Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на 40-годишнината от Чернобил
Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ на 40-годишнината от Чернобил

26 Април, 2026 12:26 1 264 170

Украинският президент заяви, че Москва тласка света към нова катастрофа, докато ударите продължават

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обвини Русия в „ядрен тероризъм“ в деня, когато се навършват 40 години от аварията в Чернобилска атомна електроцентрала, предават „Укринформ“ и Франс прес, цитирана от БТА.

„Светът не трябва да позволява този ядрен тероризъм да продължи и най-добрият начин да му се сложи край е Русия да бъде принудена да спре безотговорните си терористични атаки“, заяви Зеленски по повод войната, започнала след руската инвазия през февруари 2022 г.

По думите му Москва отново води света към катастрофа, предизвикана от човека. Като пример той посочи, че руски дронове редовно прелитат над района на Чернобил, а един от тях е повредил защитния саркофаг на пострадалия ядрен блок.

Изявлението идва в момент, когато Украйна отбелязва годишнината от най-тежката авария в историята на ядрената енергетика.

Междувременно украинските власти съобщиха за нови руски удари срещу инфраструктура в Черниговска и Одеска област, както и за жертви в Сумска и Днепропетровска област. При атака с дрон в Билопиля загинаха двама души, а при обстрел в Днепропетровска област един човек беше убит и четирима ранени.

Вчера в град Днипро, след масиран руски обстрел с продължителност над 20 часа, са загинали най-малко осем души.

В отговор Украйна продължава нощните си атаки с дронове срещу руска територия. Руската противовъздушна отбрана обяви, че тази нощ е свалила 203 украински дрона, като 71 от тях са били прехванати над Севастопол. При една от най-мащабните атаки срещу града от началото на войната там е загинал един човек, а четирима са ранени.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    64 10 Отговор
    Пак е смръкнал.....

    12:28 26.04.2026

  • 3 така така

    68 9 Отговор
    наркоман обвинява Русия

    Коментиран от #43

    12:28 26.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Панов

    64 9 Отговор
    Е, да де, ама доколкото знам Чернобил е в Украйна, а не в Русия.

    Коментиран от #136

    12:30 26.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тоя смотан

    59 9 Отговор
    хазарин, що не си отиде в израел и да се бие там? Не е европеец изобщо, кво прай тука?

    Коментиран от #18

    12:30 26.04.2026

  • 10 Град Козлодуй

    9 11 Отговор
    Дано се оправят хората.

    12:31 26.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стенли

    15 19 Отговор
    Голям грях имат тогавашните български управници към народа си, сега се чудим защо толкова много хора у нас умират от рак😡

    Коментиран от #21, #56, #65, #69

    12:31 26.04.2026

  • 13 Гайгеров брояч

    41 8 Отговор
    Тъпомера е смупен много яко!

    12:31 26.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 7777

    11 30 Отговор

    До коментар #1 от "Румен ☢️":

    Путин не успе да утепа тръмп

    Коментиран от #29

    12:32 26.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хамсал

    53 7 Отговор
    А да бе, те руснаците сами удряха ЗАЕЦ, докато техни военни бяха на нейна територия! Безочие и наглост!

    12:33 26.04.2026

  • 18 Мурка

    11 6 Отговор

    До коментар #9 от "Тоя смотан":

    ЩОТО ЩЕ ИМА --------ДЕЛЧО ДЕЛЧЕВ

    12:33 26.04.2026

  • 19 Дзак

    16 21 Отговор
    Да си приберат построените АЕЦ и да прекратят тероризма!

    12:33 26.04.2026

  • 20 Хи хи

    47 8 Отговор
    маленкия зеля ТРЯБВА да се извини на света, че урките допуснаха и СКРИХА Взрива в Чернобил 86-та !!! Заради урките ние рупахме салатки напоени с радиоактивен уран !!

    12:34 26.04.2026

  • 21 НРБ

    11 9 Отговор

    До коментар #12 от "Стенли":

    Наистина ли мислиш така? В химическото поделение меи казаха само да не берем липов чай 😎

    12:34 26.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Киро Шприца

    34 7 Отговор
    Това диктаторче е жалко.

    12:35 26.04.2026

  • 24 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    31 7 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    12:35 26.04.2026

  • 25 Историк

    40 9 Отговор

    До коментар #5 от "ДоДо":

    Укрите умишлено си взривиха реактора с помощта на запада и от там започна разпада на СССР, хазарския rнom да не ми говори за тероризъм.

    Коментиран от #141

    12:35 26.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 666

    16 7 Отговор

    До коментар #15 от "7777":

    Сатаняху не успе.

