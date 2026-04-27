САЩ засилват военната активност от база във Великобритания след операцията срещу Иран

27 Април, 2026 22:42 503 8

Американски стратегически бомбардировачи извършват редовни тренировъчни полети от „Фърфорд“, където са разположени 23 тежки самолета

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Стратегически бомбардировачи на Военновъздушните сили на САЩ продължават да извършват тренировъчни полети от авиобазата „Фърфорд“ във Великобритания, която по време на американската военна операция беше използвана за удари срещу Иран, сочат данни на авиационния ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA), предава News.bg.

През последните дни самолетите летят почти ежедневно по двойки, като полетите им достигат около девет часа. За това време те могат да изминат значителна част от разстоянието до Близкия изток и да се върнат обратно.

В момента във военновъздушната база „Фърфорд“ са разположени общо 23 американски тежки бомбардировача, сред които 15 B-1B Lancer и осем B-52H Stratofortress.

Всеки от тези самолети може да носи до 24 самонасочващи се 900-килограмови бомби JDAM с обсег до 20 км или до 12 крилати ракети JASSM с обсег около 300 км.

По време на американската военна операция тези въоръжения са били използвани срещу ключови цели в Иран, включително обекти, свързани със съхранение, производство и разполагане на балистични ракети.


  • 1 Хахаха

    5 0 Отговор
    Голяма услуга може да направи Иран на света, ако снима тази база на светкавица!!!

    Коментиран от #5

    22:46 27.04.2026

  • 2 Дайнов

    3 1 Отговор
    $@%%$%%%$!!!!!🥃

    22:46 27.04.2026

  • 3 Цирк със мъгла и завеска

    3 0 Отговор
    А от Англия до Иран и обратно
    кой и къде ги дозареждаше с гориво
    Запрянов отиди си от тоя свят кротко и вкъщи
    не ставаш за палячо

    Коментиран от #7

    22:49 27.04.2026

  • 4 Давай Рижак

    1 1 Отговор
    Давай Дони

    Един стабилен Рейд

    На тези 23 Стратегически Бомбардировачи

    И да Хвърчат ЧАЛМИТЕ
    И АЯТОЛАСИТЕ

    22:54 27.04.2026

  • 5 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    И как Иран ще удари Англия като тя е на повече от 4000 км? Иранските ракети стигат до 2000 км. Изостанали са ислямистите.

    22:55 27.04.2026

  • 6 Готов за бой

    0 0 Отговор
    Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    22:55 27.04.2026

  • 7 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цирк със мъгла и завеска":

    Как кой - ние. Нали копейките викахте за Тръмп? Сега му зареждате самолетите и му плащате инфлацията.

    22:56 27.04.2026

  • 8 Агент Краснов

    0 0 Отговор
    Се оказа че не е

    Отборен Играч.

    Защо ли ?

    А Как хубаво започна всичко

    ТРЪМП НАШ

    ТРЪМП НАШ

    22:59 27.04.2026