Израелският генерален щаб предупреждава: 2026 г. може да е нова година на война

Началникът на Генералния щаб на израелската армия генерал-лейтенант Еял Замир заяви днес, че 2026 година може да се окаже поредна година на активни бойни действия на различни фронтове, предава Франс прес, цитирана от БТА.
По думите му от атаките на 7 октомври 2023 г. армията на Израел е въвлечена в постоянна многофронтова военна кампания.
„Оставаме в пълна готовност и трябва да сме подготвени за възможно възобновяване на интензивни сражения на всички фронтове. 2026 г. може отново да бъде година на бойни действия по всеки от тях“, посочи Замир по време на среща с висши офицери.
Той подчерта и необходимостта от увеличаване на числеността на армията - въпрос, който остава чувствителен за израелското общество.
„Националният приоритет е да се увеличи броят на наборниците и бойците и ще настоявам за това“, добави началникът на Генералния щаб.
1 Спокойно
и за войни говорят нонстоп
Коментиран от #15
22:13 27.04.2026
2 жоро
22:14 27.04.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #5
22:15 27.04.2026
4 Аха, аха...
Военолюбецът си търси повод за война.
22:17 27.04.2026
5 Руската пропаганда
До коментар #3 от "Сатана Z":Има за цел глупака.
22:18 27.04.2026
13 Ела
До коментар #10 от "Факт":Да надуеш едно соло на цугтромбони, музиката ще те успокои!
22:31 27.04.2026
15 Факти
До коментар #1 от "Спокойно":Ама ползваш тяхното Waze, нали?
Коментиран от #19
22:32 27.04.2026
16 Факти
До коментар #7 от "А ПО ЛЕКО":А защо Америка е гръб на Израел? Защото евреите управляват Америка. А защо управляват Америка? Защото имат много пари и съответно власт. А как са натрупали тези пари? С ум. А защо са толкова умни? Защото в еврейското семейство най-висшата ценност е образованието. А това защо е така? Защото от хилядолетия ги гонят и те са научли, че знанията са единственото нещо, което не могат да ти отнемат. Имуществото и парите могат да ти вземат, но не и ума. Затова евреите са умни - богати - имат власт и контролират най-мощната държава в света. А знаеш ли защо ислямистите не могат да ги барнат - защото ислямът е култ към глупостта.
22:39 27.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Откакто
До коментар #15 от "Факти":Научих че е 4афутско го изтрих от телефона. Създадено е за тотално следене
22:48 27.04.2026
