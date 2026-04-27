САЩ засилват военната активност от база във Великобритания след операцията срещу Иран

Стратегически бомбардировачи на Военновъздушните сили на САЩ продължават да извършват тренировъчни полети от авиобазата „Фърфорд“ във Великобритания, която по време на американската военна операция беше използвана за удари срещу Иран, сочат данни на авиационния ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA), предава News.bg.

През последните дни самолетите летят почти ежедневно по двойки, като полетите им достигат около девет часа. За това време те могат да изминат значителна част от разстоянието до Близкия изток и да се върнат обратно.

В момента във военновъздушната база „Фърфорд“ са разположени общо 23 американски тежки бомбардировача, сред които 15 B-1B Lancer и осем B-52H Stratofortress.

Всеки от тези самолети може да носи до 24 самонасочващи се 900-килограмови бомби JDAM с обсег до 20 км или до 12 крилати ракети JASSM с обсег около 300 км.

По време на американската военна операция тези въоръжения са били използвани срещу ключови цели в Иран, включително обекти, свързани със съхранение, производство и разполагане на балистични ракети.