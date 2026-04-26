Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на 40-годишнината от Чернобил

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ в деня, когато се навършват 40 години от аварията в Чернобилска атомна електроцентрала, предават „Укринформ“ и Франс прес, цитирана от БТА.

„Светът не трябва да позволява този ядрен тероризъм да продължи и най-добрият начин да му се сложи край е Русия да бъде принудена да спре безотговорните си терористични атаки“, заяви Зеленски по повод войната, започнала след руската инвазия през февруари 2022 г.

По думите му Москва отново води света към катастрофа, предизвикана от човека. Като пример той посочи, че руски дронове редовно прелитат над района на Чернобил, а един от тях е повредил защитния саркофаг на пострадалия ядрен блок.

Изявлението идва в момент, когато Украйна отбелязва годишнината от най-тежката авария в историята на ядрената енергетика.

Междувременно украинските власти съобщиха за нови руски удари срещу инфраструктура в Черниговска и Одеска област, както и за жертви в Сумска и Днепропетровска област. При атака с дрон в Билопиля загинаха двама души, а при обстрел в Днепропетровска област един човек беше убит и четирима ранени.

Вчера в град Днипро, след масиран руски обстрел с продължителност над 20 часа, са загинали най-малко осем души.

В отговор Украйна продължава нощните си атаки с дронове срещу руска територия. Руската противовъздушна отбрана обяви, че тази нощ е свалила 203 украински дрона, като 71 от тях са били прехванати над Севастопол. При една от най-мащабните атаки срещу града от началото на войната там е загинал един човек, а четирима са ранени.