    12:37 26.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Велков

    31 9 Отговор
    Този наркозависим скоро ще удари по чернобил и ще ревне,че са руснаците. Да ни вкара във война. Сценария е написан и пропаганда за чернобил върви от две седмици.

    12:37 26.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

    28 9 Отговор
    Окраинец си е купил апартамент в Монако за 430 МИЛИОНА ЮРО. А вие давайте на украинските крадци.

    Коментиран от #105

    12:41 26.04.2026

  • 36 Стефанов

    21 9 Отговор
    Укрите умишлено си взривиха реактора с помощта на запада и от там започна разпада на СССР, хазарския rнom да н

    Коментиран от #120

    12:41 26.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Свети Кибик-Юродив

    12 24 Отговор
    Украйна има "План Б", разработен от Буданов. Ако Русия използва ядрено оръжие срещу Украйна, украинците ще ударят всички руски ядрени централи. В Кремъл са наясно с това и поради тази причина спряха с ядрените заплахи.

    Коментиран от #119

    12:41 26.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Име

    8 7 Отговор

    До коментар #32 от "Така е, но":

    Едва ли!

    Коментиран от #52

    12:42 26.04.2026

  • 41 Хмм

    6 15 Отговор
    ама Чернобил руска територия ли е?

    Коментиран от #46

    12:42 26.04.2026

  • 42 Дон Корлеоне

    9 19 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?В Папуа Нова Гвинея имат.

    Коментиран от #49

    12:43 26.04.2026

  • 43 аааа

    11 16 Отговор

    До коментар #3 от "така така":

    От къде знаеш, че е наркоман?

    Коментиран от #47, #70, #138

    12:43 26.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Чернобил беше съветска централа.

    11 8 Отговор

    До коментар #41 от "Хмм":

    Глу ПАКО.

    Коментиран от #103, #161

    12:45 26.04.2026

  • 47 Така каза

    10 11 Отговор

    До коментар #43 от "аааа":

    Коце Еврото и оная Пияната! А те го чули лично от .. цаливащия КУ РАна педофил.

    Коментиран от #88

    12:47 26.04.2026

  • 48 ВИЕ ПЛАЩАЙТЕ

    17 9 Отговор
    А окраинец си купи апартамент в Монако за 450 МИЛИОНА Е.

    Коментиран от #84

    12:47 26.04.2026

  • 49 Кръстникът

    10 9 Отговор

    До коментар #42 от "Дон Корлеоне":

    rнoma пусна ли тока, в бразилската джунгла е по-осветено от ycpaiнi.

    12:47 26.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Фамилия

    8 6 Отговор

    До коментар #40 от "Име":

    Пише го в досиетата Епщайн.

    12:49 26.04.2026

  • 53 Ха ха ха ха

    8 13 Отговор

    До коментар #16 от "Истината":

    Нали украинци нямаше? Щом няма украинци - значи са руснаци! Дятлов, Топтунов, Акимов - чисто руски имена и даже са родени далеч от Украйна

    зам.-главен инженер Анатолий Дятлов. Началник-смяна е Александър Акимов, който наставлява 25-годишния старши инженер Леонид Топтунов зад пулта за управление на реактора. Зад управлението на турбините стои старши инженер Игор Киршенбаум.

    Веднага след взривяването на централата от пияните руснаци. Ръководството на СССР праща евреи да спасяват положението

    главен инженер става Николай Александрович Штейнберг. Михаил Михайлович Бергман комендат Чернобыля. ликвидатори и Виталий Аркадьевич Гольдин, Григорий Львович Кофф, Года Семёнович Нудельман, Борис Самуилович Пристер, Ушер Яковлевич Маргулис, Александр Яковлевич Крамеров.

    Коментиран от #61

    12:49 26.04.2026

  • 54 Артилерист

    13 9 Отговор
    Не съм чувал Русия да е правила някакъв ядрен тероризъм, но за опитите на киевската хунта спрямо Запорожката АЕЦ, това е абсолютно сигурно. Русия на няколко пъти кани представители на МААЕ на място да се запознаят с диверсиите на хунтата по централата...

    Коментиран от #62, #64

    12:49 26.04.2026

  • 55 Град Козлодуй

    10 10 Отговор
    Как пък един укроб не си изпрати заплатата към покрайнините на Русия.

    Коментиран от #68

    12:50 26.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Само минавам тъдява ама да попитам де..

    9 8 Отговор
    Ония Узкоглазите блатари,..У.. ЙЛО педофила и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким,..влезнаа ли след 13 годин у.. Киев ( за 2 ДНЯ)..или...ше влезнат КОГИШ коце Еврото...влезне у парламенти?!?
    За селскио иди ОТИН Копейката питам

    12:51 26.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 9 Отговор

    До коментар #53 от "Ха ха ха ха":

    Та точно укрохазарите си думнаха реактора и после изпращат подобни да замажат следите.

