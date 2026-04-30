САЩ изтеглят самолетоносача USS Gerald R. Ford след 10-месечна мисия в Близкия изток

30 Април, 2026 11:25 1 376 23

  • самолетоносач джералд форд-
  • самолетоносач-
  • близкия изток-
  • мисия-
  • сащ

Най-новият американски самолетоносач напуска региона след рекордно разполагане, докато Вашингтон обсъжда нови опции за действия срещу Иран

САЩ изтеглят самолетоносача USS Gerald R. Ford след 10-месечна мисия в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският самолетоносач USS Gerald R. Ford ще напусне Близкия изток през следващите дни и ще започне завръщането си към САЩ след 10-месечно разполагане. Това съобщават американски служители, цитирани от The Washington Post, предава Фокус.

Корабът е един от трите самолетоносача на САЩ, разположени в региона. Другите два са USS George H.W. Bush и USS Abraham Lincoln.

Докато USS Gerald R. Ford е действал в Червено море, останалите два кораба са оперирали в Арабско море с цел подкрепа на операции, свързани с ограничаване на морския трафик и контрол върху кораби, свързани с Иран.

Все още няма точна дата за отплаването на самолетоносача, но според източник от администрацията на САЩ той вероятно ще се завърне във Вирджиния около средата на май.

Към момента корабът е прекарал 309 дни в мисия, което се определя като най-дългото разполагане на съвременен американски самолетоносач. По време на службата си той е претърпял и значителни ремонти след пожар на борда, при който са били ранени моряци.

След завръщането си в САЩ се очаква корабът да премине през основен технически ремонт и поддръжка.

По-рано USS Gerald R. Ford е участвал в операции в Европа и Карибския регион, включително мисии, свързани с морска сигурност и контрол на стратегически морски маршрути.

Междувременно се очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да получи нов доклад с военни опции по отношение на Иран, съобщават американски медии.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ибрахим

    38 3 Отговор
    Опасност от дум дум от ирански ракети?

    Коментиран от #7

    11:26 30.04.2026

  • 2 уууууппппсссс

    41 2 Отговор
    мисия "Страхотно пълен памперс"

    11:28 30.04.2026

  • 3 Езвенете

    29 2 Отговор
    Товъ значи, чи САЩ гу вкачът на буксир лв?! Или гу бутът нъ бутане? Щот ут Иран му разпраа лъматината ут боища...

    11:29 30.04.2026

  • 4 Мухахаха

    25 2 Отговор
    Посаричите се пребират

    11:29 30.04.2026

  • 5 китайски балон

    33 2 Отговор
    БайДончо подви опашка😉 Една "пералня" и какъв позор за американския "колос" 😅

    11:31 30.04.2026

  • 6 ГОЛЕМ СМЕХ

    30 2 Отговор
    Явно тотално са им са се запушили кнефффите и на място отпушване няма .

    11:31 30.04.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 16 Отговор

    До коментар #1 от "Ибрахим":

    аз си оправих кинтите с Тръмпягата по борсите , а ти ще си останеш Ибрахим

    Коментиран от #10

    11:34 30.04.2026

  • 8 Майор Мишев

    27 2 Отговор
    Иранците явно са заредили с китайски противокорабни ракети с голям обсегDF21F и DF 26 и янките усетиха ,че ще ядат хурката и вдигнаха гълъбите.Абе шубето си е голям страх да знаете .

    11:37 30.04.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 2 Отговор
    Опасност от дум дум от ирански ракети?

    11:38 30.04.2026

  • 10 оня с коня

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Максудски,не знаех ,че имало борса в Максуда?Украинки продават ли се?

    Коментиран от #12

    11:38 30.04.2026

  • 11 К.О.Т.ар.А.К 😼

    18 0 Отговор
    Америте явно надушиха де белия и отпрашиха с 200 !

    11:40 30.04.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 8 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    не/ лекарки се продават-изложихте се като кифладжии днес спрямо симпатично девойче!! тя оная добре ви каза , че сте @иджии

    Коментиран от #18

    11:42 30.04.2026

  • 13 спасиха го от

    14 0 Отговор
    потъване , все пак в днешните оръжейни реалности няма непотопяем съд

    11:43 30.04.2026

  • 14 Речник

    15 0 Отговор
    Сащ наричат войните, които водят "мисии" ? Каква е разликатаако има такава?

    11:43 30.04.2026

  • 15 Бойкот на О.Л.Хлъц

    16 0 Отговор
    Отиват някъде да им отпушат тоалетните, че са задръстени от памперси...

    11:46 30.04.2026

  • 16 Софиянец

    13 0 Отговор
    Коритото прогнило показа натюфска сила, ахахах

    11:46 30.04.2026

  • 17 Край

    12 0 Отговор
    Правилно - нов е. по добре си го приберете да го не потрошат тия прости чалмалии.

    11:51 30.04.2026

  • 18 ТЯ на кастрираните котараци

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    го каза. Не прехвърляй греховете си на друг

    11:55 30.04.2026

  • 19 обасраля

    5 0 Отговор
    Пак ли се запушиха кен ефите

    12:11 30.04.2026

  • 20 Ясно

    4 0 Отговор
    Аките могат да бъдат изчистени само в корабостроителницата-майка.

    12:17 30.04.2026

  • 21 ттт

    3 0 Отговор
    Чух, че кметът Н Ню Йорк призовал Чарлз трети да върне диаманта Кохиноор на Индия.

    А бре, кмете, Британия си го е откраднала съвсем почетно, бе.

    12:20 30.04.2026

  • 22 АЙДЕЕЕ И НА ТОА МУ СПУКАХА

    3 0 Отговор
    МЪРКУЧА НА ТУРБОДИЗЕЛА.....

    12:25 30.04.2026

  • 23 СЪГЛЕДВАЧ

    3 0 Отговор
    Ееее, ами добавете успешна мисия, де....иначе оставяме с впечетлението, че нещо му има

    12:34 30.04.2026