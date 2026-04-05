Техеран ще отвори „портите на ада“ за САЩ и Израел, ако продължат да нанасят удари по иранската инфраструктура, заяви Али Абдолахи, командир на Централния щаб на въоръжените сили на Иран.

„От първите дни на войната направихме всичко, което обещахме. Посланието ни е, че портите на ада ще се отворят за вас“, каза той.

Ден преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да „разгърне ада“ върху Иран в рамките на 48 часа, ако Техеран не се съгласи със сделката, предложена от Вашингтон.

Bloomberg съобщи, че предложението на САЩ включва 12 искания, включително отказ на Иран от обогатяване на уран, прекратяване на подкрепата за въоръжени прокси групировки и отваряне на Ормузкия проток. В замяна Вашингтон предлага три инициативи, включително премахване на санкциите и помощ за развитието на гражданската ядрена енергетика. Източник на Ройтерс уточни, че иранските власти са смятали плана за „едностранен“ и в него липсвали дори минималните условия за съгласие.

Президентът на САЩ обяви преди това, че е ограничил временно ударите по ирански енергийни съоръжения, първо за пет дни, а след това за десет дни. Десетдневният период изтича на 6 април. Според Тръмп той е взел това решение на фона на конструктивни разговори с Техеран. Иранските власти обаче отричат ​​съществуването на преки преговори.

Иранската информационна агенция Fars, позовавайки се на информиран източник, съобщи, че Иран е отхвърлил предложението на САЩ за 48-часово прекратяване на огъня. Срещите на преговарящите в Пакистан също не доведоха до резултати, тъй като ръководството на Иран не търси диалог с Вашингтон, добави източникът.