    Коментиран от #66, #81

    12:53 26.04.2026

  • 62 Ол1гофрен,

    8 11 Отговор

    До коментар #54 от "Артилерист":

    Докажи!!Видео,линк??

    Коментиран от #100, #107

    12:53 26.04.2026

  • 63 И АЗ ИСКАМ АПАРТАМЕНТ У МОНАКО

    11 9 Отговор
    Ама ми откраднаха парите и ги дадоха на бандерите.

    Коментиран от #87

    12:53 26.04.2026

  • 64 Една гънка на мозъка от фуражката

    10 14 Отговор

    До коментар #54 от "Артилерист":

    Чернобил си е чист ядрен тероризъм. Не си чувал, защото ушите ти се пълни с червена болшевишка кал и пропаганда.

    Коментиран от #99, #101, #106

    12:53 26.04.2026

  • 65 Моряка

    7 8 Отговор

    До коментар #12 от "Стенли":

    Не е точно така. По няколко пъти на денонощие по телевизията съобщаваха необходимите мерки- обилно измиване на плодове и зеленчуци,обезкостяване на месото,мерене на всеки няколко часа с гайгер мюлеров брояч от ведомствата,забрана да се консумира риба от рибарниците( поне в Родопите беше така,спряха рибата в ресторантите).Тогава бях във Военния санаториум в Наречен.Всичко се изпълняваше стриктно.Мисля,че това ставаше само в армията.Гражданите не го вземаха на сериозно.Многократно предупреждавах на следобедния туризъм да не берат билки,но никой не се съобразяваше,особенно жените.

    12:54 26.04.2026

  • 66 Ха ха ха ха

    7 8 Отговор

    До коментар #61 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Хазария знаеш ли, къде се намирала? Южна Русия е Хазария!

    Коментиран от #74

    12:54 26.04.2026

  • 67 СЪБИРАЙТЕ КАПАЧКИ

    10 9 Отговор
    Иначе децата ви няма да имат ковьози. Прости българи.

    12:54 26.04.2026

  • 68 Нема се срамиш,че си

    8 15 Отговор

    До коментар #55 от "Град Козлодуй":

    Не грамотно, сите копейки са таквиз; )))
    Русия...не е имало..НИКОГА в историята на човечеството! Или имаш предвид .. създадената преди...34 г..... Монголо- мюсюлманска П ЕДЕРАЦИЯ?!? )))

    Коментиран от #73, #79

    12:55 26.04.2026

  • 69 Виновен е съветския режим.

    8 10 Отговор

    До коментар #12 от "Стенли":

    От Москва са криели за аварията, да не се изложат пред света. А България тогава е била руска марионетка и съответно подчинена на Москва. Последствията от руския комунистически режим у нас, са причинили тежки поражения на народа.

    Коментиран от #94

    12:55 26.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Неутрален

    9 13 Отговор

    До коментар #68 от "Нема се срамиш,че си":

    Не познавам грамотен русофил/копейка.

    Коментиран от #110

    12:57 26.04.2026

  • 74 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 8 Отговор

    До коментар #66 от "Ха ха ха ха":

    А сега знаеш ли къде се намира, в покрайна.

    Коментиран от #80

    12:57 26.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Емил Стефанов

    8 7 Отговор
    Един ще бъде победен и победеният ще бъдеш ти чифутино продажен и алчен.

    12:59 26.04.2026

  • 79 Важното е,

    3 7 Отговор

    До коментар #68 от "Нема се срамиш,че си":

    че ти обръщат всеки ден xacтара неколкократно. 🤭🤭🤭😁

    12:59 26.04.2026

  • 80 Ха ха ха ха

    8 11 Отговор

    До коментар #74 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    В Москва! Виж дружките на Путин - Аркадий Ротенберг, Дерипаска, Роман Абрамович, Фридман, Векселберг, Миллер и т.н. все богати руснаци от кръга на Путин - милиардери, бизнесмени. Даже и Путин бил, Медведев, Лавров също били с еврейска кръв.

    Тъй че както мразите евреите, мразете и Путинисткия хазарски режим.

    Коментиран от #95

    13:00 26.04.2026

  • 81 Съвсем не.

    7 12 Отговор

    До коментар #61 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Причината е дефектен руски реактор. А в деня на катастрофата началник смяна е руснак, съветски инженер. Руснаците са много зле технически.

    Коментиран от #91, #93, #123

    13:00 26.04.2026

  • 82 СКОРО И ТИ ЩЕ РИВЕШ

    8 7 Отговор

    До коментар #76 от "Смех с копейки":

    Като ппдб пьодалите.

