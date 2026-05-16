Новини
Свят »
САЩ »
Оръжейната сделка с Тайван - коз на Тръмп срещу Китай
  Тема: Тайван

Оръжейната сделка с Тайван - коз на Тръмп срещу Китай

16 Май, 2026 16:53 1 238 20

  • тайван-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • китай-
  • си дзинпин-
  • тайвански пролив

Пекин смята Тайван за своя сепаратистка територия и никога не се е отказвал от употребата на сила, за да постави самоуправляващия се остров под свой контрол

Оръжейната сделка с Тайван - коз на Тръмп срещу Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Тайван очакваше потвърждение за огромна доставка на оръжие от САЩ. Американският президент Тръмп обаче запазва правото си да вземе решение по този въпрос – в него той вижда средство за натиск върху Китай.

Доналд Тръмп разглежда предстоящото си решение за по-нататъшни продажби на оръжие на остров Тайван, върху който Китай има претенции, като ефективно средство за натиск спрямо Пекин. Засега той оставя въпроса без отговор - "зависи от Китай“, заяви Тръмп пред телевизия Фокс Нюз. „Честно казано, за нас това е много добър коз за преговори“, цитира думите му и германската обществена медия АРД.

„Става въпрос за много оръжия“, заяви Тръмп по повод сделката на стойност 11 милиарда долара.

Тръмп не може дълго да отлага решението

По време на обратния си полет от Пекин към САЩ Тръмп заяви, че ще вземе решение в близко бъдеще - след като първо обсъди въпроса с Тайван. Американският Конгрес одобри оръжейната сделка с Тайван преди повече от година - през януари 2025 г., а Китай реагира с мащабни военни учения около Тайван. Тайванската армия е снабдена с американско оборудване, включително изтребители F-16, танкове M1 "Ейбрамс" за наземни атаки и ПВО системи "Пейтриът".

Освен това САЩ са силно ангажирани в обучението на тайвански войници и помагат на Тайван да се противопостави на китайските тактики в „сивата зона“ – термин, обозначаващ стратегии, които не представляват открит бой, но целят да подкопаят действията на противника - например провеждането на мащабни военни учения близо до границата, разяснява "Франкфуртер Рундшау".

Китай заплашва Тайван с военни действия

Тайван никога не е бил част от комунистическата Китайска народна република, основана през 1949 г. Въпреки това Пекин смята Тайван за своя сепаратистка територия и никога не се е отказвал от употребата на сила, за да постави самоуправляващия се остров под свой контрол, отбелязва Ройтерс.

САЩ отдавна подпомагат Тайван да модернизира въоръжените си сили и да подобри отбранителната си способност. Американският "Закон за отношенията с Тайван" от 1979 г. упълномощава американското правителство да "доставя на Тайван оръжия за отбрана" и да "се противопоставя на всяко използване на сила или други форми на принуда, които биха застрашили сигурността или социалната и икономическата система на населението на Тайван."


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    9 2 Отговор
    БГто за 3 милиарда купи "много оръжия" от Краварите 8 броя Ф16 без въоръжение. С оглед инфлацията за 11 милиарда могат да се купят още няколко и толкова.
    Голям коз държи бай Дончо,сякаш Китай не държи токсични американски облигации за 3 трилиона долара.Я по сериозно.

    Коментиран от #6, #8

    16:58 16.05.2026

  • 2 хехе

    9 1 Отговор
    вкиснатото зеле пак осмърдя сайта.

    17:00 16.05.2026

  • 3 Сделката стана ясна

    6 10 Отговор
    СИБИР е Китайски, Курилите Японски, Карелия Финландска, Крим и Белгородска Република -- Украински, Волжка България е НАША!
    За пе деРуснята остава мумията гниеща и кремля ( град държава)!
    ЗАКРИВАЙ
    Хехехехехехе

    Коментиран от #5, #14

    17:06 16.05.2026

  • 4 хъ хъ хъ

    7 1 Отговор
    Рижко нема козове.

    Коментиран от #13

    17:09 16.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Външния дълг на САЩ е около 9 трилиона $$$$

    Япония държи....1,1 трилиона
    Китай държи.......0.9 трилиона
    ЕС държи.............0.7 трилиона

    Коментиран от #17

    17:12 16.05.2026

  • 7 СИ клекна пред Тръмп

    2 7 Отговор
    Тайван е....Тайвански

    17:13 16.05.2026

  • 8 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Китай продаде голяма част от облигациите на САЩ и вече държи за под 650 милиарда долара.

    17:13 16.05.2026

  • 9 Боби Баламата

    3 5 Отговор
    Я така и не разбрах,кога тия 22 ядрени Републики с Фюрера пеДо-фил и армията на С Корея ще победят ...29 пъти по- малката Украйна?
    Монгольята ли са отчайващо Слаби или тая Украйна - без Авиация, подводници, кораби, флот, крилати и балистични ракети е...Прекалено Силна?

    Коментиран от #10

    17:13 16.05.2026

  • 10 Механик

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Боби Баламата":

    Ами с Фюрер избягал позорно по стринги от един Готвач и мякащ монголски аскер, какво очакваш

    17:17 16.05.2026

  • 11 Госあ

    4 2 Отговор
    Да бе…с няколко фʼки ще бутнат Китай 😂 като укрите- Русия. Само че съотношението на сепаратистите към Поднебесната е още по фрапантно

    Коментиран от #15

    17:18 16.05.2026

  • 12 Някой

    7 1 Отговор
    Голям коз, няма що. Убеден съм, че Китай са предупредили Тръмп, че ще действат огледално - ще дадат оръжие на Иран.
    Е, китайците са древен източен народ и са го казали това в непряк текст. Може пък Тръмп да не го е разбрал - той не разбира от дипломация и намеци.

    Коментиран от #20

    17:19 16.05.2026

  • 13 Къде тва

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "хъ хъ хъ":

    Пред Купянск и Покровск или в Туапсе и Перм?!?
    Хахахахаха

    17:20 16.05.2026

  • 14 Стана ясно

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сделката стана ясна":

    Че си пълен простак

    17:44 16.05.2026

  • 15 Ха ХаХа

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Госあ":

    ? % превзе Свинският Райх от Русия и я бутна?
    Кажи бе дингил...

    17:46 16.05.2026

  • 16 Храни куче да те лая

    2 0 Отговор
    А яде със златните прибори.

    19:08 16.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 .....

    0 0 Отговор
    Важното е какво смята Тайван.

    20:43 16.05.2026

  • 19 Отряд1

    0 0 Отговор
    САЩ въоръжават до зъби Тайван, а Китай въоръжават до зъби Куба.

    01:43 17.05.2026

  • 20 Отряд1

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    Досега да го бяха направили....

    Всяка държава има една особена зависимост и тя не е съседните държави, а подчинението на собственото и население. Ако в България населението е 7 милиона, а в Китай 1,4 милиарда, и ако 1,4 милиарда представлява 200 пъти населението на България - логически правилно е да приемем, че Китай има 200 пъти по- голям проблем от България.

    Направете аналогията между САЩ с 300 млн. население и Китай с 1,5 млрд за по- лесно смятане.

    01:47 17.05.2026