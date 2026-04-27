НАТО обсъжда разреждане на срещите на върха на фона на напрежение с Тръмп

НАТО обсъжда възможността да прекрати практиката за ежегодни срещи на върха, съобщават шест източника, цитирани от Ройтерс. Според тях една от причините е желанието да се намали рискът от напрегнати срещи с президента на САЩ Доналд Тръмп в последната му година на поста, цитирана от News.bg.

Честотата на срещите в историята на алианса е била различна, но от 2021 г. насам лидерите се събират всяко лято. Тази година форумът ще се проведе в Анкара на 7 и 8 юли.

По информация на източниците част от съюзниците настояват графикът да бъде разреден. Един дипломат посочва, че срещата през 2027 г. в Албания може да бъде изместена за есента, а през 2028 г. е възможно изобщо да не се проведе. Друг източник допълва, че някои държави подкрепят идеята за срещи на всеки две години, но окончателно решение все още няма и то ще бъде взето от генералния секретар Марк Рюте.

В позиция до Ройтерс представител на НАТО заявява, че алиансът ще продължи да провежда редовни срещи на високо равнище и междувременно съюзниците ще се консултират, планират и вземат решения по въпросите на общата сигурност.

Два от източниците посочват Тръмп като фактор за обсъжданите промени, но други подчертават, че съображенията са по-широки. Според дипломати и анализатори ежегодните срещи често създават натиск за демонстративни резултати за сметка на дългосрочното планиране.

„По-добре е да има по-малко срещи, отколкото неуспешни“, коментира дипломат. „Работата така или иначе трябва да се върши.“

Анализаторът Филис Бери от Атлантическия съвет посочва, че по-редки срещи на високо равнище биха намалили напрежението около трансатлантическите отношения и биха позволили по-стабилна работа на алианса, припомняйки, че по време на Студената война НАТО е провел едва осем срещи на върха.

Очаква се тазгодишната среща също да бъде напрегната. След спор около войната в Иран, започната от Тръмп без консултация със съюзниците, той постави под въпрос ангажимента на САЩ към алианса и заяви, че обмисля възможно оттегляне от пакта за взаимна отбрана.