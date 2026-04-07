Тръмп: Проблемите ни с НАТО започнаха от Гренландия, "хартиеният тигър" отказа да ни помогне и в Иран

Проблемите в отношенията между САЩ и НАТО започнаха с Гренландия, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред журналисти.

„Всичко започна с Гренландия. Ние искаме Гренландия, а те не искат да ни я дадат и аз казах: „Чао!“, каза политикът.

Откакто се завърна в Белия дом през януари 2025 г., Тръмп многократно е заявявал, че САЩ трябва да контролират Гренландия. Той смята, че Дания не е в състояние да гарантира сигурността на регион, стратегически важен за Вашингтон. Републиканецът многократно е наричал Гренландия стратегически важна за САЩ.

Въпреки че е изоставил заплахите да завземе острова със сила, интересът му към региона остава висок. Politico съобщи, че Тръмп се интересува от природните ресурси на Гренландия, включително от значителните запаси от петрол и газ.

Американският лидер призна, че е много разочарован от отказа на страните от НАТО да помогнат във войната с Иран.

„Това никога няма да избледнее от паметта ми“, обясни той. Според Тръмп, „Първоначално те казаха: „Ще направим това, ще направим онова“, но в действителност те направиха всичко възможно, за да не ни помогнат.“ Политикът отново нарече НАТО „хартиен тигър“.

Тръмп отбеляза, че не става въпрос само за НАТО, посочвайки, че Южна Корея, Япония и Австралия също отказаха да помогнат на САЩ във войната с Иран. „Имаме 50 000 войници в Япония, за да ги защитим от Северна Корея, и 45 000 в Южна Корея, за да ги защитим от Ким Чен-ун, с когото се разбирах много добре, както знаете, той говореше добри неща за мен“, добави Тръмп.