Михаела Доцова, "Прогресивна България": Темата за връщането на лева е несериозна, а България остава в ЕС и НАТО

27 Април, 2026 12:05

  • михаела доцова-
  • еврозона-
  • нато

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българските граждани показаха по време на протестите, че сме демократично общество, а на изборите заявиха това категорично, защото упражниха правото си на глас въпреки страха и манипулациите. Това каза Михаела Доцова, която е избрана за депутат на „Прогресивна България” в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Румен Радев е доказал, че е държавнически настроен човек и доста демократично мислещ”, подчерта тя. И допълни, че в групата им има диалог, а решенията се взимат колективно.

Тя каза, че по време на служебния кабинет е имало активност от страна на МВР по отношение на борбата срещу купения и контролирания, но е можело да се желае и повече. Доцова подчерта, че следващото действие трябва да е от страна на прокуратурата – фактите, събрани по време на досъдебните производства, свързани с арестуваните за купуване на гласове, да издържат в съдебен процес, за да бъдат повдигнати обвинения.

Доцова отговори и на въпроса за отношенията с Русия така: „България е член на ЕС и трябва да остане такава, като достоен партньор, който участва стабилно в процеса на вземане на решения. Това означава както съдействие за формиране на европейските политики и ценности, така и защита на националния интерес. Никога никой от „Прогресивна България” не е поставял под въпрос европейското развитие на страната”. Доцова също така допълни следното: „Ние сме част от голямото европейско семейство и част от голямото натовско семейство. Но при всички положения участваме стабилно във взимането на решения и в двата съюза. Не съм чула някой да заявява посока на изваждането на България от НАТО”.

По отношение на темата за референдума за еврото тя каза, че е „несериозно промяната на която и да е валута през шест месеца”. И допълни, че въпросът на референдума не е бил дали да бъде прието еврото, а кога е моментът за неговото въвеждане и дали сме достатъчно подготвени за това. Също така беше категорична ,че „няма никаква възможност” за обсъждане на връщането на лева.

По темата за премахването на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски Доцова каза, че и сега в закона има опция да бъде преразгледана нуждата от охрана на дадено лице.

По темата за главния прокурор Доцова смята, че „забелязваме някакво пренареждане”. Според нея това налага „след конституиране на Народното събрание първото и незабавно действие да бъде създаване на нови правила за избор на членове на ВСС и инспектората от парламентарната квота, както и избор на нов главен прокурор”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    20 16 Отговор
    НАТО ни брани ЕВРОПА ни храни , ние само ще лежим по диваните

    Коментиран от #7, #46

    12:06 27.04.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    26 14 Отговор
    искаме си лева !

    все още цените се изписват във левове така че не е проблем връщането на лева

    Коментиран от #10, #32

    12:07 27.04.2026

  • 3 провинциалист

    23 6 Отговор
    Току-що темата за подкрепата на новата партия стана чувствително по-несериозна.

    Коментиран от #58

    12:07 27.04.2026

  • 4 честен ционист

    19 16 Отговор
    Показаха си рогцата тези от Прогресивна България, лично за не се учудвам. Сега остава да кажат, че и връщат наборната военна служба и доброволчеството и по-добре си живяхме при Баце и при Шиши в крайа сметка.

    Коментиран от #17, #74

    12:08 27.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пламен

    15 10 Отговор
    До сега, Радев свърши две полезни неща
    Усмърти БСП и удари копейкините

    Коментиран от #22

    12:08 27.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тия отпадъци,

    18 6 Отговор
    Ще Ги Шкартираме по-бързо, даже от простоКирчовците

    12:09 27.04.2026

  • 9 хмммм

    25 4 Отговор
    Толкова за надеждите, че ПБ били русофили.

    12:09 27.04.2026

  • 10 честен ционист

    15 10 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    То не е проблем, но този курс, който виждаш по етикетите е само едно добро пожелание. Никой не може да ти гарантира, че едно евро ще се равнява на 1,95лв вече.

