Украйна твърди за удари по руски военни кораби в Севастопол

Безпилотни летателни апарати на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са поразили три военни кораба във военноморската база в анексирания от Русия град Севастопол в Крим, предава News.bg.
Това съобщиха от украинската спецслужба, цитирана от Би Би Си.
По данни на СБУ са поразени големият десантен кораб на руските ВМС „Ямал“, десантният кораб „Филченков“ и разузнавателният кораб „Иван Хурс“.
Освен това, според изявлението, са били атакувани учебният център на Черноморския флот „Лукомка“, щабът на радиотехническото разузнаване на силите за противовъздушна отбрана и радиолокационната станция „Мис-М1“.
Допълнително е нанесен удар и по летище „Белбек“, както и по базирания там изтребител МиГ-31 и инфраструктурата на летището.
Украинските служби определят операцията като втора подобна в последно време, като предходна атака е била извършена на 18 април, при която също са били повредени три кораба.
В неделя сутринта властите в Севастопол съобщиха за една от най-масираните атаки с дронове срещу града през последните дни.
По данни на местната администрация един човек е загинал, а няколко души са ранени.
Руските власти не са коментирали публично твърденията за атаката срещу военноморската база и летището в Крим.
