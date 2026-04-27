Новини
Свят »
Франция »
Макрон: Ще преговарям с Иран за нормализиране на ситуацията с цените на горивата

27 Април, 2026 20:06 803 16

Френският президент води дипломатически усилия с Иран на фона на напрежението между Вашингтон и Техеран

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция се опитва да съдейства за отварянето на Ормузкия проток, предава Франс прес, цитирана от БТА.

По думите му основният проблем е наложената блокада на стратегическия морски път и именно тя трябва да бъде решена, за да се нормализира ситуацията.

„Причината за проблема е установената блокада на Ормузкия проток. Трябва да се започне от първоизточника, за да се възстанови нормалната обстановка“, каза Макрон по време на посещение в Андора.

Той допълни, че след края на визитата си ще проведе разговори с иранските власти и ще се опита да убеди всички заинтересовани страни да намерят решение в следващите дни.

Френският президент подчерта, че свободното корабоплаване в двете посоки е от ключово значение, за да могат да се осигурят доставки на природен газ, петрол, торове и други стоки, които влияят пряко върху световната икономика.

По отношение на отражението на конфликта върху цените на горивата във Франция Макрон заяви, че правителството предприема всички възможни мерки и е „на страната“ на гражданите, засегнати от поскъпването.

Ормузкият проток остава ключов елемент в напрежението между САЩ и Иран, особено на фона на нестабилното споразумение между двете страни, отбелязва Франс прес.

В същото време френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че Иран трябва да направи „съществени отстъпки“, за да бъде постигнато мирно решение на кризата в Близкия изток.

„Няма да има трайно решение, ако иранските власти не променят съществено позицията си“, подчерта той.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхххх

    30 1 Отговор
    Той дядо ти не те слуша, камо ли Персия. Скрий се ма, бабке.

    20:09 27.04.2026

  • 2 Биби

    22 1 Отговор
    Вие сте немски васал бе мосю Мишон. Няма ви никъде измислена държава

    Коментиран от #6

    20:14 27.04.2026

  • 3 Хм...

    19 0 Отговор
    мИкрончето на дядо бриджит да слага наколенките, вазелина и червилото и да прилазва на килимчето в Техеран. Току виж му вързало.

    Жалка история...

    20:15 27.04.2026

  • 4 осраински

    18 1 Отговор
    Брижит Макрон се притеснявала, че „панталоните ѝ ще се издуят публично“ и че това може да подхрани нелепите слухове, че е родена мъж

    20:17 27.04.2026

  • 5 осраински

    11 0 Отговор
    Във видеоклип в своя YouTube канал, журналистката Кандис Оуенс твърди, че Еманюел Макрон е платил 1,5 милиона долара за операция по покушение срещу нея. Тя също така твърди, че Чуждестранният легион е замесен в убийството на Чарли Кърк и предупреди колегата си Ксавие Пусар, че животът му също е в опасност.

    20:18 27.04.2026

  • 6 .....

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Биби":

    Е едните Френска революция и Просвещение, другите фашизъм, ми не са еднакви😂 и езиците нямат нищо общо.

    20:21 27.04.2026

  • 7 Мухахаха

    14 0 Отговор
    Прати бабата да преговаря

    20:23 27.04.2026

  • 8 Дръта чанта

    15 0 Отговор
    Този нещастник кой го бръсне за слива

    20:23 27.04.2026

  • 9 Дзак

    3 0 Отговор
    Непременно!

    20:27 27.04.2026

  • 10 Френския галфон

    15 0 Отговор
    Май още не е разбрал че никой от силните по света не го брои за жив.

    20:27 27.04.2026

  • 11 👀👀👀👀👀👀

    2 0 Отговор
    Кой сътвори това безобразие...кой сътвори това безобразие ... кой сътвори това безобразие!!!👀👀👀

    20:34 27.04.2026

  • 12 ТОЗИ МУШМОРОК

    12 0 Отговор
    МИКРОНА КЪДЕ СЕ БУТА В КАШОНИТЕ ЗА ИЗНОС.ТЕ МУ СЕ ПОДИГРАВАТ ,ЧЕ ЯДЕ БОЙ ОТ ЖЕНА СИ И ВЪОБЩЕ НЕ ГО БРОЯТ ЗА ЖИВ.

    20:35 27.04.2026

  • 13 Хм...

    7 0 Отговор
    Освен това газът е на път да прескочи даже $800, до месец или два нищо чудно да го видим и над хиляда. Наличен нефт с доставка около седмица под $150 в момента няма, уралс е дори още по скъп. От първи другия месец руснаците режат доставките за Германия по Дружба и източна Германия и Берлин ги чакат поне 20% по високи цени на колонките. И ако пiHд0cTaH и инфантилния идиот тръмп не мирясат до дни нефта може и да прескочи $200, а може и просто да се окаже физически недостатъчен за да осигури работата на рафинериите в ЕсеС, независимо от цената.
    Така че скъпи момиченца и момиченца, молете се зимата да е топла и мека. Или се запасяваите докато все още има с какво.

    20:38 27.04.2026

  • 14 Иран ще отстъпи за Ормуз

    7 0 Отговор
    само ако Тръмп оттегли армадата.
    И тук следва тънкият момент - за да оттегли армадата, Тръмп трябва да обяви гръмка победа. Инак ще изглежда като бягство.
    Тръмп трябва да се откаже и от иранския уран.

    Идва и логичният извод - Иран може винаги да затвори Ормуз пак, само с евтини и прости действия - лодки с гранатомети.

    За да върне армадата пак на Тръмп му трябват милиони долари и много време.

    Кой е на далавера?

    20:46 27.04.2026

  • 15 Механик

    4 0 Отговор
    Никой друг не е виновен за положението освен самото човечество. След като търпи подобни креатури и нелепи лунатици с нетрадиционни ориентации да го командват, значи човечеството си заслужава съдбата.
    Щом всичката тая сороско-давоска сган управлява и ние нищо не предприемаме, значи е крайно време да си платим фатално и окончателно. Часовникът сочи 12 без 3 секунди. Не ползваме ли тия 3 секунди за някаква промяна, след това ще сме "чао".
    Наблюдавайки хората и техните реакции, не ми се вярва да спрем часовника. До последно ще пълним касите на кауфланд и ще постваме снимки от "дестинации", щото така е модерно. А когато удари 12... ЧАО!

    20:56 27.04.2026

  • 16 Сериозно ли,

    1 0 Отговор
    🤣🤣🤣 Ще почакаме да видим какъв ще бъде отговора.

    20:57 27.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания