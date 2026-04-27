Коул Томас Алън обвинил Тръмп в "предателство" и "сексуално посегателство" преди нападението

Още преди стрелбата на гала вечерята на Тръмп, полицията е получила предупреждение за предстояща атака, съобщи CNN.
Нападателят е написал манифест, в който „ясно е заявил, че иска да атакува служители на администрацията“. Той е изпратил манифеста на своите роднини, които от своя страна са го предали на полицията. Според съобщенията, братът на нападателя е предупредил полицията за заплахата няколко минути преди инцидента. Той обаче се е свързал с полицейското управление на Ню Лондон в Кънектикът, а не с полицейското управление на Вашингтон, окръг Колумбия, където се е провеждало събитието.
Полицейското управление на Ню Лондон е отказало коментар, но е заявило, че ще публикува изявление по-късно.
След стрелбата сестрата на заподозрения е казала на органите на реда, че брат ѝ е склонен да прави радикални изявления, а реториката му е била за план „да направи нещо“. Според нея брат ѝ редовно е посещавал стрелбище за стрелба по мишена, бил е член на група, наречена „The Wide Awakes“, и преди това е участвал в протести срещу Тръмп.
Според CNN, заподозреният се е самоопределил в манифеста като „Доброжелателен федерален убиец“. В документа се отбелязва също, че той не е целял правоохранителните органи, а само служители на администрацията на Тръмп.
В манифеста Коул Томас Алън (31 г.) нарича Доналд Тръмп „предател“ и прави препратки към обвинения в сексуално посегателство.
Той твърди, че действията му са в съответствие с християнския морал, като заявява, че „да обърнеш и другата буза, когато някой друг е потиснат, не е християнско поведение, а съучастие в престъпленията на потисника“.
Неговите мотиви изразяват гняв срещу политиките на администрацията, включително действията на федералното правителство срещу предполагаеми лодки с наркотици в Тихия океан.
В манифеста си той уточнява, че гостите на хотела и служителите не са негови цели, а агентите на Тайните служби трябва да бъдат атакувани само ако е необходимо и по възможност по несмъртоносен начин.
До коментар #1 от "Наемник":Не е ли написал и мумурандом?