    13:01 26.04.2026

  • 83 Моряка

    10 7 Отговор

    До коментар #50 от "джони инглиш":

    Забравяш за Волинското клане от бандерите и местните украинци през 1943г.100 000 души главно поляци и евреи,но и руснаци са убити по най садистичен начин.Поляците едва ли са забравили.

    13:01 26.04.2026

  • 84 Даже и лъ жите ти са .. Мало Умни

    9 11 Отговор

    До коментар #48 от "ВИЕ ПЛАЩАЙТЕ":

    Като на дрътия ПЕТУШАР и педофил в кремля!
    НИКЪДЕ ВЪВ СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА,..НЯМА такъв Апартамент за ..ТАКИВА ПАРИ !!
    Ама нали си нищеброд, си въобразяваш всякакви неща
    Хихихихихи

    13:01 26.04.2026

  • 85 хахаха

    7 9 Отговор

    До коментар #58 от "ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА":

    човека си пожертва държавата и народа за благото на европа, пета година воюва, заслужил си ги е само дето не му стигат ще му трябват още 20 милиарда за тази година

    13:01 26.04.2026

  • 86 Янко

    8 7 Отговор
    Какво още го давате тоя Мръш Лаяк, демоде е вече.

    13:01 26.04.2026

  • 87 Дзак

    3 6 Отговор

    До коментар #63 от "И АЗ ИСКАМ АПАРТАМЕНТ У МОНАКО":

    Има ли ги декларирани?

    13:02 26.04.2026

  • 88 аааа

    6 7 Отговор

    До коментар #47 от "Така каза":

    А ближештия Тората зелен nиgaл какво каза на Гюру тротинетката?

    13:02 26.04.2026

  • 89 Ицо

    8 9 Отговор
    Хаяско пусна ли водата в Крим, Донецк и Луганск ?

    Коментиран от #102

    13:03 26.04.2026

  • 90 Бай Доню дървара

    8 9 Отговор

    До коментар #50 от "джони инглиш":

    Чикатило ряпа да яде ,пред Путин! Изял е хиляди пъти повече хора! А неговото СВO съсипа екологията на черноморието повече от Чернобил за много години напред! Чернобилският реактор беше руски, така ли каза някой?

    Коментиран от #98

    13:03 26.04.2026

  • 91 Янко

    5 8 Отговор

    До коментар #81 от "Съвсем не.":

    И във Фукушима пак беше руснак на смяна. Я вземи се гръм Ни

    Коментиран от #96

    13:04 26.04.2026

  • 92 az СВО Победа80

    7 8 Отговор
    Изтрили са ме, защо?

    Заради истината, че пак ни сервират вкиснали манджи от рецептурника "Крадецът вика, дръжте крадеца!"

    Киев непрекъснато обстрелва АЕЦ "Запорожие", ама видиш ли руснаците били виновни....

    13:04 26.04.2026

  • 93 Съвсем да

    4 8 Отговор

    До коментар #81 от "Съвсем не.":

    Няма значение кой е бил началник смяна, взрива е заложен по-рано от укрохазари.

    Коментиран от #109

    13:04 26.04.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 5 Отговор

    До коментар #80 от "Ха ха ха ха":

    Ти от зор, още малко ще ги изкараш всички евреи, като в Радата, защото там няма кьорав украинец!

    13:07 26.04.2026

  • 96 Това са фактите, колкото и да са

    7 8 Отговор

    До коментар #91 от "Янко":

    неудобни за русофилите, те няма как да се променят. Началник смяна е руснакът Александър Акимов. Комбинацията от негова грешка и дефектен ядрен реактор довеждат до катастрофата.

    13:08 26.04.2026

  • 97 Последния софиянец

    7 7 Отговор
    Не разбрах само,..всички 12 копейки Лепилари от МОЧАта ли станаха Депутати на коце Еврото,..или някои Нови от ония двсетки милиони русофили...в България?

    Коментиран от #118

    13:08 26.04.2026

  • 98 Стенли

    5 7 Отговор

    До коментар #90 от "Бай Доню дървара":

    Тъй тъй както се пее в новата песен на Иван Динев Устата новите братушки за всичко виновен е Путин,🤨

    13:09 26.04.2026

  • 99 На теб

    5 7 Отговор

    До коментар #64 от "Една гънка на мозъка от фуражката":

    rz ти е пълен с болшевишка сметана и украинска пропаганда.🤣🤭

    13:09 26.04.2026

  • 100 Абе дебил

    4 6 Отговор

    До коментар #62 от "Ол1гофрен,":

    Намери си го сам или наистина си o1игофрен maлoymeн.

