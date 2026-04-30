САЩ изтеглят самолетоносача USS Gerald R. Ford след 10-месечна мисия в Близкия изток

Американският самолетоносач USS Gerald R. Ford ще напусне Близкия изток през следващите дни и ще започне завръщането си към САЩ след 10-месечно разполагане. Това съобщават американски служители, цитирани от The Washington Post, предава Фокус.
Корабът е един от трите самолетоносача на САЩ, разположени в региона. Другите два са USS George H.W. Bush и USS Abraham Lincoln.
Докато USS Gerald R. Ford е действал в Червено море, останалите два кораба са оперирали в Арабско море с цел подкрепа на операции, свързани с ограничаване на морския трафик и контрол върху кораби, свързани с Иран.
Все още няма точна дата за отплаването на самолетоносача, но според източник от администрацията на САЩ той вероятно ще се завърне във Вирджиния около средата на май.
Към момента корабът е прекарал 309 дни в мисия, което се определя като най-дългото разполагане на съвременен американски самолетоносач. По време на службата си той е претърпял и значителни ремонти след пожар на борда, при който са били ранени моряци.
След завръщането си в САЩ се очаква корабът да премине през основен технически ремонт и поддръжка.
По-рано USS Gerald R. Ford е участвал в операции в Европа и Карибския регион, включително мисии, свързани с морска сигурност и контрол на стратегически морски маршрути.
Междувременно се очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да получи нов доклад с военни опции по отношение на Иран, съобщават американски медии.
1 Ибрахим
Коментиран от #7
11:26 30.04.2026
2 уууууппппсссс
11:28 30.04.2026
3 Езвенете
11:29 30.04.2026
4 Мухахаха
11:29 30.04.2026
5 китайски балон
11:31 30.04.2026
6 ГОЛЕМ СМЕХ
11:31 30.04.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Ибрахим":аз си оправих кинтите с Тръмпягата по борсите , а ти ще си останеш Ибрахим
Коментиран от #10
11:34 30.04.2026
8 Майор Мишев
11:37 30.04.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:38 30.04.2026
10 оня с коня
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Максудски,не знаех ,че имало борса в Максуда?Украинки продават ли се?
Коментиран от #12
11:38 30.04.2026
11 К.О.Т.ар.А.К 😼
11:40 30.04.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "оня с коня":не/ лекарки се продават-изложихте се като кифладжии днес спрямо симпатично девойче!! тя оная добре ви каза , че сте @иджии
Коментиран от #18
11:42 30.04.2026
13 спасиха го от
11:43 30.04.2026
14 Речник
11:43 30.04.2026
15 Бойкот на О.Л.Хлъц
11:46 30.04.2026
16 Софиянец
11:46 30.04.2026
17 Край
11:51 30.04.2026
18 ТЯ на кастрираните котараци
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":го каза. Не прехвърляй греховете си на друг
11:55 30.04.2026
19 обасраля
12:11 30.04.2026
20 Ясно
12:17 30.04.2026
21 ттт
А бре, кмете, Британия си го е откраднала съвсем почетно, бе.
12:20 30.04.2026
22 АЙДЕЕЕ И НА ТОА МУ СПУКАХА
12:25 30.04.2026
23 СЪГЛЕДВАЧ
12:34 30.04.2026