Проф. Друмева: Изборът на нов Висш съдебен съвет е първостепенна задача

Проф. Друмева: Изборът на нов Висш съдебен съвет е първостепенна задача

27 Април, 2026 22:04 594 12

  • проф. друмева-
  • всс-
  • избор-
  • румен радев-
  • правителство

Дългото пребиваване на фигури с изтекъл мандат на ключови позиции е симптом за „възможно най-ниското ниво на демокрацията“ у нас

Проф. Друмева: Изборът на нов Висш съдебен съвет е първостепенна задача - 1
Снимка: Euronews Bulgaria
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Веднага след като станаха резултатите от изборите, освен разпределението на мандатите, основна тема на обществено-политическия дебат е как ще се смени състава на Висшия съдебен съвет и Инспектората, отдавна с изтекли мандати и какво можем да очакваме като процедура при избора на нов главен прокурор. Ще бъде ли повдигната темата за нова промяна на Основния закон. Тези теми коментира пред "Евронюз България" бившият конституционен съдия г-жа Емилия Друмева.

Бившият конституционен съдия проф. Емилия Друмева определи ситуацията в съдебната система като „абсурдна аномалия“, която изисква незабавни законодателни и кадрови действия от новия парламент.

Проф. Друмева заяви, че оттеглянето на Борислав Сарафов от поста не е изненада, а по-скоро закъсняло връщане към нормалността.

„Това беше едно упражнение по неотложност. Всички го очаквахме. Беше абсурдна аномалия в правното пространство и оттеглянето от този пост с отдавна изтекъл срок е опит за връщане в релсите на процедурите“, коментира тя.

Според нея дългото пребиваване на фигури с изтекъл мандат на ключови позиции е симптом за „възможно най-ниското ниво на демокрацията“ у нас, тъй като мандатността е основен инструмент на правовата държава.

Проф. Друмева подчерта, че най-важната задача пред новото Народно събрание е съставянето на нов Висш съдебен съвет (ВСС). Тя подкрепи идеята за привличане на външни експерти – преподаватели, юристи и представители на академичната общност – в процеса по подбор на кандидатите за парламентарната квота.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факти

    7 1 Отговор
    Нали първата задача беше да се спре спекулата и да се свалят цените? Русофилите пак останаха излъгани...

    22:07 27.04.2026

  • 3 Озадачен

    3 1 Отговор
    А КАЧЕСТВОТО на този нов Висш съдебен съвет осмостепенна задача ли е, а?

    22:14 27.04.2026

  • 4 Гресирана ватенка

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Продължавай да си го слагаш и ще ти е ОК 😁

    22:15 27.04.2026

  • 5 Мащайте се вдички двойкаджии.

    5 1 Отговор
    Аман от вас две на кръст не можете да кажете.

    22:15 27.04.2026

  • 6 А бюджет кога?

    5 4 Отговор
    Държавата почти половин година е без бюджет , но на някои съдебната реформа им е първа грижа?!

    Коментиран от #9

    22:25 27.04.2026

  • 7 1488

    6 3 Отговор
    сега със стиснати зьби и на празни стомаси ганчуфците ще си изтърпят другаря боташ, който ще им покаже какво значи завладяна държава

    Коментиран от #11

    22:30 27.04.2026

  • 8 Дзак

    1 3 Отговор
    Да не се бавят! Трябва реформите да станат докато обществото е активно.

    22:48 27.04.2026

  • 9 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "А бюджет кога?":

    Е ти какво очакваш? Нали Радев трябва първо да си нареди негова Прокуратура, която да го пази. После започва да краде. Не може да започне отзад напред.

    Коментиран от #10, #12

    22:51 27.04.2026

  • 10 Дзак

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Това до не си ти?

    22:52 27.04.2026

  • 11 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    Няма как да стане по-завладяна от тази до момента - дебелите момчета я бяха превърнали в ЕООД. Единствено може да стане и по-руска.

    22:55 27.04.2026

  • 12 БайБоцимир

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Само кражби са ви в главите на фенчетата на опгербдпс. За вас всичко е далавера и усвояване.

    22:56 27.04.2026