    13:11 26.04.2026

  • 101 Ти колко гънки имаш,

    4 8 Отговор

    До коментар #64 от "Една гънка на мозъка от фуражката":

    за да се мислиш, че си компетентен да даваш оценка за военните хора? Това за едната гънка под фуражката на военните не е ли много изтъркано (фатмашко) за твоята претенциозност?

    13:11 26.04.2026

  • 102 Да бе....

    7 5 Отговор

    До коментар #89 от "Ицо":

    Веднага щом Деб елос ерия Ким пусне ...НЕТа на Оризо-Гризачите , ..у.. ЙЛО ше пусне водата

    13:12 26.04.2026

  • 103 Мишел

    7 7 Отговор

    До коментар #46 от "Чернобил беше съветска централа.":

    В СССР всички АЕЦ са построени и пуснати от Руската федерация, но експлоатацията се извършва само от колективи местни специалисти.

    Коментиран от #108

    13:13 26.04.2026

  • 104 Руски войници в "Червената гора"

    6 5 Отговор
    "Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Преди дни бе съобщено, че стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край.

    Коментиран от #117, #122

    13:13 26.04.2026

  • 105 За ком35

    3 8 Отговор

    До коментар #35 от "ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ":

    Това е само малък елемент от големия грабеж в Незалежная.От 4 години,там се краде така,както в никоя друга държава,не само в Европа,но в цял свят.Няма да посочвам автомобилна марка( ще ме изтрият) но нейния главен представител/ куратор за цяла Европа,има официална информация,за продажбите на автомобили от най- висок клас( от същата фирмена марка) .25% от доставките в цяла Европа,плюс останалите трети страни,е само към Незалежная. Като цитира,че всеки закупен ( не на лизинг,а директно) е с базова цена -400 хиляди евро.Посочва се в доклада ,че има заявени и капарирани поръчки ,за 12 месеца напред.Годишното производство на тази фирма за леки автомобили,от този клас е 375 хиляди броя.

    13:15 26.04.2026

  • 106 Моряка

    5 7 Отговор

    До коментар #64 от "Една гънка на мозъка от фуражката":

    Тази глупост може да я напише само злобар,неприет във военно училище поради нисък бал.В Артилерийското училище подбираха само с отлични оценки по математика,поради специфичността на артилерийската наука.Така беше и в НШЗО Христо Ботев,профил земна артилерия.А в профил АИР(артилерийско инструментално разузнаване,бяха все с отлични дипломи от гимназиите).Но това беше отдавна.Сега,с кастрирането на армията преди 35 години,едва ли е така.Но си личи,че Артилериста е от старата гвардия.ПовЕрвайте му.

    13:15 26.04.2026

  • 107 Това е

    5 4 Отговор

    До коментар #62 от "Ол1гофрен,":

    доказано много масивно и убедително в мрежата. Не са нужни повече усилия от едно кликване.

    13:16 26.04.2026

  • 108 В случая се коменитара Чернобил

    6 6 Отговор

    До коментар #103 от "Мишел":

    Началник смяна е руснакът Александър Акимов. Комбинацията от негова грешка и дефектен руски ядрен реактор довеждат до катастрофата.

    Коментиран от #126

    13:16 26.04.2026

  • 109 Причината за чернобилската катастрофа не

    6 7 Отговор

    До коментар #93 от "Съвсем да":

    е взрив. Началник смяна по време на инцидента е руснакът Александър Акимов. Комбинацията от негова грешка и дефектен ядрен реактор довеждат до катастрофата.

    Коментиран от #128

    13:19 26.04.2026

  • 110 Уникално

    5 7 Отговор

    До коментар #73 от "Неутрален":

    И аз не познавам нормален укра/шекелка.

    13:19 26.04.2026

  • 111 Мъдрец т

    8 3 Отговор
    Радиацията предизвика бум на украинския интелект, и затова превъзхождат руснаците в тактика, технологии и оръжия! Същото което се случи с японците след втората световна война!

    13:20 26.04.2026

  • 112 Няма край

    5 5 Отговор
    руската ГЛУПОСТ и НЕКАДЪРНОСТ, нямат...😂

    13:20 26.04.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Олга

    6 5 Отговор
    Този надрусан монстър, подхраван от малоумните евронищожества и посрещан на червени килими в Европа без ядрен взрив унищожил половината от генофонда на Украйна и сега отваря плювалника си на държава, която оставила след себе си богата и благополучна Украйна и, която той я превърнал в фантом.

    13:23 26.04.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Бай Доню дървара

    8 2 Отговор

    До коментар #104 от "Руски войници в "Червената гора"":

    И на теб путин да ти застане с калашник зад гърба, и ти ша копаш!

