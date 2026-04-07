Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Проблемите ни с НАТО започнаха от Гренландия, "хартиеният тигър" отказа да ни помогне и в Иран

7 Април, 2026 06:06, обновена 7 Април, 2026 06:12

  • тръмп-
  • нато-
  • гренланди-
  • война-
  • иран-
  • сащ-
  • президент

Лидерът на САЩ отбеляза, че Южна Корея, Япония и Австралия също са отказаха да се включат, докато Вашингтон ги пази от Китай и Северна Корея

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Проблемите в отношенията между САЩ и НАТО започнаха с Гренландия, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред журналисти.

„Всичко започна с Гренландия. Ние искаме Гренландия, а те не искат да ни я дадат и аз казах: „Чао!“, каза политикът.

Откакто се завърна в Белия дом през януари 2025 г., Тръмп многократно е заявявал, че САЩ трябва да контролират Гренландия. Той смята, че Дания не е в състояние да гарантира сигурността на регион, стратегически важен за Вашингтон. Републиканецът многократно е наричал Гренландия стратегически важна за САЩ.

Въпреки че е изоставил заплахите да завземе острова със сила, интересът му към региона остава висок. Politico съобщи, че Тръмп се интересува от природните ресурси на Гренландия, включително от значителните запаси от петрол и газ.

Американският лидер призна, че е много разочарован от отказа на страните от НАТО да помогнат във войната с Иран.

„Това никога няма да избледнее от паметта ми“, обясни той. Според Тръмп, „Първоначално те казаха: „Ще направим това, ще направим онова“, но в действителност те направиха всичко възможно, за да не ни помогнат.“ Политикът отново нарече НАТО „хартиен тигър“.

Тръмп отбеляза, че не става въпрос само за НАТО, посочвайки, че Южна Корея, Япония и Австралия също отказаха да помогнат на САЩ във войната с Иран. „Имаме 50 000 войници в Япония, за да ги защитим от Северна Корея, и 45 000 в Южна Корея, за да ги защитим от Ким Чен-ун, с когото се разбирах много добре, както знаете, той говореше добри неща за мен“, добави Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    43 0 Отговор
    ха ха ха пазели…пазят си заграбения петрол.

    06:16 07.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БНБ офишъл

    18 2 Отговор
    Курс ЕUR USD за 30.04.2026: 1.95583

    Коментиран от #33

    06:16 07.04.2026

  • 5 Дончоу

    52 8 Отговор
    Е как ще ти помогнат ти виждал ли си какво е във Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания пълно е с талибани и са окупирали улиците и парковете и цели квартали.

    Коментиран от #38

    06:16 07.04.2026

  • 6 Квото е НатЮто

    37 4 Отговор
    такъв е и бай Перчем.

    Лика, прилика
    като два стръка иглика

    06:17 07.04.2026

  • 7 Чорбара

    39 1 Отговор
    Ммм дааа,мозъчните проблеми се задълбочават.

    06:18 07.04.2026

  • 8 Пешо

    30 0 Отговор
    Юхахахсха... тотална нахалщина.....

    06:18 07.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Орешник

    34 4 Отговор
    Евала тръмпоне хайде сега излазяй от натюту и всичко ще е идеално!

    06:18 07.04.2026

  • 11 Леле мале

    24 22 Отговор
    Тоя или Путлер са кретените на десетилетието?!
    Единият пета година превзема Киев за два дня,другият през 24 часа унищожава Иран.

    Коментиран от #13

    06:20 07.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Там където

    27 0 Отговор
    сочи кукуто,там трябва да има попадение!

    06:27 07.04.2026

  • 15 Ха ха ха

    26 0 Отговор
    П С И Х И А Т Р И Я !!!
    Този няма да свърши като нормален човек.

    06:56 07.04.2026

  • 16 Госъ

    24 1 Отговор
    Няма да навлизам в подробности.. ама малко нагло от ваша страна при все , че единствената държава активирала член 5 е САЩ .. НАТО тогава помогна ли? Или там зад океана не обичате да помните такива неща

    Коментиран от #23

    07:10 07.04.2026

  • 17 Тити

    5 10 Отговор
    По скоро труп трябва да се моли на Зеленски защото най силната страна и обучена е Украйна

    07:12 07.04.2026

  • 18 Кой да бъде напсднат

    8 3 Отговор
    Той иска всички заедно да нападат Иран, те искат всички заедно да нападат Русия. Драмата е голяма...

    07:21 07.04.2026

  • 19 Боруна Лом

    18 8 Отговор
    ДОНИ, ПРОБЛЕМИТЕ ЗАПОЧНАХА ОЩЕ КОГАТО НИЕ ВЛЯЗОХМЕ! КОЙТО СЕ Е СЪБРАЛ С НАС БЯЛ ДЕН НЕ Е ВИДЯЛ, ВСИЧКО СЕ РАЗПАДА! СЕГА Е РЕД НА ЕСЕС!

    Коментиран от #25, #34

    07:22 07.04.2026

  • 20 Айде

    15 0 Отговор
    НАТО е създадена с ОТБРАНИТЕЛНА цел.

    07:23 07.04.2026

  • 21 ДОНИ РАЗБРА

    8 2 Отговор
    Че еврейския интернационал го набута в големи лай..на.