    Коментиран от #14

    12:09 27.04.2026

  • 11 оня с коня

    7 11 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    12:10 27.04.2026

  • 12 Чичак

    11 0 Отговор
    Питам, как така ромските секции от Пазарджик от 90% за герб, на последните избори са 90% за радев

    12:10 27.04.2026

  • 13 Евроатлантик

    11 7 Отговор
    Всички рашистофили и лузъри които се надяваха, че Радев ще направи нещо в полза на фашисткия режим в Кремъл... ще пият по една чаша студена вода.

    12:11 27.04.2026

  • 14 че нали имаме валутен борд?

    4 11 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    това няма значение какъв е курса

    лева си е лев

    12:11 27.04.2026

  • 15 Джани

    11 4 Отговор
    Маро коя е тая? Говори като "ша ти седна в скута за да са стопля".

    12:11 27.04.2026

  • 16 Копейкин

    7 5 Отговор
    Искам си лева. Може и рубли

    12:12 27.04.2026

  • 17 ОХ КЕФ

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    дано скоро върнат и милиционерските сътрудници уния със лентите на ръкава

    12:12 27.04.2026

  • 18 оня с коня

    8 10 Отговор

    До коментар #7 от "Здрасти мишленце":

    пропунсал съм

    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен БългаpскиГeн

    Коментиран от #40

    12:12 27.04.2026

  • 19 Мнение

    10 8 Отговор
    Румен Радев пусна референдум за отлагане на еврото!!!!
    Сега вече, ако се е ОТМЕТНАЛ, това ще покаже същността му!
    И много българи гласували за него, ще бъдат излъгани!

    Както Коцето заяви многократно:
    НЕЗАКОННО ДЕЙСТВИЕ (ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОТО В БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ ФАЛШИВИ ДАННИ ЗА ИНФЛАЦИЯТА), НЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА СТРАНАТА НИ, В СЛУЧАЙ НА ВРЪЩАНЕ ЛЕВА!
    ЩОТО АКО МОЖЕШЕ, ЩЕШЕ ДА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВСЕКИ БЪЛГАРИН МОЖЕ ЗАКОННО ДА ЛЪЖЕ ДЪРЖАВАТА ЗА ДАНЪЦИ И ПРИХОДИ, БЕЗ ДА ОЧАКВА ЗАКОНОВИ ПОСЛЕДИЦИ!!!

    Коментиран от #50, #63

    12:12 27.04.2026

  • 20 Доцова ли си , ква си?

    9 8 Отговор
    Никой не ти иска неграмотното мнение. Не се изказвай от името на ПБ. Щото си кифла.

    12:13 27.04.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    15 5 Отговор
    На гласувалите за НАТОвското генералче - чАстито!
    Обирането продължава!

    Някой ден ще се събудите голи и ще се сетите, че национализма не е лошо нещо

    Коментиран от #47

    12:13 27.04.2026

  • 22 Ха ха ха ха ха ха ха

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    И изгони ИТН

    12:13 27.04.2026

  • 23 голям смях

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Здрасти мишленце":

    много моля само главичката му сложете не целия че после се изпуща като иде на някой симпозиум

    12:13 27.04.2026

  • 24 Копейкин

    7 4 Отговор
    Калинка,Калинка,Калинка мая...Че и руса на всичкото отгоре.

    12:13 27.04.2026

  • 25 Малката Рижа

    19 5 Отговор
    Разбрахте ли сега, новия месия ни е излъгал! А друго говореше преди изборите - как щял да инициира референдум и да върне лева, защото не сме готови!

    Коментиран от #30

    12:13 27.04.2026

  • 26 Ха,ха

    5 5 Отговор
    Ма къв лев, кви пет лева

    12:14 27.04.2026

  • 27 с ВАЗРАЖДАНЕ НАПРЕД !

