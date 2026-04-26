Украйна твърди за удари по руски военни кораби в Севастопол
26 Април, 2026 20:56 791 49

СБУ съобщава за поразени плавателни съдове и обекти в Крим при масирана атака с дронове

Украйна твърди за удари по руски военни кораби в Севастопол - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Безпилотни летателни апарати на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са поразили три военни кораба във военноморската база в анексирания от Русия град Севастопол в Крим, предава News.bg.

Това съобщиха от украинската спецслужба, цитирана от Би Би Си.

По данни на СБУ са поразени големият десантен кораб на руските ВМС „Ямал“, десантният кораб „Филченков“ и разузнавателният кораб „Иван Хурс“.

Освен това, според изявлението, са били атакувани учебният център на Черноморския флот „Лукомка“, щабът на радиотехническото разузнаване на силите за противовъздушна отбрана и радиолокационната станция „Мис-М1“.

Допълнително е нанесен удар и по летище „Белбек“, както и по базирания там изтребител МиГ-31 и инфраструктурата на летището.

Украинските служби определят операцията като втора подобна в последно време, като предходна атака е била извършена на 18 април, при която също са били повредени три кораба.

В неделя сутринта властите в Севастопол съобщиха за една от най-масираните атаки с дронове срещу града през последните дни.

По данни на местната администрация един човек е загинал, а няколко души са ранени.

Руските власти не са коментирали публично твърденията за атаката срещу военноморската база и летището в Крим.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    10 12 Отговор
    Най накрая постигнаха перемога, браво на Зеленски.

    Коментиран от #4

    20:59 26.04.2026

  • 2 зИленски

    13 4 Отговор
    Е ,КАК ?
    ТАМ НАЛИ НЯМАШЕ ВЕЧЕ КОРАБИ ?

    20:59 26.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 8 Отговор
    лъжа е тва!!РФ побеждава 5 года по всички фронтове

    20:59 26.04.2026

  • 4 ГОЛЯМА ПЕРЕМОГА

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    ДВА МИЛИОНА В КОВЧЕЗИ

    21:00 26.04.2026

  • 5 Бай онзи

    6 11 Отговор
    ГЛУПАВИ РУСНАЦИ.!!!Изглежда са мазохисти!!!

    21:01 26.04.2026

  • 6 Само.....

    8 11 Отговор
    49 Монгольяк корабли и 2 подводници...до сеги ФИРА и... оше нема... КИЕВ за 2 ДНЯ
    Хехехехехехе

    Коментиран от #12

    21:01 26.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 СВО по план

    8 6 Отговор
    Това ние отдавна сме го планирали.

    21:02 26.04.2026

  • 9 Клати Курти

    9 6 Отговор
    Русия. твърди за два подпалени английски контейнеровози под чужд флаг пълни със снаряди и ракети за Ф16 ,отделно доста взривени депа за натовско оръжие .Чак ми иде от кеф да викна и запея В Селската Баня .

    21:04 26.04.2026

  • 10 У ДРИ БАЦЕ

    9 6 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ

    Коментиран от #14

    21:05 26.04.2026

  • 11 Т Живков

    6 4 Отговор
    Само така,смърт на комунизма

    21:06 26.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    9 7 Отговор
    Този сайт редовно провежда дезинформация, при положение, че ролята на журналистиката е да информира своите читатели, а не да ги дезинформира.
    Подобни фейкове може да породят единствено нефелни коментари на някои хронични алкохолици-русофоби.
    Покрай активната си журналистическа дейност този сайт пропусна да ви запознае със скандала във ВСУ от миналия петък, където съпругата на един от войниците там пусна снимки на своя съпруг и неговите колеги войници от ВСУ, които не бяха получавали храна и вода от 45 дена и изглеждаха като фигурите на затворници от концлагерите от 2-та световна война.

    Коментиран от #19, #20, #28, #32

    21:08 26.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 боико борисоф

    7 4 Отговор
    еииии тая украина тя била белика сила беееее ударила корабче браво на урките и зеленски ------ аааааа бе смешници виии на будали ни правите бе цяла евразия и америка вече 4 години не можете да победите една русия бе смешницииии 00000 не разбрахте ли че няма сила на света която да се изправи срещу русия

    Коментиран от #18

    21:10 26.04.2026

  • 16 Ицо

    7 5 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки тук?

    Коментиран от #29, #38

    21:10 26.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гресирана ватенка

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "боико борисоф":

    Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в гаса 😁

    Коментиран от #24, #34

    21:12 26.04.2026

  • 19 ШИЗО, ти ли си ма ?

