 23 Барбалей

    22 8 Отговор
    Що не заловихте спасителите на пилотите,алооу?

    08:28 05.04.2026

  • 24 Сащ не са преговарящи

    32 6 Отговор
    Те са вълци грабители!!!!!

    Коментиран от #61

    08:43 05.04.2026

  • 25 Мхм

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Реално дотук":

    Пак ти е лошо, препил си! Всичко си е там, спокойно

    08:51 05.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Чалмите ли!

    14 23 Отговор
    На гол тумбак - чифте пищови! Пентагонът ще ги изтрие от лицето на земята.

    Коментиран от #29

    09:06 05.04.2026

  • 28 Баш Хайдутин и действащ комунист

    36 6 Отговор
    От 3 до четири дни ! То мина месец ! Краварите и плъховете глътнаха бастуна.

    09:07 05.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Парс

    23 3 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Колкото и остава ще го изживее с чест. Няма да го разбереш. Твоето мото-живот без чест в клуба на уж богатите.

    09:10 05.04.2026

  • 31 6666

    14 43 Отговор
    Колкото и да си плямпате червени тролчовци против САЩ неможе да повлияете на мнението на нормалните хора,а то е ,че САЩ са от страната на добрите.И добре,че ги има иначе света ще бъде превзет от мюсулмански фанатици и русняшки про@@аци.........

    Коментиран от #45, #89

    09:31 05.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Шопо

    25 5 Отговор
    Ключа за „портите на ада“ го държи Русия, трябва им само един иранец да натисне копчето.

    Коментиран от #59

    09:35 05.04.2026

  • 35 Гост

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ами не":

    Дано не се стига до там да виждаме какво могат или не могат някои от великите сили…

    09:37 05.04.2026

  • 36 цитат

    29 5 Отговор
    Иран успя да се защити, защото е истинска държава. Америка се провали, защото е банда, маскирана като държава.

    Коментиран от #67

    09:41 05.04.2026

  • 37 Хаха, налон с горещ въздух

    10 22 Отговор
    Интересно как по-точно иранците ще отворят тия врати. Човек ще си помисли, че те са обградили щатите, а не обратно.

    09:42 05.04.2026

  • 38 Именно това

    27 4 Отговор

    До коментар #9 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":

    Ви е проблема на всички ,които вярвате е утопията,че запада ще спечели. Когато имаш народи борещи се "за живота си,за вярванията си" и хора воюващи за пари - тези първите нямат какво да губят,а липсата на условия "приети" за необходимост не ги плаши..

    Коментиран от #41

    09:46 05.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Селчо

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Реално дотук":

    Изгорял ти е бушона!

    09:58 05.04.2026

  • 41 Кауза пердута

    6 2 Отговор

    До коментар #38 от "Именно това":

    Не можеш да им обясниш, на тях им е обяснил ламата и им е показал практически как се случват нещата.

    09:59 05.04.2026

  • 42 А бе

    4 20 Отговор

    До коментар #10 от "горски":

    Тръмп се учи от Путин.Да не мислиш,че Русия ако имаше ресурс нямаше да върши същото.Но добре е че няма.

    Коментиран от #44

    10:02 05.04.2026

  • 43 кой пръв нападна?????

    17 6 Отговор
    Да живее Персия смрът на юдите искариотски

    10:33 05.04.2026

  • 44 Ами Русия има ресурс

    15 6 Отговор

    До коментар #42 от "А бе":

    и факт не върши същото! Няма по голямо зло от САЩ!

    10:57 05.04.2026

  • 45 Имаш сериозен проблем

    26 8 Отговор

    До коментар #31 от "6666":

    с ценностната си система! САЩ е най голямото зло на света! Милиони избити и стотици милиони съсипани човешки съдби, унищожени народи и т.н.!

    Коментиран от #63

    10:59 05.04.2026

  • 46 УдоМача

    2 4 Отговор
    Господ здраве да му дава, амин!

    11:02 05.04.2026

  • 47 Портите на рая

    6 1 Отговор
    Има много пострадали от отломки на унищожени ирански ракети и дробове.Не е шега работа.

    11:03 05.04.2026

  • 48 Палячо

    8 3 Отговор
    Жалък клоун, който си измисля несъществуващи неща, но света вижда че нищо не става от него.

    11:10 05.04.2026

  • 49 ганев

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха":

    АЛООУ...БОЛНИЯТ ЛИНЕЙКАТА...ПРИСТИГА

    Коментиран от #69

    11:32 05.04.2026

  • 50 САЩ

    4 8 Отговор
    ви отвориха ви кафевите дупки.

    Коментиран от #92, #93

    11:45 05.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Идва Нов Световен Ред

    4 11 Отговор
    Иранците, ако знаеха какво ги чака от утре вечер до към 22 Април със сигурност щяха да са развели белият байрак! Те обаче още си мислят, че Тръмп блъфира, но уви, големи наивници се оказаха! Унижожаване на електроцентралите и нефтените инсталации на Иран ще бъде най-малкото зло за тях, от утре вечер! Очакват се бомбени килими над Техеран и Исфахан от минимум 6 бр. Б-52 по 31 тона и половина бомби, така, че се получава по около 188 тона бомби на град в Иран, което се равнява на една 40 килотона атомна бомба като сила на взрива, но без радиационно замърсяване! Господ да се смили на чалмите по Великден, но те от много време си го търсят това!