    13 12 Отговор
    ВИДЯХТЕ ЛИ !!! КАЗАХ ВИ, ЧЕ САМО ВЪЗРАЖДАНЕ СЕ БОРИ ЗА ИСТИНСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ИТЕРЕС ДА ВЪРНЕ ЛЕВА И ДА НИ ИЗВАДИ ОТ ЕС !!! ВИДЯХТЕ ЛИ, А ?

    Коментиран от #39

    12:14 27.04.2026

  • 28 Алекс

    11 6 Отговор
    Владимир Жириновски е казал че до 2030 година ЕС ще се разпадне,вината ще е изключително на прекалено многото власт на жените...

    12:14 27.04.2026

  • 29 Зеления

    18 4 Отговор
    Още след новогодишното обръщение на Радев в което той каза: "Еврозоната е последния жалон в европейската интеграция на България" - писах в много статии коментари, че Радев е за еврото, да не се лъжат хората.
    Той не подкрепи първия референдум за запазване на лева, после инициира свой само и единствено да заблуди избирателите, че иска лева.
    Радев е долен популист. Въпреки проучванията, които показват че 80 % от българите са за лева, Прогресивна България няма да направи референдум за негото връщане.

    12:14 27.04.2026

  • 30 Малката Рижа

    6 9 Отговор

    До коментар #25 от "Малката Рижа":

    А тази на снимката освен за Онлифенс, за друго надали става! Като иска ЕС и НАТО, да си ходи при Петроханци! Мaзни нaгли лъжци и мoшеняги!

    12:14 27.04.2026

  • 31 оня с коня

    7 7 Отговор
    моля еврогеюветте първо си определете от кой пол сте после започвайте да ревете

    12:15 27.04.2026

  • 32 Завърнал се

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Още малко и отпада изписването в лева. Искайте от Радев да се изписват в евро и рубли. Гледайте само от много акъл да не стане само в турски лири, че ако викате Путин да идва насам голям пердах ще яде от фесовете. Тоя път няма да ни излезе късмета.

    12:15 27.04.2026

  • 33 Доцо ва

    9 2 Отговор
    Сещам се за Пеко , Тако , Мако , Дако , Цоло , Тако.......

    12:15 27.04.2026

  • 34 Малката Рижа

    8 10 Отговор
    Като искаш ЕС и НАТО, бягай да бачкаш на някоя витрина в Амстердам! Или се запиши при петроханци, дъно такова!

    Коментиран от #52

    12:16 27.04.2026

  • 35 уРА, УРААА

    8 6 Отговор
    Ударихме джакпота.Намерихме човека-Радев, който да занули, мутри, мафиоти И КОПЕЙКИ.
    Тия Тука дето се напъват да кряскат са на границата от 4 %-100 хил. и намаляват.Намерихме и човека който да занули Путин и той е ЗЕЛЕНСКИ

    Коментиран от #55

    12:16 27.04.2026

  • 36 Кеке

    14 2 Отговор
    Голям тарикат, преди да дойде на власт, когато беше напълно ясно, че няма да успее да промени курса, начертан от тогавашния парламент, настояваше за референдум, но сега, когато държи цялата власт, твърди, че е несериозно да се говори за референдум за еврото и връщането на лева.

    Коментиран от #56

    12:17 27.04.2026

  • 37 Сатана Z

    10 5 Отговор
    "Ние сме част от голямото европейско семейство и част от голямото натовско семейство."

    Кои сте вие?Аз не съм от НИЕ.

    Тази птица освен ,че е руса и е безкрайно куха подхвърляки лозунги и опашати лъжи

    12:17 27.04.2026

  • 38 Въпросната

    9 3 Отговор
    има мъжка физиономия ! Едно войнишко кепе с червена звезда само трябва да захлюпи !

    12:17 27.04.2026

  • 39 само питам

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "с ВАЗРАЖДАНЕ НАПРЕД !":

    да излизаме ли пак на площада и нови избори да искаме?

