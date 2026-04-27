Станкушев: Има висши магистрати, завършили право в съмнителни висши учебни заведения. Една част от тях са двойкаджии

Една от първите задачи пред 52-рото НС е смяна на Висшия съдебен съвет (ВСС). По какви критерии обаче трябва да се случи това и възможно ли е да се сложи край на срастването между политици, магистрати и бизнес?
„Старият модел вероятно ще бъде разрушен. Въпросът е как ще се адаптират към новите схеми. Аз лично съм умерен скептик по отношение на бъдещето. За съжаление, България е тип клиентелна страна“, каза в „Тази сутрин“ по bTV Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.
„През годините толкова различни версии на нови партии видяхме. Едно от нещата, които се случват след един период на „въздържане“ и преструктуриране, е едно преподреждане. Надяваме се да е в по-оптимални граници и да не се стига до крайности, каквито наблюдавахме“, коментира Безлов.
За него големият проблем на съдебната система е самият начин, по който е структурирана ролята на главния прокурор като свръх централизирана фигура.
„Най-важното беше тази негативна селекция, която се случваше през годините. Свестни магистрати оставаха на ниските нива, а тези, които бяха партийно лоялни, се качваха нагоре“, посочи Тихомир Безлов.
„Въпросът е начинът, по който тези магистрати, които ще излъчат двете колегии, до каква степен ще са повлияни за тези клиентели, за които говорим“, допълни той.
„Много по-голямата част от магистратите са свестни хора и достатъчно почтени. Това, което разваля млякото и то вкисва, не е чак толкова много“, коментира от своя страна Бойко Станкушев, директор на „Антикорупционен фонд“.
„Големият проблем не е как и кои ще бъдат избрани в бъдещия ВСС, а че вследствие на това опорочено кариерно израстване през последните много години хора с по-нисък капацитет и практически нулева лоялност, защото те са престъпници, а заемат висши постове, са похлупили тези по-долу“, каза Станкушев.
Според него следващият ВСС трябва да е от почтени хора и да се търсят „идеалисти“ на първо време.
„Има висши магистрати, които са завършили право в някакви съмнителни висши учебни заведения. Една част от тях са двойкаджии. Много добре се знае кой какъв е“, допълни Бойко Станкушев.
„Същността на дълбоката държава не са Борисов, Пеевски и т.н. Това са други субекти, които дърпат конците на всички“, заяви Бойко Станкушев.
реално отде почва и де свършва статията
08:56 27.04.2026
До коментар #2 от "честен ционист":излиташ на високо
не знаеш теб ли питат или и те не знаят за ко пишат или е нарочно да те карат да кликнеш
Коментиран от #8, #9
08:58 27.04.2026
До коментар #2 от "честен ционист":Простата герберска Тиква Борисов се обгражда със себеподобни същества обсебени от простотията му.
08:59 27.04.2026
8 оня с коня
До коментар #5 от "1488":Това не са медий, това е медиен бардак на мафията!
09:01 27.04.2026
20 Простият
До коментар #18 от "12340":Е то без такива няма как да вирее демокрацията.
09:22 27.04.2026
24 Да бе ,
До коментар #21 от "Фют":и адвокатите да седят гладни , а на плачкаджии може да плащаш предварително някаква сума , нали !
09:30 27.04.2026
25 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "честен ционист":Ива Митева що я пропускаш. От проста секретарка на Близнашки, до председател на народното събрание.
Коментиран от #38
09:37 27.04.2026
28 разпознаване
До коментар #3 от "шайка престъпници са":Само като ги видиш наредени на голямата маса,с физиономии на трактористи от ТДЗС,че и гледат умно,умно лаптопите пред тях.Винаги съм се чудил защо пред всеки има лаптоп и за какво им е.Четат новините по "Факти"ли?И са наредени близко,че всеки съсед може да прочете поне още два.
09:42 27.04.2026
29 Преди 30-тина г.
Откакто се въведе платеното обучение вузовете започнаха да бълват “юристи” на тон.
Резултатите ги виждаме всички в плачевното състояние на “правосъдието” в територията.
Адвокатката на бившата ми написала “висше образУвание”. И такъв човек ти решава семейните дела.
Какво повече да коментирам…
09:42 27.04.2026
30 Е то
До коментар #13 от "нунчо":без голи танци в чалгата не можеш да пробиеш, ти ми говориш за висши магистрати.
09:44 27.04.2026
33 Прав е Станкушев
Обърнаха държавата и народното събрание на махленски пазар.
09:51 27.04.2026
38 честен ционист
До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":Тази освен това не можеше и да говори членоразделно. Като кажеше от председателското място Моря за внимание, вместо моля за внимание.
10:08 27.04.2026
40 Не се оправдавай!
До коментар #11 от "Майора":Кой казваше "Аз нося отговорността"?
10:21 27.04.2026
49 Гост
До коментар #35 от "Безпристрастен":Прав си, но донякъде!
Тази квота важеше за редовно приети, държавна поръчка студенти специалност "Право" в СУ! Наистина конкуренцията беше убийствена, но имаше и "вратички"!
Като "рабфак" за стругарката, другарка Цачева и отпуснати бройки за региони, като Кърджали, Разград и т.н., от където можеха да класират и не толкова добри ученици!
10:46 27.04.2026
Надявам се скоро такива като теб да не се появате по медиите, а да се занимавате с това за което сте учили, ако можете!
Ти специално в някоя офцеферма да цериш офцете от антракс...
10:56 27.04.2026