Тръмп очаква американските астронавти да кацнат на Луната до края на мандата му ВИДЕО

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много вероятно американските астронавти да кацнат на Луната преди 2029 г., когато изтича вторият му мандат. Той очерта тази позиция, докато отговаряше на въпроси на репортери по време на среща с екипажа на лунната мисия Artemis 2 в Овалния кабинет на Белия дом.

„Имаме добър шанс“, каза той, твърдейки, че работата в тази област "изпреварва графика“. Ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман отбеляза, че ведомството е ангажирано с „осъществим план“ за кацане на Луната.

„Върнахме се на път да изстрелваме лунни ракети с добра скорост. Мисията Artemis 2 току-що завърши прелитане покрай Луната. През 2027 г. ще изстреляме Artemis 3, а през 2028 г. ще запазим две възможности за кацане на астронавти на повърхността“, каза той.

Коментирайки възможността за преместване на централата на НАСА от Вашингтон, американският лидер отбеляза предимствата от запазването ѝ на сегашното ѝ място. Айзъкман подчерта, че работата в столицата на страната позволява на ръководството на космическата агенция да „се ангажира с всички заинтересовани страни, за да вземе правилните решения“.

Говорейки на изслушване в Комисията по бюджетни кредити на Сената на 28 април, Айзъкман допусна, че Съединените щати биха могли да загубят лунната надпревара от Китай, освен ако не направят големи промени в космическата си програма. На 10 април той отбеляза, че Съединените щати планират да продължат лунните мисии, докато не кацнат на Луната през 2028 г.

Ракетата SLS, носеща космическия кораб „Орион“, част от мисията „Артемида 2“, беше изстреляна на 1 април в 18:35 ч. местно време от Космическия център „Кенеди“ във Флорида. Астронавтите на НАСА Рийд Вайсман, Кристина Кох и Виктор Глоувър, заедно с канадския астронавт Джереми Хансен, обиколиха Луната по време на мисията, чупейки рекорда за най-голямо отдалечаване на човек от Земята. „

На 10 април в 20:07 ч. източно крайбрежно време „Орион“ се приземи в Тихия океан, на няколко десетки километра от щата Калифорния.