    07:29 07.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ежко

    13 1 Отговор

    До коментар #16 от "Госъ":

    На 11 септември атентаторите бяха от Саудитска Арабия.Нито един иракчанин.Нито едно доказателство,че Ирак има връзка с Ал Каида.САЩ лъгаха,че Ирак има химическо оръжие,въртяха,сукаха и го удариха.Преди това разбъркаха целия арабски свят,къде с война-Либия,къде с цветни революции-Тунис,Египет и т.н.Създсдоха си врагове.Нима очакваха,че ще им се размине?

    07:36 07.04.2026

  • 24 много е зле

    11 0 Отговор
    гОркият ... незнам дали има лек за неговата диагноза

    07:37 07.04.2026

  • 25 Ти па къде си влязъл?

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Боруна Лом":

    Ломски тсиганин

    Коментиран от #27

    07:37 07.04.2026

  • 26 Много ясно, че не искат

    6 0 Отговор
    Гренландия е в НАТО и не трябва да бъде давана ни никой, който по всяко време може да каже „Чао“!

    07:38 07.04.2026

  • 27 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ти па къде си влязъл?":

    ВЛЕЗОХУМАКЯТИ,ОНА НЕ СЕ ЛИ ПОХВАЛИ!?

    07:44 07.04.2026

  • 28 Фен

    4 0 Отговор
    Пълен идиот !

    07:52 07.04.2026

  • 29 Купейките Издухани

    0 1 Отговор
    Още ли си мислите

    Че Тръмп беше Правилния Човек .

    Или Камала Харис??

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    08:12 07.04.2026

  • 30 Саша Грей

    7 1 Отговор
    Този трябва да си ходи. Пазел Германия, Япония и Южна Корея. Японците и корейците няколко пъти обясниха, че не могат да създадат ЯО, за да не си развалят отношенията със САЩ. При този потенциал от финанси, образование и инженери за колко време ще се сдобият с ЯО?
    Егати лицемерието! Щял да излиза от НАТО, защото не му помагали?! НАТО е отбранителен съюз, който се задейства само веднъж и то заради САЩ. А да ходиш да биеш някого, без да си се посъветвал с приятелите си и после да е сърдиш, че не ти помагат!?
    ЕС има 80-85% от БВП на САЩ. Като добавим Великобритания, Канада, Япония, Австралия, Нова Зеландия, Южна Корея съм сигурен, че общият БВП е доста по-голям от на САЩ. Друг е въпросът, ще тези страни не са войнствено настроени, нито ще си увеличат военните бюджети за сметка на образование, здравеопазване, култура и т.н.
    Лудите старци да излизат в пенсия!

    Коментиран от #32

    08:44 07.04.2026

  • 31 ТрАмп

    4 2 Отговор
    Не знам кога ще свърши светът,
    но знам, че за ЕС, Англия и НАТО светът свърши!

    09:07 07.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 така де

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "БНБ офишъл":

    Кой ти каза че е дошъл 30 април, или вече са минали и изборите и знаеш и резултата ГЛЕЙ сега курса се определя ден за ден, и освен това долар евро , беше 1 към 1 и преди две години Ти гледай курса на рублата спрямо българската евростотинка...ЕДНА РУБЛА ЕДНА СТОТИНКА

    09:50 07.04.2026

  • 34 лом видин

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Боруна Лом":

    все едно Проблема на БЪЛГАРИТЕ е че откак нямаме цар, политиците със затворени очи и пълни джобове подписват договори и все в ущърб на държавата.И се сключват договори с губещи сили и това е главния проблем .Проблема ни е че сме се ориентирали неправилно.ТЪКМО СЕГА СМЕ НА ПРАВИЛНАТА СТРАНА В ЕС И НАТО.ти като искаш ходи се бий за дончо и за путин, калашниците са безплатно и ковчега също

    09:57 07.04.2026

  • 35 Гледащ

    1 0 Отговор
    Е че НАТО е хартиен тигър го знам от много време но да си го признаят публично хахаха това е уникално хахаха

    10:02 07.04.2026

  • 36 хр.грозев идиота

    1 0 Отговор
    "Имаме 50 000 войници в Япония, за да ги защитим от Северна Корея, и 45 000 в Южна Корея, за да ги защитим от Ким Чен-ун, с когото се разбирах много добре, както знаете, той говореше добри неща за мен“, добави Тръмп.""
    Забележете как внимава и подбира думите си когато стане въпрос за Ким Чен ? Защо ? С. Корея е ядрена страна а ръководителят им говори с тях на стил от който те разбират с техният език и най -важното --Непредсказуем ! което кара Тръмп да стои далеч и да внимава . Как е отношението му с Путин -- Нищо подобно защото знае ,че той никога няма да представлява заплаха нито за Америка нито за Европа . Единствено е да не би да минат всички граници --имам предвид да нанесат масиран Ядрен удар на Русия ? тогава може да им отвърне-- аз се съмнявам Путин да го направи -- защото може да се самоунищожи човечеството без значение колко мирни граждани на Русия ще бъдат убити за него не е важно . Ще се опита да убеди Тръмп да не го прави и е готов да работи с тях . Защо? от безсилие , безпомощност , няма смелост решителност , страхливец ,че Западът може да направи повече и той да не може да се справи . Прави всичко възможно да им се хареса и е готов на всичко защото е Мека Мария с розова поличка готова да не откаже на никой.

    10:20 07.04.2026

  • 37 !!!?

    1 0 Отговор
    Проблемите на Тръмп започват от главата...всяка баба го знае това !!!?

    10:32 07.04.2026

  • 38 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дончоу":

    Че то Копейките са като талибаните във Франция...!

    10:34 07.04.2026