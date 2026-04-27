Станкушев: Има висши магистрати, завършили право в съмнителни висши учебни заведения. Една част от тях са двойкаджии

27 Април, 2026 08:54 2 460 51

Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Една от първите задачи пред 52-рото НС е смяна на Висшия съдебен съвет (ВСС). По какви критерии обаче трябва да се случи това и възможно ли е да се сложи край на срастването между политици, магистрати и бизнес?

„Старият модел вероятно ще бъде разрушен. Въпросът е как ще се адаптират към новите схеми. Аз лично съм умерен скептик по отношение на бъдещето. За съжаление, България е тип клиентелна страна“, каза в „Тази сутрин“ по bTV Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.

„През годините толкова различни версии на нови партии видяхме. Едно от нещата, които се случват след един период на „въздържане“ и преструктуриране, е едно преподреждане. Надяваме се да е в по-оптимални граници и да не се стига до крайности, каквито наблюдавахме“, коментира Безлов.

За него големият проблем на съдебната система е самият начин, по който е структурирана ролята на главния прокурор като свръх централизирана фигура.

„Най-важното беше тази негативна селекция, която се случваше през годините. Свестни магистрати оставаха на ниските нива, а тези, които бяха партийно лоялни, се качваха нагоре“, посочи Тихомир Безлов.

„Въпросът е начинът, по който тези магистрати, които ще излъчат двете колегии, до каква степен ще са повлияни за тези клиентели, за които говорим“, допълни той.

„Много по-голямата част от магистратите са свестни хора и достатъчно почтени. Това, което разваля млякото и то вкисва, не е чак толкова много“, коментира от своя страна Бойко Станкушев, директор на „Антикорупционен фонд“.

„Големият проблем не е как и кои ще бъдат избрани в бъдещия ВСС, а че вследствие на това опорочено кариерно израстване през последните много години хора с по-нисък капацитет и практически нулева лоялност, защото те са престъпници, а заемат висши постове, са похлупили тези по-долу“, каза Станкушев.

Според него следващият ВСС трябва да е от почтени хора и да се търсят „идеалисти“ на първо време.

„Има висши магистрати, които са завършили право в някакви съмнителни висши учебни заведения. Една част от тях са двойкаджии. Много добре се знае кой какъв е“, допълни Бойко Станкушев.

„Същността на дълбоката държава не са Борисов, Пеевски и т.н. Това са други субекти, които дърпат конците на всички“, заяви Бойко Станкушев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    21 0 Отговор
    последното изречение е и заглавието
    реално отде почва и де свършва статията

    08:56 27.04.2026

  • 2 честен ционист

    54 3 Отговор
    Като Деса Дуловската. От юрисконсулт на психодиспансер до Конституционния съд.

    Коментиран от #4, #6, #25

    08:56 27.04.2026

  • 3 шайка престъпници са

    42 1 Отговор
    какви "магистрати" те гонят ?

    Коментиран от #28

    08:56 27.04.2026

  • 4 като та изчеластри джаба

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    излиташ на високо

    Коментиран от #7

    08:57 27.04.2026

  • 5 1488

    14 2 Отговор
    най ме кефи заглавието като има въпрос
    не знаеш теб ли питат или и те не знаят за ко пишат или е нарочно да те карат да кликнеш

    Коментиран от #8, #9

    08:58 27.04.2026

  • 6 Прав си!

    32 4 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Простата герберска Тиква Борисов се обгражда със себеподобни същества обсебени от простотията му.

    08:59 27.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    28 2 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    Това не са медий, това е медиен бардак на мафията!

    09:01 27.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шаферка

    8 5 Отговор
    Само ги каните разни безобразни...дайте парите на бедните, че отде пак поникнаха не знам ама пак са по улици, магазини и смърдят олеле майко.

    09:09 27.04.2026

  • 11 Майора

    19 6 Отговор
    Най после признанието на СК ф че Борисов и Пеевски не са овладели държавата , други дърпат конците и много добре се знае кои да!

    Коментиран от #40

    09:09 27.04.2026

  • 12 Сфийнски магистрати

    25 0 Отговор
    Гнилоч, тиня, смрад, пфу

    09:10 27.04.2026

  • 13 нунчо

    22 2 Отговор
    Която играе голи танци в хотел космополитен я издигат в конституционен съдия нищо,че е ПД П

    Коментиран от #30

    09:11 27.04.2026

  • 14 Ройтерс

    7 7 Отговор
    Дреме им на хората за магистрати,главни прокурори и ВССта!?
    ....дреме им за цените!

    09:12 27.04.2026

  • 15 хихи

    8 4 Отговор
    грантоядусжълтопаветникус

    09:14 27.04.2026

  • 16 Хон Гил Джон

    7 1 Отговор
    По-оптимални? Това двойка- или тройкаджия е?

    09:15 27.04.2026

  • 17 Зъл пес

    7 6 Отговор
    А ти си най-добрият,нали Станкушев.

