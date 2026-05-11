The New York Times: САЩ замразиха китайски космически проекти с натиск върху Аржентина и Чили

Съединените щати замразиха китайски астрономически проекти в Аржентина и Чили, опасявайки се от потенциалното им военно приложение, съобщава The New York Times.

Под натиск от Вашингтон, аржентинските власти спряха завършването на най-големия китайски радиотелескоп в Южна Америка в провинция Сан Хуан. Според вестника, американски служители призовават Буенос Айрес да преразгледа сътрудничеството с Китай в космическия сектор от 2021 г. Вашингтон се опасява, че съоръженията биха могли да бъдат използвани за проследяване на американски спътници и комуникация с китайски космически кораби.

Радиотелескопът „Китай-Аржентина“ на стойност 32 милиона долара се строеше съвместно от Националния университет в Сан Хуан и Националните астрономически обсерватории на Китай. След изтичането на споразумението между двете страни, аржентинските митнически служители конфискуваха ключови компоненти на съоръжението, като по този начин на практика поставиха проекта на пауза.

The New York Times съобщава, че подобна ситуация се е случила в Чили, където властите спряха строителството на китайска обсерватория в пустинята Атакама след натиск от Съединените щати.

Китайското посолство в Буенос Айрес нарече действията на Вашингтон опит за „ограничаване и потискане на Китай“. Пекин настоява, че проектите са с чисто граждански и научен характер.

Съединените щати преди това критикуваха китайска сателитна станция в аржентинската провинция Неукен, построена през 2015 г.