    Коментиран от #64, #66

    11:55 05.04.2026

  • 53 СЛАВА ИРАН

    9 6 Отговор
    Уддрриий тая нагла сащисана крава по зурлата ..ама Яко Удариииий.
    На зла нагла устата и мучаща сащисана крава ЗДРАВ, и ПО ДЕБЕЛ ИРАНСКИ ПРЪТ.

    12:09 05.04.2026

  • 54 ИРАН

    6 5 Отговор
    им
    Е.П.М. на тия американски нагли де би ли.
    Пръснаха им, алчните задните англосаксонски минзухари.
    ЕВАЛА ИРАН

    12:12 05.04.2026

  • 55 емил

    7 2 Отговор
    Защото Иран не им вярва докато се водеха преговори --така беше и с бившата Югославия когато С. Милошевич прие всичките Американски условия и на другият ден започна войната с Иран щеше да е същото --ще започват военните действия даже без да обявят война . Ако беше Путин веднага щеше дас е съгласи ида каже ,че са готови да работят за съвместни инвестиции същият след години щеше да казва ,че са го излъгали което нито е за първи път нито ще е за последен .

    12:17 05.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 123

    2 4 Отговор
    Този казва истината. Портите на ада ще се отворят за цялото човечество. Сатанистите поемат контрола над света

    Коментиран от #83

    12:26 05.04.2026

  • 59 соломон идиота с трабнта

    4 9 Отговор

    До коментар #34 от "Шопо":

    Русия е безгласна буква и никой нито се съобразява с нея нито я взема на сериозно . Тя е безпомощна и като риба се мята на сухо - ангажирана с война в Украйна и не е способна на нищо . Ако това продължи още 3-4 години ще се разпадне като държава защото няма изградена за 25 години Държавна йерархическа система а всичко зависи от Путин . ЦРУ отдавна трябва да е направил планове за унищожението на Путин -- което ще спаси Русия от него . Но дали в страната ще избухне хаос или не това е проблемът ако на власт дойде някой свестен Русия отново може да се завърне на Световната арена като военна сила а сега унижена , слаба , безпомощна която едва се крепи .

    Коментиран от #60, #85

    12:27 05.04.2026

  • 60 То троленето

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "соломон идиота с трабнта":

    и реалността са две различни неща. А когато много се разминават, троленето изглежда супер глупаво и жалко. 😄

    Коментиран от #68, #70

    12:29 05.04.2026

  • 61 С терористи не се преговаря

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сащ не са преговарящи":

    Гонят се до дупка!!

    12:34 05.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Сельооо

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "И каой губи?":

    Това което си написал важи в най голяма стелен за Русия,която може да подпали ТСВ,за да си върне геополитическото господство,което най позорно изгуби! Не прехвърляй проблемите на Русия върху САЩ,селски хитрецо.

    Коментиран от #82

    12:44 05.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ехааааа

    2 2 Отговор

    До коментар #60 от "То троленето":

    Та какво общо имаш ти с реалността??Сляп ли си,глух ли си?Не виждаш ли че пета година само жертви,колосални загуби и в крайна сметка-НИЩО!!

    Коментиран от #74

    12:52 05.04.2026

  • 69 А бре

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "ганев":

    За тебе идва бре,не за него!!

    12:54 05.04.2026

  • 70 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "То троленето":

    Ти си много по зле от троленетео! На вас когато ви се каже истината,вие моментално и лепвате етикет-тролене!

    Коментиран от #73

    12:58 05.04.2026

  • 71 Още един Кандидат

    4 4 Отговор
    За Пращане
    При Аятолаха.

    12:59 05.04.2026

  • 72 6666

    3 7 Отговор

    До коментар #33 от "6666":

    Минусите са на червените заблудени или платени русофилчовци.Не се пънете никой не ви вярва.

    Коментиран от #84

    13:03 05.04.2026

  • 73 То троленето и истината

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "Така е":

    са две противоположности. С трролене се занимава отпадъка в едно общество и затова се ползва от пропадналият запад, за да се унищожава Европа. Всеки има избор в живота дали да е човек или парцал!

    13:08 05.04.2026

  • 74 Точно

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ехааааа":

    защото не съм сляп и глух, виждам троленето, с глупавите опорки и лъжи срещу Русия, за да се унищожава източва Европа. А за глупаците стигнали да тролят глупави опорки и лъжи, жалко. Съсипан живот!

    Коментиран от #80

    13:10 05.04.2026

  • 75 Иван

    4 2 Отговор
    Ами те живеят в ада вече много време с тези парцали на главата

    Коментиран от #81

    13:10 05.04.2026

  • 76 Имаш сериозен проблем

    10 3 Отговор

    До коментар #63 от "Сульо красний":

    с ценностната си система! САЩ е най голямото зло на света! Милиони избити и стотици милиони съсипани човешки съдби, унищожени народи и т.н.!

