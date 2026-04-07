НА ЖИВО Екипажът от мисията на Artemis II пое към Земята след рекордно отдалечаване в Космоса

7 Април, 2026 05:26, обновена 7 Април, 2026 05:33 2 667 29

  • луна-
  • космос-
  • мисия-
  • artemis ii

Преди часове астронавтите се отдалечиха на 406 700 км от планетата ни, счупвайки рекорда за разстояние от 1970 г.

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Екипажът на пилотираната мисия Artemis II се завръща на Земята, обяви НАСА.

„В 21:35 ч. източно време /3:35 ч. българско време/ екипажът на Artemis II завърши периода си на наблюдение на Луната и сега започва завръщането си у дома“, се казва в изявлението.

Преди няколко часа астронавтите изминаха 406 700 км от Земята, счупвайки рекорда за разстояние от 1970 г.

На 1 април Съединените щати изстреляха пилотиран космически кораб, превозващ четирима астронавти до Луната, като част от мисията Artemis II.

Обиколката на Луната и обратният път ще продължат десет дни, като екипажът ще премине на приблизително 8 000 км от повърхността на Луната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Бръъъ

    59 14 Отговор
    А снимки от Холивуд ще имали.

    Коментиран от #17

    05:35 07.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българка

    56 10 Отговор
    И каква я свършиха в студиото?
    Нефт петрол, злато , диаманти на намериха ли?Или ще нападат извънземните да им гепат ресурсите. Бай Дончо даде ли им 24 часа , заплаши ли ги????

    05:39 07.04.2026

  • 4 Ъъъъ не!

    29 9 Отговор

    До коментар #2 от "баба WC":

    Запушен си е! Кен зат в тоалетните зад гримьорните!😂

    Коментиран от #26

    05:44 07.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лунен прах

    58 10 Отговор
    Каква беше идеята на този полет? Да полетят, да пообиколят Луната и да поснимат. За страна, която вече е стъпвала на Луната преди повече от половин век, да изтъква заслугата си за една обиколка, това е като опитен плувец, който тържествено обявява, че е влязъл във водата и е пробвал температурата.

    Коментиран от #21, #22

    05:47 07.04.2026

  • 7 Окккк

    40 10 Отговор
    Никой не го интересува

    05:52 07.04.2026

  • 8 Любител

    51 15 Отговор

    До коментар #5 от "Може ли":

    Снимките верно много зле. С 200-мегапикселовата си камера по време на пълнолуние направих такива снимки на Луната, че ще си кажеш, че от илюминатора на космически кораб са правени. Мога да ги предоставя безплатно на НАСА да послужат за римейка на кацането на Луната.

    05:54 07.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Цомчо Плюнката

    11 18 Отговор
    Който може,си го може.

    06:05 07.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ООрана държава

    24 7 Отговор
    Обикалят като китайски туристи с фотоапаратчета

    06:43 07.04.2026

  • 14 кравария

    15 9 Отговор
    изтече в космоса, хахаха

    06:44 07.04.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    15 15 Отговор
    Реално Русия ПЯТЬ года летеше към Купянск, вече е само на 5км от него и почти го превзе таварищи ☝️

    06:45 07.04.2026

  • 16 Дедо

    12 15 Отговор
    Руснаците гледат у небето и цъкат с език.

    06:48 07.04.2026

  • 17 Мефистoфeл

    17 6 Отговор

    До коментар #1 от "Бръъъ":

    "А снимки от Холивуд ще имали."

    Няма да има. Снимките ще са от изкуствен интелект.

    06:55 07.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 военен неможач

    14 4 Отговор
    Големи хвалби, голямо чудо. Вече няколко дни дитирамби големи, поне в България и САЩ. Такива палети се правеха преди 40-50 години регулярно. Ако не се бяха давали пари на оръжейната мафия с мега стотици трилиони долари, досега истинските учени щяха да са посетили и изследвали не само Луната, а и Марс, и да имат там бази. МЕЕсири.

