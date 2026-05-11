The New York Times: САЩ замразиха китайски космически проекти с натиск върху Аржентина и Чили

11 Май, 2026 07:41, обновена 11 Май, 2026 07:45 1 008 9

Пекин настоява, че проектите са с чисто граждански и научен характер

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати замразиха китайски астрономически проекти в Аржентина и Чили, опасявайки се от потенциалното им военно приложение, съобщава The New York Times.

Под натиск от Вашингтон, аржентинските власти спряха завършването на най-големия китайски радиотелескоп в Южна Америка в провинция Сан Хуан. Според вестника, американски служители призовават Буенос Айрес да преразгледа сътрудничеството с Китай в космическия сектор от 2021 г. Вашингтон се опасява, че съоръженията биха могли да бъдат използвани за проследяване на американски спътници и комуникация с китайски космически кораби.

Радиотелескопът „Китай-Аржентина“ на стойност 32 милиона долара се строеше съвместно от Националния университет в Сан Хуан и Националните астрономически обсерватории на Китай. След изтичането на споразумението между двете страни, аржентинските митнически служители конфискуваха ключови компоненти на съоръжението, като по този начин на практика поставиха проекта на пауза.

The New York Times съобщава, че подобна ситуация се е случила в Чили, където властите спряха строителството на китайска обсерватория в пустинята Атакама след натиск от Съединените щати.

Китайското посолство в Буенос Айрес нарече действията на Вашингтон опит за „ограничаване и потискане на Китай“. Пекин настоява, че проектите са с чисто граждански и научен характер.

Съединените щати преди това критикуваха китайска сателитна станция в аржентинската провинция Неукен, построена през 2015 г.


  • 1 Чакаме с нетърпение

    9 0 Отговор
    Посещението на Тръмп в Китай!!!

    07:51 11.05.2026

  • 2 еврейски

    11 0 Отговор
    геноцид

    07:54 11.05.2026

  • 3 Госあ

    16 1 Отговор
    Б@клyци. На нас ни замразиха АЕЦ Белене, която китайците бяха готови да довършат при всякакви условия, Южен поток с руснаците и обновяването и модернизирането на БДЖ както и построяване на голям завод за сглобяване и ремонт на влакове на най голямата и технологична железни в света от Китай !

    07:56 11.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Етайинполитик

    8 1 Отговор
    До като има про дажни поли тици, ще има налагане на амер икански интеси. Защо това не се случва в Русия или Китай? За щото не са се про дали на ев реите те.

    08:17 11.05.2026

  • 7 Симо

    3 0 Отговор
    Не остана много! Американският тероризъм е на приключване. Вече се видя, че царят е гол!!! Скоро всички ще им духнат под опашките и САЩ ще станат една малка, регионална сила, която ще тероризира само съвсем близките си съседи.

    08:28 11.05.2026

  • 8 И какво

    3 0 Отговор
    Написано е, като че ли трябва да изглежда като положителна новина?!

    08:41 11.05.2026

  • 9 реалистъ

    0 4 Отговор
    САЩ остават господар на света, а Русийката и Чайна мрънкат и бършат сълзи.

    08:53 11.05.2026