САЩ изтеглят самолетоносача USS Gerald R. Ford след 10-месечна мисия в Близкия изток

Американският самолетоносач USS Gerald R. Ford ще напусне Близкия изток през следващите дни и ще започне завръщането си към САЩ след 10-месечно разполагане. Това съобщават американски служители, цитирани от The Washington Post, предава Фокус.

Корабът е един от трите самолетоносача на САЩ, разположени в региона. Другите два са USS George H.W. Bush и USS Abraham Lincoln.

Докато USS Gerald R. Ford е действал в Червено море, останалите два кораба са оперирали в Арабско море с цел подкрепа на операции, свързани с ограничаване на морския трафик и контрол върху кораби, свързани с Иран.

Все още няма точна дата за отплаването на самолетоносача, но според източник от администрацията на САЩ той вероятно ще се завърне във Вирджиния около средата на май.

Към момента корабът е прекарал 309 дни в мисия, което се определя като най-дългото разполагане на съвременен американски самолетоносач. По време на службата си той е претърпял и значителни ремонти след пожар на борда, при който са били ранени моряци.

След завръщането си в САЩ се очаква корабът да премине през основен технически ремонт и поддръжка.

По-рано USS Gerald R. Ford е участвал в операции в Европа и Карибския регион, включително мисии, свързани с морска сигурност и контрол на стратегически морски маршрути.

Междувременно се очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да получи нов доклад с военни опции по отношение на Иран, съобщават американски медии.