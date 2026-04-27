Белият дом обвини левицата за атаката срещу Тръмп

27 Април, 2026 21:11 462 7

Според Вашингтон „култът към омразата“ е довел до третия сериозен опит за покушение срещу американския президент

Ели Стоянова

Белият дом заяви, че атмосферата на омраза, насаждана от политическата левица, е в основата на нападението срещу американския президент Доналд Тръмп, предава Франс прес, цитирана от БТА.

Атаката бе извършена по време на журналистическа гала вечеря в събота вечерта и предизвика силен политически отзвук във Вашингтон.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит посочи, че „култът към омразата“, насочен от левицата срещу Тръмп, неговите поддръжници и администрацията му, е довел до множество ранени и жертви и едва не е завършил с тежък удар през уикенда.

По думите ѝ това е третият голям опит за убийство срещу Доналд Тръмп, отбелязва и Ройтерс.

Изявлението на Белия дом идва на фона на нарастващото напрежение в американския политически живот и засилените взаимни обвинения между републиканци и демократи след инцидента.


  • 1 Гост

    7 0 Отговор
    Самият си се трепят! Не мое се оправят с персите и си се стрелят между тях си! Деградирали грандомани, живеещи на кредит и с IQ средно ва страната около 18! Градуса, по Фаренхайт!

    21:14 27.04.2026

  • 2 Яшар

    5 0 Отговор
    Тръмп използва жени ..този има малка п Ка

    21:14 27.04.2026

  • 3 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Охраната спаси Джей Си Ванс ,а оставиха 80 годишния Тръмп да клечи под масата да се ослушва като наакано дете.

    Коментиран от #5

    21:16 27.04.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Причината е масовата употреба на оръжия и специални средства за следене! Достъпът до гражданска информация на външни лица!

    21:19 27.04.2026

  • 5 Ол1гофрен,

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Путлер колко години спи в бункери?

    21:20 27.04.2026

  • 6 ХОЛИВУДСКА РЕКЛАМА

    5 0 Отговор
    НА КАЛПАВ КОСМОНАВТ ,СКАФАНДЪРА МУ ВИНОВЕН.

    21:23 27.04.2026

  • 7 Дааа,

    1 0 Отговор
    на крив …..,вълната му пречи

    21:24 27.04.2026