    Коментиран от #48

    12:18 27.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ТИР

    7 3 Отговор
    Не ми се мисли как това сбиртък мнозинство ще трябва да обяснят решенията които ще вземат,,,

    12:19 27.04.2026

  • 42 Лyдия поп

    3 2 Отговор
    Aнaтема на сички изeдници до дeвето кoляно! Aнaтема!

    12:19 27.04.2026

  • 43 гласену русямилчи

    4 1 Отговор
    ква стана тя !

    12:20 27.04.2026

  • 44 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 4 Отговор
    ОТ "ПРОГРЕСИВНИЯ" ZEЛЕН ЧОРАП ВСИЧКО МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА ........................ ТОЙ Е РЕZИДЕНТ НА КГБ (ГЕН. РЕШЕТНИКОВ) ....................... И ПУТИН КАКВОТО РЕШИ ! ....................... ФАКТ !

    12:22 27.04.2026

  • 45 Руслан Мъйнов

    4 2 Отговор
    ".......на перката ще те въртя , разтваряй двете си крила ! "

    12:22 27.04.2026

  • 46 КЛУБ НЛО ПАРТИИ ЛЮБИМИ

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    "Аз ще бъда с таз която е на власт"

    12:23 27.04.2026

  • 47 геймингплежар

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "ДрайвингПлежър":

    ти нали си. ингерсосиалис?

    12:23 27.04.2026

  • 48 с ВАЗРАЖДАНЕ НАПРЕД !

    6 13 Отговор

    До коментар #39 от "само питам":

    На площада докато не изгоним Радев и не проведем нови избори, където Възраждане да заслужено да стане първа сила ! Народа е с Възраждане !

    Коментиран от #57, #60, #73

    12:24 27.04.2026

  • 49 Анджо

    8 5 Отговор
    Ще смеели да се опита да ни изважда от ЕС И НАТО. Нека да опита и ще си подпише смъртната присъда. Ще изпаднем в най голямата изолация и не ми се мисли какво ще стане. Еврото си е вече Българска валута и даже го пише на монетите и банкнотите. Борисов какво направи за България, има много да гонят неговите успехи. Много пъти рискуваш да направиш правилните неща и после да загубиш. Сам които ще разберете ,че е бил прав за Шенген и за Еврото . Руската проклетия по на далеч от България.

    12:24 27.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 бай Иван

    6 2 Отговор
    Само дето Лора не я пита чий е Крим! Пропуск?

    12:25 27.04.2026

  • 52 рижке

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Малката Рижа":

    от витрината ли пишеш

    12:26 27.04.2026

  • 53 Марк

    8 2 Отговор
    Тая като каква се изказва, че не разбрах?

    Ще видим реално какви действия ще се предприемат(или няма да се предприемат) и тогава вече ще можем да говорим със сигурност.

    Между другото една от причините да не гласувам за резидента Крадев, е че е много хлъзгав, мътен и неясен, и не се знае какво всъщност мисли(и ще предприеме) по важните за България въпроси.

    12:26 27.04.2026

  • 54 мнение

    7 2 Отговор
    Нека изчакаме 3-4 месеца, за да видим как ще потръгнат нещата. Не се хващайте за еврото, за лева, за референдума. Нека първо да видим ПБ какво може и как го мисли, дали ще има осъдени, или ще има само прегрупиране. Сега всичко е в сферата на предположенията. Пък, ако и тези се окажат неможачи, площадът ще ни призове за нови протести. Време е кочината да бъде закрита и да заживеем в нормална държава.

    12:26 27.04.2026

  • 55 По пет на нож!

    1 6 Отговор

    До коментар #35 от "уРА, УРААА":

    По-правдоподобно изглежда, че Зеленски ще занули Украйна, а Радев ще довърши България.

