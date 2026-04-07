НА ЖИВО Екипажът от мисията на Artemis II пое към Земята след рекордно отдалечаване в Космоса

Екипажът на пилотираната мисия Artemis II се завръща на Земята, обяви НАСА.

„В 21:35 ч. източно време /3:35 ч. българско време/ екипажът на Artemis II завърши периода си на наблюдение на Луната и сега започва завръщането си у дома“, се казва в изявлението.

Преди няколко часа астронавтите изминаха 406 700 км от Земята, счупвайки рекорда за разстояние от 1970 г.

На 1 април Съединените щати изстреляха пилотиран космически кораб, превозващ четирима астронавти до Луната, като част от мисията Artemis II.

Обиколката на Луната и обратният път ще продължат десет дни, като екипажът ще премине на приблизително 8 000 км от повърхността на Луната.