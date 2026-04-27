Станкушев: Има висши магистрати, завършили право в съмнителни висши учебни заведения. Една част от тях са двойкаджии

Една от първите задачи пред 52-рото НС е смяна на Висшия съдебен съвет (ВСС). По какви критерии обаче трябва да се случи това и възможно ли е да се сложи край на срастването между политици, магистрати и бизнес?

„Старият модел вероятно ще бъде разрушен. Въпросът е как ще се адаптират към новите схеми. Аз лично съм умерен скептик по отношение на бъдещето. За съжаление, България е тип клиентелна страна“, каза в „Тази сутрин“ по bTV Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.

„През годините толкова различни версии на нови партии видяхме. Едно от нещата, които се случват след един период на „въздържане“ и преструктуриране, е едно преподреждане. Надяваме се да е в по-оптимални граници и да не се стига до крайности, каквито наблюдавахме“, коментира Безлов.

За него големият проблем на съдебната система е самият начин, по който е структурирана ролята на главния прокурор като свръх централизирана фигура.

„Най-важното беше тази негативна селекция, която се случваше през годините. Свестни магистрати оставаха на ниските нива, а тези, които бяха партийно лоялни, се качваха нагоре“, посочи Тихомир Безлов.

„Въпросът е начинът, по който тези магистрати, които ще излъчат двете колегии, до каква степен ще са повлияни за тези клиентели, за които говорим“, допълни той.

„Много по-голямата част от магистратите са свестни хора и достатъчно почтени. Това, което разваля млякото и то вкисва, не е чак толкова много“, коментира от своя страна Бойко Станкушев, директор на „Антикорупционен фонд“.

„Големият проблем не е как и кои ще бъдат избрани в бъдещия ВСС, а че вследствие на това опорочено кариерно израстване през последните много години хора с по-нисък капацитет и практически нулева лоялност, защото те са престъпници, а заемат висши постове, са похлупили тези по-долу“, каза Станкушев.

Според него следващият ВСС трябва да е от почтени хора и да се търсят „идеалисти“ на първо време.

„Има висши магистрати, които са завършили право в някакви съмнителни висши учебни заведения. Една част от тях са двойкаджии. Много добре се знае кой какъв е“, допълни Бойко Станкушев.

„Същността на дълбоката държава не са Борисов, Пеевски и т.н. Това са други субекти, които дърпат конците на всички“, заяви Бойко Станкушев.