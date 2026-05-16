Оръжейната сделка с Тайван - коз на Тръмп срещу Китай

Тайван очакваше потвърждение за огромна доставка на оръжие от САЩ. Американският президент Тръмп обаче запазва правото си да вземе решение по този въпрос – в него той вижда средство за натиск върху Китай.
Доналд Тръмп разглежда предстоящото си решение за по-нататъшни продажби на оръжие на остров Тайван, върху който Китай има претенции, като ефективно средство за натиск спрямо Пекин. Засега той оставя въпроса без отговор - "зависи от Китай“, заяви Тръмп пред телевизия Фокс Нюз. „Честно казано, за нас това е много добър коз за преговори“, цитира думите му и германската обществена медия АРД.
„Става въпрос за много оръжия“, заяви Тръмп по повод сделката на стойност 11 милиарда долара.
Тръмп не може дълго да отлага решението
По време на обратния си полет от Пекин към САЩ Тръмп заяви, че ще вземе решение в близко бъдеще - след като първо обсъди въпроса с Тайван. Американският Конгрес одобри оръжейната сделка с Тайван преди повече от година - през януари 2025 г., а Китай реагира с мащабни военни учения около Тайван. Тайванската армия е снабдена с американско оборудване, включително изтребители F-16, танкове M1 "Ейбрамс" за наземни атаки и ПВО системи "Пейтриът".
Освен това САЩ са силно ангажирани в обучението на тайвански войници и помагат на Тайван да се противопостави на китайските тактики в „сивата зона“ – термин, обозначаващ стратегии, които не представляват открит бой, но целят да подкопаят действията на противника - например провеждането на мащабни военни учения близо до границата, разяснява "Франкфуртер Рундшау".
Китай заплашва Тайван с военни действия
Тайван никога не е бил част от комунистическата Китайска народна република, основана през 1949 г. Въпреки това Пекин смята Тайван за своя сепаратистка територия и никога не се е отказвал от употребата на сила, за да постави самоуправляващия се остров под свой контрол, отбелязва Ройтерс.
САЩ отдавна подпомагат Тайван да модернизира въоръжените си сили и да подобри отбранителната си способност. Американският "Закон за отношенията с Тайван" от 1979 г. упълномощава американското правителство да "доставя на Тайван оръжия за отбрана" и да "се противопоставя на всяко използване на сила или други форми на принуда, които биха застрашили сигурността или социалната и икономическата система на населението на Тайван."
1 Сатана Z
Голям коз държи бай Дончо,сякаш Китай не държи токсични американски облигации за 3 трилиона долара.Я по сериозно.
Коментиран от #6, #8
16:58 16.05.2026
2 хехе
17:00 16.05.2026
3 Сделката стана ясна
3 Сделката стана ясна
ЗАКРИВАЙ
Хехехехехехе
Коментиран от #5, #14
17:06 16.05.2026
4 хъ хъ хъ
Коментиран от #13
17:09 16.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #1 от "Сатана Z":Външния дълг на САЩ е около 9 трилиона $$$$
Япония държи....1,1 трилиона
Китай държи.......0.9 трилиона
ЕС държи.............0.7 трилиона
Коментиран от #17
17:12 16.05.2026
7 СИ клекна пред Тръмп
17:13 16.05.2026
8 Мишел
До коментар #1 от "Сатана Z":Китай продаде голяма част от облигациите на САЩ и вече държи за под 650 милиарда долара.
17:13 16.05.2026
9 Боби Баламата
Монгольята ли са отчайващо Слаби или тая Украйна - без Авиация, подводници, кораби, флот, крилати и балистични ракети е...Прекалено Силна?
Коментиран от #10
17:13 16.05.2026
10 Механик
До коментар #9 от "Боби Баламата":Ами с Фюрер избягал позорно по стринги от един Готвач и мякащ монголски аскер, какво очакваш
17:17 16.05.2026
11 Госあ
Коментиран от #15
17:18 16.05.2026
12 Някой
Е, китайците са древен източен народ и са го казали това в непряк текст. Може пък Тръмп да не го е разбрал - той не разбира от дипломация и намеци.
Коментиран от #20
17:19 16.05.2026
13 Къде тва
До коментар #4 от "хъ хъ хъ":Пред Купянск и Покровск или в Туапсе и Перм?!?
Хахахахаха
17:20 16.05.2026
14 Стана ясно
До коментар #3 от "Сделката стана ясна":Че си пълен простак
17:44 16.05.2026
15 Ха ХаХа
До коментар #11 от "Госあ":? % превзе Свинският Райх от Русия и я бутна?
Кажи бе дингил...
17:46 16.05.2026
16 Храни куче да те лая
19:08 16.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 .....
20:43 16.05.2026
19 Отряд1
01:43 17.05.2026
20 Отряд1
До коментар #12 от "Някой":Досега да го бяха направили....
Всяка държава има една особена зависимост и тя не е съседните държави, а подчинението на собственото и население. Ако в България населението е 7 милиона, а в Китай 1,4 милиарда, и ако 1,4 милиарда представлява 200 пъти населението на България - логически правилно е да приемем, че Китай има 200 пъти по- голям проблем от България.
Направете аналогията между САЩ с 300 млн. население и Китай с 1,5 млрд за по- лесно смятане.
01:47 17.05.2026