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    гУ...Й за Литекс с лиценза на Чавдар
    Хихихихихи

    Коментиран от #21

    21:12 26.04.2026

  • 20 Бизнес Инсайдър

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Ами има едни сенки подобни на скелети ,войници на СБУ къде ги въртят по нета вече 3дни ,единият мяза на изпаднал японец.Представяте ли си хранели се с ....йна и пили пкк няя и дъждовна вода изз родите ?Ама кво друго да очакваш от хохохол ?

    21:12 26.04.2026

  • 21 ХА ХА

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "ШИЗО, ти ли си ма ?":

    Лапуркай бе тръбар,кво ми пелтечиш шизоидна мррршоо !

    21:13 26.04.2026

  • 22 Тодар Живков

    6 4 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    21:13 26.04.2026

  • 23 крейсера моцква

    4 4 Отговор
    блък-блък,блък

    21:14 26.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Руски черноморски флот

    6 3 Отговор
    Помощ, скъсаха ни от бой по канчетата!

    21:15 26.04.2026

  • 26 Дон Корлеоне

    3 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #33

    21:15 26.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Иво

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ицо":

    Ицо само ти остана ,пращам ти Сабрито Голямата Ролка по спешност.Що му викат така на место ще разбереш .

    21:16 26.04.2026

  • 30 Гледам видео - кадрите по СНН

    5 3 Отговор
    3 рашистки кораба са в пламъци! Моряци хвърчат във въздуха горящи и ревящи за помощ. След 5-тата година 3-дневно СВО рашисткия флот е 80 процента унщожен и потопен като флагмана им крайцера "Москва" и 5 години рашистите още се бият за 15 села в Донбас. .Велико....

    Коментиран от #36

    21:16 26.04.2026

  • 31 Начи...ум рем от кеф

    5 3 Отговор
    А глеам как ени Украински ПИЧ ове веке 13 годин Ши бат монгольята, у.. ЙЛО ПЕТУШАРА и Оризо-Гризачите на Ким у ДОНБАС и селото ПОКРОВСК!
    Ама ги ЛАШ кат...като..трудовашки колички !
    Ееееедехееее

    Коментиран от #40

    21:16 26.04.2026

  • 32 Руската пропаганда

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Иван Димитров, санитар в Карлуково":

    Има за цел само глупаците.

    21:17 26.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Говори Козяк

    5 4 Отговор

    До коментар #24 от "Гресиран козяк":

    Нямаме нищо общо с №18. Ние сега сме на страната на Путин, срещу Украйна и срещу Европа.

    21:18 26.04.2026

  • 36 Ммда

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "Гледам видео - кадрите по СНН":

    Ватенките горят яко,но много миришели.

    21:19 26.04.2026

  • 37 Нема се сдухваш Пен ДЕЛ

    4 4 Отговор

    До коментар #27 от "Бесен - Язовец":

    У... ЙЛО педофила и монгольяк П едерацията...У .йдеа
    Хихихихихи

    Коментиран от #44

    21:19 26.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 маке

    4 3 Отговор
    Путин, не мъчи света и затривай тия гадове

    21:21 26.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ицо

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "боико борисоф":

    В централния офис на ПП-ДБ съм секретар .

    21:22 26.04.2026

  • 42 Удри копейката с лопатЕто!

    1 3 Отговор
    Докато му падне чалмата!

    21:23 26.04.2026

  • 43 Голямата перемога

    1 1 Отговор
    Крайна се сви от 50 на 18 милиона. 5 милиона са убити, осакатени и тежко ранени на лечение в болници без ток, вода и канализация. Страна на лошави вдовици! Пазете се от украинките!

    Коментиран от #49

    21:23 26.04.2026

  • 44 Бесен - Язовец

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Нема се сдухваш Пен ДЕЛ":

    И такива безказармени гйотт веррени кат теб ги е....б...ем ,въпреки че ме е гнус .

    21:23 26.04.2026

  • 45 Дон Корлеоне

    0 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    21:24 26.04.2026

  • 46 ударили ууукрите...

    1 0 Отговор
    с епилираните си розови бузки

    21:24 26.04.2026

  • 47 Механик

    0 1 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !

    21:24 26.04.2026

  • 48 Този нацистки украински режим

    0 1 Отговор
    Трябваше отдавна да е в черната история на Украина

    21:25 26.04.2026

  • 49 Руската пропаганда

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Голямата перемога":

    Има за цел глупака.

    21:26 26.04.2026

