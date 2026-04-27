Израелският генерален щаб предупреждава: 2026 г. може да е нова година на война

27 Април, 2026 22:12 916 21

Еял Замир заяви, че армията остава в пълна бойна готовност на всички фронтове и настоя за увеличаване на числеността на войските

Израелският генерален щаб предупреждава: 2026 г. може да е нова година на война - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Началникът на Генералния щаб на израелската армия генерал-лейтенант Еял Замир заяви днес, че 2026 година може да се окаже поредна година на активни бойни действия на различни фронтове, предава Франс прес, цитирана от БТА.

По думите му от атаките на 7 октомври 2023 г. армията на Израел е въвлечена в постоянна многофронтова военна кампания.

„Оставаме в пълна готовност и трябва да сме подготвени за възможно възобновяване на интензивни сражения на всички фронтове. 2026 г. може отново да бъде година на бойни действия по всеки от тях“, посочи Замир по време на среща с висши офицери.

Той подчерта и необходимостта от увеличаване на числеността на армията - въпрос, който остава чувствителен за израелското общество.

„Националният приоритет е да се увеличи броят на наборниците и бойците и ще настоявам за това“, добави началникът на Генералния щаб.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спокойно

    21 3 Отговор
    Това богоизбраните само оръжеини разработки
    и за войни говорят нонстоп

    Коментиран от #15

    22:13 27.04.2026

  • 2 жоро

    24 6 Отговор
    ГАДНИ ЕВРЕИ ВЕЧЕ ВСИЧКИ ВИ МРАЗЯТ

    22:14 27.04.2026

  • 3 Сатана Z

    16 6 Отговор
    Израел е опустошена държава на ръба н а оцеляването.Днес Путин се е съгласил да изпрати няколко кораба с пшеница на Еврейската държава,и въпреки протестите на фюрера Зеленски ,че зърното е от Новорусия Нетаняху му е показал среден пръст

    Коментиран от #5

    22:15 27.04.2026

  • 4 Аха, аха...

    17 4 Отговор
    Добрият човек се стреми към мир.
    Военолюбецът си търси повод за война.

    22:17 27.04.2026

  • 5 Руската пропаганда

    5 21 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Има за цел глупака.

    22:18 27.04.2026

  • 6 Да се знае

    6 21 Отговор
    Докото не бъде ликвидиран режимът на аятоласите евреите няма да мирясат.

    22:20 27.04.2026

  • 7 А ПО ЛЕКО

    17 3 Отговор
    АКО НЕ СА ИМ ГРЪБ АМЕРИКАНЦИТЕ ,.....ПЕРСИТЕ ЩЕ ГИ ОТВЕЯТ, ВИДЕ СЕ КУПОЛА ИМ КАКЪВ ГЕВГИР СТАНА

    Коментиран от #16

    22:20 27.04.2026

  • 8 Пич

    17 3 Отговор
    Веднъж гледах как един пинчер непрекъснато се нахвърляше на голямо куче! Голямото куче пазеше самообладание, и прощаваше на пинчера, докато онзи не прекали! Не успяха да му помогнат, толкова бързо отнесе плувката!!!

    22:23 27.04.2026

  • 9 ЕЙЙЙ ЧИФУТАРЦИ

    17 3 Отговор
    СКОРО НЯМА ДА ВИ ИМА И СВЕТЪТ ЩЕ ПРАЗНУВА. АМИН

    22:24 27.04.2026

  • 10 Факт

    6 19 Отговор
    Халифата иран даде фира,сега идва ред на комунистическия халифат дивото варварско племе русия да ходи на бунището при ссср

    Коментиран от #13

    22:25 27.04.2026

  • 11 Доктор

    16 3 Отговор
    Израел е карцином.

    22:25 27.04.2026

  • 12 мойше

    16 3 Отговор
    Докато тея съществуват , човечеството е в опасност

    22:26 27.04.2026

  • 13 Ела

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Да надуеш едно соло на цугтромбони, музиката ще те успокои!

    22:31 27.04.2026

  • 14 Факти

    6 14 Отговор
    Велик народ са евреите. Колко империи се изредиха в Израел - Асирия, Вавилон, Персия, Александър Македонски, Рим, Византия, Арабски халифати, Селджуки, Аюбиди, Мамелюци, Османци... Гониха ги, убиваха ги, пръснаха ги по света, а те какво направиха - Учиха, работиха, забогатяха, придобиха власт и си възстановиха древната малка държава, създадоха супер армия, придобиха ядрено оръжие и вече никой не може да ги барне. Образование, здравеопазване, земеделие, наука, технологии - всичко на световно ниво. Не съм религиозен, но понякога се чудя дали наистина не са избрания народ. Друг народ на тяхно място щеше да е изчезнал преди хиляди години.

    22:31 27.04.2026

  • 15 Факти

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "Спокойно":

    Ама ползваш тяхното Waze, нали?

    Коментиран от #19

    22:32 27.04.2026

  • 16 Факти

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "А ПО ЛЕКО":

    А защо Америка е гръб на Израел? Защото евреите управляват Америка. А защо управляват Америка? Защото имат много пари и съответно власт. А как са натрупали тези пари? С ум. А защо са толкова умни? Защото в еврейското семейство най-висшата ценност е образованието. А това защо е така? Защото от хилядолетия ги гонят и те са научли, че знанията са единственото нещо, което не могат да ти отнемат. Имуществото и парите могат да ти вземат, но не и ума. Затова евреите са умни - богати - имат власт и контролират най-мощната държава в света. А знаеш ли защо ислямистите не могат да ги барнат - защото ислямът е култ към глупостта.

    22:39 27.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Откакто

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Научих че е 4афутско го изтрих от телефона. Създадено е за тотално следене

    22:48 27.04.2026

  • 20 Готов за бой

    0 1 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    22:53 27.04.2026

  • 21 ЖОРО

    0 0 Отговор
    Тези са гонени в различни периоди от много управления явно не му е стигнало времето на Адолф и сега проблеми и големи военнолюбци.

    22:54 27.04.2026