НАТО обсъжда разреждане на срещите на върха на фона на напрежение с Тръмп

НАТО обсъжда възможността да прекрати практиката за ежегодни срещи на върха, съобщават шест източника, цитирани от Ройтерс. Според тях една от причините е желанието да се намали рискът от напрегнати срещи с президента на САЩ Доналд Тръмп в последната му година на поста, цитирана от News.bg.
Честотата на срещите в историята на алианса е била различна, но от 2021 г. насам лидерите се събират всяко лято. Тази година форумът ще се проведе в Анкара на 7 и 8 юли.
По информация на източниците част от съюзниците настояват графикът да бъде разреден. Един дипломат посочва, че срещата през 2027 г. в Албания може да бъде изместена за есента, а през 2028 г. е възможно изобщо да не се проведе. Друг източник допълва, че някои държави подкрепят идеята за срещи на всеки две години, но окончателно решение все още няма и то ще бъде взето от генералния секретар Марк Рюте.
В позиция до Ройтерс представител на НАТО заявява, че алиансът ще продължи да провежда редовни срещи на високо равнище и междувременно съюзниците ще се консултират, планират и вземат решения по въпросите на общата сигурност.
Два от източниците посочват Тръмп като фактор за обсъжданите промени, но други подчертават, че съображенията са по-широки. Според дипломати и анализатори ежегодните срещи често създават натиск за демонстративни резултати за сметка на дългосрочното планиране.
„По-добре е да има по-малко срещи, отколкото неуспешни“, коментира дипломат. „Работата така или иначе трябва да се върши.“
Анализаторът Филис Бери от Атлантическия съвет посочва, че по-редки срещи на високо равнище биха намалили напрежението около трансатлантическите отношения и биха позволили по-стабилна работа на алианса, припомняйки, че по време на Студената война НАТО е провел едва осем срещи на върха.
Очаква се тазгодишната среща също да бъде напрегната. След спор около войната в Иран, започната от Тръмп без консултация със съюзниците, той постави под въпрос ангажимента на САЩ към алианса и заяви, че обмисля възможно оттегляне от пакта за взаимна отбрана.
4 Механик
Ужким щеше да ни пази,
а самото то загази.
Уж съюза да ни храни,
уж съюза да ни брани...
но накацаха го врани.
Щот съюза се разлага,
а и както се полага,
почва здраво да загнива-
скоро няма да го бива.
Коментиран от #23
20:46 27.04.2026
7 Микрон
До коментар #2 от "Ташунко сапа":Как без Тръмпата ве
20:48 27.04.2026
10 Да 5 Години
До коментар #3 от "Мдаа...":Така се ЗАПРЕТНАХА МУСКАЛЯТА
1 Милион и Половина
Кабзончици
ЗАПРЕТНАХА КЛАДБИЩАТА
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #13, #14
20:59 27.04.2026
12 Купейките
За ТРЪМП
Че само Той ще спаси.
ПУЧЯ ВЪШКИН.
21:00 27.04.2026
13 Дръта чанта
До коментар #10 от "Да 5 Години":Много скраб натовска по окраинските полета
21:01 27.04.2026
16 Официални срещи на НАТО
И накрая едно огромно нищо.
Коментиран от #20
21:04 27.04.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "Като":За варшавския договор питаха ли те.
21:15 27.04.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "Официални срещи на НАТО":Натовско оръжие бомби Путин....
Тва никога не е било в историята на НАТО.
21:17 27.04.2026
22 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #6 от "Мухахаха":Кой ли бомби Путин...
21:18 27.04.2026
23 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #4 от "Механик":НАТО е тук.
Дека го варшавския договор.
21:20 27.04.2026
24 Верно е.....
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Никой не смее да скочи на НАТО....
21:20 27.04.2026
25 Я пъ тоа
До коментар #21 от "веско":НАТО не е избил над 1,4 милиона души като....Путин.
21:22 27.04.2026