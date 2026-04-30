Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп очаква американските астронавти да кацнат на Луната до края на мандата му ВИДЕО

30 Април, 2026 04:24, обновена 30 Април, 2026 04:36 412 4

  • тръмп-
  • сащ-
  • астронавти-
  • мисия-
  • луна

Президентът проведе среща с екипажа на лунната мисия Artemis 2 в Овалния кабинет на Белия дом

Тръмп очаква американските астронавти да кацнат на Луната до края на мандата му ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много вероятно американските астронавти да кацнат на Луната преди 2029 г., когато изтича вторият му мандат. Той очерта тази позиция, докато отговаряше на въпроси на репортери по време на среща с екипажа на лунната мисия Artemis 2 в Овалния кабинет на Белия дом.

„Имаме добър шанс“, каза той, твърдейки, че работата в тази област "изпреварва графика“. Ръководителят на НАСА Джаред Айзъкман отбеляза, че ведомството е ангажирано с „осъществим план“ за кацане на Луната.

„Върнахме се на път да изстрелваме лунни ракети с добра скорост. Мисията Artemis 2 току-що завърши прелитане покрай Луната. През 2027 г. ще изстреляме Artemis 3, а през 2028 г. ще запазим две възможности за кацане на астронавти на повърхността“, каза той.

Коментирайки възможността за преместване на централата на НАСА от Вашингтон, американският лидер отбеляза предимствата от запазването ѝ на сегашното ѝ място. Айзъкман подчерта, че работата в столицата на страната позволява на ръководството на космическата агенция да „се ангажира с всички заинтересовани страни, за да вземе правилните решения“.

Говорейки на изслушване в Комисията по бюджетни кредити на Сената на 28 април, Айзъкман допусна, че Съединените щати биха могли да загубят лунната надпревара от Китай, освен ако не направят големи промени в космическата си програма. На 10 април той отбеляза, че Съединените щати планират да продължат лунните мисии, докато не кацнат на Луната през 2028 г.

Ракетата SLS, носеща космическия кораб „Орион“, част от мисията „Артемида 2“, беше изстреляна на 1 април в 18:35 ч. местно време от Космическия център „Кенеди“ във Флорида. Астронавтите на НАСА Рийд Вайсман, Кристина Кох и Виктор Глоувър, заедно с канадския астронавт Джереми Хансен, обиколиха Луната по време на мисията, чупейки рекорда за най-голямо отдалечаване на човек от Земята. „

На 10 април в 20:07 ч. източно крайбрежно време „Орион“ се приземи в Тихия океан, на няколко десетки километра от щата Калифорния.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йуио

    0 0 Отговор
    Колко пъти ще снимат преди да кацнат?

    04:39 30.04.2026

  • 2 Да го качат на кораба и да пътува

    3 0 Отговор
    В космоса🤣🤣🤣

    04:42 30.04.2026

  • 3 Лост

    0 0 Отговор
    И като кацнат ще намерят надпис -"Тук кацна първият македонски космонавт, пратен от Слави Трифонов!".

    05:00 30.04.2026

  • 4 Бастун

    0 0 Отговор
    Предния президент дето искаше в мандата му да кацнат на луната го изпуцаха

    05:03 30.04.2026