Проф. Друмева: Изборът на нов Висш съдебен съвет е първостепенна задача

Веднага след като станаха резултатите от изборите, освен разпределението на мандатите, основна тема на обществено-политическия дебат е как ще се смени състава на Висшия съдебен съвет и Инспектората, отдавна с изтекли мандати и какво можем да очакваме като процедура при избора на нов главен прокурор. Ще бъде ли повдигната темата за нова промяна на Основния закон. Тези теми коментира пред "Евронюз България" бившият конституционен съдия г-жа Емилия Друмева.

Бившият конституционен съдия проф. Емилия Друмева определи ситуацията в съдебната система като „абсурдна аномалия“, която изисква незабавни законодателни и кадрови действия от новия парламент.

Проф. Друмева заяви, че оттеглянето на Борислав Сарафов от поста не е изненада, а по-скоро закъсняло връщане към нормалността.

„Това беше едно упражнение по неотложност. Всички го очаквахме. Беше абсурдна аномалия в правното пространство и оттеглянето от този пост с отдавна изтекъл срок е опит за връщане в релсите на процедурите“, коментира тя.

Според нея дългото пребиваване на фигури с изтекъл мандат на ключови позиции е симптом за „възможно най-ниското ниво на демокрацията“ у нас, тъй като мандатността е основен инструмент на правовата държава.

Проф. Друмева подчерта, че най-важната задача пред новото Народно събрание е съставянето на нов Висш съдебен съвет (ВСС). Тя подкрепи идеята за привличане на външни експерти – преподаватели, юристи и представители на академичната общност – в процеса по подбор на кандидатите за парламентарната квота.