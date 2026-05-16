Оръжейната сделка с Тайван - коз на Тръмп срещу Китай

Тайван очакваше потвърждение за огромна доставка на оръжие от САЩ. Американският президент Тръмп обаче запазва правото си да вземе решение по този въпрос – в него той вижда средство за натиск върху Китай.

Доналд Тръмп разглежда предстоящото си решение за по-нататъшни продажби на оръжие на остров Тайван, върху който Китай има претенции, като ефективно средство за натиск спрямо Пекин. Засега той оставя въпроса без отговор - "зависи от Китай“, заяви Тръмп пред телевизия Фокс Нюз. „Честно казано, за нас това е много добър коз за преговори“, цитира думите му и германската обществена медия АРД.

„Става въпрос за много оръжия“, заяви Тръмп по повод сделката на стойност 11 милиарда долара.

Тръмп не може дълго да отлага решението

По време на обратния си полет от Пекин към САЩ Тръмп заяви, че ще вземе решение в близко бъдеще - след като първо обсъди въпроса с Тайван. Американският Конгрес одобри оръжейната сделка с Тайван преди повече от година - през януари 2025 г., а Китай реагира с мащабни военни учения около Тайван. Тайванската армия е снабдена с американско оборудване, включително изтребители F-16, танкове M1 "Ейбрамс" за наземни атаки и ПВО системи "Пейтриът".

Освен това САЩ са силно ангажирани в обучението на тайвански войници и помагат на Тайван да се противопостави на китайските тактики в „сивата зона“ – термин, обозначаващ стратегии, които не представляват открит бой, но целят да подкопаят действията на противника - например провеждането на мащабни военни учения близо до границата, разяснява "Франкфуртер Рундшау".

Китай заплашва Тайван с военни действия

Тайван никога не е бил част от комунистическата Китайска народна република, основана през 1949 г. Въпреки това Пекин смята Тайван за своя сепаратистка територия и никога не се е отказвал от употребата на сила, за да постави самоуправляващия се остров под свой контрол, отбелязва Ройтерс.

САЩ отдавна подпомагат Тайван да модернизира въоръжените си сили и да подобри отбранителната си способност. Американският "Закон за отношенията с Тайван" от 1979 г. упълномощава американското правителство да "доставя на Тайван оръжия за отбрана" и да "се противопоставя на всяко използване на сила или други форми на принуда, които биха застрашили сигурността или социалната и икономическата система на населението на Тайван."