Операцията за освобождаване на Курската област се превърна в безпрецедентен пример за борбата за защита на мира и суверенитета.

Това заяви севернокорейският лидер Ким Чен-ун на церемонията по откриването на Мемориалния музей на военните подвизи в задграничната военна операция, проведена в Пхенян на 26 април, съобщи Корейската централна информационна агенция (KCNA).

„Другарят Ким Чен-ун отбеляза стратегическото значение на операцията за освобождаване на Курската област, по време на която армиите на две държави – КНДР и Руската федерация, отдадени на идеала за справедливост – се бориха рамо до рамо в един окоп, за да защитят мира и суверенитета. Той също така спомена несравнимата доблест, масовия героизъм, непоколебимия боен дух и благородната безкористност, които най-добрите синове на корейския народ проявиха в кървави битки, давайки пример за военно сътрудничество“, пише KCNA.

Лидерът на КНДР нарече задграничната военна операция „безпрецедентна в историята борба, водена от войници, които откликнаха със съвестта и моралния си авторитет на заповедите на партията и родината“. Той подчерта, че церемонията по откриването на музея ще бъде „записана като блестяща страница в историята като събитие, което е дало абсолютна трайност на достойнството и честта на корейската държава“.

Ким Чен-ун изрази увереност, че музеят ще бъде известен по целия свят с непоколебимостта и чувството за свещена мисия на участниците в задграничната военна операция и че техните героични дела ще бъдат запомнени завинаги. Той отбеляза, че падналите войници „с цената на кръвта си са защитили достойнството и благополучието на братския народ, потвърдили са силата на военното партньорство и съюзническите, братски отношения между двете страни и са дали пример за чест, достойнство и слава, достоен за уважението на всички бъдещи поколения“.

Според премиера музеят завинаги ще остане национално съкровище на КНДР и паметник на великия съюз, въплъщаващ волята и силата на народите на двете страни, стремящи се към справедливост и мир.

Агенцията отбелязва, че музеят завинаги ще запази спомена за идейното и духовно превъзходство, масовия героизъм и смелостта, проявени от корейската армия по време на освобождението на Курската област на Русия.