Макрон: Ще преговарям с Иран за нормализиране на ситуацията с цените на горивата

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция се опитва да съдейства за отварянето на Ормузкия проток, предава Франс прес, цитирана от БТА.
По думите му основният проблем е наложената блокада на стратегическия морски път и именно тя трябва да бъде решена, за да се нормализира ситуацията.
„Причината за проблема е установената блокада на Ормузкия проток. Трябва да се започне от първоизточника, за да се възстанови нормалната обстановка“, каза Макрон по време на посещение в Андора.
Той допълни, че след края на визитата си ще проведе разговори с иранските власти и ще се опита да убеди всички заинтересовани страни да намерят решение в следващите дни.
Френският президент подчерта, че свободното корабоплаване в двете посоки е от ключово значение, за да могат да се осигурят доставки на природен газ, петрол, торове и други стоки, които влияят пряко върху световната икономика.
По отношение на отражението на конфликта върху цените на горивата във Франция Макрон заяви, че правителството предприема всички възможни мерки и е „на страната“ на гражданите, засегнати от поскъпването.
Ормузкият проток остава ключов елемент в напрежението между САЩ и Иран, особено на фона на нестабилното споразумение между двете страни, отбелязва Франс прес.
В същото време френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че Иран трябва да направи „съществени отстъпки“, за да бъде постигнато мирно решение на кризата в Близкия изток.
„Няма да има трайно решение, ако иранските власти не променят съществено позицията си“, подчерта той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Хм...
Жалка история...
20:15 27.04.2026
6 .....
До коментар #2 от "Биби":Е едните Френска революция и Просвещение, другите фашизъм, ми не са еднакви😂 и езиците нямат нищо общо.
20:21 27.04.2026
13 Хм...
Така че скъпи момиченца и момиченца, молете се зимата да е топла и мека. Или се запасяваите докато все още има с какво.
20:38 27.04.2026
14 Иран ще отстъпи за Ормуз
И тук следва тънкият момент - за да оттегли армадата, Тръмп трябва да обяви гръмка победа. Инак ще изглежда като бягство.
Тръмп трябва да се откаже и от иранския уран.
Идва и логичният извод - Иран може винаги да затвори Ормуз пак, само с евтини и прости действия - лодки с гранатомети.
За да върне армадата пак на Тръмп му трябват милиони долари и много време.
Кой е на далавера?
20:46 27.04.2026
15 Механик
Щом всичката тая сороско-давоска сган управлява и ние нищо не предприемаме, значи е крайно време да си платим фатално и окончателно. Часовникът сочи 12 без 3 секунди. Не ползваме ли тия 3 секунди за някаква промяна, след това ще сме "чао".
Наблюдавайки хората и техните реакции, не ми се вярва да спрем часовника. До последно ще пълним касите на кауфланд и ще постваме снимки от "дестинации", щото така е модерно. А когато удари 12... ЧАО!
20:56 27.04.2026
