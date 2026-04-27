Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ким Чен-ун: Участието ни в освобождаването на Курска област е без прецедент в историята

27 Април, 2026 06:07, обновена 27 Април, 2026 06:15 757 10

Севернокорейският лидер участва в церемонията по откриването на Мемориалния музей на военните подвизи в задграничната военна операция

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Операцията за освобождаване на Курската област се превърна в безпрецедентен пример за борбата за защита на мира и суверенитета.

Това заяви севернокорейският лидер Ким Чен-ун на церемонията по откриването на Мемориалния музей на военните подвизи в задграничната военна операция, проведена в Пхенян на 26 април, съобщи Корейската централна информационна агенция (KCNA).

„Другарят Ким Чен-ун отбеляза стратегическото значение на операцията за освобождаване на Курската област, по време на която армиите на две държави – КНДР и Руската федерация, отдадени на идеала за справедливост – се бориха рамо до рамо в един окоп, за да защитят мира и суверенитета. Той също така спомена несравнимата доблест, масовия героизъм, непоколебимия боен дух и благородната безкористност, които най-добрите синове на корейския народ проявиха в кървави битки, давайки пример за военно сътрудничество“, пише KCNA.

Лидерът на КНДР нарече задграничната военна операция „безпрецедентна в историята борба, водена от войници, които откликнаха със съвестта и моралния си авторитет на заповедите на партията и родината“. Той подчерта, че церемонията по откриването на музея ще бъде „записана като блестяща страница в историята като събитие, което е дало абсолютна трайност на достойнството и честта на корейската държава“.

Ким Чен-ун изрази увереност, че музеят ще бъде известен по целия свят с непоколебимостта и чувството за свещена мисия на участниците в задграничната военна операция и че техните героични дела ще бъдат запомнени завинаги. Той отбеляза, че падналите войници „с цената на кръвта си са защитили достойнството и благополучието на братския народ, потвърдили са силата на военното партньорство и съюзническите, братски отношения между двете страни и са дали пример за чест, достойнство и слава, достоен за уважението на всички бъдещи поколения“.

Според премиера музеят завинаги ще остане национално съкровище на КНДР и паметник на великия съюз, въплъщаващ волята и силата на народите на двете страни, стремящи се към справедливост и мир.

Агенцията отбелязва, че музеят завинаги ще запази спомена за идейното и духовно превъзходство, масовия героизъм и смелостта, проявени от корейската армия по време на освобождението на Курската област на Русия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гориил

    4 1 Отговор
    Корейско подразделение от бригадно ниво се сражаваше в Курск. Днес руският министър на отбраната, докато беше в Пхенян, предложи да сформира, въоръжи и обучи севернокорейски армейски корпус за сметка на Русия. Предложението предизвика ентусиазъм сред севернокорейците. Другарят Ким Чен Ир и севернокорейските генерали, присъстващи на срещата, аплодираха своя руски приятел.

    Коментиран от #3, #4

    06:33 27.04.2026

  • 3 Хахахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    За сметка на Русия ......

    Кремъл кани и Родните Путерасти
    За тяхна сметка да ходят
    На фронта в Украйна
    Ама Родните Путерасти
    Са страхливи
    Не искат да умират за Путин.

    От 2022 Година
    Кремъл чака поне Една Русофилка
    Да грабне Пушката
    И да поведе Русофилския Контингент
    Към МАТУШКА.

    Коментиран от #7

    06:37 27.04.2026

  • 4 Тъй..де

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Ни.. бай ДОНЧО,..ни КИМ ГАЗО могат а спасат ху... ЙЛО от позора и отиващата си . П едерация.
    КЕН ефо... уйде

    06:40 27.04.2026

  • 5 Лично ТРУПИН

    3 0 Отговор
    Благодари на Ким Чен Ун
    За убитите Северно Корейски Нещастници.

    А помним Как
    Русофилките се гърчеха
    Да отричат
    Че нямало Северно Корейски Роби
    В Курск.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    06:40 27.04.2026

  • 6 Мдаа!🤔

    1 2 Отговор
    Бойният опит ще е от голяма полза на корейските другари, при освобождаването на окупираната южна Корея!👍

    06:41 27.04.2026

  • 7 Хахахаха😂😂😂😂

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахахаха":

    Никой не кани родните педофили, нито да защитават нацистите в укра, нито да пробват новите лубриканти и разширители на гейпарада в Амстердам!

    06:44 27.04.2026

  • 8 Боби Баламата

    3 1 Отговор
    Монгольяк могучая и братушките монголья на КИМ, дали завзеха за 13 год... Донбас или украинците оше ги .. Ши бат като шкембе у дувар?!?

    06:44 27.04.2026

  • 9 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Напълно умопомрачен диктатор.

    06:49 27.04.2026

  • 10 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Я пак се върнете да помагате на руснаците, като ги избивате , че е забавно.

    06:53 27.04.2026

