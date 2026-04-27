Израел Кац: Лидерът на "Хизбула" "си играе с огъня

Израелският министър на отбраната Израел Кац отправи остро предупреждение, че „Хизбула“ тласка Ливан към катастрофален сценарий, след като лидерът на проиранското движение Наим Касем се обяви против преките преговори между Бейрут и Тел Авив, предава Франс прес, цитирана от БТА.

„Наим Касем си играе с огъня, а този огън ще изгори не само „Хизбула“, но и целия Ливан. Ако ливанското правителство продължи да се прикрива зад терористичната организация, ще избухне пожар, който ще изпепели ливанските кедри“, заявил Кац пред специалната пратеничка на ООН в Ливан Жанин Хенис-Пласхарт, според съобщение на неговата канцелария.

Израел и Ливан вече проведоха два кръга преговори на равнище посланици във Вашингтон във връзка с войната, в която Ливан беше въвлечен на 2 март след обстрел от страна на „Хизбула“ срещу Израел в подкрепа на Иран.

След тези разговори американският президент Доналд Тръмп обяви десетдневно прекратяване на огъня, влязло в сила на 17 април, което впоследствие беше удължено с още три седмици след втория кръг дипломатически контакти.

Острите думи на Кац идват, след като лидерът на „Хизбула“ определи израелско-ливанските преговори като „опасна грешка“.

Израелският министър атакува и ливанския президент Жозеф Аун, заявявайки, че той „си играе с бъдещето на Ливан“.

Кац подчерта, че Израел няма да приеме трайно примирие, докато продължават нападенията срещу израелски сили и населени места в северната част на страната.

Той отново настоя ливанските власти да пристъпят към разоръжаване на „Хизбула“, първо в зоната южно от река Литани до Синята линия, а впоследствие и на цялата територия на Ливан.