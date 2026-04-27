Новини
Свят »
Русия »
Абас Арагчи кацна в Санкт Петербург

27 Април, 2026 04:05, обновена 27 Април, 2026 06:02 2 249 9

  • абас арагчи-
  • иран-
  • русия-
  • визита

външният министър на Иран ще проведе среща с руския президент Владимир Путин

Абас Арагчи кацна в Санкт Петербург
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи пристигна в Русия, където се очаква да бъде приет от руския президент Владимир Путин, съобщи IRNA.

първият дипломат на Техеран пристигна в Санкт Петербург сутринта на 27 април, съобщи агенцията.

По-рано беше съобщено, че по време на посещението си иранският външен министър планира да обсъди разрешаването на конфликта в Близкия изток.

Руското външно министерство потвърди пред ТАСС, че Арагчи „посещава Русия с цел преговори“.

Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, обяви, че е предвидено държавният глава да се срещне с иранския министър.

Иранският посланик в Русия Казем Джалали потвърди по-рано, че Арагчи трябва да пристигне в Москва по-късно днес, предаде БНР.

Джалали посочи в руската столица Арагчи ще обсъди ситуацията около мирните преговори и примирието в района на Близкия изток.

Според иранския посланик в Москва Казем Джалали Иран и Русия представляват „единен фронт“ срещу „световните хегемонистични сили“, които се противопоставят на държавите, стремящи се „към свят, свободен от едностранност и западна доминация“, предаде АФП.

По-рано, като се позова на Джалали, иранската новинарска агенция ИСНА съобщи, че иранският външен министър иска да обсъди с „руските представители най-новото състояние на преговорите“ със САЩ.

Вчера въшният министър беше отново в Пакистан, след като американският президент отмени посещението на пратениците на Вашингтон Стиф Уиткоф и Джаред Къшнър.

Преди това иранският първи дипломат посети за кратко и другия посредник в конфликта със Съединените щати - Оман, където разговаря с премиера и външния министър на страната. В Исламабад пък разговорите бяха с началника на генералния щаб Асим Мунир, вътрешния министър Мохсин Накви и иранския посланик.

В интервю за "Фокс нюз" американският президент Доналд Тръмп отново коментира провала на преговорите с Иран, като повтори, че е решил да откаже да изпрати екип в Пакистан, вместо представителите му да летят до там в продължение на 17 часа.

"Ако иранците искат да говорят, могат да дойдат при нас или да ни се обадят по телефона", заяви Тръмп.

Пожелали анонимност официални представители обаче заявиха, че въпреки всичко индиректните разговори между страните продължават.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй..

    8 5 Отговор
    Да са живи и здрави хората. Да се оправят в тея трудни времена!

    04:15 27.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Точно така

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    А тръмпоча изглежда отчаян и примирен, навряха го в кучия г.з и говедото май започна да разбира че все по-малко ще се съобразяват с него и варварската му държава!

    05:38 27.04.2026

  • 6 Гачи

    9 5 Отговор
    Бяга в Русията, като сириеца дето не му помним името вече.

    06:07 27.04.2026

  • 7 ПО ДОБРЕ

    4 0 Отговор
    Да си остане в Масква

    Върне ли се в Иран АРАГЧИ

    Ще го пратят при Аятолаха.

    06:43 27.04.2026

  • 8 На грешното място е

    4 0 Отговор
    Не виждам една мишка и джудже като Лилипутин какво може да му даде

    06:44 27.04.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Тръмп бомби Путин и Арагчи.
    Ша ближат рани

    06:47 27.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания