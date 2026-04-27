НАТО обсъжда разреждане на срещите на върха на фона на напрежение с Тръмп

27 Април, 2026 20:36 611 25

Съюзници обмислят по-рядки форуми, за да се избегнат конфликти и да се намали политическият натиск върху алианса

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

НАТО обсъжда възможността да прекрати практиката за ежегодни срещи на върха, съобщават шест източника, цитирани от Ройтерс. Според тях една от причините е желанието да се намали рискът от напрегнати срещи с президента на САЩ Доналд Тръмп в последната му година на поста, цитирана от News.bg.

Честотата на срещите в историята на алианса е била различна, но от 2021 г. насам лидерите се събират всяко лято. Тази година форумът ще се проведе в Анкара на 7 и 8 юли.

По информация на източниците част от съюзниците настояват графикът да бъде разреден. Един дипломат посочва, че срещата през 2027 г. в Албания може да бъде изместена за есента, а през 2028 г. е възможно изобщо да не се проведе. Друг източник допълва, че някои държави подкрепят идеята за срещи на всеки две години, но окончателно решение все още няма и то ще бъде взето от генералния секретар Марк Рюте.

В позиция до Ройтерс представител на НАТО заявява, че алиансът ще продължи да провежда редовни срещи на високо равнище и междувременно съюзниците ще се консултират, планират и вземат решения по въпросите на общата сигурност.

Два от източниците посочват Тръмп като фактор за обсъжданите промени, но други подчертават, че съображенията са по-широки. Според дипломати и анализатори ежегодните срещи често създават натиск за демонстративни резултати за сметка на дългосрочното планиране.

„По-добре е да има по-малко срещи, отколкото неуспешни“, коментира дипломат. „Работата така или иначе трябва да се върши.“

Анализаторът Филис Бери от Атлантическия съвет посочва, че по-редки срещи на високо равнище биха намалили напрежението около трансатлантическите отношения и биха позволили по-стабилна работа на алианса, припомняйки, че по време на Студената война НАТО е провел едва осем срещи на върха.

Очаква се тазгодишната среща също да бъде напрегната. След спор около войната в Иран, започната от Тръмп без консултация със съюзниците, той постави под въпрос ангажимента на САЩ към алианса и заяви, че обмисля възможно оттегляне от пакта за взаимна отбрана.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Що бе? Нали е най-великия съюз това?

    Коментиран от #24

    20:40 27.04.2026

  • 2 Ташунко сапа

    2 2 Отговор
    НАТО не е Тръмп.

    Коментиран от #7

    20:40 27.04.2026

  • 3 Мдаа...

    8 1 Отговор
    А руснаците дори още не са запрегнали...

    Коментиран от #10

    20:44 27.04.2026

  • 4 Механик

    6 3 Отговор
    Нащо нато стана блато.
    Ужким щеше да ни пази,
    а самото то загази.
    Уж съюза да ни храни,
    уж съюза да ни брани...
    но накацаха го врани.
    Щот съюза се разлага,
    а и както се полага,
    почва здраво да загнива-
    скоро няма да го бива.

    Коментиран от #23

    20:46 27.04.2026

  • 5 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    НАТОТО ПРИ ТАТО! НИЕ СМЕ ЛЪВОВЕ,А НЕ ГЕЙЗЕРИИИИ!

    20:47 27.04.2026

  • 6 Мухахаха

    5 0 Отговор
    Нато умря

    Коментиран от #22

    20:47 27.04.2026

  • 7 Микрон

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ташунко сапа":

    Как без Тръмпата ве

    20:48 27.04.2026

  • 8 Цицорчу

    6 2 Отговор
    НАТО ни брани ЕС ни храни Иран ще ни го натъпани

    20:50 27.04.2026

  • 9 9ти септември

    7 1 Отговор
    Нато тълпа от обратни идиоти

    20:51 27.04.2026

  • 10 Да 5 Години

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа...":

    Така се ЗАПРЕТНАХА МУСКАЛЯТА

    1 Милион и Половина

    Кабзончици

    ЗАПРЕТНАХА КЛАДБИЩАТА

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #13, #14

    20:59 27.04.2026

  • 11 Много

    3 0 Отговор
    добро предложение. И без това на тези срещи се прокарват тъповати решения. И без НАТО земята ще продължи да се върти.

    21:00 27.04.2026

  • 12 Купейките

    1 2 Отговор
    Да се молят

    За ТРЪМП

    Че само Той ще спаси.

    ПУЧЯ ВЪШКИН.

    21:00 27.04.2026

  • 13 Дръта чанта

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Да 5 Години":

    Много скраб натовска по окраинските полета

    21:01 27.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Светът

    3 1 Отговор
    ще си отдъхне за известно време от световните терористи. Рекетът ще се облекчи.

    21:02 27.04.2026

  • 16 Официални срещи на НАТО

    2 0 Отговор
    Хапват пийват ......тези три работи.
    И накрая едно огромно нищо.

    Коментиран от #20

    21:04 27.04.2026

  • 17 Като

    2 0 Отговор
    се изключат няколкото тартора на мафията, повечето страни там са по принуда. Набутани насила без демократично допитване до народите им.

    Коментиран от #19

    21:05 27.04.2026

  • 18 Така де

    0 0 Отговор
    Има видеотелефони връзки за срещи, в системата на НАТО.

    21:14 27.04.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Като":

    За варшавския договор питаха ли те.

    21:15 27.04.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Официални срещи на НАТО":

    Натовско оръжие бомби Путин....
    Тва никога не е било в историята на НАТО.

    21:17 27.04.2026

  • 21 веско

    1 0 Отговор
    НАТО е най-голямата престъпна легална организация в историята на човечеството с вечните и безкрайни войни . Зад тая организация стои малка група ционисти за които войната е най- печелившият бизнес . Колко хиляди или милиони ще бъдат убити за тях не важно и няма никакъв смисъл и значение важното е да има повече разрушения което означава кредити ,това с лихви са огромни печалби което е важно за тези изро...ди ционисти .

    Коментиран от #25

    21:17 27.04.2026

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мухахаха":

    Кой ли бомби Путин...

    21:18 27.04.2026

  • 23 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    НАТО е тук.
    Дека го варшавския договор.

    21:20 27.04.2026

  • 24 Верно е.....

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Никой не смее да скочи на НАТО....

    21:20 27.04.2026

  • 25 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "веско":

    НАТО не е избил над 1,4 милиона души като....Путин.

    21:22 27.04.2026