Белият дом обвини левицата за атаката срещу Тръмп

Белият дом заяви, че атмосферата на омраза, насаждана от политическата левица, е в основата на нападението срещу американския президент Доналд Тръмп, предава Франс прес, цитирана от БТА.

Атаката бе извършена по време на журналистическа гала вечеря в събота вечерта и предизвика силен политически отзвук във Вашингтон.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит посочи, че „култът към омразата“, насочен от левицата срещу Тръмп, неговите поддръжници и администрацията му, е довел до множество ранени и жертви и едва не е завършил с тежък удар през уикенда.

По думите ѝ това е третият голям опит за убийство срещу Доналд Тръмп, отбелязва и Ройтерс.

Изявлението на Белия дом идва на фона на нарастващото напрежение в американския политически живот и засилените взаимни обвинения между републиканци и демократи след инцидента.