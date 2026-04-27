Израелският генерален щаб предупреждава: 2026 г. може да е нова година на война

Началникът на Генералния щаб на израелската армия генерал-лейтенант Еял Замир заяви днес, че 2026 година може да се окаже поредна година на активни бойни действия на различни фронтове, предава Франс прес, цитирана от БТА.

По думите му от атаките на 7 октомври 2023 г. армията на Израел е въвлечена в постоянна многофронтова военна кампания.

„Оставаме в пълна готовност и трябва да сме подготвени за възможно възобновяване на интензивни сражения на всички фронтове. 2026 г. може отново да бъде година на бойни действия по всеки от тях“, посочи Замир по време на среща с висши офицери.

Той подчерта и необходимостта от увеличаване на числеността на армията - въпрос, който остава чувствителен за израелското общество.

„Националният приоритет е да се увеличи броят на наборниците и бойците и ще настоявам за това“, добави началникът на Генералния щаб.