    13:11 05.04.2026

  • 77 Народа

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа!🤔":

    Които копае гроб сам пада в него Не отварите портите защото ще идёте в ада

    13:30 05.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Иван":

    А ти с калпака на главата си в Рая.В Рая на богатите.

    13:59 05.04.2026

  • 82 Нормален

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Сельооо":

    Това,не са проблеми,за Русия.Проблеми щеше да има целия свят ако беше разперчатосана от дивия запад.Тогава , не се знаеше при кого щеше да попадне ядрения арсенал и какво можеше да се случи.

    14:01 05.04.2026

  • 83 Този си говори за верващите Му

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "123":

    123
    21ОТГОВОР
    Този казва истината. Портите на ада ще се отворят за цялото човечество. Сатанистите поемат контрола над света
    -;-
    какво отворане на портите на Ада, като и заплахите на путлеристите за отдетните удари с тактическите ядрени боетоловки?!
    Апропо кога рашистите ще ни покажат следващите удари с ненадминатите "Орешници"?!?!
    Руския къшмер вече над 1500 дни ни показва освобождаването на Купянск и так далее победите!

    След 14 дни ще видим и Боташа каква победа с 20% при 30% избирателна активност ще извади.
    А се канеше да имал 160 депутати та да борел не знам какво си.

    14:02 05.04.2026

  • 84 БКП-3.8, Шиткойн 10 и Боташ 25%

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "6666":

    6666
    13ОТГОВОР
    До коментар 33 от "6666":

    Минусите са на червените заблудени или платени русофилчовци.Не се пънете никой не ви вярва.
    -;-
    Важното е те да си вярват.
    Питам един 70 годишен кхмер: Какво стана с победата на Пролитарийте?
    Отг: ще видите вие какъв ви чака!

    14:04 05.04.2026

  • 85 Петко Войвода

    4 3 Отговор

    До коментар #59 от "соломон идиота с трабнта":

    Цяла Западна Европа и САЩ воюват срещу Русия а тя си прибра Крим,Донецк,Луганск и сега гледа от високо кога САЩ ще изпратят оръжие и щом Европа го плати те го унищожат.Вече близо до границите ,на Полша и Румъния,за да им спестят транспортни разходи.В началото влачеха изгорели танкове на Червения площад бащите да си забавляват децата но това вече,не е интересно.Еврпа затъва фалират фирми живота поскъпва а руснаците все са си били в нищета и са си у дома могат да воюват и десет години.

    14:16 05.04.2026

  • 86 Нормален

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "6666":

    Явно ти е изгорял предпазителя.Сложи,по силен щом не можеш да различиш доброто от злото.Ако, за теб щом ти замирише,на пари и петрол може да убиваш,да нападаш суверенни държави,да отвличаш президенти е добро означава, че нещо имаш проблем със сивото вещество.

    14:33 05.04.2026

  • 87 баба Сийка

    3 3 Отговор
    Иранската военна хунта са портиери в ада

    14:49 05.04.2026

  • 88 Анонимен

    3 3 Отговор
    Неистовото желание да се върне страната на персите във времето на Фред Флинтстоун и Барни Ръбъл-каменната ера е приумица на велики люде от Бялата къща.Те са подготвили ята от летящи крепостиВ-52,за мисията си заредени с напалм.Сценарият поразително е подобен на случилото се във Виетнам през60-те и 70-те години на миналият век.Много добре знаем как протекоха събитията тогава.Изгарянето на милиони перси няма да сложи край на конфликта.Със стрели и лъкове ,мечове те ще продължат да се сражават за Персия,която никога не е била завладяна от времето на Александър Македонски.Самото Провидение да е с нас...

    Коментиран от #90

    16:00 05.04.2026

  • 89 Нее!

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "6666":

    Обичаме Русия, както обичаме България. Така че, ти не се пъни. Я по-добре се образовай, нито знаеш да пишеш, ните знаеш да говориш нормално. Приматче.

    Коментиран от #91

    16:04 05.04.2026

  • 90 Пропаганда

    6 3 Отговор

    До коментар #88 от "Анонимен":

    Къде видяхте в Иран "стрели и лъкове"? Кой ви внуши че страната е от каменната ера? Кой болен мозък,една Неински ли? Един Паси ли? Професионални безчестници..

    16:07 05.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 ИРАН

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "САЩ":

    го подаде в устата така УБАВО на ф.а.щ.
    изпръска белия Калчок на джуджките на ф.а.щ
    Само така
    СЛАВА ИРАНА

    20:27 05.04.2026

  • 94 Али Абдолахи ли!

    1 0 Отговор
    За тоя пенсионер напълно важи нашата поговорка: На гол тумбак-чифте пищови! Примитивен феодален Иран се мери с Америка. Аре чупката бе!

    22:37 05.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