    12:27 27.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Голем смех

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "с ВАЗРАЖДАНЕ НАПРЕД !":

    Първа сила щели да стават.... :) хахаххаахахахах, вие се радвайте, че изобщо влязохте в парламента, щот беше на косъм работата :) хахаахахахахаах

    Коментиран от #79

    12:28 27.04.2026

  • 58 Днеска гласуваш , утре псуваш

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    Такъв е животът...

    12:29 27.04.2026

  • 59 Някой

    3 2 Отговор
    Тъпо е да е постфактум, но е хубаво да се набие в главите на политиците, че за престъпленията следват наказания и че няма да им се разминава!
    Погазването на референдума е:
    1. Погазване на демокрацията (в превод народно управление) - избора на народа;
    2. Погазване на конституцията член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват - това което направиха - еврото е загуба на суверенитет и трябваше да решава народа);
    3. Погазиха закона за прякото участие;
    4. Погазиха Договорът за функциониране на ЕС член 140 - за еврото, на когото се основава и закона за еврото. Там погазиха параграф 1 за критериите. Да сме до трите държави с най-добри показатели в еврозоната (тогава 1.4-1.5% инфлация) и дори до измисленият праг от 2.8%, при лъжата от НСИ за 2.7%, когато Евростат дава 3.8%. Някой месец по-късно самото НСИ даваше 5.6% инфлация.
    Отделно там в параграф 3 след одобрение по критерии се изисква одобрение и от самата кандидат членка, освен от другите в еврозоната! Ние тепърва трябваше да казваме ДА и НЕ, и можехме да сме на вечно НЕ. Не както лъжеха, че вече е решено. Няма такова нещо и дори ЕС каза, че си е до избор на държави за референдуми. 18 от 27 държави са имали референдуми и част за еврото.
    Управляват ни престъпници, лъжци и мошеници! Доказан факт!

    12:29 27.04.2026

  • 60 Анджо

    6 6 Отговор

    До коментар #48 от "с ВАЗРАЖДАНЕ НАПРЕД !":

    Да бе , народа с Възраждане с четири процента биха всички партии. След 4 години няма да има и спомен от тях.

    Коментиран от #65

    12:29 27.04.2026

  • 61 На следващите избори Възраждане

    5 5 Отговор
    Ще си върнат избирателите предполагам. За тях българския лев е важен за суверенитета на България.

    12:31 27.04.2026

  • 62 УдоМача

    1 2 Отговор
    И аз съм за запазване на еврото та като стана няколко евро за 1 долар да забогатея в пъти : D

    12:31 27.04.2026

  • 63 хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "Мнение":

    Я стига лъгал бе сглобена Тикво Новоначалска и вГЗраждана.

    Гумен една дума не е казал против еврото. И една дума не е казал за "връщане на лева".
    Плямпаше за референдум.

    Чаткаш ли бе бАклук байганьовски?

    Коментиран от #67

    12:31 27.04.2026

  • 64 Стоимен стоименоф

    2 0 Отговор
    Немисли така.

    12:33 27.04.2026

  • 65 Мишо Дудикоф 🥷

    5 4 Отговор

    До коментар #60 от "Анджо":

    Точно за 4 години, всички незаинтересовани от България, които гладуват за каквото прочетат във ФБ и Лорчето Прасева им каже по Нова ТВ, ще осузнаят, че единствената опозиция е Възраждане 🇧🇬

    Възраждане 🇧🇬 е българска про-евразийска партия, която няма аналог! ПБ е ментето! Откраднаха дори зеления цвят на логото!

    Коментиран от #70

    12:34 27.04.2026

  • 66 Българин

    2 3 Отговор
    Важното е да свалят цените! Мен това ме привлече в тяхната програма!