    09:16 27.04.2026

  • 18 12340

    20 2 Отговор
    То има и "изявени джурналисти,дето никой не им е виждал дипломите,ама киснат по телевизиите денонощно и раздават акъл на обществото!

    Коментиран от #20

    09:17 27.04.2026

  • 19 Висшия магистрат

    14 1 Отговор
    Двойкаджии, тройкаджии, с купени дипломи, без дипломи - няма значение. Нали ние казваме кой крив и кой прав. И този на снимката да не плямпа много, че да не му вземем мярката и на него.

    09:20 27.04.2026

  • 20 Простият

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "12340":

    Е то без такива няма как да вирее демокрацията.

    09:22 27.04.2026

  • 21 Фют

    11 1 Отговор
    За това ви говоря. Не е редно адвокати да вземат хонорари преди да са доказали професионалните си умения! Трябват реформи в съдебната система! И да спрат предварителните такси в съда по дела без гаранция и яснота за края на делата. Такса 4% от ищеца, евентуално да се плаща след благополучния край на делото.

    Коментиран от #24

    09:25 27.04.2026

  • 22 Хи хи

    7 4 Отговор
    Дечев , министърът на МВР влиза ли в тази категория , защото и той е тройкаджия ?

    09:28 27.04.2026

  • 23 Гост

    14 1 Отговор
    В България отдавна "правосъдната" система е много по-опасна от престъпниците!

    09:29 27.04.2026

  • 24 Да бе ,

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Фют":

    и адвокатите да седят гладни , а на плочкаджии може да плащаш предварително някаква сума , нали !

    09:30 27.04.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ива Митева що я пропускаш. От проста секретарка на Близнашки, до председател на народното събрание.

    Коментиран от #38

    09:37 27.04.2026

  • 26 Манол Манолов

    8 0 Отговор
    Охо да дойдат в Б.О.С-Бургаски Окръжен Съд пълно е с калинки и калинковци неадеералци с менте дипломинот Право в БСУ-Бургаски Свободен Университет и НБУ

    09:37 27.04.2026

  • 27 Моряка

    7 2 Отговор
    А държавата защо разрешава съмнителни университети?За да се дипломират Шишовци ли?Ами за чий ............й е Варненския свободен университет?Какво ще работят завършващите там всяка година прависти?Ами завършващите "Национална сигурност"?

    09:40 27.04.2026

  • 28 разпознаване

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "шайка престъпници са":

    Само като ги видиш наредени на голямата маса,с физиономии на трактористи от ТДЗС,че и гледат умно,умно лаптопите пред тях.Винаги съм се чудил защо пред всеки има лаптоп и за какво им е.Четат новините по "Факти"ли?И са наредени близко,че всеки съсед може да прочете поне още два.

    09:42 27.04.2026

  • 29 Преди 30-тина г.

    8 0 Отговор
    куцо, кьораво и сакато драпаше да запише право.
    Откакто се въведе платеното обучение вузовете започнаха да бълват “юристи” на тон.
    Резултатите ги виждаме всички в плачевното състояние на “правосъдието” в територията.
    Адвокатката на бившата ми написала “висше образУвание”. И такъв човек ти решава семейните дела.
    Какво повече да коментирам…

    09:42 27.04.2026

  • 30 Е то

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "нунчо":

    без голи танци в чалгата не можеш да пробиеш, ти ми говориш за висши магистрати.

    09:44 27.04.2026

  • 31 аз съм истината

    5 2 Отговор
    Борисов/генерал неправоспосоен генерал-измислен/ и Пеевски/Югозападнал университет/ .Те дадоха началото на образователната вакханалия.Безлов пък е неправоспособен БКП-ист,в центъра за изледване на незнам си каквото.

    09:47 27.04.2026

  • 32 Бойко бе,

    6 1 Отговор
    Къде беше, когато СДС изпоназначи на възлови постове в държавата некомпетентници (като например "хубавото" Наде , В.Методиев, Сашко Йорданов...) или когато Б.Борисов правеше същото, че и в Конституционния съд пласира юрисконсулта с нулева съдийска практика и много още подобни...?

    09:50 27.04.2026

  • 33 Прав е Станкушев

    4 0 Отговор
    твърде много баласт и шлака се промъкна на места където не й е мястото.
    Обърнаха държавата и народното събрание на махленски пазар.

    09:51 27.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Безпристрастен

    9 0 Отговор
    През лошия ,диктаторски Социализъм,специалност" право " - юридически факултет е имало в две висши учебни заведения: Софийски университет и и ВСШ" Г.Димитров" - Висша Специална школа на МВР - Симеоново,днес Академия на МВР..И в двата ВУЗ,цедката беше жестока.Във СУ всяка година,по специалността " право кандидатстваха хиляди абитуриетнти.Състезаваха се за 120-140 места( според спусната държавна поръчка,за необходими в бъдеще прависти) .Обучението беше единствено и само, редовно обучение.Преподаваха светила в правото и правния мир.Професори,академици.Имаш право да презапишеш само една година( кошмар за всеки студент, независимо каква специалност изучава.Нямаш зачот " " отиваш на есента.Не издържиш изпит при този преподавател,отпадаш директно от обучението.В Симеоново,също се изучаваше право, с преподаватели от СУ.Но след завършване,освен основната специалност по МВР,в дипломата се отразява и специалност" право".Но със изрично условие,че важи само в системата на МВР.Навън,не може да работиш,като юристконсулт,адвокат,изобщо в съдебната система.Трябваше да се държат допълнителни изпити,за приравняване към дипломите от СУ.Днес,не си пожелал,не си записал и завършил .право.

