Макрон: Ще преговарям с Иран за нормализиране на ситуацията с цените на горивата

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция се опитва да съдейства за отварянето на Ормузкия проток, предава Франс прес, цитирана от БТА.

По думите му основният проблем е наложената блокада на стратегическия морски път и именно тя трябва да бъде решена, за да се нормализира ситуацията.

„Причината за проблема е установената блокада на Ормузкия проток. Трябва да се започне от първоизточника, за да се възстанови нормалната обстановка“, каза Макрон по време на посещение в Андора.

Той допълни, че след края на визитата си ще проведе разговори с иранските власти и ще се опита да убеди всички заинтересовани страни да намерят решение в следващите дни.

Френският президент подчерта, че свободното корабоплаване в двете посоки е от ключово значение, за да могат да се осигурят доставки на природен газ, петрол, торове и други стоки, които влияят пряко върху световната икономика.

По отношение на отражението на конфликта върху цените на горивата във Франция Макрон заяви, че правителството предприема всички възможни мерки и е „на страната“ на гражданите, засегнати от поскъпването.

Ормузкият проток остава ключов елемент в напрежението между САЩ и Иран, особено на фона на нестабилното споразумение между двете страни, отбелязва Франс прес.

В същото време френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че Иран трябва да направи „съществени отстъпки“, за да бъде постигнато мирно решение на кризата в Близкия изток.

„Няма да има трайно решение, ако иранските власти не променят съществено позицията си“, подчерта той.