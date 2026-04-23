НАСА планира експеримент на Луната

НАСА подготвя експеримент за запалване на материали на лунната повърхност, за да изследва как огънят се държи при условията на лунна гравитация, пише Science Alert, цитирана от News.bg.

Според изследователи от НАСА и Case Western Reserve University, поведението на пламъците се различава съществено от това на Земята, което има значение за безопасността на бъдещи пилотирани мисии и изграждането на лунни бази.

На Луната, заради по-слабата гравитация, движението на горещите газове е ограничено, което може да позволи на огъня да се задържа по-дълго и да се разпространява по различен начин в сравнение със земни условия.

Понастоящем НАСА използва стандарт за тестване на запалимост на материали на Земята, който обаче не отчита космическата среда и не може да възпроизведе напълно условията в ниска или частична гравитация.

Предишни експерименти на Международната космическа станция и мисии като Saffire са показали, че пламъците в микрогравитация могат да се държат непредсказуемо, включително да се разпространяват по посока на въздушния поток.

Новият експеримент, наречен „Material Flammability on the Moon“ (FM2), ще бъде част от програмата CLPS и ще събира данни за горенето в условия на лунна гравитация чрез специална камера и сензори.

Учените очакват резултатите да помогнат за по-точно оценяване на рисковете и евентуална промяна на стандартите за безопасност при бъдещи мисии до Луната.