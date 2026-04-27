Белият дом обвини левицата за атаката срещу Тръмп

Белият дом заяви, че атмосферата на омраза, насаждана от политическата левица, е в основата на нападението срещу американския президент Доналд Тръмп, предава Франс прес, цитирана от БТА.
Атаката бе извършена по време на журналистическа гала вечеря в събота вечерта и предизвика силен политически отзвук във Вашингтон.
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит посочи, че „култът към омразата“, насочен от левицата срещу Тръмп, неговите поддръжници и администрацията му, е довел до множество ранени и жертви и едва не е завършил с тежък удар през уикенда.
По думите ѝ това е третият голям опит за убийство срещу Доналд Тръмп, отбелязва и Ройтерс.
Изявлението на Белия дом идва на фона на нарастващото напрежение в американския политически живот и засилените взаимни обвинения между републиканци и демократи след инцидента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
21:14 27.04.2026
2 Яшар
21:14 27.04.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #5
21:16 27.04.2026
4 Дзак
21:19 27.04.2026
5 Ол1гофрен,
До коментар #3 от "Сатана Z":Путлер колко години спи в бункери?
21:20 27.04.2026
6 ХОЛИВУДСКА РЕКЛАМА
21:23 27.04.2026
7 Дааа,
21:24 27.04.2026