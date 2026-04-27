Локомотив София и Септември не излъчиха победител

В първия кръг от плейофната фаза за оцеляване в Първа лига, Локомотив София и Септември си поделиха точките след равенство 1:1 на стадион "Локомотив". Двубоят предложи динамика и напрежение, но в крайна сметка нито един от двата тима не успя да се поздрави с успеха.

В 10-ата минута "железничарите" дадоха заявка за победа, когато Доминик Янков реализира красиво попадение след прецизен пас от Спас Делев.

След почивката, в 53-ата минута, нигерийският бранител Валентин Озорнвафор възстанови равенството, възползвайки се от отлично центриране на словенеца Доминик Ивкич.

След този резултат Локомотив София заема 11-ата позиция във временното класиране с актив от 38 точки. Септември остава непосредствено зад тях – на 12-о място с 27 точки, колкото има и 13-ият Спартак Варна, който вече допусна поражение от Берое в петъчния сблъсък.