    13:23 26.04.2026

  • 118 стоян георгиев

    4 6 Отговор

    До коментар #97 от "Последния софиянец":

    Не разбрах колегите от ППДБ-ЛГБТ - лите защо се карат и размахват меки китки?

    13:25 26.04.2026

  • 119 РЕАЛИСТ

    4 7 Отговор

    До коментар #38 от "Свети Кибик-Юродив":

    Нека украинците да ударят и една централа в Русия. Камък върху камък няма да остане от измислената Украйна. А дано, че да се свърши с украинската мъка, веднъж и завинаги.

    13:25 26.04.2026

  • 120 Съвсем не. Основната причина

    5 6 Отговор

    До коментар #36 от "Стефанов":

    посочена от Москва е дефектен ядрен реактор и грешка на началник смяната. Началник смяна е руснакът Александър Акимов. Комбинацията от негова грешка и дефектен ядрен реактор довеждат до катастрофата.

    Коментиран от #129

    13:26 26.04.2026

  • 121 Джамбаза

    7 5 Отговор
    Нека помним, че Чернобил беше взривена от украинци, не от руснаци!

    Коментиран от #137

    13:27 26.04.2026

  • 122 Слава Ycpaiнi

    3 7 Отговор

    До коментар #104 от "Руски войници в "Червената гора"":

    То затова ли кокълите са толкова "умни", от многогодишно облъчване.?

    Коментиран от #144

    13:30 26.04.2026

  • 123 РЕАЛИСТ

    7 5 Отговор

    До коментар #81 от "Съвсем не.":

    Нито един руснак не е бил на смяна в Чернобил. И не в дефектиран реактор , а глупавите украинци правят стрес тест на реактора, изключват му всички защити, против инструкциите и чакат да видят, каква мизерия могат да направят. Подпомагани са от чужди разузнавания.

    Коментиран от #145

    13:30 26.04.2026

  • 124 Римлянин

    5 6 Отговор
    Де се е чуло и видяло такава версия за взрив! Лъжите не като pимляни, а като руснаци!

    Коментиран от #130

    13:30 26.04.2026

  • 125 Володимир Зеленски, бивш президент

    7 5 Отговор
    Думите на Зеленски нямат никаква стойност.

    13:31 26.04.2026

  • 126 Но атентатора

    7 4 Отговор

    До коментар #108 от "В случая се коменитара Чернобил":

    е укрохазар, който е работил в Чернобил.

    Коментиран от #158

    13:32 26.04.2026

  • 127 Пенсионер 69 годишен

    3 5 Отговор
    На българските пенсионери дадоха ли добавка по 20€? На мене ми дават хилядарка. Два пъти годишно. Дано Румбата прати крадците и фашагите да строят АЕЦ Белене!

    13:33 26.04.2026

  • 128 Досега не е

    2 3 Отговор

    До коментар #109 от "Причината за чернобилската катастрофа не":

    доказано, че не е взрив.

    Коментиран от #140

    13:35 26.04.2026

  • 129 Съвсем да

    6 3 Отговор

    До коментар #120 от "Съвсем не. Основната причина":

    Не е дефектен реактора, а умишлено е дефектиран от украинец с гърбав нос.

    Коментиран от #147

    13:38 26.04.2026

  • 130 Пенсионер 69 годишен

    4 6 Отговор

    До коментар #124 от "Римлянин":

    Има мнения в интернет, че е използвано миниатюрно ядрено устройство за диверсия в Чернобил. Целта е била икономическа катастрофа в СССР и разпада му. За ликвидиране на последиците от катастрофата са похарчени два годишни БВП и СССР е доведен до фалит.

    13:38 26.04.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 ...

    3 5 Отговор
    Прав е Зеленски. Ако гръмне ЗАЕЦ, вината ще е на Русия. Тя е окупирала централата.

    13:39 26.04.2026

  • 133 оня

    5 3 Отговор
    Пръдльо, май взе с надрусания си мозък да разбираш, че Русия още не види война, когато започне….. ще станете история за много кратко време.

    13:42 26.04.2026

  • 134 хахахаха

    5 3 Отговор
    кой ми му обръща внимание на наркомана какви ги плещи? той обвинява наред всеки който му откаже подаяние пък какво остава за русия…

    13:43 26.04.2026

  • 135 Теслатъ

    5 3 Отговор
    Треторазряден клоун, какъвто сценария, по който чете, такъв и изпълнителя на ролята...

    13:43 26.04.2026

  • 136 Няма значение

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Панов":

    Къде се намира, важното в случая е, руските некадърници са произвели и пуснали в употреба дефектен ядрен реактор.

    Коментиран от #139, #142, #155

    13:44 26.04.2026

  • 137 Съвсем не.