    Коментиран от #49

    09:54 27.04.2026

  • 36 ай-ай -ай

    3 0 Отговор
    много буклук се представя за коректив на юристите бе джанъм.

    09:57 27.04.2026

  • 37 Добре де,

    1 0 Отговор
    а по чие нареждане тези ,, хора с по-нисък капацитет” са назначени във ВСС??? Лоялността им е към тези, които са ги назначили.Реално правораздавателната ни система е клуб по интереси.

    09:58 27.04.2026

  • 38 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":

    Тази освен това не можеше и да говори членоразделно. Като кажеше от председателското място Моря за внимание, вместо моля за внимание.

    10:08 27.04.2026

  • 39 държавата на калинките

    2 0 Отговор
    Двойкаджиите си назначават двойкаджии да им служат.

    10:19 27.04.2026

  • 40 Не се оправдавай!

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Майора":

    Кой казваше "Аз нося отговорността"?

    10:21 27.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Хмм

    3 0 Отговор
    този, детопишел заплашителни писма и спрял спирането на дейността на групата на Калушев, сега щяха да бъдат живи, на изборите антикорупционният им блок има 0,5% и има нахалството да поучава, вместо да запали свещичка за упокой поне на Алекс, който не знае какво е да имаш майка и татко

    10:24 27.04.2026

  • 43 Помним го

    3 0 Отговор
    Тоя е пребоядисан динозавър от преди 1989г. Помним го. Какво иска да каже с последното изречение? Че няма модел Борисов-Пеевски ли? А ,че е адвокат на икстЕншъните пеДроханци на будистката и езотерИчка Людмила Живкова вече го разбрахме.

    10:28 27.04.2026

  • 44 Тома

    1 1 Отговор
    Да ама са верни на мафията,ченгетата,сик и вис

    10:32 27.04.2026

  • 45 Тоя откри огъня

    2 0 Отговор
    3/4 от всички специалисти, са завършили висше в съмнителни висши учебни заведения. 40 % от тях са двойкаджии.

    10:33 27.04.2026

  • 46 АЙде в Силистра

    4 0 Отговор
    А ти Станкушев си изровИ дипломата за конски доктор и отивай да потушаваш антрАкса в Силистренско. Шорошки акЪл не щем.

    10:40 27.04.2026

  • 47 Кадиев

    1 0 Отговор
    Познавам много отличници, които и за запушващ елемент от дърво на съд за кисело зеле не стават. Югозападния доста юристи на ръководни места излъчи. АМВР до1996 г и всички основни преподаватели са от СУ сред кото професорите Герджиков, Петканов Тенчо колев декан на ЮФ, Гдоцент Бойчев преподава основите на гражданското общество още преди да се говори за това в следващите години. Всеки магистрат си има дело колко и какви дела и какво е станало с тях. По това да ги избират.

    10:45 27.04.2026

  • 48 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    БОЙКО ВИЖ ОЦЕНКИТЕ НА ........................ "ВАШИЯ" ТОП МАГИСТРАТ , ДРУГАРЯ СЪДИЯ ЕМИЛ ДЕЧЕВ , И ......................... НЕ Е ЛИ ПРЪВ КОЙТО ТРЯБВА ДА НАПУСНЕ ...................... ПРАВИТЕЛСТВОТО НА "ПЕТРОХАН" ....................... НАЛИ НЕ ИСКАТЕ ДВОЙКАДЖИИ ......................

    10:46 27.04.2026

  • 49 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Безпристрастен":

    Прав си, но донякъде!
    Тази квота важеше за редовно приети, държавна поръчка студенти специалност "Право" в СУ! Наистина конкуренцията беше убийствена, но имаше и "вратички"!
    Като "рабфак" за стругарката, другарка Цачева и отпуснати бройки за региони, като Кърджали, Разград и т.н., от където можеха да класират и не толкова добри ученици!

    10:46 27.04.2026

  • 50 По Брой !

    1 0 Отговор
    Закносъобразно Решени !

    Дела !

    10:52 27.04.2026

  • 51 Хаха

    0 0 Отговор
    СтанкушеФ, айде няма нужда шорош атланници с образование ветеринарофилософи, да дават акъл, като говорящи глави от телевизора по въпросите за съдебната реформа, както и мнения за образованието и квалификацията на магистратите в България!
    Надявам се скоро такива като теб да не се появате по медиите, а да се занимавате с това за което сте учили, ако можете!
    Ти специално в някоя офцеферма да цериш офцете от антракс...

    10:56 27.04.2026

