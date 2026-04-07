Тръмп: Проблемите ни с НАТО започнаха от Гренландия, "хартиеният тигър" отказа да ни помогне и в Иран

Проблемите в отношенията между САЩ и НАТО започнаха с Гренландия, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред журналисти.
„Всичко започна с Гренландия. Ние искаме Гренландия, а те не искат да ни я дадат и аз казах: „Чао!“, каза политикът.
Откакто се завърна в Белия дом през януари 2025 г., Тръмп многократно е заявявал, че САЩ трябва да контролират Гренландия. Той смята, че Дания не е в състояние да гарантира сигурността на регион, стратегически важен за Вашингтон. Републиканецът многократно е наричал Гренландия стратегически важна за САЩ.
Въпреки че е изоставил заплахите да завземе острова със сила, интересът му към региона остава висок. Politico съобщи, че Тръмп се интересува от природните ресурси на Гренландия, включително от значителните запаси от петрол и газ.
Американският лидер призна, че е много разочарован от отказа на страните от НАТО да помогнат във войната с Иран.
„Това никога няма да избледнее от паметта ми“, обясни той. Според Тръмп, „Първоначално те казаха: „Ще направим това, ще направим онова“, но в действителност те направиха всичко възможно, за да не ни помогнат.“ Политикът отново нарече НАТО „хартиен тигър“.
Тръмп отбеляза, че не става въпрос само за НАТО, посочвайки, че Южна Корея, Япония и Австралия също отказаха да помогнат на САЩ във войната с Иран. „Имаме 50 000 войници в Япония, за да ги защитим от Северна Корея, и 45 000 в Южна Корея, за да ги защитим от Ким Чен-ун, с когото се разбирах много добре, както знаете, той говореше добри неща за мен“, добави Тръмп.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Квото е НатЮто
Лика, прилика
като два стръка иглика
06:17 07.04.2026
Единият пета година превзема Киев за два дня,другият през 24 часа унищожава Иран.
Коментиран от #13
06:20 07.04.2026
15 Ха ха ха
Този няма да свърши като нормален човек.
06:56 07.04.2026
19 Боруна Лом
Коментиран от #25, #34
07:22 07.04.2026
23 Ежко
До коментар #16 от "Госъ":На 11 септември атентаторите бяха от Саудитска Арабия.Нито един иракчанин.Нито едно доказателство,че Ирак има връзка с Ал Каида.САЩ лъгаха,че Ирак има химическо оръжие,въртяха,сукаха и го удариха.Преди това разбъркаха целия арабски свят,къде с война-Либия,къде с цветни революции-Тунис,Египет и т.н.Създсдоха си врагове.Нима очакваха,че ще им се размине?
07:36 07.04.2026
25 Ти па къде си влязъл?
До коментар #19 от "Боруна Лом":Ломски тсиганин
Коментиран от #27
07:37 07.04.2026
27 Боруна Лом
До коментар #25 от "Ти па къде си влязъл?":ВЛЕЗОХУМАКЯТИ,ОНА НЕ СЕ ЛИ ПОХВАЛИ!?
07:44 07.04.2026
29 Купейките Издухани
Че Тръмп беше Правилния Човек .
Или Камала Харис??
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
08:12 07.04.2026
30 Саша Грей
Егати лицемерието! Щял да излиза от НАТО, защото не му помагали?! НАТО е отбранителен съюз, който се задейства само веднъж и то заради САЩ. А да ходиш да биеш някого, без да си се посъветвал с приятелите си и после да е сърдиш, че не ти помагат!?
ЕС има 80-85% от БВП на САЩ. Като добавим Великобритания, Канада, Япония, Австралия, Нова Зеландия, Южна Корея съм сигурен, че общият БВП е доста по-голям от на САЩ. Друг е въпросът, ще тези страни не са войнствено настроени, нито ще си увеличат военните бюджети за сметка на образование, здравеопазване, култура и т.н.
Лудите старци да излизат в пенсия!
Коментиран от #32
08:44 07.04.2026
31 ТрАмп
но знам, че за ЕС, Англия и НАТО светът свърши!
09:07 07.04.2026
33 така де
До коментар #4 от "БНБ офишъл":Кой ти каза че е дошъл 30 април, или вече са минали и изборите и знаеш и резултата ГЛЕЙ сега курса се определя ден за ден, и освен това долар евро , беше 1 към 1 и преди две години Ти гледай курса на рублата спрямо българската евростотинка...ЕДНА РУБЛА ЕДНА СТОТИНКА
09:50 07.04.2026
34 лом видин
До коментар #19 от "Боруна Лом":все едно Проблема на БЪЛГАРИТЕ е че откак нямаме цар, политиците със затворени очи и пълни джобове подписват договори и все в ущърб на държавата.И се сключват договори с губещи сили и това е главния проблем .Проблема ни е че сме се ориентирали неправилно.ТЪКМО СЕГА СМЕ НА ПРАВИЛНАТА СТРАНА В ЕС И НАТО.ти като искаш ходи се бий за дончо и за путин, калашниците са безплатно и ковчега също
09:57 07.04.2026
36 хр.грозев идиота
Забележете как внимава и подбира думите си когато стане въпрос за Ким Чен ? Защо ? С. Корея е ядрена страна а ръководителят им говори с тях на стил от който те разбират с техният език и най -важното --Непредсказуем ! което кара Тръмп да стои далеч и да внимава . Как е отношението му с Путин -- Нищо подобно защото знае ,че той никога няма да представлява заплаха нито за Америка нито за Европа . Единствено е да не би да минат всички граници --имам предвид да нанесат масиран Ядрен удар на Русия ? тогава може да им отвърне-- аз се съмнявам Путин да го направи -- защото може да се самоунищожи човечеството без значение колко мирни граждани на Русия ще бъдат убити за него не е важно . Ще се опита да убеди Тръмп да не го прави и е готов да работи с тях . Защо? от безсилие , безпомощност , няма смелост решителност , страхливец ,че Западът може да направи повече и той да не може да се справи . Прави всичко възможно да им се хареса и е готов на всичко защото е Мека Мария с розова поличка готова да не откаже на никой.
10:20 07.04.2026
38 !!!?
До коментар #5 от "Дончоу":Че то Копейките са като талибаните във Франция...!
10:34 07.04.2026