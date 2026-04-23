НАСА планира експеримент на Луната

23 Април, 2026 11:56, обновена 23 Април, 2026 12:01 1 625 33

Целта е да се оценят рисковете за бъдещи мисии и лунни бази

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

НАСА подготвя експеримент за запалване на материали на лунната повърхност, за да изследва как огънят се държи при условията на лунна гравитация, пише Science Alert, цитирана от News.bg.

Според изследователи от НАСА и Case Western Reserve University, поведението на пламъците се различава съществено от това на Земята, което има значение за безопасността на бъдещи пилотирани мисии и изграждането на лунни бази.

На Луната, заради по-слабата гравитация, движението на горещите газове е ограничено, което може да позволи на огъня да се задържа по-дълго и да се разпространява по различен начин в сравнение със земни условия.

Понастоящем НАСА използва стандарт за тестване на запалимост на материали на Земята, който обаче не отчита космическата среда и не може да възпроизведе напълно условията в ниска или частична гравитация.

Предишни експерименти на Международната космическа станция и мисии като Saffire са показали, че пламъците в микрогравитация могат да се държат непредсказуемо, включително да се разпространяват по посока на въздушния поток.

Новият експеримент, наречен „Material Flammability on the Moon“ (FM2), ще бъде част от програмата CLPS и ще събира данни за горенето в условия на лунна гравитация чрез специална камера и сензори.

Учените очакват резултатите да помогнат за по-точно оценяване на рисковете и евентуална промяна на стандартите за безопасност при бъдещи мисии до Луната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    15 7 Отговор
    НАСА искат да избият всички жители войници на Луната, децата и жените и тях. В краен случай в лунни резервати и да копаят за Американците редки земни материали.

    Коментиран от #12

    12:04 23.04.2026

  • 2 д-р Бръкнигъзов

    10 5 Отговор
    няма какво да си губят времето, направо да пращат една тумба негЪри, 2-3 варела, касетофон и малко дрога, това ще е достатъчно...

    12:05 23.04.2026

  • 3 Минка

    18 5 Отговор
    Ма интересно като няма кислород как гори тоя огън🔥

    Коментиран от #6

    12:05 23.04.2026

  • 4 Кака Наска Байконурова

    8 3 Отговор
    Това Земята гледана отгоре, или странично ?

    12:06 23.04.2026

  • 5 милена

    12 5 Отговор
    миролюбеца да го оставят на Луната 😇 само така света ще се спаси от един невменяем 🤑

    12:07 23.04.2026

  • 6 ааа

    19 6 Отговор

    До коментар #3 от "Минка":

    то и като няма вятър, се вее хамериканския байрак....

    12:07 23.04.2026

  • 7 Коко

    14 4 Отговор
    В Холивуд да имат работа.

    12:08 23.04.2026

  • 8 нещо не се връзва

    17 2 Отговор
    Някой може ли да ми обясни, защо всички тия кратери по Луната са кръгли? Официланата версия са, че са от астероиди. Това значи ли, че тези астероиди падат все под ъгъл 90 градуса?

    Коментиран от #9

    12:08 23.04.2026

  • 9 Коста

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "нещо не се връзва":

    Не значи. Кмета на Луната праща хора с багери да ги напвят кръгли щот е професионален луд. Дедо Тчръмпи му е чичо.

    12:12 23.04.2026

  • 10 да питам

    6 5 Отговор
    верно ли руска космическа станция Луна25 катастрофира на луната ?

    Коментиран от #13, #32

    12:14 23.04.2026

  • 11 Светина

    8 8 Отговор
    Истинската възраст на луната е 460 000 години. Това съвпада като период с идването на анунаките, които управляват приблизително толкова. Осем от хибридите между тях и човеците управляват общо 242 000 години. Луната е изкуствено създадена, и не се държи като никое друго небесно тяло. НАСА взривява ядрена бомба, за да провери дали е куха, по метода на звънтенето. Е , това безапелационно показва, че Луната е куха, но НАСА е изгонена завинаги от там, от тези, които стопанисват Луната!

    Коментиран от #14, #27

    12:14 23.04.2026

  • 12 Одисея 2001

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Ако беше жив Стенли Кубрик, да го питат, човека щеше да им разкаже как да снимат, така че да се получат добри кадри. Пък след това може и да напишат, че са пекли суджук на лагерен огън на луната.

    12:18 23.04.2026

  • 13 Коста

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    Сблъскват се с Аполо 123. И двата апарата дават назад. Нямат огледала за задно виждане и тряссс! Сега се съдят за щети щото нямали и ГО.

    12:22 23.04.2026

  • 14 Коста

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Светина":

    Туй са уйдурми ве. Кви анюнаци? Кви 2.5 евра?

    Коментиран от #18

    12:24 23.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Копейка

    4 7 Отговор

    До коментар #15 от "По-тъпи говеда от краврите":

    Споко бе американците ще направят и първите бази на Луната и ще извличат ресурсите и, а "умните" руснаци ще воюват, "АсвАбАждават" и Груз 200 ще върви с пълна сила.Ще редът като руски матарета пред Покровск.Това им е завещано имат специална мисия на Земята да поддържат крепостния свят.
    А другите народи ще развиват технологии и ще вървят напред.Следващата мисия ще е на Марс.
    Там можем да намерим остатъци от великата мАкедонска нация и от московския Коминтерн, който я е създал.