    4 5 Отговор

    До коментар #121 от "Джамбаза":

    Началник смяна е руснакът Александър Акимов. Комбинацията от негова грешка и дефектен ядрен реактор довеждат до катастрофата.

    Коментиран от #146

    13:45 26.04.2026

  • 138 Ти, пък, сега..

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "аааа":

    ..не го приемай лично..

    13:46 26.04.2026

  • 139 Как да няма,

    6 3 Отговор

    До коментар #136 от "Няма значение":

    като украинските безмозъчни дебили дефектираха реактора умишлено.

    Коментиран от #151

    13:46 26.04.2026

  • 140 Мъдрецът

    3 3 Отговор

    До коментар #128 от "Досега не е":

    Абе то не е доказано и че не е работа на марсианците, и никой не се наема да доказва такава щуротия!

    13:47 26.04.2026

  • 141 Причината за катастрофата

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Историк":

    не е умишлен взрив, а дефектен реактор и грешка на началник смяна е руснакът Александър Акимов.

    13:47 26.04.2026

  • 142 Факт

    6 3 Отговор

    До коментар #136 от "Няма значение":

    А търсят да изкупят онези в Беляне!

    13:51 26.04.2026

  • 143 Буравестник

    5 3 Отговор
    Тоя е за пореден път се уверявам, че не е със всичкият си.
    Очаквам да обвини Русия и за ел ниньо

    13:52 26.04.2026

  • 144 Съвсем не.

    3 7 Отговор

    До коментар #122 от "Слава Ycpaiнi":

    В зоната на радиоактивност не живеят хора. Достъпът е забранен. Глупавите руснаци обаче са копали окопи там.:)

    Коментиран от #153

    13:53 26.04.2026

  • 145 Точно обратното.

    4 6 Отговор

    До коментар #123 от "РЕАЛИСТ":

    Началник смяна е руснакът Александър Акимов. Комбинацията от негова грешка и дефектен ядрен реактор довеждат до катастрофата.

    13:54 26.04.2026

  • 146 Град Козлодуй оргинала

    8 3 Отговор

    До коментар #137 от "Съвсем не.":

    Не сте права госпожице, началник смяна може да е бил руснак, но атентаторите са украинци, не е правилно да лъжете така, нямате ли страх от господ или вие се молите на Мамонта!

    13:55 26.04.2026

  • 147 Има си проведено

    3 5 Отговор

    До коментар #129 от "Съвсем да":

    разследване от Москва и установени причини. Комбинацията от грешката на руснака Александър Акимов и дефектен ядрен реактор довеждат до катастрофата.

    Коментиран от #150

    13:57 26.04.2026

  • 148 По мнение на

    7 3 Отговор
    Професор Игорь Николаевич Острецо́в, известен ядрен физик, било е използвано миниатюрно ядрено устройство. Било е бандеровска диверсия.

    13:58 26.04.2026

  • 149 тъй ами

    6 4 Отговор
    ядрен тероризъм е, какво да е? Съветският съюз построи и им хариза 4 ядрени централи с 15 реактора, най-голямата от които сами щяха да си взривят, ако руснаците не се намесиха и не предотвратиха трагедията в Запорожката АЕЦ. Те така руснаците и с евтин газ и евтин нефт ги тероризират. Голям терор, ще знаете, много са лоши руснаците. Те и Европа така тероризираха с евтини горива, а на България шестреакторна АЕЦ направиха и за втората два реактора ни осигураха за 1 милиард вместо 30 милиарда, на колкото искат да ни ги продадат краварите.

    Коментиран от #169

    14:01 26.04.2026

  • 150 Рублевка

    5 3 Отговор

    До коментар #147 от "Има си проведено":

    Етнически украинци не трябва да бъдат допускани до ръководни длъжности в РФ. Особенно в армията. Голям е риска от предателства и диверсии. В момента се извършва трета филтрация на милионите украински бежанци.

    14:03 26.04.2026

  • 151 Причината е руския дефектен реактор и

    3 6 Отговор

    До коментар #139 от "Как да няма,":

    руския началник смяна Акимов, който е провеждал експеримента с реактора.

    Защо се взриви 4-ят блок на централата ?

    Причината: лош реактор РБМК (според секретния доклад, подготвен за Политбюро на ЦК на КПСС в един екземпляр, по неизвестни причини теоретичните изпитанията с реактора са прекратени предсрочно, което го прави потенциално опасен, а конструкцията му не изключва възможността към т.н. “самозасилване” на мощност при определени работни ситуации в процеса на експлоатацията).

    Виновните: (според секретния доклад) Ръководство на СССР, ръководство на Академията на науките на СССР, ръководство на министерството на средното машиностроене, главен научен ръководител на проекта на реактора и главен конструктор на реактора.