    Коментиран от #27

    07:39 07.04.2026

  • 20 Нали беха стъпили на Луната

    15 4 Отговор
    Сега пък били на рекордно късо разтояние до повърхността й?
    Ей тия амриканци, всички ли самкрейзита на баба Дона?

    07:51 07.04.2026

  • 21 Рекордно

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "Лунен прах":

    Отдалечаване от Земята било! А дали ако се стъпи на Луната ще е повече? Щото излиза, че преди 70 години са стъпили в Холивуд

    Коментиран от #23

    08:04 07.04.2026

  • 22 Точно така - пробване на температурата

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Лунен прах":

    Ще се съгласиш, че технически това е сложна мисия. Крайната цел е астронавти отново да кацнат на Луната. Затова мисията минава през 3 етапа: Артемида 1 без екипаж обикаля Луната, Артемида 2 с екипаж обикаля Луната, Артемида 3 спуска астронавти на Луната и после ги прибира. Сега завършват втория етап. Представи си какво ще е като кацнат на Луната. Предния път е било голямо празнуване.

    Коментиран от #28

    08:15 07.04.2026

  • 23 Няма да е повече.

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Рекордно":

    Като обикаляш Луната се отдалечаваш повече. Правят осморка около Луната и Земята.9434

    08:17 07.04.2026

  • 24 ДА СЕ МИДИШ И МАЕШ🤔

    4 8 Отговор
    КАК КОМЕНТИРАЩИТЕ КУПЕЙКИ
    ИМАТ ИЗБОРНИ И ПОЛИТ.ПРАВА...

    08:25 07.04.2026

  • 25 Господ

    2 2 Отговор
    Големи реклами,голямо хвалене.И заради едни снимки ли похарчиха милиарди?Че Аполо не обикаляха ли Луната?Или бяха забравили като Гагарин да си вземат фотоапарат на борда?Ами китайци,индуси?Какво е всъщност целта на това упражнение?Каква е истинската цел?На времето компютрите на Моторола монтирани в Аполо бяха по-слаби от днешен телефон какъвто всеки носи в джоба си.И мисиите все пак бяха успешни.12 души кацнаха на луната и се върнаха.Днес ще прелетят на 8 хил.км. от повърхността.Какво ще заснемат никога няма да научим.Всичко се пази в тайна в услуга на стотиците вярвания,че има Бог.По този начин държат в подчинение милиарди нещастници.А още Гагарин каза :горе няма нищо.Няма Господ.

    09:54 07.04.2026

  • 26 разбор

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъъ не!":

    Къде са зелените да нададат вой,че се замърсява Космоса?Фекалиите се изхвърлят в пространството.Съобщиха го официално.Да прибавим и замърсяването на атмосферата при излитане.Всички виждаме какви пушеци са,какви чудесии.Сандов къде е,що мълчи?А?

    09:59 07.04.2026

  • 27 редник от запаса

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "военен неможач":

    Така е,но какво има на Луната и Марс?Разбра се и доказа,че човек няма условия за живот там.Това приключва харченето на пари.Все още нямаме подходящи двигатели.А колко сме далеч от технологиите се потвърждава от факта,че нямаме връзка с обратната страна когато капсулата е там.Всъщност нашата цивилизация е на 200 години.От както е проектирана парната машина.До тогава сме си сечели главите с брадви на дръвника.Запазени са по музеите.Голяма цивилизация,голям напредък.Днес продължаваме да се самоизтребваме,но с по-модерни методи.С бомби.Колкото по-големи,толкова хвалбите са по-големи.

    10:15 07.04.2026

  • 28 Граматиков

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Точно така - пробване на температурата":

    Вероятно искаж да кажеш "предишния път". Ако имаше преден път щеше да има и заден път, обаче няма.

    10:46 07.04.2026

  • 29 Ксаниба

    1 0 Отговор
    А защо не кацат, чак към 2030!?! Нали са кацали - армстронг ли, кой беше там стъпвал уж....

    12:43 07.04.2026