    12:36 23.04.2026

  • 17 Онзи

    1 2 Отговор
    Огъня е различен , има такъв на който му трябва кислород, но има и такъв какъвто е на слънцето , който не му трябва кислород а Хелии. Огъня който му трябва кислород няма как да достигне температурната сила на този на слънцето. Явно от НАСА смятат да правят станция за енергия на принципа на възпламенени газове. Не ни казват какви газове или находища има. Ясно е че на повърхността на Луната не е чист вакум а има и други субстанции. Ясно е , че страната която постоянно се нагрява е с едни субстанции а тъмната страна с други. И при малка гравитация е напълно възможно топло и студено течение да има и да е нещо като минимален вятър

    12:40 23.04.2026

  • 18 Не знаеш!

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Коста":

    Това са тези, които са се лъгали хората, че са богове, и са били възприемани за такива! Докато единия истински Бог не ги е изгонил за една нощ, която е записана като - Нощта, в която боговете изчезнаха! По онова време, жреците им се говорили пряко с тях, с уреди, които сега издирваме като артефакти! Те са Змията! Когато Бог е създал човека, е искал да извърви пътя на духовното развитие! Змията променя това, като им дава познания! Отровни познания! Азазел научава мъжете на война, алчност и насилие! А жените научава на орвалък и съблазън! Така променя това, което Бог е искал за нас! Затова наказанието им е тежко - затворени са под земята! И тъй като се страхуват от Бог, ви управляват чрез примамки. Предлагат това, което искате, за да изберете сами да им служителите, по ваша собствена воля. Виждате ги непрецрнено като НЛО, защото те са майстори на лъжата, и ви лъжат, че са извънземни! Защото знаят, че Бог ги държи под око, и се страхуват от Него!

    Коментиран от #22

    12:46 23.04.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    3 6 Отговор
    Към края на 2026г Русия планира настъпление към Купянск, Торецк и Часов Яр. Строго по плану и в график ☝️

    12:46 23.04.2026

  • 20 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 1 Отговор
    Да... след като опожарят целия свят, ще преминат и към Луната...

    12:51 23.04.2026

  • 21 Хахахаха😂😂😂😂

    5 2 Отговор
    Първо да успеят да стигнат до Луната! Засега това не им се е отдавало! Филмчетата, които пускаха стават за детски комикси, но за нищо друго!

    12:54 23.04.2026

  • 22 Пенка

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Не знаеш!":

    Оф, затвори едни маймуни в един ареал и гледай, мъжките се бият за територия и колко женски ще има ,за да се размножи. За тва сме просто планетата на маймуните.

    Коментиран от #24

    12:55 23.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Да, но

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пенка":

    Маймунът няма интелект, следователно няма и отговорност!

    Коментиран от #25

    12:59 23.04.2026

  • 25 Пенчето

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Да, но":

    Има инстинкт за оцеляване, но няма самоосъзнаване.

    Коментиран от #26

    13:02 23.04.2026

  • 26 Без

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пенчето":

    Инстинкт за оцеляване, нямаше да има и инстинкт за размножаване. И сега - размножаването на хората и животните е различно. Защото като любимци на Бог, той е гарантирал нашето оцеляване, като ни е дал възможност по време на секс да изпитваме най голямото удоволствие в човешкият живот. Докато при животните размножаването е камоанийно, много малко животни правят секс по всяко време!

    13:13 23.04.2026

  • 27 Дърт Вейдър

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Светина":

    Не точно така. Това е проект, подобен на звездата на смъртта, за наблюдение на маймуните и евентуално приключване на експеримента, ако се наложи.

    13:19 23.04.2026

  • 28 ти да видиш

    1 0 Отговор
    ............са показали, че пламъците в микрогравитация могат да се държат непредсказуемо, включително да се разпространяват по посока на въздушния поток. Ми то на Луната май нема въздух,така че,не е ли логично да се разпространяват във среда със кислород????? Или по посока на среда която поддържа горенето??? Бааах тия капацитети!😕😕😕Това некога сме го учили във 4-ти клас или аз нещо не разбрах?????

    Коментиран от #29

    14:23 23.04.2026

  • 29 Тия експерименти

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "ти да видиш":

    са по-скоро противопожарни. НАСА няма да забрави как изгоряха в Аполо-1 трима космонавти на космодрума. На Луната няма въздух, но в космическия кораб има и при лабораторен експеримент нещо може да се запали, а на земята няма как да се симулира огън при 6 пъти по-слаба гравитация. Това е целта на експеримента.

    14:42 23.04.2026

  • 30 Рашистите не могат Артьомск да превземат

    1 1 Отговор
    а хамериканците мислят да стъпвят на Луната
    ---;---
    НАСА планира експеримент на Луната
    -;-
    Абе хамериканците не знаят ли че СССР.-то е водеща космическа сила?!

    14:46 23.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Да,вярно е

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "да питам":

    и е резултат от космически боклук ударил една от антените за сигнала приемащ управлението от земята. Правят се опити да се върне контрола на управлението но щетите не оставят шанс и сондата се разбива. На това се казва мал шанс,а не некадърно управление или скапана техника. А, на теб Калитко да ти кажа,ако диво животно те удари в колата и стане ПТП кой е виновен. Аман от безмозъчни коментиращи.

    15:27 23.04.2026

  • 33 Жоро Цачев

    0 0 Отговор
    И руснаците проведоха експеримент

    "Как да се размажеш за 60 секунди "

    Аве много добре им се получи

    15:53 23.04.2026