Стрелецът от галавечерята на Белия дом е обвинен в покушение срещу Тръмп

Стрелецът, открил огън по време на гала вечерята на Асоциацията на журналистите от Белия дом, на която присъстваха американският президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, беше официално обвинен в опит за убийство на президента на САЩ, предават световните агенции, предава БТА.
Нападението бе извършено в събота вечерта в хотел „Хилтън“ във Вашингтон, където се провеждаше престижното събитие.
По първоначални данни нападателят не е успял да проникне в самата бална зала, в която се е намирал Тръмп, но е открил стрелба непосредствено пред входа ѝ.
След изстрелите гостите на луксозната вечеря са били спешно евакуирани. На събитието са присъствали около 2600 души.
Стрелецът е бил задържан на място почти веднага след атаката.
Инцидентът предизвика международен отзвук, като редица световни лидери осъдиха нападението и изразиха подкрепа към американския президент.
