Стрелецът от галавечерята на Белия дом е обвинен в покушение срещу Тръмп

27 Април, 2026 21:41 698 17

Нападателят откри огън пред балната зала на хотел „Хилтън“ във Вашингтон по време на събитие с 2600 гости

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Стрелецът, открил огън по време на гала вечерята на Асоциацията на журналистите от Белия дом, на която присъстваха американският президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, беше официално обвинен в опит за убийство на президента на САЩ, предават световните агенции, предава БТА.

Нападението бе извършено в събота вечерта в хотел „Хилтън“ във Вашингтон, където се провеждаше престижното събитие.

По първоначални данни нападателят не е успял да проникне в самата бална зала, в която се е намирал Тръмп, но е открил стрелба непосредствено пред входа ѝ.

След изстрелите гостите на луксозната вечеря са били спешно евакуирани. На събитието са присъствали около 2600 души.

Стрелецът е бил задържан на място почти веднага след атаката.

Инцидентът предизвика международен отзвук, като редица световни лидери осъдиха нападението и изразиха подкрепа към американския президент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    навремето имаше 1 разказ в картинки...не като ,,ДЪГА,,/// -банкнотата е обезпечена със злато и всички активи на банката.......ся кат си купя Мона Лиза за много милиарди , и нов някакъв ,,художник,,...питайте колко и как струват и се обезценяват парите!

    21:42 27.04.2026

  • 2 Сатана Z

    14 1 Отговор
    Няма никакви доказателства ,че човека е искал главата на бай Дончо.Кви са тия постановки?
    В Обора е разрешено носенето на оръжие,особено за самозащита срещу такива като Републиката измет.

    21:43 27.04.2026

  • 3 ХОЛИВУД ПИКЧЪРС

    14 1 Отговор
    Трета серия. А после ще гледаме и кацане на луната.

    21:44 27.04.2026

  • 4 Само питам

    13 1 Отговор
    Чичо дали се замисля че по негова вина и с негова помощ избиха хиляди човека в Иран, Га за и Ливан?
    Хиляди деца загинаха там .
    Обаче когато се стигне до него , живота става мил .

    21:45 27.04.2026

  • 5 Помак

    9 3 Отговор
    Не лошо момче ,хубава работа штеше да сеърши

    21:45 27.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Т.нар.гала вечеря не е била в белия дом а в хотел.Нещо като кръчмата на Последния Софиянец.

    21:47 27.04.2026

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    8 1 Отговор
    освободете човека и му дайте втори шанс! Външния ни министър да даде нота на посланника им

    21:49 27.04.2026

  • 9 Пинокио

    3 1 Отговор
    Единственото нещо,което свързва масата с манджите в ресторанта на хотела и белия дом е някаква снимка на стената изобразяваща работното място на Тръмп

    21:49 27.04.2026

  • 10 Купейките

    2 13 Отговор
    Молете се за ТРЪМП

    Че само Той може

    Да спаси Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ..

    Да не го гръмнат че Следващият Президент
    Няма да е Приятел
    На Плешивия Късокрак Палячо.

    21:49 27.04.2026

  • 11 ГОРКИЯ ЧОВЕЧЕЦ

    12 1 Отговор
    СА МУ ОБЕЩАЛИ ЧУДЕСА ЗА ПОСТАНОВКАТА,НО РАЗБИРА СЕ ЩЕ ГО ПОХАРЧАТ.

    21:50 27.04.2026

  • 12 Горски

    14 2 Отговор
    Да ти се доповръща от тази проява на лицемерие и мръсотия! Те убиха с едно копче 160 деца, но сега клеймят насилието. И тези хора се мислят за цивилизовани! Няма право на съществуване подобна “цивилизация”. Тръмп пусна пландемията, лепна я на Китайците, хвърли милиарди на Пфайзър и Модерна. Първата му работа след като мина номера да го изберат пак беше вечеря с Бил Гейтс, втората крипто измама и Стар гейт програма на Оракъл Бест Бихейвиър и Сам Алтав. Тръмп като гръмна аятолаха, професионално, не бяха шокирани, а сега са шокирани от един аматьор. А сетиха ли се тези световни лидери да осъдят и да се шокират от убийствата извършени над цивилни в други държави по лична заповед на Доналд Тръмп - май това не са го забелязали. Долни лицемери!

    21:51 27.04.2026

  • 13 Орбан Фицо

    2 8 Отговор
    И КОСТЯ ДЪ ПРОСТЯ

    Подкрепят Инициативата за МИР на

    ДОНАЛД ТРЪМП.

    В Момента са силно притеснени

    За Живота на Миротвореца.

    21:51 27.04.2026

  • 14 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Тръмп ще връща електрическия стол и разтрела

    Коментиран от #16

    21:55 27.04.2026

  • 15 Отстрани

    8 2 Отговор
    Стрелецът се е снимал преди време във фейсбук с тениска на израелските въоръжени сили, много случайно!???
    На рижият клоун Тръмп три пъти му сигнализират, че ако не слушка евреите ционисти е пътник към отвъдното и той слушка идиотът, праща армии, самолетоносачи, убива даже невръстни деца, какво ли не прави, няма избор, защото или ще му извадят досието Епщайн или ще му извадят снайпер.

    Ционизмът е най-голямото зло на планетата!!

    21:56 27.04.2026

  • 16 лама Кифла

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    ще го пробва

    22:08 27.04.2026

  • 17 Факт

    5 3 Отговор
    Поредния дрогиран русофил,скоро ще докажат,че е ходил на инструктаж,в Москва или някоя руска колония като бг,или Куба,като оня дето стреля кенеди

    22:10 27.04.2026