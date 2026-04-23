НАСА планира експеримент на Луната

НАСА подготвя експеримент за запалване на материали на лунната повърхност, за да изследва как огънят се държи при условията на лунна гравитация, пише Science Alert, цитирана от News.bg.
Според изследователи от НАСА и Case Western Reserve University, поведението на пламъците се различава съществено от това на Земята, което има значение за безопасността на бъдещи пилотирани мисии и изграждането на лунни бази.
На Луната, заради по-слабата гравитация, движението на горещите газове е ограничено, което може да позволи на огъня да се задържа по-дълго и да се разпространява по различен начин в сравнение със земни условия.
Понастоящем НАСА използва стандарт за тестване на запалимост на материали на Земята, който обаче не отчита космическата среда и не може да възпроизведе напълно условията в ниска или частична гравитация.
Предишни експерименти на Международната космическа станция и мисии като Saffire са показали, че пламъците в микрогравитация могат да се държат непредсказуемо, включително да се разпространяват по посока на въздушния поток.
Новият експеримент, наречен „Material Flammability on the Moon“ (FM2), ще бъде част от програмата CLPS и ще събира данни за горенето в условия на лунна гравитация чрез специална камера и сензори.
Учените очакват резултатите да помогнат за по-точно оценяване на рисковете и евентуална промяна на стандартите за безопасност при бъдещи мисии до Луната.
1 Коста
Коментиран от #12
12:04 23.04.2026
2 д-р Бръкнигъзов
12:05 23.04.2026
3 Минка
Коментиран от #6
12:05 23.04.2026
4 Кака Наска Байконурова
12:06 23.04.2026
5 милена
12:07 23.04.2026
6 ааа
До коментар #3 от "Минка":то и като няма вятър, се вее хамериканския байрак....
12:07 23.04.2026
7 Коко
12:08 23.04.2026
8 нещо не се връзва
Коментиран от #9
12:08 23.04.2026
9 Коста
До коментар #8 от "нещо не се връзва":Не значи. Кмета на Луната праща хора с багери да ги напвят кръгли щот е професионален луд. Дедо Тчръмпи му е чичо.
12:12 23.04.2026
10 да питам
Коментиран от #13, #32
12:14 23.04.2026
11 Светина
Коментиран от #14, #27
12:14 23.04.2026
12 Одисея 2001
До коментар #1 от "Коста":Ако беше жив Стенли Кубрик, да го питат, човека щеше да им разкаже как да снимат, така че да се получат добри кадри. Пък след това може и да напишат, че са пекли суджук на лагерен огън на луната.
12:18 23.04.2026
13 Коста
До коментар #10 от "да питам":Сблъскват се с Аполо 123. И двата апарата дават назад. Нямат огледала за задно виждане и тряссс! Сега се съдят за щети щото нямали и ГО.
12:22 23.04.2026
14 Коста
До коментар #11 от "Светина":Туй са уйдурми ве. Кви анюнаци? Кви 2.5 евра?
Коментиран от #18
12:24 23.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Копейка
До коментар #15 от "По-тъпи говеда от краврите":Споко бе американците ще направят и първите бази на Луната и ще извличат ресурсите и, а "умните" руснаци ще воюват, "АсвАбАждават" и Груз 200 ще върви с пълна сила.Ще редът като руски матарета пред Покровск.Това им е завещано имат специална мисия на Земята да поддържат крепостния свят.
А другите народи ще развиват технологии и ще вървят напред.Следващата мисия ще е на Марс.
Там можем да намерим остатъци от великата мАкедонска нация и от московския Коминтерн, който я е създал.
12:36 23.04.2026
17 Онзи
12:40 23.04.2026
18 Не знаеш!
До коментар #14 от "Коста":Това са тези, които са се лъгали хората, че са богове, и са били възприемани за такива! Докато единия истински Бог не ги е изгонил за една нощ, която е записана като - Нощта, в която боговете изчезнаха! По онова време, жреците им се говорили пряко с тях, с уреди, които сега издирваме като артефакти! Те са Змията! Когато Бог е създал човека, е искал да извърви пътя на духовното развитие! Змията променя това, като им дава познания! Отровни познания! Азазел научава мъжете на война, алчност и насилие! А жените научава на орвалък и съблазън! Така променя това, което Бог е искал за нас! Затова наказанието им е тежко - затворени са под земята! И тъй като се страхуват от Бог, ви управляват чрез примамки. Предлагат това, което искате, за да изберете сами да им служителите, по ваша собствена воля. Виждате ги непрецрнено като НЛО, защото те са майстори на лъжата, и ви лъжат, че са извънземни! Защото знаят, че Бог ги държи под око, и се страхуват от Него!
Коментиран от #22
12:46 23.04.2026
19 Владимир Путин, президент
12:46 23.04.2026
20 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
12:51 23.04.2026
21 Хахахаха😂😂😂😂
12:54 23.04.2026
22 Пенка
До коментар #18 от "Не знаеш!":Оф, затвори едни маймуни в един ареал и гледай, мъжките се бият за територия и колко женски ще има ,за да се размножи. За тва сме просто планетата на маймуните.
Коментиран от #24
12:55 23.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Да, но
До коментар #22 от "Пенка":Маймунът няма интелект, следователно няма и отговорност!
Коментиран от #25
12:59 23.04.2026
25 Пенчето
До коментар #24 от "Да, но":Има инстинкт за оцеляване, но няма самоосъзнаване.
Коментиран от #26
13:02 23.04.2026
26 Без
До коментар #25 от "Пенчето":Инстинкт за оцеляване, нямаше да има и инстинкт за размножаване. И сега - размножаването на хората и животните е различно. Защото като любимци на Бог, той е гарантирал нашето оцеляване, като ни е дал възможност по време на секс да изпитваме най голямото удоволствие в човешкият живот. Докато при животните размножаването е камоанийно, много малко животни правят секс по всяко време!
13:13 23.04.2026
27 Дърт Вейдър
До коментар #11 от "Светина":Не точно така. Това е проект, подобен на звездата на смъртта, за наблюдение на маймуните и евентуално приключване на експеримента, ако се наложи.
13:19 23.04.2026
28 ти да видиш
Коментиран от #29
14:23 23.04.2026
29 Тия експерименти
До коментар #28 от "ти да видиш":са по-скоро противопожарни. НАСА няма да забрави как изгоряха в Аполо-1 трима космонавти на космодрума. На Луната няма въздух, но в космическия кораб има и при лабораторен експеримент нещо може да се запали, а на земята няма как да се симулира огън при 6 пъти по-слаба гравитация. Това е целта на експеримента.
14:42 23.04.2026
30 Рашистите не могат Артьомск да превземат
---;---
НАСА планира експеримент на Луната
-;-
Абе хамериканците не знаят ли че СССР.-то е водеща космическа сила?!
14:46 23.04.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Да,вярно е
До коментар #10 от "да питам":и е резултат от космически боклук ударил една от антените за сигнала приемащ управлението от земята. Правят се опити да се върне контрола на управлението но щетите не оставят шанс и сондата се разбива. На това се казва мал шанс,а не некадърно управление или скапана техника. А, на теб Калитко да ти кажа,ако диво животно те удари в колата и стане ПТП кой е виновен. Аман от безмозъчни коментиращи.
15:27 23.04.2026
33 Жоро Цачев
"Как да се размажеш за 60 секунди "
Аве много добре им се получи
15:53 23.04.2026