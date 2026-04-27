Абас Арагчи кацна в Санкт Петербург

Иранският външен министър Абас Арагчи пристигна в Русия, където се очаква да бъде приет от руския президент Владимир Путин, съобщи IRNA.

първият дипломат на Техеран пристигна в Санкт Петербург сутринта на 27 април, съобщи агенцията.

По-рано беше съобщено, че по време на посещението си иранският външен министър планира да обсъди разрешаването на конфликта в Близкия изток.

Руското външно министерство потвърди пред ТАСС, че Арагчи „посещава Русия с цел преговори“.

Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, обяви, че е предвидено държавният глава да се срещне с иранския министър.

Иранският посланик в Русия Казем Джалали потвърди по-рано, че Арагчи трябва да пристигне в Москва по-късно днес, предаде БНР.

Джалали посочи в руската столица Арагчи ще обсъди ситуацията около мирните преговори и примирието в района на Близкия изток.

Според иранския посланик в Москва Казем Джалали Иран и Русия представляват „единен фронт“ срещу „световните хегемонистични сили“, които се противопоставят на държавите, стремящи се „към свят, свободен от едностранност и западна доминация“, предаде АФП.

По-рано, като се позова на Джалали, иранската новинарска агенция ИСНА съобщи, че иранският външен министър иска да обсъди с „руските представители най-новото състояние на преговорите“ със САЩ.

Вчера въшният министър беше отново в Пакистан, след като американският президент отмени посещението на пратениците на Вашингтон Стиф Уиткоф и Джаред Къшнър.



Преди това иранският първи дипломат посети за кратко и другия посредник в конфликта със Съединените щати - Оман, където разговаря с премиера и външния министър на страната. В Исламабад пък разговорите бяха с началника на генералния щаб Асим Мунир, вътрешния министър Мохсин Накви и иранския посланик.



В интервю за "Фокс нюз" американският президент Доналд Тръмп отново коментира провала на преговорите с Иран, като повтори, че е решил да откаже да изпрати екип в Пакистан, вместо представителите му да летят до там в продължение на 17 часа.



"Ако иранците искат да говорят, могат да дойдат при нас или да ни се обадят по телефона", заяви Тръмп.



Пожелали анонимност официални представители обаче заявиха, че въпреки всичко индиректните разговори между страните продължават.