    12:35 27.04.2026

  • 67 Мишо Дудикоф 🥷

    4 1 Отговор

    До коментар #63 от "хаха":

    Това е Ивелин. Не е добре психически след като остана под 4% 🤭 и Детелинка 🍀 го заряза

    12:35 27.04.2026

  • 68 Факти

    2 2 Отговор
    А темата за намаляване на цените чрез спиране на спекулата да не би да е сериозна? Що за хора гласуваха за този летец на боен самолет.... В момента са опиянени от радост, но ги чака много тежък махмурлук.

    12:37 27.04.2026

  • 69 Свободен

    5 2 Отговор
    Това момиче се е научила от Радев да не казва нищо!
    Ще успее в измамата!

    12:38 27.04.2026

  • 70 Анджо

    6 5 Отговор

    До коментар #65 от "Мишо Дудикоф 🥷":

    По тъпи същества от Възраждане не съм виждал. Говорят си само едни и същи глупости и то много отдавна. Нали щяха да спечелят изборите и да управляват.

    Коментиран от #76

    12:38 27.04.2026

  • 71 дедо

    5 2 Отговор
    Референдума за лева е задължителен.Не може две прасета еднолично да налагат каквото и да е.Това,че си пазят кожата не трябва да е за сметка на цялата нация.

    12:38 27.04.2026

  • 72 дедо

    4 1 Отговор
    Референдума за лева е задължителен.Не може две прасета еднолично да налагат каквото и да е.Това,че си пазят кожата не трябва да е за сметка на цялата нация.

    12:40 27.04.2026

  • 73 Духом е с Възраждане но гласува

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "с ВАЗРАЖДАНЕ НАПРЕД !":

    наобратно защото е роб по душа и го има във фирмения софтуер да е с наведена глава. Така са оцелели майка му татко му , дедите и прадедите му. Достойните отавна са паднали в бой.

    Коментиран от #83

    12:42 27.04.2026

  • 74 2554

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Не знам кой какво си е показал.Аз гласувах за проевропейски министър председател и НАТО-вски генерал. Това и поручих.

    Коментиран от #77

    12:42 27.04.2026

  • 75 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Тепърва че се обеждават онея кои поверваха на Пембен колко е кух и нефелен!

    12:42 27.04.2026

  • 76 Ползвай огледало

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Анджо":

    и ще видиш -))

    12:44 27.04.2026

  • 77 Грешката е верна

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "2554":

    Получи Поручик.

    12:45 27.04.2026

  • 78 ка Путин

    0 1 Отговор
    Ама ама ама... Радеффф не беше ли наш?

    12:45 27.04.2026

  • 79 Не се надявай

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Голем смех":

    На следващите избори ще си върнат старите проценти, просто Радев си спечели еднократна помощ за тези.

    12:46 27.04.2026

  • 80 Куку

    0 0 Отговор
    Най бързото лечение на руски проекти е пълно блокиране на евр.плащания и проекти като в Унгария!

    12:47 27.04.2026

  • 81 Кой какъв е

    0 0 Отговор
    Дали пък да не вземем да ви повЕрваме? Но все пак "ДОСТА демократично мислещ" не е "демократично мислещ" и не е "демократично действащ". Защото мисленето е лично изживяване, подложено на възможни промени. Като се сетим за мисленето на Бойко Борисов, което се променя най-малко три пъти на ден ... Така че, хващайте се за работа, за да ви видим как ЩЕ Я ОПРАВИТЕ ТАЗИ ДЪРЖАВА. А подмазването на новоизлюпени политици не ни интересува!

    12:47 27.04.2026

  • 82 ХЛЕБАРОВ

    0 0 Отговор
    Връщането на лева ще ти стане сериозно като започнем да спасяваме франсетата.

    12:49 27.04.2026

  • 83 Достойните паднаха жертва и сега

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Духом е с Възраждане но гласува":

    Възраждане несправедливо загуби две трети от броя на народните си представители. До сега имаше 37 падна на 13 а пък МЕЧ не успяха да влязат но може би ще има реванш на есен с песен.

    12:50 27.04.2026

