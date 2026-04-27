Коул Томас Алън обвинил Тръмп в "предателство" и "сексуално посегателство" преди нападението

27 Април, 2026 04:52, обновена 27 Април, 2026 06:40 1 850 7

Арестуваният за стрелбата във Вашингтон призна, че е искал да атакува служители от администрацията на президента

Снимка: YouTube
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Още преди стрелбата на гала вечерята на Тръмп, полицията е получила предупреждение за предстояща атака, съобщи CNN.

Нападателят е написал манифест, в който „ясно е заявил, че иска да атакува служители на администрацията“. Той е изпратил манифеста на своите роднини, които от своя страна са го предали на полицията. Според съобщенията, братът на нападателя е предупредил полицията за заплахата няколко минути преди инцидента. Той обаче се е свързал с полицейското управление на Ню Лондон в Кънектикът, а не с полицейското управление на Вашингтон, окръг Колумбия, където се е провеждало събитието.

Полицейското управление на Ню Лондон е отказало коментар, но е заявило, че ще публикува изявление по-късно.

След стрелбата сестрата на заподозрения е казала на органите на реда, че брат ѝ е склонен да прави радикални изявления, а реториката му е била за план „да направи нещо“. Според нея брат ѝ редовно е посещавал стрелбище за стрелба по мишена, бил е член на група, наречена „The Wide Awakes“, и преди това е участвал в протести срещу Тръмп.

Според CNN, заподозреният се е самоопределил в манифеста като „Доброжелателен федерален убиец“. В документа се отбелязва също, че той не е целял правоохранителните органи, а само служители на администрацията на Тръмп.

В манифеста Коул Томас Алън (31 г.) нарича Доналд Тръмп „предател“ и прави препратки към обвинения в сексуално посегателство.

Той твърди, че действията му са в съответствие с християнския морал, като заявява, че „да обърнеш и другата буза, когато някой друг е потиснат, не е християнско поведение, а съучастие в престъпленията на потисника“.

Неговите мотиви изразяват гняв срещу политиките на администрацията, включително действията на федералното правителство срещу предполагаеми лодки с наркотици в Тихия океан.

В манифеста си той уточнява, че гостите на хотела и служителите не са негови цели, а агентите на Тайните служби трябва да бъдат атакувани само ако е необходимо и по възможност по несмъртоносен начин.


  • 1 Наемник

    11 0 Отговор
    Аматьорска работа.

    Коментиран от #7

    05:23 27.04.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 3 Отговор
    Ама обичат го тоя Тръмп и това си е.

    05:25 27.04.2026

  • 3 Жител на Евротериторията “България”

    19 1 Отговор
    Доналд Тръмп е просто човек, който прави всичко, изисквано от еврейските лобита в САЩ. Тоест, той си е един безскрупулен убиец, агресор и държавен терорист, слуга на ционистите.

    05:34 27.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Като гледам на снимката гол по корем май са му посегнали.

    06:42 27.04.2026

  • 5 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Пълен провал на тайните служби!

    06:48 27.04.2026

  • 6 мани мани

    0 0 Отговор
    Имаше един израз - Кукуригите петликат , та този юнак ми напомни за него.

    06:55 27.04.2026

  • 7 Изпупана работа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наемник":

    Не е ли написал и мумурандом?

    06:55 27.04.2026