    Коментиран от #156, #170

    14:03 26.04.2026

  • 152 Клати Курти

    3 3 Отговор
    От хохохола нищо не става само тор,но и тя е под въпрос и със съмноително качество !

    Коментиран от #159

    14:03 26.04.2026

  • 153 Съвсем да

    2 3 Отговор

    До коментар #144 от "Съвсем не.":

    4 год. след аварията 1990 г., като пада берлинската стена, хиляди кокъли се завръщат да живеят по родните си места, въпреки забраните. Сега сме 2026 г. радиоактивния прах е просмукан надълбоко в почвата и вече няма радиация, кажи сега кои са по-умните.🤣🤣🤭

    14:04 26.04.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Мишел

    3 4 Отговор

    До коментар #136 от "Няма значение":

    Кратка история на аварията: В Чернобилската АЕЦ, колективът от Украйнската ССР, който експлоатира и работи в централата, решава да провери как работи реакторът в режими извън позволените граници. Правят го, без да попитат Росатомстрой, който е проетирал, конструирал, построил и пуснал реакторите. Намаляват мощността, без да гасят реактора, и стигат до режим, в който реакторът става неуправляем. Следва скок в мощността и взрив. Има книги с пълно описание на графика на аварията.
    Аварията в Чернобил беше ликвидирана от специалисти от всички АЕЦ в СССР.

    14:08 26.04.2026

  • 156 Др Петев -АкушерГинеколог

    3 2 Отговор

    До коментар #151 от "Причината е руския дефектен реактор и":

    Дефектна е била май катти ии ,че те е заченала в г3ааа си и си роден от г333 ,елините имат подходяща дума в случая заченат в и роден от г333-КолоПеди .

    14:08 26.04.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 То е написано много ясно, каква е

    2 4 Отговор

    До коментар #126 от "Но атентатора":

    причината за инцидента. Четете, преди да пишете. Началник смяна е руснакът Александър Акимов. Комбинацията от негова грешка и дефектен руски ядрен реактор довеждат до катастрофата.

    14:10 26.04.2026

  • 159 😁😁😁

    1 3 Отговор

    До коментар #152 от "Клати Курти":

    Радиоактивна кокълска тор.

    14:10 26.04.2026

  • 160 реру

    2 2 Отговор

    До коментар #154 от "Досиетата Епстийн":

    Я кажи сега Тръмпоча как е дърмонил непълнолетни малки момичета на острова на Епстийн😂😂😂.

    14:10 26.04.2026

  • 161 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Чернобил беше съветска централа.":

    Украйна не е ли била в Съветския съюз, вината е персонална, на операторите украинци, самият Горбачов е украинец, в сериала на ВВС "Чернобил" дават, че Горбачов лично е забранил да се дава информация за взрива на АЕЦ-а

    14:11 26.04.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Попитайте човека

    2 0 Отговор

    До коментар #157 от "Окъсан центак":

    с коментар 32, той би трябвало да ви отговори.

    14:13 26.04.2026

  • 164 Димитър Георгиев- ДиДи

    1 1 Отговор

    До коментар #154 от "Досиетата Епстийн":

    Кай честно,няма начин като малък ба щатти да не те е насилвал ,проблема е че ти е харесало и си се пристрастил и си го молил да продължава и до ден днешен докато си вече активен член на ПП -Продължаваме Педдо Филлията.

    14:13 26.04.2026

  • 165 🤣🤣🤣😁

    2 1 Отговор

    До коментар #154 от "Досиетата Епстийн":

    То двуполовите евроатлантици сега ще изкарат, че Епстийн всъщност е Путин и са един човек. 🤭🤭🤑

    14:15 26.04.2026

  • 166 Иванушка🇺🇸

    1 1 Отговор
    Руските престъпления нямат край. Сега нашите деца които вече са на 40 години плащат с живота си престъпленията на БКП и руските из.. роди. Децата ни все по често се разболяват от рак и автоимунни заболявания. Надеждата е че Украйна ще сложи край на империята на Злото.

    14:15 26.04.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 ВВП

    0 0 Отговор
    Окропитекът е некадърен реваншист опортюнист..Разваля всичко..провал и мизерия

    14:16 26.04.2026

  • 169 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #149 от "тъй ами":

    навлизането в Курска област е със същата цел, да минират Курската АЕЦ, щом не са стигнали до нея значи съпротива е имало

    14:17 26.04.2026

  • 170 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #151 от "Причината е руския дефектен реактор и":

    Абсолютно същите реактори работиха в АЕЦ Сосновий бор до Ленинград до края на експлоатационния си срок и снабдяваха с електричество градът на Ленин.

    14:17 26.04.2026

